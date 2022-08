PŘÍLUKY - RATIBOŘ 5:1 (3:0)

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Nedělní utkání na Příluku bylo prvním pro v nové sezóně. Hráči Příluku začali hned od začátku hrát aktivně a postupně nacházeli recept jak se dostat k bodům ze zápasu. To se podařilo v 10. min, kdy po rozborce hostující obrany dostal ve vápně přihrávku Machalíček a jeho střelu vyrazil rukou na brankové čáře bránící hráč hostí Novotný. Za to byl automaticky vyloučen a domácí navíc trestali penaltou, kterou proměnil Adamík – 1:0. Domácí tak měli výhodu přesilovky v délce osmdesáti min. Hosté se ale nevzdali a sympaticky se snažili aktivně o hru i v deseti hráčích. Vytvořili si několik šancí, kdy domácí obrana musela hasit až na poslední chvíli. Zvýšit mohl ve 23. min. Machalíček, ale střelu ve vápně nakonec prováhal. Následně se dostal po pasu Peterky k míči domácí Pajtáš a sám na v šestnástce v tutové šanci nastřelil jen nohu vybíhajícího brankáře Číže. Domácí následně dominovali ve hře hrálo se převážně na půlce hostí. Ve 40. min. poslal ze strany dlouhý pas Julina a už se zdálo že bude přetažený, ale Adamík přece jenom hlavou usměrnil míč do branky – 2:0. Do poločasu ještě zbývalo pár minut a po brejku Peterky z levé strany dostal přihrávku před úplně prázdnou branku Machalíček a poklidu zvýšil na 3:0.

Po přestávce se hosté snažili o zázrak a po jedné akci se jim přece jenom podařilo snížit, kdy usměrnil střelu přesně k tyči Machala – 3:1. Následovala pasáž, kdy se hosté snažili o další gól, ale buď se nedostali přes domácí obranu, anebo zasáhnul výborně chytající Kopřiva. Vítězství nakonec pojistil v 74. min. Adamík, který v akci 3 na 1 dostal přesnou příhru od Peterky a zakončoval do prázdné branky svůj hattrick – 4:1. Za další čtyři minuty si po přímém kopu naběhnul na míč Frolek Marcel a hlavou zakončil skóre na 5:1.

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Klíčový moment duelu přišel již po deseti minutách hry, kdy byl za hraní rukou vyloučen Novotný. Domácí hráli takřka osmdesát minut s převahou jednoho muže. Domácí těžili ze standartních situací, kdy využívali svých urostlých hráčů. Přesto jsme ještě zabojovali, snížili jsme na 1:3 a vytvořili si i další příležitosti. Příluky v závěru přidaly další dvě trefy, kdy jsme propadli v defenzívě, která nás momentálně hodně trápí. Konečný výsledek je pro nás dost krutý."