Miroslav Gerát, trenér Holešova „B": „V zápase nám pomohli čtyři hráči z „A-mužstva“, navíc se nám dali do kupy někteří hráči. Od samého začátku nás podporovala výborná kulisa přesahující sto diváků. Utkání jsme odehráli v psychické pohodě, což dokazuje i rozehra hostů po pátém gólu. Náš gólman stál na šestnáctce a snažili se ho přehodit z půlky hřiště „alá Schick“. Když však couval, tak si míč ještě dokázal zpracovat na prsa."

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „O výsledku rozhodl dobrý vstup domácích do utkání, když již po 30 minutách to bylo 3:0. Hrál se rychlý a důrazný fotbal, který byl v poli vyrovnaný. Rozdíl byl ovšem v útočně fázi, ve které měli domácí jednoznačně navrch a to díky kvalitnímu výkonu posil z A týmu. A protože my jsme byli v této činnosti sterilní, tak Holešov zapsal zasloužené vítězství.“

Branky: 19., 27. a 75. Uličný, 14. Daďa, 86. Štopl

VESELÁ – BŘEZNICE 2:3 (1:2)

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Veselá do utkání vstoupila aktivně a už ve 2. minutě si vypracovala první tutovku. Její neproměnění a následná branka hostů v 7. minutě udali ráz celému prvnímu poločasu. Po dalších pěti minutách soupeř už dával na 0:2. Branka to byla nádherná, ale padla s velkou dávkou štěstí. Červenka vyboxoval míč na hranici velkého vápna a Vávra z první naslepo přes hlavu trefil horní roh domácí brány. Veselská mizérie nebrala konce a v závěru druhé desetiminutovky k překvapení rozhodčí pískl penaltový faul Buršovi, kdy útočící hráč si při pádu šikovně na sebe strhl domácího stopera. Čelůstka kopl penaltu vysoko nad. V domácím táboře převládl názor, že úmyslně a chlapsky tím přiznal omyl rozhodčího.

Na domácích byla vidět snaha s vývojem utkání něco udělat. Hlavně „neproměněná“ penalta hostů je psychicky zvedla a po půlhodině hry se Veselé podařilo dostat do zápasu. Žaludek jednu ze svých šancí proměnil a šlo se do kabin z pohledu domácích za hratelného stavu.

I ve druhém poločase byla Březnice vpředu velmi nebezpečná. Před pokutové území Veselé se dostávala po dlouhých výkopech svého gólmana. Zásluhou rychlosti a přesné kombinace i díky brejkům. Dvacet minut druhého poločasu domácím na vyrovnání nestačilo. Do útočných akcí Veselé se už začínala prolínat zbrklost a křeč. Přišla ale 64. minuta a přistrčení míče Janíčkem na Žaludka a Honza se trefil v utkání podruhé. Posledních 20 minut měla pak více ze hry Veselá a dokonce i šance na vstřelení vítězného gólu. Ovšem Březnice využívala každé příležitosti k nebezpečným kontrům. A nakonec ten poslední v 90. minutě byl i úspěšný. Domácí udělali hrubku v rozehrávce na půlící čáře a Vávra z brejku trestal. Všechny body si z Veselé odváží Březnice.“

Jiří Tyl, trenér Březnice: „Počítali jsme s tím, že Veselá nás bude tlačit. Během úvodních patnácti dvaceti minut jsme však domácí překvapili, vstřelili dvě branky, navíc neproměnili pokutový kop. Náš útočník ve vápně zpracovával balón, s hráčem Veselé se drželi. Ve vápně však přes něj přepadl. Za mě to byla jasná penalta. Kdybychom vedli 3:0, tak by zápas nebyl tak nervózní. Veselá disponuje kvalitními hráči, do poločasu snížila na 1:2, ve druhé půli nás trochu začala tlačit a dokonce vyrovnala. Nakonec se na nás obrátilo štěstí, v 90. minutě jsme dali na 3:2. Kdybychom venku dali tři branky a prohráli, tak by mě to mrzelo. Za výhru jsme rádi, ceníme si jí. Kluci odvedli kvalitní zápas, odjezdili ho na pecky. Nevynechali půl minuty."

Branky: 28. a 68. Žaludek – 12. a 90. Vávra, 7. Kozel

TEČOVICE – LOUKY 1:2 (1:1)

Vladimír Kundera, sekretář klubu Tečovic: „Čekalo se obtížné derby se soupeřem, který měl před zápasem jako druhý nejméně nastřílených branek, ale na druhé straně stejně jako Mladcová ze špice obdržel pouze tři góly za čtyři odehraná kola. To se také potvrdilo. Hosté přijeli s dobře organizovanou obrannou hrou, v poli šla většina míčů přes Janču a v útoku „zlobili“ rychlí Janota a Kuna. Domácí sice měli míč častěji na kopačkách, ale dlouho kombinovali na své polovině. Hosté se vždy stačili vrátit a zformovat obranné řady. Domácí tak vinou pomalého přechodu do útoku ztratili moment překvapení. I když si po většinu zápasu dokázali vytvořit herní převahu v poli, tak jen planou a bez řádného zakončení.

V první půli ohrozil Pavelku v brance Louk pouze Dorazín z trestného kopu, míč ale poslal těsně vedle tyče, Závodovu střelu ze šestnáctky zablokovali beci soupeře. Hosté měli příležitost po slalomu Kuny v šestnáctce domácích, ale beci odkopli. Uchytila se až nečekaná střela po zemi k tyči, když Dorazín vystřelil z prakticky z jednoho kroku a domácí vedli 1:0. Jenže už chvilku poté uvolnil uličkou Kuna Janču a ten už uvnitř pokutového území křížnou střelou trefil horní roh Joklovy branky a vyrovnal na 1:1.

Ve druhém poločase se obraz hry neměnil, domácí zbytečně dlouho bez efektu kombinovali. Šanci měl Dorazín, ale z dalšího trestného kopu z větší distance tentokrát střílel nad břevno. V závěru po vystřídání Frkala a Vopatřila ještě více došlo ke snížení výkonu předních řad Bivoje. Toho využili hosté, kteří v poslední čtvrthodině měli několik brejkových akcí. Po chybě v rozehrávce ve středu hřiště dostal míč do uličky Janča, který sám před brankou domácích nedal domácímu gólmanovi šanci a hosté vedli. Jejich vítězství mohlo být ještě výraznější, když po technických chybách domácích musel Jokl v závěru utkání dvakrát řešit úplně sám samostatné nájezdy útočníků Louk tzv. „Oči v oči“.

Mizérie Bivoje na domácím hřišti tak pokračuje. Negativně se promítla i neúčast na poslední chvíli omluveného stopera Chovance, hrací čas nevyhovuje dalšímu bekovi a směnaři z Barumu Zdeňku Šnajdrovi a tak Plachý místo v záloze hrál více zezadu. Po technických a laciných chybách dostává obrana dost branek.“

Michal Novák, vedoucí Louky: „Od úvodních minut se hrálo opatrně, kdy žádný z týmů nechtěl udělat chybu. Domácí pečlivě kombinovali a hrozili pouze z dálky, zatímco Louky čekaly na brejky.

Ve 34. minutě se míč po odkopu od naší branky dostal velmi rychle zpět a nikým neatakovaný Dorazin pálil přízemní střelou k pravé tyči - 1:0. Tentokrát s námi ale branka nezamávala jako v předchozích zápasech a hned o 4 minuty později se Kuna probil přes 3 hráče do brejku, našel napravo volného Janču, který uvnitř pokutového území střílel křižnou střelou do horního rohu brány - 1:1.

Druhý poločas nabídl podobnou podívanou, Louky se stáhly a čekaly na chyby soupeře, které přicházely ve větším množství. V 60. minutě pláchl do úniku sám na golmana Kuna, ale Jokl jej vychytal, následnou dorážku Pavelky chytila zase síť za brankou. O minutu později mohl strhnout vedení na stranu hostů i Janča, ale střílel vedle, stejně jako o nedlouho později levačkou Kuna.

Byli jsme trpěliv. V 83. minutě se dostal k míči Janča, prošel přes hráče do vápna a uklidil k bližší tyči - 1:2. Domácí se snažili o vyrovnání, ale upravit skóre jsme mohli už jen my, v dalším brejku sám na golmana neuspěl Sadil. V poslední minutě se dostal do vápna Kadlík J., byl faulován, ale rozhodčí penaltu nezapískal a rovnou zápas ukončil.

Doposud jsme hráli s nejlepším soupeřem, z domácích jsme měli respekt, ale moc jsme chtěli v derby uspět. Dobře jsme eliminovali silné stránky soupeře, nenechali jsme se vytahovat ven z bloku a křídla dobře zavírala krajní prostory. Domácí měli větší držení míče, ale do velkých šancí se moc nedostávali, spíše to byly střely z dálky či standardní situace. V zápase jsme měli také větší fyzický fond, který nakonec dost možná v závěru rozhodl. Za tři vydřené body jsme moc rádi, ještě více však za předvedený výkon."

Branky: 34. Dorazín – 38. a 83. Janča

MLADCOVÁ – LHOTA 3:2 (2:1)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí mužstva Mladcové: „Těžký zápas a vydřené vítězství. Hosté nám svým pohybem nadělali spoustu problémů. Nám to ze začátku neběhalo, hosté byli pohyblivější, dřív u míče. Přesto jsme v poločase vedli 2:1. Zkraje druhé půle jsme se nechali zbytečně a hloupě vyloučit. I tak se nám povedlo zvýšit na rozdíl dvou branek brankou Kočici z hranice vápna. Znovu jsme si utkání ztížili obdrženou brankou po rohovém kopu. Pak už to do konce byl boj, který jsme naštěstí zvládli a získali cenné tři body.“

Branky: 27. a 64. Kočica, 9. Chludil – 11. a 78. D. Bartoň

LUŽKOVICE – LUDKOVICE 2:0 (0:0)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „I proti Ludkovicím jsme lepili sestavu. O to víc jsem rád, jak jsme k utkání přistoupili. Kluci předvedli to, co chci od hráčů každý zápas a to žrát trávu. Přijel k nám velmi nepříjemný bojovný mančaft. My měli rozhodnout už první půli, kdy jsme měli tři loženky. Ale aktivním přístupem ve druhé půli jsme zaslouženě vyhráli.“

Branky: 58. Kovář, 87. Kolařík

ADMIRA HULÍN – JAROSLAVICE 0:0

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Remíza je velká ztráta. Projevila se na nás únava ze středečního pohárového utkání. Hlavně po covidu to pro některé byla velká zátěž. Když nemáte široký kádr, tak to jde poznat. Navíc ještě máme mnoho zraněných. Utkání proti Admiře bylo zvláštní, z naší strany bez nasazení, vyložených šancí. Postavení soupeře dle mého odpovídá současné situaci. Určitě se snažili, pravděpodobně to asi skládají, jak se daří. Věková struktura je vysoká.“

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – KOSTELEC 1:1 (0:0)

Branky: 81. Krajcar – 91. Hynek