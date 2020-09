Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnka: „První poločas byl poměrně vyrovnaný. Hosté se ujali záhy vedení po rohovém kopu, kdy se prosadil jejich hrající trenér Martin Nikolén. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, my jsme se snažili o vyrovnání. Hostím rychle ubývali hráči a nakonec i síly. V nastaveném času se nám po utěšené střele Sauera podařilo srovnat. Psychickou výhodu jsme si přenesli i do penaltového rozstřelu a z něj máme bod navíc."

Martin Nikolén, trenér Prlov: „Již v 5.minutě jsme se ujali vedení po rohovém kopu. Domácí měli velikou příležitost vyrovnat pár minut poté, ale našeho brankáře se jim překonat nepodařilo. V 55.minutě jsem musel pro zranění střídat. Na hřiště šel Jaroslav Sláčik, který se bohužel po pár minutách taky zranil. Aby toho nebylo málo, tak se nám v 75.minutězranil Ondřej Sláčik a dohrávali jsme v devíti. I přesto jsme mohli navýšit vedení na 2:0, Jan Tomšů však svůj průnik zakončil nepřesně. Domácí se dočkali vyrovnávacího gólu ve druhé minutě nastavení po krásné střele z velkého vápna. Na penalty pak byli přesnější domácí."

Branky: 90. Sauer - 5. Nikolén

CHORYNĚ - BRUMOV B 1:0 (1:0)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Z utkání s brumovskou rezervou jsme měli obavy, neboť hosté disponují kvalitním kádrem. Nám navíc stále chybí zraněný Hadvičák a teď se k němu přidal i Tvrdoň. Těžké utkání jsme ale nakonec zvládli. Již po deseti minutách jsme se ujali vedení brankou z penalty. Hosté pak byli více na míči, ale naše obrana v čele s brankářem Ječmeněm pracovala spolehlivě. Ve druhém dějství pokračovala snaha hostí o vyrovnání, my jsme mohli vedení pojistit. Cennou výhru nad kvalitním protivníkem jsme pak uhájili až do konce."

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Utkání v Choryni ovlivnila zbytečná penalta již v desáté minutě. poté jsme začali dobývat domácí svatyni, ale brankář domácích předvedl několik excelentních zákroků. Několikrát při něm stálo i štěstí. Domácí tým bojoval, ale herní kvalita byla na naší straně. Druhý poločas se už hrálo více mezi šestnáctkami. Domácí hráli takticky, my jsme se už na dostřel jejich branky tolik nedostávali. V závěru jsme otevřeli hru a domácí mohli do otevřené obrany pojistit své vedení. Na konci duelu jsme navíc přišli o vyloučeného Nováka. Střelecky se nám tentokrát nedařilo a domácí se štěstím vybojovali tři body."

Branky: 10. Vedral (pen.).

RATIBOŘ - LIDEČKO 3:0 (1:0)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Zápas s Lidečkem jsme i v okleštěné sestavě zvládli na jedničku. Hosté toho dopředu příliš nepředvedli a nebyli nijak nebezpeční. Již v prvním poločasu jsme měli dát mnohem více branek. V zahazování šancí jsme pokračovali i po půli. Tříbranková prohra je pro hosty ještě milosrdná."

Radek Číž, sekretář Lidečko: „Domácí hráči nás předčili ve všech činnostech a od úvodu zápasu byli lepším týmem. Nám se sice vrátil do sestavy Aleš Číž, ale další pětice hráčů nám scházela. Domácí mohli své vedení několikrát navýšit, nás podržel brankář Hyžák. V neděli hostíme rezervu Slavičína a na ni se musíme důkladně připravit, rozjetá Ratiboř byla tentokrát nad naše síly."

Branky: 14. Trochta, 49. Sovák, 65. Mikula

SLAVIČÍN B - KRHOVÁ 4:1 (1:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „V dalším domácím utkání jsme hostili tým Krhové. Před utkáním jsme museli řešit absenci několika hráčů a povolat i dorostence. Od počátku utkání jsme přesto byli aktivnějším mužstvem a vypracovali si mnoho dobrých příležitostí, ale nemohli se prosadit v zakončení. Ve 13. minutě se povedenou tvrdou střelou k tyči prezentoval mladý David Staněk a otevřel tak účet utkání na 1:0. Soupeř v první půli jen asi 3x ohrozil naši branku po střelách ze střední vzdálenosti a my jsme přes řadu možností již neskórovali a tak se šlo do šaten za stavu 1:0. Hosté se po přestávce velmi zlepšili, začali více běhat, napadat nás a odměnou pro ně bylo vyrovnání Krajčou ve 48. minutě, který se také prosadil střelou ze střední vzdálenosti. Tato branka byla pro Krhovou velkým povzbuzením a vlila jim novou krav dožil a náhle byli velmi nebezpeční a tlačili se do našeho pokutového území. Vytvořili si i několik dobrých příležitostí, ale Vypušťák v naší brance byl pozorný a vše pochytal. Aktivita hostům vydržela jen 15 minut a po té jsme opět převzali iniciativu my a výsledkem byla branka Martina Salajky, který z hranice vápna prostřelil brankáře hostí a poslal nás v 62. minutě do vedení 2:1. Hostům evidentně začali docházet síly a bránili často jen za cenu nedovolených zákroků a po jednom z nich na pronikajícího Michala Švacha zvýšil z nařízeného pokutového kopu v 69.minutě Jakub Fojtů na 3:1. Tato branka definitivně zlomila odpor hostí a skóre se neměnilo jen díky střelecké impotenci našich hráčů a dobrému výkonu hostujícího brankáře. Až v samotném závěru po skvělé individuální akci uzavřel stav utkání na 4:1 Martin Salajka.

Před utkáním jsme měli trochu problémy se sestavou, ale nakonec jsme to poskládali. Kluci hráli v první půli dobře, ale chybělo nám přesné zakončení, které přišlo až ve druhé části druhé půle. Soupeř byl houževnatý a bude v další části soutěže jistě nebezpečným týmem. Všem našim klukům patří velké poděkování za předvedený výkon. Naše výhra byla naprosto zasloužená."

Branky: 13. Staněk, 62., 88. Salajka, 69. Fojtů.

HOVĚZÍ - BYLNICE 1:6 (0:3)

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „Utkání s Bylnicí se nám vůbec nepovedlo a hosté byli ve všech směrech lepším týmem. Hosté měli perfektně nacvičené standartní situace, ze kterých ohrožovali naši branku. Na toto utkání musíme rychle zapomenout. Start do sezony se nám vůbec nepovedl a máme nad čím přemýšlet."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Zápas na Hovězí jsme měli zcela ve své režii a s chutí jsme si zastříleli. Byli jsme hodně střelecky produktivní. Navíc se nám dařila kombinace a domácí celek jsme přehrávali. Domácí snížili na 1:4, ale my jsme nějaké drama nepřipustili. Po výborném výkonu si domů vezeme tři body, které jsou nejlepší pozvánkou pro naše fanoušky na nedělní utkání s lídrem tabulky z Dolní Bečvy."

Branky: 10., 87. Sucháček, 18. (pen.), 82. (pen) Krahula, 37. Lukšík, 50. Macků, 87. Sucháček

DOL. BEČVA - HALENKOV 3:0 (0:0)

Milan Matula, činovník Dol. Bečva: „Konečný výsledek je pro nás velmi lichotivý, ale příliš neodpovídá poměru sil na hřišti. Hosté byli zejména v prvním dějství nebezpečnějším týmem, nás ale podržel brankář Blabla. Po půli jsme změnili rozestavení a to přineslo ovoce hned v úvodu druhé půle, kdy jsme se ujali vedení. Hosté se pak snažili o vyrovnání, nám se pak nabízela možnost chodit do otevřené obrany. V závěru jsme cennou výhru pojistili dvěmi trefami."

Ondřej Machálek, trenér Halenkov: „Doplatili jsme na neproměňování svých šancí. Jen v prvním dějství šel Zádilský dvakrát sám na brankáře, když jednou nastřelil tyčku. Domácí trpělivě čekali na svoji příležitost a brzy po zahájení druhé půle se ujali vedení. My jsme měli několik dobrých možností na vyrovnání, což se nám nepodařilo. V závěru jsme hráli vabank a domácí nás ještě dvakrát potrestali. Oba celky ale předvedly kvalitní výkon, domácí tým měl možná o něco větší vůli po vítězství."

Branky: 47. Quarda, 86. Špatný, 90. Růčka.

PROSTŘ. BEČVA - POLIČNÁ 2:0 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Pr. Bečva: „Do utkání jsme šli s respektem k soupeři, kterého dobře známe. Začátek utkání byl soupeř fotbalovější. My jsme nastřelili tyč a taky krásně zahraný trestný kop vyrazil hostující brankář. Hosté hrozili především Kapustou a také Matějem Šedým. Do půle jsme se prosadili po hezky sehraném brejku, kdy zakončoval Hlavica. V druhé půli pokračoval dobrý fotbal, soupeř měl více míč na kopačkách, ale postupem času otevíral obranu a my jsme měli šance. Rozhodli jsme po jednoduché akci kdy protečoval míč hlavou Vašek na nabíhajícího Fiuráška a toho faulovali v pokutovém území. Pokutový kop proměnil Obdržálek. Vítězství si nad silným soupeřem vážíme."

Branky: 38. Hlavica, 69. Obdržálek.

1. Dol. Bečva 3 3 0 0 0 8:0 9

2. Brumov B 3 2 0 1 1 7:2 7

3. Choryně 3 1 2 0 1 3:6 7

4. Bylnice 3 2 0 0 1 13:5 6

5. Ratiboř 3 2 0 0 1 8:5 6

6. Prostř. Bečva 3 1 1 1 0 5:3 6

7. Slavičín B 3 2 0 0 1 8:8 6

8. Jablůnka 3 1 1 0 1 4:4 5

9. Halenkov 3 1 0 1 1 5:6 4

9. Prlov 3 1 0 1 1 4:5 4

11. Poličná 3 1 0 0 2 4:6 3

12. Lidečko 3 0 1 0 2 1:6 2

13. Krhová 3 0 0 1 2 5:10 1

14. Hovězí 3 0 0 0 3 2:11 0

PETR KOSEČEK