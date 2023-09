/FOTOGALERIE/ Hodně dramatický a vypjatý byl duel 8. kola fotbalové I. B třídy skupiny A v Lužkovicích, kde Vlachovice nakonec srovnaly v 93. minutě z penalty. Kelč konečně zabrala a odnesl to Prlov. Choryně o víkendu v závěru šokovala domácí Jablůnku dvěma trefami, rezerva Brumova doma s Poličnou jen remizovala. Ludkovice ve druhé půli zlomily odpor Bylnice. Ratiboř si veze z Horní Bečvy všechny tři body. Halenkov srovnal v Bynině až v nastaveném času.

Fotbalisté Kelče (ve žlutém) v rámci I. B třídy skupiny A doma porazili Prlov 4:1. | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

I. A třída – sk. A: Milan Baroš se trefil dvakrát a Vigantice slaví výhru

JABLŮNKA - CHORYNĚ 2:3 (1:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Odehráli jsme smolné utkání a o bodový zisk jsme přišli v závěrečných minutách. Přitom jsme mohli za stavu 2:1 své vedení navýšit, což se nestalo a hosté v posledních pěti minutách strhli výhru na svoji stranu. Po půli byl stav vyrovnaný, především v úvodu jsme mohli dát více branek a jednou jsme nastřelili brankovou konstrukci. Oba celky v průběhu utkání nedaly penaltu. V závěru to vypadalo, že utkání skončí remízou, hosté po standartní situaci zápas rozhodli."

Josef Landa, hráč Choryně: „Už v týdnu jsme věděli, že na zápas pojedeme v okleštěné sestavě z důvodů vykartovaných a chybějících hráčů, což se potvrdilo a na zápas odjeli ve dvanácti lidech. Bohužel jsme neměli ani jednoho brankáře a tak jsem musel do brány já. Zápas jsme nezačali dobře a první půl hodinu jsme se nechytli, bezmyšlenkovitě jsme odkopávali a hra byla bez nápadu. První zahrozili domácí, kdy se z dorážky neprosadil Biel, svou chybu napravil v 8. minutě, kdy z voleje mezi třemi našimi hráči trefil přesně k tyči. Vážnější šance jsme si nevytvořili a tak znovu zahrozili domácí, kdy si Biel všiml, že jsem povyběhl a zkusil mne přelobovat, naštěstí trefil jen horní tyč. Po půl hodině jsme se oklepali, dali balon na zem a najednou to šlo. Z přímého kopu se krásně trefil Kovář přes zeď k tyči a bylo to 1:1. Chvíli na to mohl Kovář přidat druhý gól po dobře kopnutém rohu, ale domácí brankář s pomocí horní tyče vyrazil na roh. Po faulu na Horáka v pokutovém území domácí dvě minuty před koncem první půle kopali penaltu, ke které se postavil Orság, ale střelu k pravé tyči jsem mu chytil a z následné dorážky byl jen roh. Druhý poločas jsme pokračovali v aktivitě a byli mírně lepší než domácí, ti hráli především nakopávané balóny na Horáka s Bielem, ale moc jim to již nevycházelo. Bohužel v 55. minutě jsem po přímém kopu neudržel prudký nástřel v rukavicích a po dvojte dorážce se trefil Orság, který odčinil neproměněnou penaltu. Zdravě nás to nakoplo a převzali otěže v zápase, otevřeli jsme hru a hráli na tři obránce. Na dobře chytajícím Petrnkovi nejdříve ztroskotal unikající Tvrdoň i Pelc. Potom se ještě dvakrát zaskvěl domácí brankář, kdy chytil po sérii rohů hlavičky k tyči. V 68. minutě přišlo nešťastné střídání, kdy jsme vystřídali zdravého chlapa, na což se nám za dvě minuty zranil Ječmen a od 70. minuty jsme dohrávali v deseti. I tak to na hřišti nešlo znát a vypadalo to, jako by spíše domácí byli v deseti. Za zmínku stojí snad jen únik Horáka po lajně, který svou šanci promeškal a únik tří hráčů na jednoho našeho obránce, kdy se špatnou přihrávkou připravili domácí o nadějný útok. My jsme v 78. minutě pohrdli neproměněnou penaltou Vedralem. I tak nás to nezlomilo a krásnou hlavičkou za obranu Karlem Landy na unikajícího Tvrdoně, který do protipohybu srovnává na 2:2. Když už to vypadalo, že zápas skončí smírně, ujala se standartka a v 89. minutě náš Karel Landa posílá hlavičkou do vedení. Domácí zahrozili ještě hlavičkou Horáka, ten ale mířil mimo a tak si připisujeme už po druhé za sebou tři body, i když nedohráváme v jedenácti lidech, čehož si ceníme."

KELČ - PRLOV 4:1 (0:0)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Utkání s Prlovem jsme nakonec zvládli, i když výsledek je pro hosty poněkud krutý. Zejména v prvním poločasu byli nebezpečnějším celkem a nastřelili i brankovou konstrukci. Postupem času jsme srovnali krok. Do kabin se šlo za bezbrankového stavu. Branky začaly padat hned z kraje druhé půle, kdy se prosadil Ordán. Dvacet minut před koncem jsme během sedmi minut vstřelili další tři branky a bylo rozhodnuto. Hosté dali v závěru výsledku konečnou podobu."

Petr Sláčík, činovník Prlova: „V Kelči jsme již bez trenéra Martínka začali velmi dobře. Nastřelili jsme břevno a řadu příležitostí nám pochytal domácí gólman. Druhý poločas nám vůbec nesedl. Již po dvou minutách jsme hlavou inkasovali. Snažili jsme se vyrovnat, ale to se nám nepodařilo. Domácí od 68. - 75. minuty třikrát udeřili a bylo rozhodnuto. V závěru dal náš čestný úspěch Sochora. Výsledek neodpovídá dění na hřišti, ale takový už je fotbal."

BRUMOV B - POLIČNÁ 0:0

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Poličná k nám dorozila pouze s jedenácti hráči a zaměřila se na kvalitní defenzívu. Její hráči hráli velmi obětavě a několik dobrých střel nám zablokovali. Směrem dopředu nám to ale neklapalo a chyběla nám i kvalitnější finální přihrávka. Byli jsme fotbalovějším týmem, ale přes obranný val hostujícího celku jsme se neprosadili. Remízový výsledek je tak pro nás ztrátou, měli jsme dnes na to, utkání dovést do vítězného konce. Branku bychom ale nedali snad do večera., přitom jsme měli slušnou sestavu. Bod z tohoto duelu je pro nás málo, oslabeného soupeře jsme měli přehrát. O reparát se pokusíme ve středeční dohrávce v Horní Bečvě."

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „Před utkáním jsme museli problémy se složením mužstva, nakonec do Brumova odcestovalo pouze jedenáct hráčů. Hráči, kteří nastoupili, si sáhlo až na dno svých sil a odměnou jim byl cenný bodík. Domácí sice byli častěji na míči, ale na vyložené příležitosti to bylo vyrovnané. Nakonec branka nepadla, my v tomto složení musíme být s remízou nadmíru spokojeni."

LUŽKOVICE - VLACHOVICE 3:3 (2:1)

Tomáš Mičola, činovník Lužkovic: „Zápas se musel rozhodně divákům líbit! Šest gólů v podobě skóre 3:3 a čtyři červené bylo dost událostí, aby si smlsli i náročnější přihlížející. My jsme nevyužili dlouhou přesilovku 10 proti 9 a za stavu 2:1 jsme druhý poločas inkasovali. I přes nově nabyté vedení Kovářem v 78. minutě, jsme však ani napotřetí v zápase vedení neudrželi. Nejprve nás rozhodčí poslal za udělenou druhou žlutou kartu našemu hráči do devíti a poté v poslední minutě odpískal faul ve vápně. Náš brankář Böhm si na míč sáhl, ale nedokázal ho už vytěsnit mimo tyče. A tak stejně, jak našemu gólmanovi proklouzl míč skrz prsty, Lužkovicím proklouzly tři body. V průběhu zápasu jsme i díky přesilovce ve většině času měli více ze hry, několik břeven a větších šancí. Přesto bereme jen jeden bod."

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Do utkání jsme vstoupili velmi vlažně a hned ve druhé minutě po nedostoupení k hráčům jsme inkasovali z kopačky Holíka. Naštěstí jsme v 9. minutě srovnali po samostatné akci Hověžáka. O šest minut později šli ale domácí opět do vedení, když jsme ztratili míč ve středu hřiště a Kolařík zvýšil na 2:1. V následujících minutách se hra přitvrdila a i díky rozhodčímu, který to zpočátku pouštěl se jiskřilo na obou stranách. Výsledkem bylo několik žlutých a ve 33.minutě vyloučení nejprve domácího Kolaříka, který přejel našeho stopera a v následné strkanici vrazil do domácího hráče náš Adam Bartoš a dostal také červenou. O čtyři minuty bylo pro nás ještě hůř, když šel do skluzu Dominik Plšek a spolu s míčem trefil i soupeře. Rozhodčí poměrně přísně vytáhl znovu červenou.

Do druhého poločasu jsme prostřídali a snažili se hrát v obranném bloku, ze kterého jsme vyráželi do protiútoků. V 53. minutě jsme zahrávali rohový kop a Mira Kudela srovnal hlavou na 2:2. Nám se dařilo bránit remízový stav až do 76. minuty, ve které zahrávali domácí rohový kop a po několika odrazech dali domácí branku z metrového ofsajdu. Praporek domácího pomezního zůstal dole a tak jsme znovu prohrávali. Naštěstí se nám v nastavení zápasu podařilo srovnat, když po faulu brankáře na našeho Kudelu tentýž hráč proměnil pokutový kop a my jsme si odvezli z Lužkovic cenný bod. Škoda jen dvou vyloučených, kteří nám budou v následujícím utkání chybět."

HORNÍ BEČVA - RATIBOŘ 0:1 (0:0)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „V souboji s Ratiboři jsme chtěli odčinit nepovedené utkání v Bylnici. Herně jsme sice obstáli, vytvořili jsme si řadu příležitostí, ale brankář hostí byl pro nás velkou překážkou. Již v první půli jsme měli několik šancí, ale Vaníček, Zetocha nebo Ondruch nezvolili dobré řešení či vyslali slabou střelu. Kalich hořkosti jsme si nakonec vypili až do dna, když se v 73. minutě z dorážky prosadil hostující Sovák. Ze závěrečného tlaku se nám srovnat již nepodařilo a tak si připisujeme druhou prohru v řadě. V posledních duelech nás trápí koncovka, snad se nám to podaří zlepšit v dalším utkání ve Vlachovicích. Ještě v týdnu ale hrajeme dohrávané utkání s brumovskou rezervou, tak snad to protrhneme a bude nám to tam zase padat."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V souboji o první místo v tabulce jsme nakonec před pěknou návštěvou uspěli. Domácí však byli podstatně nebezpečnějším týmem a vytvořili si řadu brankových příležitostí. Gólman Číž však měl svůj den a několikrát nás podržel. My jsme poctivě bránili a čekali na svoji šanci. Rozhodnutí přišlo čtvrt hodiny před koncem, kdy nám kanonýr Sovák vystřelil tři body. Byli jsme šťastnějším týmem a za tři body jsme rádi."

LUDKOVICE - BYLNICE 2:0 (0:0)

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „Bez nějakých složitějších rozborů to byla dnes zasloužená výhra po hladkém průběhu. Kluci potvrdili herní pohodu. První poločas skončil bez branek jen díky naší nedůslednosti před dobrým brankářem Bylnice. V druhé půli jsme to hned z kraje prolomili a po penaltě a dobrém tlaku jsme zavřeli zápas. Dnes k nám přijel jeden z méně výkonných soupeřů, rozdíl měl být vyšší. To nás ale nemrzí, bereme body v klíčové fázi sezony. Snad poprvé v historii hrajeme "anglický týden" neděle-středa-sobota, ze kterého chceme vytřískat maximum a mít klidnější podzim."

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Zápas v Ludkovicích jsme nezvládli. V prvním poločasu slušná divácká návštěva branku neviděla. Domácí byli ale nebezpečnějším týmem. O bodovém zisku pro domácí celek se rozhodovalo ve druhém dějství. V 50. minutě šly Ludkovice z penalty do vedení. O osm minut později jsme již prohrávali o dvě branky. Na zvrat v utkání jsme již neměli a body tak zůstaly v Ludkovicích. Na vítěznou vlnu se budeme chtít vrátit v dalším utkání, kdy přivítáme nováčka z Byniny."

BYNINA - HALENKOV 3:3 (1:2)

David Kelnar, trenér Byniny: „V souboji s Halenkovem jsme chtěli navázat na předchozí výhru v Prlově, ale podařilo se nám to jen napůl. Tři body jsme ztratili v nastaveném času, což je určitě škoda. Přitom začátek utkání byl v naší režii a měli jsme tři velké brankové šance. Halenkov jsme zaskočili aktivní hrou. Hosté se v první půli ujali vedení po deseti minutách hry Janušem, který potrestal naši chybu. Ve 24. minutě ale Štefek po zásluze vyrovnal. Dostali jsme pak branku do šatny, kdy se znovu prosadil Januš. O půli jsem své svěřence nabádal, že jsme lepším týmem a že můžeme ještě duel otočit. Ve druhé půli jsme předvedli dokonalý obrat a v 61. minutě Navrátil vyrovnal. O pět minut později jsme už vedli 3:2 zásluhou Barteckého. V nervózním závěru jsme nakonec vedení neudrželi a hosté Šulákem srovnali. Ještě předtím někteří hráči neudrželi nervy na uzdě a byli vyloučeni. Z utkání mám smíšené pocity, byli jsme lepším mužstvem a zasloužili jsme vyhrát, což uznali po zápase i hosté. Zabojovat zkusíme v dalším utkání v Bylnici."

Petr Uherek, trenér Halenkova: „V Bynině je hřiště menších rozměrů a to přináší řadu vzájemných soubojů. Domácí jsou na své hřiště zvyklí a mají nacvičené standardní situace. Po půli jsme vedli 2:1, když se dvakrát prosadil Januš. Domácí po hodině hry se štěstím vyrovnali a zanedlouho se ujali vedení. Bojovali jsme až do závěrečného hvizdu, v 91. minutě srovnal Šulák. Závěr utkání byl ale hodně vyhecovaný a přinesl i červené karty. Bod z venku určitě bereme, navíc jsme ho získali až v nastaveném času."

PETR KOSEČEK