Josef Landa, hráč Choryně: „Dnes se toho moc napsat nedá. Hosté stejně jako, my byli jenom ve dvanácti lidech. A první půlku se ještě snažili, ale od obdržené šesté branky spousta z nich bylo odevzdaných a nehráli týmově, sami jsme to zažili ve Vlachovicich z opačného pohledu. My jsme dnes konečně z prvních dvou gólovek skórovali a je pak jednoduší hrát, než když hrajeme, dobře ale nemůžeme se prosadit a třeba naopak inkasujeme z první šance. Po třetí brance jsme si dali naši klasiku v zahazování šancí, ale to jsme my. I když se to nezdá, hosty podržel brankář, který ani brankář nebyl a byl to hráč z pole. A kdyby ho nebylo, spolu s tyčkami, začínalo by číslo dvojkou a ne jedničkou. Hosté vážně zahrozili pouze jednou za stavu 2:0, kdy krásnou střelu k tyči chytil Ječmen, jinak moc práce neměl. Fotbalem jsme bavili sebe i diváky, kteří viděli spoustu šancí, tyček a zahozených šancí. Oceňuju soupeře, jak zápas odehrál, ale dnes jsme byli všude o krok dřív a zaslouženě jsme vyhráli."

Krajský přebor: Morkovice slaví první výhru, i Slušovice s novým koučem uspěly

Tomáš Mičola, činovník Lužkovic: „Po utkání s Vlachovicemi jsem již ukončil působení u týmu a budu pokračovat v hráčské kariéře na Mladcové. Do Choryně jsme odjížděli v hodně oslabené sestavě, bez vykartovaných hráčů v duelu s Vlachovicemi a také bez brankáře. Do branky tam musel hráč z pole. V první půli jsme pětkrát inkasovali, za dvoubrankového vedení domácích jsme mohli snížit. Ve druhém dějství domácí pokračovali v kanonádě a nakonec se diváci dočkali i kýžené desítky."

POLIČNÁ - JABLŮNKA 5:1 (1:1)

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „V první půli bylo na ukazateli vyrovnané skóre. My jsme navíc další možnosti nevyužili. Hosté hrozili ze standardních situací. Ve druhé půli jsme dali již po třech minutách druhou Žnivou branku. A když po deseti minutách navýšil Vaculín naše vedení na dvoubrankový rozdíl, bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Hra se pak přiostřila. Vlček dal čtvrtou branku a v samotném závěru pečetil výsledek Palát. Za výkon ve druhé půli jsme si vysokou výhru naprosto zasloužili."

MISTROVSKÁ KOPANÁ - aktuální výsledky z víkendu!

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Utkání dvou rozdílných poločasů. My jsme v první půli hráli velmi dobře a hra byla vyrovnaná. Domácí se sice ujali vedení, ale Míka ještě do půle dokázal vyrovnat. V úvodu druhé půle jsme nedali šanci a opět se potvrdilo nedáš-dostaneš. Když jsme v 58. minutě dostali třetí branku, tak bylo zřejmé, že na zvrat již mít nebudeme. Navíc jsme ještě obdrželi další dvě branky."

VLACHOVICE - H. BEČVA 1:1 (1:0)

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Do utkání jsme nastoupili oslabení o vykartované hráče z Lužkovic - Dominika Plška a Adama Bartoše. Začátek utkání patřil kombinačně lepšímu týmu hostí, který byl také fotbalovější. Po dvaceti minutách ale natáhl z voleje Fojtík a rázem jsme vedli 1:0. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat. My jsme se zaměřili více na obranu a rychlé brejky. Oba celky nastřelily brankovou konstrukci. Když už se zdálo, že tlak hostí ustojíme, tak v 84. minutě tečovaná střela skončila v naší síti. V závěru se již skóre neměnilo, remíza je nakonec zasloužená."

VIDEO: olympijský vítěz Miloslav Mečíř rozvíjel talent u prarodičů ve Zlíně!

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Od úvodního hvizdu jsme byli lepším mužstvem, ale zase nás trápilo střelecké zakončení. Své šance jsme nedali a domácí z ojedinělého útoku dokázali pěknou střelou za šestnáctkou míč umístit do naší sítě. Branka s námi trošku zamávala, přes dobrý začátek, jsme museli v zápase dotahovat. I ve druhém poločasu jsme měli více ze hry, ale s obranným blokem jsme si dlouho nevěděli rady. Vysvobození přišlo šest minut před koncem, kdy Juřík tečovanou střelou srovnal. Do konce utkání již branka nepadla, vezeme domů jeden bod, ale klidně jsme zde mohli i vyhrát, domácí toho směrem dopředu příliš neukázali."

RATIBOŘ - LUDKOVICE 2:3 (2:2)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Utkání s Ludkovicemi jsme nakonec nezvládli. Přitom jsme byli lepším celkem, ale hosté dokázali trestat naše individuální chyby. Na úvodní trefu hostí jsme během minuty dokázali Hurtou odpovědět. Ale vzápětí hosté proměnili pokutový kop a vedení si vzali nazpět. Těsně před přestávkou Mikula srovnal a do šaten se odcházelo za stavu 2:2. Ve druhé půli se po hodině hry dostali hosté opět do vedení. Poté jsme si vytvořili velký tlak, ale vyrovnání to nepřineslo. Soupeř si tak i s notnou dávkou štěstí odváží tři body."

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „Úspěšně jsme zakončili snový týden, kdy jsme od neděli do soboty získali vytoužených devět bodů. V Ratiboři se hrál poměrně klidný otevřený fotbal. V první půli jsme byli nebezpečnější my. Úvodní gól jsme si nechali prakticky ihned potrestat, na naši proměnou penalty Ratiboř zareagovala až ke konci poločasu. V druhé půli jsme brzy vytěžili důležitý gól na 2:3 a zcela upřímně to zavřeli a na sílu ubránili vítězství. Opět je potřeba smeknout před bojovností kluků, kteří kvůli absencím a náročném týdnu museli jít na krev. V příštím týdnu netradičně v sobotu hostíme Vlachovice, což bude dle mého názoru soupeř z těch náročnějších, nicméně nechceme ztratit momentum a jít dál zápas od zápasu."

HALENKOV - KELČ 4:3 (1:1)

Josef Toman, činovník Halenkova: „Utkání přineslo přestřelku se šťastným koncem pro náš tým. Na úvodní branku hostí jsme dokázali ještě do půle zareagovat. Do šaten se tak šlo za stavu 1:1. Druhý poločas jsme nestačili zachytávat akce hostí. Kanonýr Jiříček dal druhou branku a o čtyři minuty později se Kelč radovala potřetí. O dvě minuty později dal Šulák kontaktní branku. Vše podstatné se odehrálo v závěru. V 89. minutě Kašpar srovnal a ve druhé minutě nastavení Šulák z penalty zkompletoval hattrick a vystřelil nám tři body."

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Zápas v Halenkově byl pro nás hodně nešťastný, neboť nám k bodovému zisku nestačilo ani vedení o dvě branku. Navíc jsme poslední dvě trefy dostali v samotném závěru, navíc tu čtvrtou v nastaveném času a ještě z pokutového kopu. Přes dobrý výkon tak odjíždíme s prázdnou."

BYLNICE - BYNINA 1:2 (0:1)

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Zápas s nováčkem soutěže jsme doma nezvládli. Chybělo nám sedm hráčů ze základu a to bylo poznat. Hosté spoléhali na standardní situace, nám se hra tolik nedařila. V úvodu jsme nedali tři šance a hosté vycítili šanci. Ve 39. minutě jsme inkasovali první branku po naší chybě, kdy hosté proměnili pokutový kop. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Zabrzdilo nás ale vyloučení Lysáka v 57. minutě po druhé žluté kartě. Hosté využili přesilovku v 73. minutě. Tři minuty před koncem Lukšík ještě vykřesal naději, na vyrovnání jsme ale už nedosáhli, přesto, že jsme ještě zahrávali jednu dobrou standardní situaci."

David Kelnar, trenér Byniny: „V Bylnici jsme chtěli navázat na poslední výkony a nakonec se nám to i stoprocentně podařilo. Věděli jsme, že domácí jsou na vlastním hřišti hodně nebezpeční. Podařilo se nám ale vsítit ještě do poločasu zásluhou Barteckého úvodní branku z penalty. Další klíčový moment duelu přišel v 57. minutě, kdy po dvou žlutých kartách šli domácí do deseti. Přesilovku jsme zužitkovali v 73. minutě, kdy se prosadil Horák. Dvoubrankové vedení jsme drželi až do 87. minuty, kdy domácí snížili. Drama jsme již nepřipustili a z horké půdy si odvážíme cenné tři body."

PRLOV - BRUMOV B 2:2 (1:2)

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Začátek duelu s brumovskou rezervou nás zastihl v nedbalkách a již po sedmnácti minutách jsme prohrávali o dvě branka. Pomohla nám pak kontaktní branka Sochory ve 41. minutě, který snižoval na 1:2. Ve druhém poločasu jsme se hnali za vyrovnáním a v 57. minutě se to povedlo opět Sochorovi. V poslední půlhodině mohly rozhodnout oba celky. Nám se podařilo nastřelit několikrát brankovou konstrukci, také hosté nebezpečně ohrožovali naši svatyni. Konečná remíza je asi spravedlivá, především za výkon ve druhém poločasu musím mužstvo pochválit."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V Prlově jsme výborně vstoupili do utkání a vytvářeli jsme si brankové příležitosti. Již ve 4. minutě nás poslal do vedení Samiec. V 17. minutě to už bylo 2:0 pro nás, zásluhou Bartozela, který odehrál výborné utkání. Domácí těžili ze standardních situací a měli nebezpečného hlavičkáře Sochoru. Ten čtyři minuty před odchodem do šaten vykřesal domácím naději. Druhá půle už byla kdo s koho. My jsme mohli své vedení navýšit, to se ale nestalo. Domácí Sochorou vyrovnali a začali být nepříjemní, kdy nakopávali míče dopředu. Hráli jsme s celou dorosteneckou obranou, mladíci to měli v soubojích s domácími hráči hodně těžké, ale ustáli to. V závěru duelu mohly oba týmy zápas rozhodnout, nakonec se urodila remíza, se kterou jsme spokojeni.“

PETR KOSEČEK