Jiří Tyl, trenér Březnice: „Zápas měl grády, spád, náboj. K vidění byly souboje i emoce. Divákům se nasazení muselo líbit. V první půlce byly Jaroslavice trochu lepší, silnější na balonu. Ve druhé půlce jsme zkraje vstřelili dvě branky, zápas se pak jen dohrával. Když jsem mužstvo převzal, tak to především bylo o konsolidaci. Kluci byli nesví. Jsem velmi mile překvapen. Zjistili, že mají sílu. Nepoloží je nic negativního. Urputností vždy chtějí vyhrát. Mužstvo hodně bojuje, je semklé. Druhé místo je velké plus.“

Miroslav Března, trenér Jaroslavic: „Utkání bylo vyrovnané. Špatně jsme vstoupili do obou poločasů, po zbytečných chybách jsme dostali dva gól. Od toho se odvíjel celý zápas. Pro Březnici se jednalo o šťastné vítězství. Poprvé v životě bych se však rád vyjádřil k rozhodčím. Chápu, že jich je málo, soupeři však odpustili jednoznačné dva pokutové kopy. Z tohoto pohledu je mé hodnocení negativní. Na druhou stranu jsme v klidu mohli vyhrát.“

Branky: 9. Daníček, 47. Vávra, 51. Mňačko – 28. P. Švach

LUŽKOVICE – TEČOVICE 2:3 (0:3)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Chtěli jsme se rozloučit s diváky domácí výhrou. Jsem zklamán přístupem mých kluků. Kor, když jsem je před zápasem varoval, že to bude nejtěžší soupeř na podzim. Bohužel od první minuty bylo na hřišti jenom jedno mužstvo a nebýt gólmana, šli jsme do kabin s horším výsledkem. My se dostali do hry brankou Hamrlika, pak přečkali penaltu Tečovic. Následně jsme ještě snížili Patákem a nebýt v závěru skvělého brankáře Jokla, který chytl dvě gólovky, tak bychom i snad uhráli nespravedlivý bod. Před sebou máme dva poslední zápasy venku. Pokud chceme uhrát body, tak musíme jít do zápasu úplně jinak.“

Branky: 78. J. Hamrlík, 86. Palát – 4. a 39. M. Juhaňák, 24. Dorazín

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hosté věděli, že jedou na horkou půdu papírového favorita. Příprava na zápas a také následně i dění na hřišti tomu odpovídalo. Důsledně byl pohlídán střelec domácích Kolařík, který si navíc ještě poranil kotník a ve druhé půli jej trenéři domácích vystřídali. Hosté bez absentujícího kapitána Závody, Frkala a zraněného Daniela museli povolat na lavičku tři dorostence. V poli nastoupili Petr Kristek s Lukášem Řiháčkem, kterým by pozice v týmu slušela více než v rezervě Bivoje. Soustředěným výkonem si Bivoj získal herní převahu. Tu v branky v prvé půli dvakrát proměnili puhaňák a jednou David Dorazin. Do poločasu měli hosté tříbrankový náskok a mohli hrát uklidněnou partii. Ve druhé půli domácí zabrali, hrozili hlavně z nebezpečných centrů po standartkách urostlými útočníky. Hosté v závěru trochu polevili (asi bude potřeba v zimě trochu vylepšit fyzičku), ale skóre se měnilo až dvanáct minut před koncem, kdy se trefil do 2. poločasu střídající Hamrlík. Tečovští mohli vstřelit i čtvrtý gól. To by ale musel David Dorazin proměnit pokutový kop. Vlastně z protiútoku domácí snížili skóre na 2:3, ale v nervózním závěru Bivoj brankový stav udržel, když navíc dobře mířenou střelu těsně před koncem střídajícího Zívalíka (*2005) zablokovali domácí beci. Potěšil soustředěný týmový výkon. Upevnění pozice v mistrovské tabulce a postupné začleňování mladších ročníků do sestavy dává naději, že by to s herním projevem Bivoje i v budoucích letech mohlo vypadat ke spokojenosti nejen obce fanoušků.“

HOLEŠOV B – ADMIRA HULÍN 3:0 KONTUMOVÁNO

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Soupeř na zápas nepřijel, utkání tak bylo kontumováno. Na srazu před zápasem volal náš sekretář, že se ani nemáme oblíkat, že mají pouze devět hráčů.“

Pavel Vlha, vedoucí Admiry Hulín: „Bylo to spontánní rozhodnutí. Sešli jsme se pouze v devíti lidech. Šest hráčů kvůli zraněním, resp. pracovním povinnostem chybělo. Je to smutné, situace je však bohužel taková. Smolně se to sešlo.“

MLADCOVÁ – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 6:0 (2:0)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Po celé utkání jsme měli herně jasně navrch. Nebýt spálených šancí v obou poločasech, tak výsledný rozdíl ve skóre mohl být ještě mnohem větší. Potěšující je třetí čisté konto v řadě. Snad jsme se dobře připravili na poslední dvě podzimní utkání, kde nás asi určitě čekají mnohem těžší soupeři.“

Branky: 50., 80. a 86. Haloda, 14. Blažek, 33. Š. Chludil, 59. vlastní Bureš

VESELÁ – LUDKOVICE 2:2 (1:1)

Zdeněk Kučera, sekretář Veselé: „Domácí do utkání rozhodně vstupovali jako favorit, což hned v první minutě potvrdili povedenou kombinací, na jejímž konci byl Milan Šumšal a Veselá šla do vedení. Ovšem v 10. minutě po biliáru v malém vápně Veselé hosté dali po třech odrazech docela lacinou a náhodnou branku. Pro Ludkovice to byla branka velmi důležitá, jelikož byla vstřelená po měsíci půstu a tak hosty náležitě nabudila. Dál hráli ze zabezpečené obrany a čekali na brejky. Veselá, i když neměla ve vápně hostů výškovou převahu, tak se stále snažila obranu Ludkovic překonat ze vzduchu. To se však nedařilo. A tak se opakoval minulý týden z Jaroslavic. Veselá hrála, ale branky dával soupeř. Při té druhé si domácí nepohlídali při standardce náběh Václava Dvorníka a hosté šli překvapivě do vedení. Všechny šance Veselé na vyrovnání v dalších minutách pozorná obrana hostů v čele vysokým s gólmanem Mikelem odvrátila. Paradoxně Veselá vyrovnala v posledních vteřinách hry druhou brankou Milana Šumšala právě po chybě jinak výborného Mikela v bráně Ludkovic.“

Branky: 1. a 89. Šumšal – 11. Chot, 52. Dvorník

CHROPYNĚ – KOSTELEC 0:0

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Utkání moc fotbalové krásy nepobralo. Přítomní diváci určitě nemohli odcházet spokojeni s tím, co viděli. Hosté přijeli bránit, což se jim k naší škodě dařilo celých 90 minut. My jsme měli optickou převahu, která však končila u šestnáctky hostí. A protože se opět opakovaně projevila naše sterilita ve finální fázi, skončilo utkání zaslouženou dělbou bodů.“

Bez branek

LHOTA – LOUKY 0:1 (0:1)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Zápas celkově mnoho fotbalové krásy nepobral. Soupeř byl v prvním poločase o něco lepší, aktivnější a vstřelil vedoucí gól. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji my, vytvořili si tlak, ale bohužel bez gólového efektu. Po dvaceti minutách hra upadla do průměru, mimo pár rohů se zápas odehrával mezi šestnáctkami. I když jsme ze zdravotních důvodů nastoupili bez některých hráčů základní sestavy a další hráli se sebezapřením, tak po nás je to další ztráta na domácím hřišti. V posledních dvou kolech musíme zabrat."

Branka: 24. Janča