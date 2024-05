Fotbalová přestřelka v Kelči v rámci 22. kola I. B třídy skupiny A vyzněla lépe pro Halenkov, Jablůnka udolala Poličnou brankou z poslední minuty. Rezerva Brumova si doma smlsla na oslabeném Prlovu. Choryně během minuty otočila duel v Lužkovicích. Horní Bečva porazila Vlachovice a nasadila k trháku. Ludkovice rozstřílely v domácím prostředí Ratiboř.

Fotbalisté Kelče (ve žlutém) ve 22. kole I. B třídy skupiny A podlehli Halenkovu 3:4. | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

JABLŮNKA - POLIČNÁ 3:2 (1:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V důležitém souboji o udržení v soutěži se na nás v závěru usmálo štěstí a Hlinšťák nám vystřelil tři body. Začali jsme v duelu s Poličnou velmi dobře a jiř ve 4. minutě nás poslal Horák do vedení. To jsme mohli pak několikrát navýšit, což se nestalo a hosté ve 20. minutě srovnali. Hosté se druhém poločasu dostali do vedení, naštěstí Čuma po dvou minutách srovnal. Poté jsme šli za vítězstvím, Hutyra nedal penaltu. V závěru jsme dali vítěznou branku a máme cenné tři body."

Matěj Šedý, činovník Poličné: „Utkání v Jablůnce příliš fotbalové krásy nepobralo. V úvodu jsme tahali za kratší konec a domácí se ujali již po čtyřech minutách vedení. Po dvaceti minutách bylo srovnáno zásluhou Žnivy. Do půle se již stav neměnil. Ve druhém poločasu jsme se ujali v 58. minutě Libosvárem vedení, ale to trvalo pouhé dvě minuty. Toto utkání byl spíše boj než fotbal a domácí udělali vše pro konečnou výhru."

KELČ - HALENKOV 3:4 (2:1)

Lukáš Lasovský, trenér Kelče: „Pro oko diváka to byl útočný gólový fotbal, boužel s hořkým koncem pro nás. Mrzí mě, že jsme třikrát vedli a třikrát jsme si to nechali vzít nedůsledností v naší obraně. Ke konci utkání jsme dostali ještě z rohu góla. Poslední minuty jsme zkusily všechny síly do útoku, kde jsme měli nějaké náznaky šanci, ale gól z toho nepadl, proto zápas skončil 4:3 pro soupeře."

David Pisklák, trenér Halenkova: „V Kelči jsme chtěli prolomit sérií neúspěchů a nakonec se nám to i povedlo. Utkání se muselo divákům líbit, neboť přineslo sedm branek. My jsme prohrávali již po devíti minutách, podařilo se nám vyrovnat, ale domácí opět našli odpověď. Hrál se fotbal nahoru,dolů a domácí byli velmi silní v ofenzivě, mladí a rychlí hráči vpředu. A my jsme se deset minut rozkoukávali a dostali jsme na 1:0. Pak jsme přežili další šanci domácích. Ale postupně jsme se začali dostávat do hry i my a vyústilo to ve vyrovnání. A pak jsme měli dobrou pasáž, kdy jsme di vypracovali tři velmi dobré šance, ale bohužel domácí měli velmi nebezpečné ofenzivní výpady a individuální akce rychlých mladých hráčů vpředu kdy, po jedné z nich se dostali do vedení 2:1.

Ale do druhé půle jsme vstoupili dobře, podařilo se nám vyrovnat, ale za chvíli opět po individuální akci, domácí hráč prošel celou naší obranou a dal na 3:2. Zaslouženě jsme pak dali na 3:3 . To domácí měli celkem okna v defenzívě, které jsme využívali a některé akce jsme trestuhodně zdárně nedosáhli. Ale gólem na 4:3 jsme překlopili vedení na naši stranu přímo z rohu do brány. Domácí pak všechno začali dávat do útoku. A posledních 20 min.jsme to ubojovali. kdy domácí měli závary v šestnáctce. My jsme pak spoléhali na brejkove výpady, dotáhli jsme to do vítězství. Ale dnes vyhrál ten, kdo dal víc branek, navíc posledních 10 minut jsme hráli v deseti bez vyloučeného Šulaka po druhé žluté kartě, což do dalších zápasů hodně mrzí."

BRUMOV B - PRLOV 4:0 (3:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V utkání s Prlovem jsme chtěli odčinit nepovedený zápas v Poličné a to se nám povedlo. Hosté nám tuto situaci ale značně ulehčili, když přijeli pouze v jedenácti hráčích. Navíc se jim po půlhodině zranil hráč a vzápětí i další. My jsme postupně přidali tři branky, nejpreve se trefil Bartoš, po něm Ščuglík a poločasový výsledek stanovil Fojtík. Ve druhé půli jsme hráli s převahou dvou hráčů komplikovaně a trefil se pouze zkušený Zvoníček. Hráči se předháněli v zahazování šancí, navíc hosty podržel i brankář. Dá se říct, že bereme povinné tři body, ale utkání bylo ovlivněno malým počtem hostujících hráčů."

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Do Brumova jsme odjížděli velmi oslabení. Chyběli nám hned čtyři hráči základní sestavy. Takže jsme byli rádi, že jsme to nějak poskládali. První poločas byli domácí hráči více na míči, my jsme se velmi těžko dostávali do hry. Co bychom více podrželi míč na svých kopačkách, tak jsme chybovali jako školáci nepřesnými přihrávkami a nedůrazem na míči. Byli jsme málo bojovní. Domácí se jako první ujeli vedení po hezké kombinaci a důrazným zakončením Bartoše Vojtěcha. V 15. min. přišlo zranění našeho hráče, kterému nedovolilo pokračovat ve hře. I v deseti hráčích jsme si vypracovali vyloženou brankovou příležitost, ale Vojtášek ji neproměnil. To bylo klíčové pro utkání. O deset minut později jsme přišli o dalšího hráče. To byla pro nás už krizovka. Domácí dali ještě do poločasu dvě branky, takže poločas 3:0.

Druhý poločas už tak domácí aktivní nebyli. My jsme se jim trošku vyrovnali a také jsme si vypracovávali i gólové šance. Ale zakončení jsme špatně řešili. Brumov vsítil ještě jednu branku. V devíti hráčích je složité hrát proti tak kvalitnímu soupeři jako je Brumov. Za druhý poločas musím kluky pochválit za bojovnost. Druhý poločas byl z naší strany paradoxně o mnoho lepší, než ten první. I když domácí trochu ve hře polevili. Musím podotknout, že nás skvěle podržel v brance Zvonek."

BYNINA - BYLNICE 2:4 (1:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Do Byniny jsme jeli dobře naladěni po domácí výhře nad Ludkovicemi, přesto naše sestava byla opět kombinovaná. Navíc jsme měli na střídání pouze jednoho hráče. Přesto jsme se s touto situací popasovali dobře a zaskakující hráči podali výborné výkony. Po půlhodině hry jsme se ujali vedení Mikušem. Domácí o dvě minuty později srovnali a výsledkem 1:1 skončil i poločas. Ve druhé půli jsme po hodině hry šli do vedení po mé brance. Dvacet minut před koncem agilní Mikuš přidal druhou trefu. V 80. minutě jsme vedli již o tři branky zásluhou Řeháka. V poslední minutě dali domácí výsledku kosmetickou úpravu a snížili na konečných 2:4. Po utkání nám hráči Horní Bečvy, kteří utkání sledovali, koupili pivo a poděkovali za výhru. Ta byla naprosto zasloužená a svého soupeře jsme k ničemu nepustili. Domácí spoléhali jen na standartní situace a dlouhé nakopávané míče. S tím jsme si na malém a hrbolatém hřišti poradili a bereme další tři body."

LUDKOVICE - RATIBOŘ 4:1 (2:0)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Utkání s Ratiboří nebylo z naší strany úplně optimální, možná nám ublížila rychlá branka mladíka Suchého. Poté jsme nedali penaltu, přesto do půle jsme odcházeli s dvoubrankovým vedením, kdy druhou penaltu už Zábojník proměnil. Ve druhé půli jsme se začali bát o výsledek a hosté vycítili šanci. Přesto jsme zvýšili po chybě hostí na 3:0, kdy se opět prosadil Jan Suchý. Hosté pak z penalty snížili a začali hrát vabank. Se štěstím jsme přečkali jejich nápor. V samotném závětu Brebis pečetil naši výhru. Hosté ale mají dobrý mančaft a výše prohry je pro ně krutá. Nám hra trošku zadrhávala a spokojeni jsme jenom s výsledkem."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Do Ludkovic jsme přijeli s omlazeným kádrem. Inkasovali jsme už ve druhé minutě branku. Domácí nedali v 15. minutě penaltu, kdy míč šel mimo branku. Stejnou situaci ale už ve 41. minutě vyřešili a do kabin jsme odcházeli s dvoubrankovým mankem. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Po hodině hry jsme po naší chybě inkasovali potřetí. Za chvíli jsme kopali penaltu my a Daněk ji proměnil. Domácí jsme pak zatlačili, kontaktní branku jsme však nedali. V závěru jsme dostali čtvrtou branku. Přesto jsme ve druhé půli o výsledek ještě zabojovali, střelecky jsme se ale neprosadili."

H. BEČVA - VLACHOVICE 3:0 (0:0)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „K soupeři jsme přijeli s respektem ale beze strachu. První půlku jsme byli vyrovnaným soupeřem. A domácí nepouštěli do vyložených šancí. Druhý poločas se lídr tabulky dostal více do hry a vstřelil první gól z penalty, což ho dostalo na koně. Celkově byla Horní Bečva více fotbalová a právem je na prvním místě tabulky a tak postup mají ve svých rukou."

LUŽKOVICE - CHORYNĚ 1:2 (1:0)

