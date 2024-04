Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání s Ratiboří jsme zvládli za tři body, za což jsme rádi. V první půli se hrál vyrovnaný souboj, my jsme byli o něco aktivnější, v úvodu jsme ale přežili šanci hostí. A protože obrany byly lepší, než útočící hráči, skončil poločas bez branek. Rozuzlení duelu přišlo patnáct minut před koncem, kdy Libosvár dotlačil míč do sítě. Bylo to tentokrát o jedné brance a tu se podařilo vstřelit nám a bereme cenné tři body."

Zdeněk Minarčík, vedoucí Bylnice: „Do Jablůnky jsme odjeli v hodně improvizované sestavě. Navíc jsme museli změnit posty, kdy útočníci hráli v obraně a podle toho to i tak vypadalo. Do půle jsme třikrát inkasovali, když jsme některé branky svému soupeři doslova darovali. Ve druhém poločasu jsme měli šance utkání ještě zdramatizovat. Domácí ale dali čtvrtou branku a bylo po zápase. Ten se jen dohrával, navíc jsme v závěru inkasovali popáté. Utkání musíme rychle hodit za hlavu a připravit se na domácí duel s Lužkovicemi."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, z úvodního náporu se nám ale nepodařilo vstřelit branku. Domácí poté převzali taktovku a v kombinaci byli o něco lepším týmem. Do šaten se odcházelo za bezbrankového stavu. Ve druhém poločasu to bylo zajímavější utkání, s několika šancemi na obou stranách. Bylo zřejmé, že kdo dá úvodní branku, ten asi i zápas vyhraje. Podařilo se to v 74. minutě po skrumáži domácímu týmu. Ze závěrečného náporu se nám už srovnat nepodařilo."

CHORYNĚ - VLACHOVICE 2:0 (1:0)

Josef Landa, hráč Choryně: „ Do utkání jsme vstoupili prvních deset minut lépe my, ale své šance jsme neproměnili. A poté začali hrozit i hosté a hra se srovnala a fotbal i na těžkém terénu byl pěkný nahoru dolů. Pak přišel moment, který zápas trochu pošpinil, kdy Vedrala, který utíkal sám na bránu podťal vybíhající brankář hostí a dostal červenou kartu, která byla jasná. Ale lajk na pomezním zvedl praporek a vznikl zmatek, za mne je špatně, že I. B třídě se vůbec hraje s jedním rozhodčím a lajky na čáře. Pak vznikají zbytečné křivdy a je to špatně. Každopádně hosté šli do deseti, ale nutno uznat, že i oslabeni hráli fotbal a byli nebezpeční. Po pěkné akci po ose Ječmeň, Tvrdoň, Pelc a zakončující Vedral vstřelil první branku. Hosté hrozili ale nějakou loženou šanci v první půli neměli.

Start druhého poločasu patřil hostům, kteří na nás dobře vletěli a nedávali nám moc místa, my jsme byli zbrklí. Druhý gól jsme přidali po rychle vhozeném autu a následném úniku Vedrala, který odrazem z úhlu o hostujícího hráče, přidává druhý gól. Nutno uznat, že aut by jsme neházeli, kdyby se kapitán hostů nepřiznal, že míč kopl do zámezí on, takže pěkné gesto fair play. Na těžkém terénu se zápas začal přiostřovat, nelíbí se mi vyjádření hostujícího trenéra, že to bylo pouze z naší strany, hnusné zákroky byly na obě strany. A jen na mou osobu byl proveden skluz zezadu, kdy jim byla odpuštěna druhá žlutá a červená a hráči to bylo i sděleno, že nedostane druhou žlutou, ale že to bylo za hranou. Zápas se nakonec dohrával posledních osmnáct minut v deseti, protože po skluzu zezadu na našeho hráče po oplácení mimo hru, dostal červenou za udeření rukama do hrudníku Mácha. Hosté mohli dvakrát utkání ještě zdramatizovat, ale jejich kapitán v obou případech selhal."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Těžko se mi vyjadřuje k utkání. Fotbal děláme především protože nás baví a můžou přijít zápasy, které jsou emočně těžké. Ale dneska chování domácího pomezního z lidu a alibistický přístup hlavního sudího považuji za skandální. Agresivní chování domácích fanoušků a hráčů bylo taky hodně přes hranu. A zda si takto v Choryni představují dělat fotbal, je pro mně hodně šokující. Víc k tomu nemám co dodat."

BRUMOV B - BYNINA 2:1 (0:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Hosté z Byniny k nám přijeli s hodně defenzívní taktikou, se kterou jsme si dlouho nevěděli rady. Bynina se zakopala před vlastní šestnáctkou a do útočení se příliš nepouštěla, přesto čekala na brejkové situace. Hosté jednou míč vykopávali z prázdné branky, nakonec bezbrankový stav vydržel až do poločasu. Po příchodu ze šaten se nám podařilo po třech minutách vstřelit Opravilem úvodní branku. Hosté ale patnáct minut před koncem po naší chybě srovnali. Výhru nám vystřelil osm minut před koncem Fojtík. Hosté poté přišli o vyloučeného kapitána a závěr utkání jsme si již pohlídali. Naše výhra je však zasloužená, hosté si přijeli pro bod a málem jim to i vyšlo.""

David Kelnar, trenér Byniny: „Do Brumova jsme odjížděli s vědomím, že domácí body na svém hřišti jen tak nerozdávají a vypomáhají si i některými hráči A týmu. To se nakonec i potvrdilo. My jsme nebyli v kompletním složení a naordinoval jsem týmu taktiku se zabezpečenou obranou a s hrou na rychlé brejky. To se nám dařilo plnit do puntíku a nebyli jsme daleko od bodového zisku. Utkání by se možná vyvíjelo jinak, kdyby nám sudí neodmával za bezbrankového stavu ofsajd, kdy náš útočník mířil sám na branku. V první půli jsme drželi domácí tým na dostřel a co prošlo, pochytal brankář. Domácí nevěděli, jak vyzrát na naši obětavou hru. V úvodu druhé půle ale se jim podařilo vstřelit branku. Stále jsme věřili, že jsme schopni dotáhnout některé brejky do zdárného konce. Podařilo se nám to čtvrt hodiny před koncem, kdy Štefek srovnal. Velmi sporný moment přišel v 82. minutě, kdy náš hráč ležel ve vápně, sudí hru nepřerušil a domácím se podařilo vstřelit vítěznou branku. Poté ještě viděl druhou velmi přísnou žlutou kartu kapitán týmu Bartecký, který musel pod sprchy. S výkonem mužstva jsem spokojený, podalo taktický výkon a příliš nechybělo a s posíleným Brumovem jsme dokázali bodovat."

H. BEČVA - PRLOV 7:0 (2:0)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Na utkání přišlo hodně diváků, kteří ale byli trošku zklamáni, neboť hosté dorazili pouze v osmi hráčích. Přesto zaslouží pochvalu, že vůbec dorazili a v první půli nám byli hodně nepříjemným protivníkem. Dlouho jsme se nemohli proti obětavě hrajícím hráčům Prlova střelecky prosadit. Nakonec jsme poločas vyhráli o dvě branky. Ve druhém poločasu jsme zlepšili pohyb a začali jsme hosty přehrávat zlepšenou kombinací. Postupně jsme dali pět branek. Hostům později již došly síly, přesto utkání dohráli až do konce. Utkání se těžko hodnotí, my máme další tři body a musíme se soustředit na další zápasy. Samozřejmě je to na 1.B třídu trošku znehodnocení soutěže, protože přišlo hodně diváků i v chladném počasí, teď se musí připravit udírna a další věci kolem, tak to nás trošku mrzí. Ale hosté utkání dohráli, když šel na hřiště i zraněný Sochora, za což zaslouží uznání. Nás teď čekají utkání pravdy, hrajeme s Halenkovem, Bylnicí a Ratiboří."

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Zápas byl pro nás velice těžký, protože jsme cestovali na Bečvy pouze v osmi hráčích. Máme velikou marodku, ale i tak jsme domácí potrápili, kde jsme hráli odpovědně. Domácí měli problémy se dostat před bránu. A když se před naší bránu dostali, tak špatně domácí řešili zakončení. Takže poločas jsme ustáli 2:0. Druhý poločas už byl pro nás velmi těžký, domácí se dostali do velkého tlaku. To se ještě zranil náš hráč, do hry musel ještě nastoupit zraněný hráč, abychom nedohrávali v sedmi hráčích. Domácí si postupně vypracovávali gólové šance. Dali postupně čtyři branky a bylo po fotbale. Musím kluky pochválit za bojovnost, bylo to těžké hrát v osmi proti prvnímu mužstvu tabulky."

LUDKOVICE - KELČ 4:0 (2:0)

Filip Kunorza, předseda Ludkovic: „Utkání v Ludkovicích se i přes předchozí nepřízeň počasí hrálo na pěkně připraveném hřišti. Hned ve 4. minutě utkání musel brankář Mikel svým bravurním instinktem vychytat jasnou gólovou šanci soupeře a dodal tak týmu potřebné sebevědomí do dalších minut. V 19. minutě po rohovém kopu zahrávaném Petr Suchým, vsítil úvodní gól utkání jeho bratr Honza Suchý. Následně ve 43. minutě utkání zahrával přímí kop Tadeáš Sedláček a hlavou se prosadil opět Honza Suchý. V prvním poločase předvedli domácí ještě několik pěkných akcí, ale skóre utkání už se v první půli nezměnilo.

Hned začátkem druhého poločasu proměnil Honza Suchý pokutový kop a zkompletoval tak svůj hattrick. Krásnou fotbalovou akci mohli diváci zhlédnout v 57. minutě utkání, kdy po fantastické spolupráci celého útoku, gólové zakončoval Viktor Zábojník. Od půlky druhého poločasu hráli hosté již oslabeni o jednoho vyloučeného hráče, a tak se v dresu Ludkovic dostala do hry celá střídačka. Ludkovice si pak již zkušeně pohlídali zbytek zápasu a utkání tak dovedli k zaslouženému vítězství."

Lukáš Lasovský, trenér Kelče: „Zápas v Ludkovicích pro nás začal velice slušně, drželi jsme míč, snažili se kombinovat A v 15. minutě měl David Malíř 100% šanci, kterou k naší smůle neproměnil a možná by zápas z našeho pohledu vypadal veseleji. Soupeř hrál jednoduchý fotbal na útočníky, kteří prodlužovali za sebe nebo sklepavali míče do stran. Nechávali jsme je hrát a nevyvarovali jsme se opět zbytečných chyb, které dominovalo vyloučením Pavlištíka. Na začátku druhého poločasu jsme dostali góla z penalty na 3:0 a chvíli na to na 4:0 a bylo po zápase."

LUŽKOVICE - HALENKOV 1:0 (0:0)

Tomáš Gajdošík, trenér Lužkovic: „Vyhráli jsme a to jediné je pozitivní. To ještě dvě hodiny před zápasem jsem měl k dispozici jen deset hráčů , máme nějaké zraněné a čtyři hráči odjeli na dovolenou. Musel jsem dát do základu dorostence, jednoho hráče z béčka a jeden nebyl půl roku na hřišti. A přístup hráčů k nějaké zodpovědnosti je pryč. Začali jsme hrát zodpovědně zezadu a nakopávané míče buď na Fukyho, později na Micksona, protože jsme věděli, že by jeden útočník byl za chvíli zatavený. A tak se střídali, nechali jsme hrát soupeře a čekali na naší šanci. Ta přišla a mi ji proměnili a pak už to byli jen o bránění. Tři body tak bereme všemi deseti."

David Pisklák, trenér Halenkova: „V zápase v Lužkovicích jsme byli, myslím si, lepším mužstvem. Ale v první půli jsme bohužel nedokázali několik velmi slibně rozvíjejících akcí dořešit do finální fáze ke vystřelení branky. A vytvořili jsme si i dost střeleckých výborných pozic, kde jsme nakonec taky vyhořeli. Domácí hrozili z rychlých přechodů do útoku a ze standardních situací. Začátek druhé půle byl chaotický z obou stran. Měli jsme tam velkou šanci z boku do prázdné brány, ale bohužel jsme minuli. Domácí následně z ojedinělé akce ve druhé půli z úhlu propálili našeho brankáře. Lužkovice se zatáhly a začali jsme je svírat. Domácí to však zodpovědně zavřeli zezadu a nakonec hubenou výhru uhájili do závěrečného hvizdu.“