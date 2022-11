Brumov B - Vlachovice 4:0 (2:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Naše postavení v tabulce nám velelo bodovat naplno. Podařilo se nám poskládat výborně sestavu a mladí hráči přinesli do týmu zdravou agresivitu. Podařil se nám začátek utkání. Již ve 4. minutě se prosadil Grygar. Uklidnění do našich řad přinesla branka Kůdely z dvanácté minuty. Hosté byli vývojem utkání zaskočeni a do šancí se příliš nedostávali. Do kabin jsme tak odcházeli s pohodlným dvoubrankovým náskokem. Ve druhém poločasu jsme chtěli udržet vedení, hosté si vypracovali pár standartních situací. Vaz jim zlomily dvě slepené branky v rozmezí jedné minuty. Nejprve se znovu prosadil Kůdela a hned nato Samiec. Zápas jsme pak v poklidu dovedli do vítězného konce. Náš výkon byl velmi dobrý a diváci odcházeli hodně spokojeni. Hostům nelze upřít snahu, ale fotbalovost byla tentokrát na naší straně a zaslouženě jsme v derby vyhráli."

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „V Brumově jsme zaspali jak začátek zápasu, tak začátek druhého poločasu. Už ve 12. minutě jsme prohrávali 2:0 a přestože jsme si vypracovali několik šancí a standardek, nedokázali jsme ani jednu proměnit v branku. Podobný byl i nástup do druhého poločasu a v 58. minutě už to bylo 4:0. Domácí nám udělili lekci z produktivity a vyhráli zcela zaslouženě."