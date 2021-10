Jaroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Oba mančafty do zápasu nastoupily v improvizovaných sestavách. Pro nás je to šťastné vítězství. Soupeř měl více příležitostí. Můžeme poděkovat brankáři Žbelovi, chytil snad pět příležitostí hostů.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Je to stále stejná písnička, fotbal se hraje na góly. Ty poslední dobou nedáváme a proto nemáme ani body. Co je nám platné, že skoro celých 90 minut se hrálo pouze na jednu branku, když ,,kulatý nesmysl“ mezi tři tyče nedotlačíme. Z domácího gólmana jsme udělali hvězdu utkání, chytl minimálně 5 branek. Navíc dostaneme gól úplně z ničeho. Domácím pak stačí zaparkovat vzadu autobus a s pomocí ne moc kvalitního terénu, který nahrává bránícímu týmu, jen míče odkopávat. Zbytečně ztracené body budeme chtít získat v rozlučce podzimu s Ludkovicemi.“

Branka: 39. Zikmund

LOUKY – LUŽKOVICE 1:3 (0:2)

Michal Novák, sekretář Louky: „Namísto pěkného fotbalu se spíš jednalo o rugby a MMA s velkým množstvím tvrdých soubojů a faulů na obou stranách. Utkání bylo velmi nervózní od prvních minut. Domácí se nevyrovnali s důrazným soupeřem, který nás v této aktivitě zcela předčil a vyhrál zaslouženě. Louky se nedostaly prakticky vůbec ke své hře, která je zdobila v posledních zápasech. K lepšímu fotbalu nepřispěl ani terén, kdy hosté hru výrazně zjednodušili nákopy dopředu a také velmi nepřesný rozhodčí, díky jehož benevolenci to dnes připomínalo otevřenou občanskou válku a šlo doslova o zdraví.“

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Věděli jsme, že domácí hrají nátlakový fotbal, který jím doma přináší body. My chtěli na hrbolatém hřišti za silného větru hrát jednoduše od nohy a míče dávat hned za obranu, jelikož kombinace na tomto hřišti by zvládl jedině Real, což my nejsme. Ale vše jsme zvládli. V nepohledném fotbale jsme vstřelili tři branky, zvítězili a hlavně odčinili domácí prohru. Příště jedeme na Mladcovou, kde se budeme snažit překvapit aspiranta na postup.“

Branky: 49. Janča – 10. Kolařík, 22. Krejčí, 50. Štěpán

LUDKOVICE – BŘEZNICE 1:1 (0:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Březnice do utkání nastoupila s vědomím možnosti se posunout na první místo tabulky. Zápas lépe zahájili hosté, domácí ale dobře kontrovali, pokrývali útočné akce. První gól padl vůbec po první střele na branku v zápase, ostré slunko zaclonilo gólmanovi výhled. Domácí si před koncem poločasu začali vytvářet šance, ani jednu neproměnili. Po poločase se obraz hry v podstatě nezměnil. Domácí byli blíže ke skórování, pořád jim však nebylo přáno vstřelit vyrovnávající gól. V největším tlaku hostů se domácí nadechli k náporu a v 68. minutě vstřelili vyrovnávací branku. Vcelku pohledné utkání se muselo líbit oběma táborům, výsledek je spravedlivý.“

Jiří Tyl, trenér Březnice: „Takhle špatný výkon jsem od hráčů ještě nezažil, svým způsobem jsme si nezasloužili ani bod. S našimi výkony a postavením to nemělo cokoliv co do činění. Neumím si představit, čím to bylo. Nic nám nešlo, byl to den blbec. Pochválit bych mohl snad dva tři hráči. Ludkovice víceméně jen nakopávaly. Místo, abychom začali hrát, tak jsme se dostali na stejnou vlnu. Byla to holomajzna.“

Branky: 68. Choť – 16. Rosinec

TEČOVICE – MLADCOVÁ 1:0 (1:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Za slunečného odpoledne oba týmy předvedly zřejmě nejlepší podzimní představení na hřišti v Tečovicích. Na favorita soutěže se domácí v kombinované sestavě bez marodů a pracovně vytížených poctivě připravili. Oba týmy odehrály utkání v tempu, snažily se o kombinační hru ze zabezpečené obrany i s rychlým přechodem do útoku. Divákům se musel zápas po fotbalové stránce líbit. Body z utkání s lídrem tabulky určitě těší. Domácí tým po kalném zahájení soutěže už může plavat v „klidných vodách“.“

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „I přes prohru jsme odehráli proti kvalitnímu soupeři povedené utkání, bohužel jsme neměli štěstí v zakončení. Brzký obdržený gól nás nezlomil, ihned jsme zareagovali a převzali aktivitu po zbytek poločasu. Ve druhém poločase jsme tempo vystupňovali, hrálo se neustále před brankou domácích, ale v zakončení nám chyběl klid a přesnější muška. Dvakrát jsme nastřelili i břevno. Gratulace soupeři k vítězství, nám nezbývá než se dobře připravit na poslední podzimní utkání.“

Branka: 4. Dorazín

KOSTELEC – LHOTA 2:1 (0:1)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „O zápase rozhodla větší produktivita domácích. My jsme dojeli na neproměňování šancí. Do dvacáté minuty jsme si vytvořili tři tutovky, mohlo být vymalováno, ale bohužel gól jsme nedali. První poločas byl v naší režii, vytěžili jsme z toho jenom jednu branku. Domácí ve druhém poločase přidali, proti našemu opět zdravotně nekompletnímu týmu si vytvořili mírnou převahu a podařilo se jim průběh zápasu strhnout na svoji stranu.“

Branky: 55. Krajča, 66. Dvořák – 33. Mikeštík

ADMIRA HULÍN – VESELÁ 2:0 (2:0)

Pavel Vlha, vedoucí Admiry Hulín: „Domácí utkání jsme rozhodli v první dvacetiminutovce, kdy se dvakrát trefil Dutkevič. Hosté na to už nedokázali odpovědět. Ve druhé půli měla obě mužstva šance na vstřelení branky, ale stav se již nezměnil a tak tři body zůstaly doma.“

Branky: 17. a 28. Dutkevič

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – HOLEŠOV 0:3 (0:2)

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Vítězství bylo utahané, nepředvedli jsme dobrý výkon. Kluci tahali nohy. Přesto se nám podařilo vstřelit tři branky a vyhrát. Slavkov docela kousal, otravoval nám hru, nebyl špatný. Za celý zápas jsme ho pořádně nepustili do šestnáctky, měl snad pouze jeden roh.“

Branky: 26. Olša a 72. (pen.) Olša, 42. Pecha