Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Stejně jako v utkání s Bylnicí, jsme v prvním poločasu udělali množství chyb a hosté toho náležitě využili. Do kabin jsme tak odcházeli s tříbrankovým mankem. Ve druhém dějství jsme hru oživili mladými hráči Matulou a Staňkem. Hurta v úvodu druhé půle snížil na dvoubrankový rozdíl. Po hodině hry byl hostím vyloučen hráč za ruku a následovala i penalta. Přesilovku jsme využili vzápětí a snížili Daňkem z pokutového kopu na jednobrankový rozdíl. Sedm minut před koncem jsme se dočkali zaslouženého vyrovnání, kdy se prosadil Potočný. Do konce utkání se už skóre nezměnilo. Dokázali jsme smazat tříbrankové manko a nakonec bereme jeden bod.“

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Do Ratiboře jsme odjeli v kombinované sestavě. V první půli jsme domácí zaskočili a dokázali jsme si vybudovat tříbrankový náskok. Nejdříve Dubčák skóroval dvakrát, kdy se prosadil po čtyřech minutách. V závěru první půle nám zajistil tříbrankové vedení Pešout. Ve druhém dějství hráli po větru domácí a podařilo se jim brzy vstřelit branku. Komplikace přišla po hodině hry, kdy byl Fojtík za vyloučen, dle zápisu o utkání zabránil soupeřovu družstvu dosáhnout branky zakázaným způsobem hraní míče rukou v pokutovém území a domácí z následné penalty snížili na 2:3. Nadějné vedení jsme drželi až do 83. minuty, kdy se domácí trefili ranou do šibenice a srovnali. Z dobře rozehraného utkání máme bod, který ale musíme brát, neboť jsme hráli půlhodiny v oslabení.“

KELČ - JABLŮNKA 1:2 (0:0)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Utkání o udržení jsme nezvládli. Přitom v první půli jsme měli několik dobrých příležitostí, navíc jsme trefili brankovou konstrukci. Ve druhé poločasu jsme se po pěkné akci ujali vedení. V závěru jsme však dvakrát inkasovali a hosté dokonali obrat. Po utkání jsem jsem s vedením domluvil na ukončení mého trenérského působení u týmu, mužstvo potřebuje nějaký nový impulz.“

Krajský přebor: favorit zaváhal, Francova Lhota slaví druhou výhru. Proč?

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V souboji o šest bodů jsme nakonec vydolovali výhru. V první půli se na obou stranách nic podstatného neudálo, domácí dvakrát zazlobili. Na naší straně byla jedna branková příležitost. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Ve druhém poločasu se nám zranil brankář a museli jsme udělat nějaké změny v rozestavení. Poprvé se měnilo skóre v 73. minutě, kdy se domácí dostali do vedení. Poslední desetiminutovka ale patřila našemu týmu. Nejdříve srovnal v 82. minutě Hutyra. Zlaté tři body nám vystřelil tři minuty před koncem Rolka. Duel o záchranu jsme zvládli a venkovní výhru budeme chtít potvrdit v domácím souboji s Prlovem.“

HALENKOV - CHORYNĚ 0:2 (0:0)

David Pisklák, trenér Halenkova: „Choryně byla celkově herně mírně o něco lepší. A bylo vidět, že jsou více pospolu a dlouho sehraní . My to teď máme i skrz nějaké důležité absence trochu obměněné, ale na šance to bylo 5:5, kdy u těch našich hned dvakrát zvonila tyčka a jednou břevno. A soupeř trestal ve druhé půli. Dvakrát z bočních centrů a po našem špatném a nedůrazném pokrytí dali hlavou branky. Jinak rozhodla hlavně produktivita, v té byli hráči Choryně prostě lepší.“

Josef Landa, hráč Choryně: „Než přejdu k hodnocení zápasu, musím pochválit hřiště, na kterém jsme hráli. Začátek jara a hřiště úžasné a nachystané, je radost hrát na takovém pažitu fotbal. Takové hřiště má u nás jen Halenkov a Brumov. Ale k zápasu: byli jsme lehce více na míči my a řekl bych, že jsme byli fotbalovější, kdy jsme se dokázali pěknou kombinací dostat do šance. Na šance to bylo první půlku 3:2 pro nás, kdy Tvrdoňovi dvakrát vykopávali z čáry za již překonaného brankáře a jednou těsně minul Bartošík pravou tyč. Soupeř jednou pohrdl centrem na zadní tyč, kde byl zcela osamocený hráč, ale ten hlavičku místo do brány nasměroval za sebe. Pět minut před koncem po chybě v obraně unikl Škrobák, ale jeho střelu vytěsnil Ječmen na tyč a následný odraz už jsme pokryli.

Druhý poločas byl na tutové šance 3:3, rozdíl byl v tom, že my jsme již proměnili. Po našem rohu a pár odrazech byl na mě na hraně šestnáctky faul, sudí ale nechal výhodu a z následného centru nás Pavel Tvrdoň posílá do vedení 1:0 . Potom jsme po druhé a naposled špatně pohlídali Škrobáka a ten střelou z úhlu a zákroku dobře chytajícího Ječmena trefuje tyč, kdy jsme dorážku opět nepřipustili. Druhý gól přidáváme po nepřesné přihrávce, kdy jsme vypíchli v souboji na půlce míč, poslali ho do lajny a po centru a hlavičce Pelce se ujímáme vedení 2:0. Po domácím rohu který jsme odvrátili přímo na Škrobáka a ten trefuje horní tyčku. Naštěstí dnes tyče hrály s námi. Posledních 20 minut jsme přestali hrát a zbrkle jsme odkopávali a dostali tak domácí do tlaku, kdy byli na baloně, ale do nějakých větších šancí jsme je nepustili a výsledek si pohlídali. Vstup do jara se nám vyvedl a budeme to chtít za týden potvrdit doma proti Bylnici."

BYNINA - LUŽKOVICE 2:1 (2:1)

David Kelnar, trenér Byniny: „

Tomáš Gajdošík, trenér Lužkovic: „Na zápas jsme odjížděli v jedenácti lidech a nebýt výpomoci z Veselé. bylo ještě hůř. Zde máme spojené béčko a tak jsem si vytáhl dva hráče z Veselé. začátek byl jako z hororu, řekli jsme si, že budeme ze začátku v obraně hrát jednoduše, opak byl pravdou a první gól jsme dostali se zbytečného trestného kopu. Domácí hráč to trefil nádherně k tyči. Na hrbolatém hřišti jsem se nemohli dostat do tempa, ale z jedné akce se nám podařilo vyrovnat. Ale za pár minut domácí opět z trestného kopu trefili stejným hráčem téměř totožný gól.

Druhý poločas jsme změnili rozestavení a začali jsme přebírat iniciativu, bohužel šanci jsme žádnou nedali. A posledních deset minut jsme hráli vabank vzadu na tři beky. Nějaké šance jsme měli, ale i domácí měli 3x stoprocentní, také neproměnili. Myslím si, že remízu za druhý poločas jsme si zasloužili. Chtěl bych poděkovat všem jedenácti statečným kteří zápas odehráli a dvou fanouškům, kteří se na nás přijeli podívat."

BYLNICE - VLACHOVICE 1:2 (1:2)

Zdeněk Minarčík, vedoucí Bylnice: „Utkání s Vlachovicemi bylo pro nás pikantní, protože na lavičce hostů se představil náš bývalý hráč a rodák z Bylnice, kamarád Jan Johny Bobot. Úvod utkání jsme měli pod kontrolou a dali vedoucí branku. Jenže silně namotivovaný soupeř, který hrál po velmi silném větru, utkání dokázal ještě do půle otočit. O poločase jsme si řekli, že do toho půjdeme a využijeme vítr. Bohužel tak jak ustal vítr, tak ustala i naše hra. Poté už hráči Vlachovic kouskovali hru , úporně bránili na což jsme nedokázali reagovat. Nezbývá než soupeři pogratulovat ke třem bodům.“

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Pro mně osobně emotivně velmi těžké utkání jelikož jsem se z Bylnice do Vlachovic oženil takže jsem hrál na domácí půdě. Přál jsem si ať zápas není extrémně vyhecovaný. Nakonec to bylo krásné derby, které kazil pouze velký vítr a fotbalu škodil. Emoce tam byli na obou stranách v rámci pravidel. Šance měli oba týmy a zápasu by možná slušela remíza my jsme si ale šli za vítězstvím s větší energií a vyhráli o gól. Naše hráče sem motivoval sázkou že když vyhrají v Bylnici tak následující utkání odkoučuji v saku, takže na příští domácí utkání si musím nachystat kravatu a oblek. Samozřejmě Bylnici přeji do dalších utkání jen to nejlepší.“

LUDKOVICE - H. BEČVA 2:1 (1:1)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Utkání přilákalo do ochozů velmi slušnou návštěvu. Věděli jsme, že se v případě výhry posuneme na druhou příčku. Vyšel nám začátek duelu a již po dvou minutách se prosadil Zábojník. Hosté z daleké Horní Bečvy ale ve 33. minutě vyrovnali. Do kabin se tak odcházelo za stavu 1:1. Ve druhé půli vydržel remízový stav až do 65. minuty, kdy se prosadil Suchý a poslal nás do vedení. Těsnou výhru jsme pak taktickou hrou udrželi až do závěrečného hvizdu.“

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Souboj o čelo tabulky jsme v Ludkovicích nakonec nezvládli. Prohrávali jsme díky nekoncentraci již po dvou minutách hry. Poté jsme se snažili o vyrovnání a podařilo se nám to po půlhodině hry, kdy se prosadil Juřík. Ve druhé půle se odehrával vyrovnaný souboj. Domácí po hodině hry využili našeho zaváhání a dostali se opět do vedení. Vyrovnat se nám již nepodařilo. Ze dvou venkovních zápasů nemáme ani bod a máme tak nad čím přemýšlet, chybí nám lehkost z přípravy.“

PRLOV - POLIČNÁ 5:1 (1:1)

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Začátek utkání byl z naší strany trochu vlažný. Postupem času jsme si vytvářeli po hezkých kombinačních akcích i gólové příležitosti. V čase od 26. min. jsme měli tři stoprocentní gólové příležitosti, kdy nás při první golovce vychytat skvělý hostující brankář. Při další naší útočné akci jsme nastřelili tyčku. O chvíli později jsme se vytoužené branky dočkali zásluhou pěkné střely Šťastného. Už se zdálo, že poločas v klidu dohrajeme, ale přišla chyba v naší defenzívě, kdy hostující tým ve 44. min. snížil. Byla to branka do šatny. To každý tým trošku položí. O poločasové přestávce jsem svým svěřencům řekl, že musíme více běhat, být co nejčastěji na míči a jít do většího tlaku na soupeře. To se taky stalo. Kluci si to zebrali k srdci a druhý poločas vypadal úplně jinak než ten první. V 50. min. po krásné kombinační souhře jsme se ujali vedení zásluhou Vojtáška. Od té chvíle jsme na hřišti začali dominovat. Z našeho tlaku přišli brankové příležitosti a fauly v pokutovém území hostí, kdy jsme vše využili 2x Juráněm a Helisem. Dnešní domácí vítězství bylo zasloužené. Musím ale pochválit hostující tým Poličné především za předvedenou hry v prvním poločase. Příští týden zajíždíme na horkou půdu do Jablůnky."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V první půli jsme byli aktivnějším mužstvem, vytvořili jsme si několik šancí, ale brankář domácích svůj tým podržel. Domácí se postupně osmělovali a po několika šancích nakonec dokázali skórovat. V závěru první půle jsme po zásluze Žnivou srovnali. Druhý poločas jsme tahali za kratší konec. Domácí se ujali vedení a nám se příliš nedařilo. Prlov postupně navýšil své vedení a zaslouženě získal tři body.“