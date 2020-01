Do jarních odvet půjdou svěřenci trenéra Romana Potočného z pozice lídra a s minimálním jednobodovým náskokem před druhým Starým Městem.

V Těšnovicích podobný půlrok nečekali. Sehraný mančaft plný zkušených borců chtěl hrát v klidu uprostřed tabulky, nakonec pouze jednou nebral žádný bod.

„S tím nikdo z nás nepočítal,“ přiznává trenér Roman Potočný, který byl spokojený nejenom s výsledky, ale hlavně s předvedenou hrou. „Jsem rád, že výkony měly vzestupnou tendenci. Dokázali jsme, že naše výhry z úvodu sezony nebyly náhodné. Naopak jsme si s přibývajícími koly upevňovali sebevědomí,“ pronesl.

Ambiciózní navíc využil nepřipravenosti soupeřů, kteří nevěděli, co od neznámého protivníka čekat. Těšnovicím navíc pomohl los, na začátku sezony měly hratelné soupeře ze spodku tabulky.

„Je pravda, že jsem byl zklamaný z toho, jak se týmy proti nám prezentovaly. Čekal jsem aktivnější, běhavější i rychlejší fotbal. Nakonec se mi potvrdilo, že rozdíl mezi první B třídou a okresem není až tak obrovský. Zároveň s námi postupovaly i Zdounky a asi není náhoda, že jsou taky nahoře,“ říká Potočný.

Podle něj ale výsledky výrazně ovlivňují absence hráčů. Pokud Těšnovice byly kompletní, žádné problémy neměly. Když některá z opor vypadla, už to bylo horší. Jinde je to však stejné.

„Vím, že náš mančaft má díky zkušeným hráčům kvalitu. Na můj vkus je nás tam ale hodně třicátníků, takže nehrajeme rychle, ale spíš sázíme na fotbalovost a myšlení,“ uvedl těšnovický kouč.

Vedení klubu žádné výrazné změny neplánuje.

„Kluci mají roky, vyšší ambice už nikdo z nich nemá. Ani bota nás nikde netlačí. Nutně nepotřebujeme někoho přivést. Kdyby se ale podařilo získat nějakého mladšího kluky, určitě bychom se nebránili,“ přiznává Potočný.

Zimní přípravu vedoucí tým soutěže odstartuje první únorový den. První dva týdny budou zaměřené na kondici, každý víkend sehraje utkání. Mezi soupeři jsou Němčice u Holešova, Kvasice, Kojetín, Vrchoslavice a Tečovice. Na přelomu února a března pak těšnovičtí fotbalisté absolvují čtyřdenní soustředění na Rusavě.

O postupu se v klubu nebaví.

„Nechceme po vydařeném půlroce dělat unáhlené závěry. Za sebe mohu ale nyní říct, že kdybychom soutěž vyhráli, postup bychom nejspíš nepřijali,“ tvrdí Potočný s tím, že na konci sezony může být všechno jinak.

„Budeme se samozřejmě bavit s hráči. Jejich názor bude hodně důležitý,“ říká těšnovický trenér.

Hlavními soupeři je druhé Staré Město a třetí Zdounky. „Okresní rival nám dlouhodobě nesedí. I když jsme kvalitou výš, mají vyspělý mančaft, který je silný hlavně směrem do obrany. Také Staré

Staré Město má svoji kvalitu. Navíc na jeho lavičce je velice dobrý trenér Soldán,“ oceňuje Potočný.

Zaútočit ze zadních pozic ale mohou i jiné mančafty.

„Bodové rozdíly nejsou extra velké. Když se někomu podaří na jaře bodová šňůra, může vyskočit,“ říká. „My to budeme mít složitější, protože soupeři se na nás dobře nachystají. Už budou vědět, co od nás mají čekat. V odvetách budou připravenější,“ ví Potočný.

STARÉ MĚSTO PŘIŠLO O STOPERA MELICHÁRKA

O postup se chce porvat hlavně Staré Město.

„Není to povinnost, ale byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo. Širůch si zaslouží, aby se na něm hrála vyšší soutěž,“ míní kouč druhého celku Libor Soldán.

Toho stále štvou hlavně porážka ve Slavkově a remíza v Havřicích.

„Tyto ztráty mě hodně mrzí. Na druhé straně jsme získali důležité body v Sadech se Slováckem C, takže celkově můžeme být spokojení. Bod ztráta na prvního je dobrý odrazový můstek pro jaro,“ myslí si Soldán.

Ve druhé polovině sezony bude ale citelně postrádat stopera Melichárka, který si přetrhl křížový vaz v koleni. Proto vedení Jiskry shání právě středního obránce.

„Nějaké posily jsou v jednání. Chceme přivést dva až tři kluky. Trénovat ale začínáme až příští týden, takže uvidíme, kdo přijde a kdo ne,“ pravil bývalý ligový fotbalista.

Jelikož Staré Město má v kádru mladé a perspektivní fotbalisty, potřebuje hlavně zkušenější borce.

Hráči mají podmínky k tréninku výborné. Na Širůchu je umělá tráva i regenerace. Soldán se se svěřenci poprvé sejde v pátek 17. ledna, od té doby se budu připravovat dvakrát týdně. Před jarními odvetami vyzve Jiskra Veselí nad Moravou, Osvětimany i další kvalitní soupeře.

ZDOUNKY ZDOBILA DEFENZIVA

Parádní podzim za sebou mají i fotbalisté Zdounek. Další nováček ve třinácti zápasech inkasoval pouze jedenáct branek, nejméně ze všech týmů, proto se drží po polovině na skvělé třetím místě.

„Jsme nadmíru spokojení s výsledky, kvalitou, rozhodčími i návštěvností diváků,“ přiznává předseda klubu Zdeněk Čevela.

Zdounky mají na svém kontě třicet bodů, ztráta na čelo je tak minimální.

„O postupu se bavíme, ale jsme nohama na zemi. Kluci odvedli maximum a stálo při nás hodně štěstí, proto jsme tak vysoko,“ míní Čevela.

O změnách v kádru mluvit nechce.

„Zatím je předčasné se na toto téma bavit,“ říká.

Příprava bude i ve Zdounkách klasická. „Začínáme koncem ledna, trénovat budeme třikrát týdně. Čeká nás i soustředění a pár přípravných zápasů třeba s mladými Hanáky či Koryčany,“ informuje šéf klubu.

Třetí tým tabulky chce stejně jako soupeři dál vyhrávat, hlavně bavit sebe a diváky.

„Na jaře se může stát cokoliv. Záleží, jak kdo v druhé půli soutěže posílí, ale jinak se pořadí týmů v tabulce moc nezmění,“ domnívá se Čevela.

TLUMAČOV CHCE ZLEPŠIT HERNÍ PROJEV

Velkou šanci na úspěch má i čtvrtý Tlumačov. Parta kouče Petra Skypala se na rozdíl od minulé sezony vyhnula výpadkům a začala pravidelně bodovat.

„S podzimní částí jsme určitě spokojení. Trošku mě mrzí dvě ztráty v posledních sekundách s Těšnovicemi a ve Zdounkách. Byli bychom na tom ještě lepe. Na druhé straně by to pro nás byly nezasloužené body, takže to tak asi mělo být,“ říká Skypala.

Podle něj jsou favority na postup jiná mužstva. „,Těšnovice, Staré Město a Slovácko jsou jinde. Těm ještě nemůžeme rovnat,“ ví Skypala.

Právě těmto celkům chce ale Tlumačov cestu do I. A třídy pořádně znepříjemnit. O žádných změnách v kádru známý trenér neví,

„Myslím, že jsme jedno z mála mužstev, které je z drtivé většiny složeno z místních, a tak to i zůstane,“ říká.

Zimní přípravu chce ale trošku změnit. „Jde hlavně o její délku,“ vysvětluje. „V minulých sezonách jsme na to vletěli moc brzo a pak nám došla chuť k fotbalu,“ přidává. V Tlumačově i ve druhé polovině sezony chtějí pokračovat v začleňování mladých hráčů do sestavy. Vylepšit také chtějí herní projev. „Hlavně v zápasech, kdy bychom my měli tlačit na pilu,“ dodal Skypala.

HAVŘICE ČEKÁ TURNAJ V UHERSKÉM BRODĚ

Naopak velké starosti se záchranou budou mít Havřičtí. Parta kouče Maršálka na podzim získala jenom šest bodů. Jedna výhra ze třinácti zápasů je setsakramentsky málo.

„Samozřejmě spokojení vůbec nejsme. Výsledky byly špatné, bodů je málo. Bohužel nás sužovala marodka. Hned od druhého kola bylo mimo šest chlapů ze základní sestavy. Navíc hodně zápasů byli i o štěstí, protože jsme jich dost prohráli pouze o gól,“ připomíná předseda Havřic Pavel Slavíček.

Případný sestup by vzal sportovně, v klubu z Uherského Brodu ale udělají pro záchranu všechno.

„Nebudu říkat, že chceme zpátky do okresu, abychom nemuseli jezdit nikam daleko. Jsme soutěživí, chceme hrát vyšší třídu, proto věřím, že se zachráníme,“ prohlásil Slavíček.

I když by Havřičtí mužstvo rádi doplnili, sehnat kvalitní hráče je v současné době velmi složité.

„Není kde brát,“ říká Slavíček. „Něco máme rozjednané, ale pokud to nevyjde, svět se nezboří. Budeme pokračovat s tím, co máme,“ zůstává v klidu.

Mužstvo i přes neúspěšný podzim dál povede trenér Maršálek. Přípravu Havřice zahájily už v pátek. Trénovat budou třikrát týdně, soustředění v plánu není. Formu bude předposlední tým I. B třídy ladit na turnaji v Uherském Brodě, kde se potká s Velkou nad Veličkou, Slavkovem a dalšími soupeři. V generálce Havřice vyzvou Újezdec.

BŘEZOLUPY HORŠÍ PODZIM NEPAMATUJÍ

Nejhůře na tom po podzimu jsou Březolupy, které získaly jenom tři body a jejich jarní boj o setrvání v nejnižší krajské soutěži bude velice složité. Tým doplácí hlavně na časté absence a mizernou tréninkovou docházku.

„Podzim se nám nepodařil, horší si osobně nikdy nepamatuji. Sezonu samozřejmě přes různé spekulace dohrajeme. Není sportovní ostuda být poslední, ale odstoupit,“ ví předseda klubu Pavel Hubáček.

I když Březolupy v krajských soutěžích nepřetržitě hrají více než dvacet let, čímž se nemůže pochlubit mnoho týmů z regionu, letos na mužstvo dolehla krize. V klubu ale nic nebalí.

„Zima je dlouhá, stát se může ledacos, každopádně budeme pracovat na posilách a zvýšení konkurence, která tu chybí. V současné době nehraje za Březolupy nikdo, kdo by tu neměl trvalé bydliště,“ upozorňuje Hubáček.

Toho i s odstupme času mrzí kontumační porážka v Těšnovicích, kam poslední mužstvo soutěže vůbec nedorazilo.

„Bohužel se sešlo hned několik velmi nešťastných faktorů. Hody v Březolupech, pracovní povinnosti, zranění, jiné zájmy… Je nám to líto, nejsme na to hrdí, také jsme za to zaplatili vysokou daň, celková pokuta 8200 Kč za neodehrání zápasu přes omluvy na KSF i soupeři není zanedbatelná, ale samozřejmě to respektujeme. Nicméně odjet v osmi hráčích včetně dvou dorostenců jsme nemohli dopustit, už s ohledem na zkušenost, kdy podobný zápas před mnoha lety u mladého dorostence "na záskok" skončil katastroficky. Kdybychom hráli doma, zápas odložíme, ale prostě tak to je, a jsou na světě horší věci,“ dodal Hubáček.

1. Těšnovice 13 9 2 1 1 38:23 32

2. Staré Město 13 9 2 0 2 45:16 31

3. Zdounky 13 8 2 2 1 23:11 30

4. Tlumačov 13 7 3 1 2 36:21 28

5. Slovácko C 13 8 0 1 4 41:24 25

6. Slavkov 13 7 0 1 5 30:20 22

7. Ořechov 13 6 0 3 4 38:25 21

8. Uh. Ostroh 13 6 0 0 7 32:37 18

9. Ludkovice 13 4 2 1 6 20:31 17

10. Morkovice B 13 4 1 0 8 29:40 14

11. Nedakonice 13 4 1 0 8 16:31 14

12. Jankovice 13 2 2 2 7 22:29 12

13. Havřice 13 1 0 3 9 12:30 6

14. Březolupy 13 0 1 1 11 11:55 3