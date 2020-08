Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Musím se přiznat, že hra byla nic moc a jde o utrápené vítězství, i když i takové se počítá. Bohužel nám to na začátku sezony nelepí. Kdybychom za stavu 1:0 přidali druhý gól, asi by zápas byl klidnější, takto ale houževnatý soupeř cítil šanci a rval se o body až do konce. My jsme šli do vedení gólem Čevelíka ve 12. minutě. Ve třech zápasech se trefil čtyřikrát. Jsem rád, že se mu u nás střelecky daří a že se prosazuje. Pak jsme měli další šance, ale druhou branku jsme nepřidali a naopak z ojedinělé akce soupeř skóre do přestávky srovnal. Ve druhém poločase jsme měli herně navrch, ale trápili jsme. Rozhodl až Jeleček, který po přetaženém centru Klimešem propálil všechno před sebou. Jeleček stejně jako Šumulikoski za nás letos hráli poprvé. I proto zůstal jenom mezi náhradníky Zýbal. Nechal jsem ho odpočinout. Věřím, že bude na další zápas připravený a že nám do brankami vrátí.“

Branky: 12. Miroslav Čevelík, 84. Tomáš Jeleček – 38. Filip Brzica. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 100.

BOJKOVICE – ZLECHOV 4:0 (2:0)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Ze zápasu jsem měl trochu obavu, protože pohledem na tabulku i předcházející výsledky jsme byli papírově jasný favorit. Věděli jsme, že hosté u nás budou hrát zezadu, což se potvrdilo, takže naším cílem bylo dát co nejrychleji branku. To se nám podařilo, když jsme ve 25. minutě vedli 2:0 a zápas až do konce v klidu kontrolovali. Ve druhé půli jsme přidali další dvě branky, další spoustu šancí jsme neproměnili. V Újezdci to bylo podobné, ale třeba ve středu v poháru jsme proměnili všechno. Není to tak, že v každém zápase dáte všechno, ale zatím nám to stačí. Pozitivní je, že jsme neinkasovali. Jedna obdržená branka ze třech mistrovských zápasů je slušná bilance. Zlechov hrál účelově zezadu a snažil se chodit do brejků, ale nebyla tam žádná vyložená šance nebo že by náš brankář musel něco zásadního řešit. Hosté se několikrát dostali k našemu vápnu, ale akci vůbec nezakončili. Soupeř nás nijak neprověřil.“

Branky: 6. a 25. Vojtěch Dolina, 50. Adam Kalina, 78. Adam Kundrata. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 101.

HLUK – KORYČANY 3:2 NA PENALTY (2:0)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Koryčany přijely do Hluku bez Gejdoše a Filipského, ale s velkým odhodláním. Hned ve 2. minutě se ale dostal v pokutovém území do dobré pozice Tomáš Martiš a dal první gól domácích. Hosté se představili jako dobrý tým, byli rychlí, důrazní v osobních soubojích a občas zatápěli naší obraně. Ve 34. minutě ale dostal dobrý míč za obranu Tomáš Martiš, vyhrál souboj s hostujícím obráncem a brankáře překonal podruhé. Do druhého poločasu jsme nastoupili ve stejné sestavě a snažili se dát třetí branku. Po centru Tomáše Martiše na svého bratra Romana se míč odrazil od břevna do branky a ven. Hlavní rozhodčí Korch sice branku uznal, ale pomezní Ambros byl proti, a tak hlavní arbitr branku odvolal. To běžela šedesátá minuta. Z protiútoku pak hlavní rozhodčí pískl proti domácím pokutový kop, o kterém nebyli přesvědčeni ani hostující diváci. Místo 3:0, tak 2:1. To hosty nabudilo a pustili se do útočení. To se jim vyplatilo, když v 69. minutě Kaňa dal svoji druhou branku. Potom se střídaly útoky na obou stranách, více šancí měli domácí, ale hosté se někdy i se štěstím ubránili. Alespoň na penalty jsme vyhráli 8:7 a získali dva body. Dnes to však nebyl tak soustředěný výkon. V obraně, která nebyla stoprocentní, jsme měli dost práce.“

Branky: 2. a 34. Tomáš Martiš - 61. z penalty a 69. Dominik Kaňa. Rozhodčí: Korch. Diváci: 107.

KUNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 3:1 (2:0)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Zápas, který měl z obou stran velmi dobrou úroveň, jsme vyhráli zcela zaslouženě. Vyšel nám vstup a ve dvacáté minutě vedli 2:0. Nejprve se nevídanou střelou prosadil Flek, pak po pěkné akci zvýšil Masařík. Ve druhém poločase jsme přidali třetí gól, když Jaroněk samostatný únik zakončil střelou do brankáře a Náplava balon uklidil do sítě. Následně jsme měli další brejkové situace, které jsme bohužel nevyužili, což mě mrzí nejvíc. Dolní Němčí v 72. minutě výsledek po standardní situaci snížilo, ale závěr jsme v pohodě dohráli. Zápas byl samozřejmě trošku vyhecovanější, oboustranně agresivnější, ale nebylo to tak vyhrocené jako v Hluku. Chyběli nám Šafránek, Dufek a Petřek.“

Branky: 10. Daniel Flek, 20. Michael Masařík, 62. Jaroslav Náplava - 72. Libor Kadlček. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 255.

BUCHLOVICE – NIVNICE 3:2 (1:1)

Josef Křiva, sekretář Buchlovic: „Byl to oboustranně vynikající zápas. Hrálo se nahoru dolů. I když jsme dvakrát prohrávali, pokaždé jsme skóre srovnali. Kluci podali obětavý výkon, za bojovnost jsme si výhru zasloužili. I soupeř byl ale výborný a hlavně směrem dopředu podal velice dobrý výkon. První poločas byl vyrovnaný s několika šancemi na obou stranách. Soupeř zahrozil třikrát, my jsme měli čtyři tutovky. Do vedené šla Nivnice v 16. minutě, kdy se z ojedinělého útoku a po tom, co naši hráči zaspali a něco reklamovali, prosadil Hladiš. Následně ránu Janků vytáhl hostující gólman ze šibenice. Brankář Nivnice si pak poradil i s velkou šancí Davida Křivy, když mu balon vypíchl na roh. Ve 29. minutě to bylo 1:1. David Křiva ve skluzu dotlačil balon do sítě. Následně měli hosté dvě šance, ale obě jsme zavčasu uhasili. Pak šel zase Křiva sám na gólmana, ale nedal. Stejně dopadl po úniku z boku Hromada. Nivnice ještě do přestávky rovněž zahrozila, ale skóre zůstalo stejné. I ve druhém poločase se hrál ofenzivní fotbal. Nejprve David Křiva z padesáti metrů přehodil brankáře a trefil břevno. Pak se ale po rychlé akci a křížné střele prosadil Stojapsal. My jsme však dokázali bleskově srovnat. Z nepřímého kopu udeřil Křiva. Jeho ránu gólman prsty tečoval, jinak by branka samozřejmě neplatila. Za stavu 2:2 se oba týmy snažily strhnout vítězství na svoji stranu. Nakonec rozhodla akce Belanta, který krásným pasem za obranu vysunul Křivu a ten upravil na 3:2. I v dešti jsme tři body ubojovali.“

Branky: 29., 66. a 82. David Křiva – 16. Petr Hladiš, 62. Petr Stojaspal. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 150.

ŠUMICE – ÚJEZDEC 0:4 (0:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Pro nás je výsledek krutý. V první půlce jsme si totiž vytvořili dvě nebo tři úplně jasné gólové šance, ale ani jednu jsme nedali. Kdybychom se dostali do vedení, zápas by se třeba vyvíjel jinak. Hned po přestávce jsme z úplně jasné penalty inkasovali branku. Vzápětí se soupeř prosadil podruhé. Když jsme se chtěli nadechnout, dostal Kunovský červenou kartu. V desíti už jsme jenom těžko odolávali. I v deseti jsme se snažili, ale Újezdec přidal další dvě branky a pak už to nešlo.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Byl to vyrovnaný zápas. Měli jsme sice větší držení míče, ale soupeř byl nebezpečnější, když hrozil z brejků. Utkání podle mě nerozhodlo vyloučení, ale zbytečná penalta v úvodu druhé půle. Náš nejlepší a nejnebezpečnější hráč, Jakub Vítek, šel ven z vápna a soupeř ho fauloval. Pokutový kop určil ráz zápasu. Pak už to byla kočka – myš. Po vyloučení přišla spolupráce Valenty s Červenkou a nádherný gól na 3:0. Takovou branku jsem dlouho neviděl. Byla to krásná rána do šibenice po standardní situaci. Všichni si mysleli, že Valenta bude kopat, ale místo toho přihrál po zemi podél vápna Červenkovi a ten z hranice šestnáctky vymetl šibenici. Po výhře 4:0 jsme si všichni zhluboka oddechli. Věděli jsme, že každé derby je nevyzpytatelné. Doufám, že nás to nakopne k lepším zítřkům.“

Branky: 57. a 69. Bronislav Červenka, 52. Miroslav Kobzinek z penalty, 78. Jan Lekeš. Rozhodčí: Vitásek. Červená karta: 62. Kunovský (Šumice). Diváci: 226.

FRYŠTÁK – TĚŠNOVICE 1:3 (0:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Těšnovice zahájily soutěžní sezonu výborně. V týdnu dokonce postoupily přes odvěkého regionálního rivala Morkovice do čtvrtfinále poháru .Svou pohodu a formu potvrzovali hosté od úvodní minuty. Těšnovice si vytvořily tlak i střelecké příležitosti. Prakticky celý první poločas byly lepší a Fryšták dvakrát vykopával míč z prázdné brány. Ve 41 minutě už hosté svou převahu zúročili ve vedoucí branku, když po standardní situaci zůstal zcela osamocený na malém vápně Mrázek a poslal míč do sítě. Po přestávce se domácí tým zlepšil .Vyrovnání bylo odměnou. Pas na pravou stranu zpracoval ideálně Hřebačka , z úhlu šel sám na brankáře a odkrytou skulinu na přední tyči trefil 1:1. Hosty srovnání nepoložilo a znovu po standardní situaci šly Těšnovice do vedení. Opět hlavou překonal našeho brankáře Černý 1:2. Fryšták se snažil o vyrovnání a to mohlo přijít v 72 min. ,kdy měl rozhodčí odpískat ruku ve vápně ,jenže nestalo se . Rozhodčí ,který už předtím pískal na obě strany dost nepřesně,tím ztratil kontrolu nad utkáním definitivně. Hráči byli nervózní ,karet přibývalo a závěr tomu bohužel odpovídal. Nejdříve po druhé žluté kartě musel ze hřiště fryštácký Sklenář ,následně taky Kučera. Fryšták navíc ještě inkasoval v 94 minutě, branku hostů dal na 1:3 Slováček. Vítězství hostů bylo však zasloužené, Fryšták své příznivce hrou zklamal. V úterý čeká v poháru naše mužstvo Baťov.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Začali jsme aktivně a v první čtvrthodině měli šanci na gól. Domácí jednou vykopávali míč z brankové čáry. Vedoucí branku jsme dali až v závěru poločasu po standardní situaci a Mrázkově hlavičce. Podle mě jsme měli dát vedoucí gól dřív, protože celý první poločas jsme byli aktivnější. Sice domácí taky něco měli, ale z jejich strany to nebyli vyloženě gólové šance. Fryštáku se podařilo srovnat až po nákopu a naší chybě. Balon propadl za naši obranu a domácí útočník propálil brankáře na první tyč. Vzápětí nám Černý vrátil vedení. Od té doby to byl spíše boj. My jsme zalezli a čekali na chybu soupeře. Domácí ale hráli koncentrovaně a do naší šestnáctky létali balony. My jsme soupeře k ničemu nepustili a v nastavení dali gól na 3:1. V závěru byl vyloučen David Sklenář, který byl nejlepším domácím hráčem, ale v závěru neunesl, že mu náš hráč udělal kličku a zbytečně ho přejel. Byla to černá kaňka na jeho jinak výborném výkonu.

Fryštáku bude v dalším zápase hodně chybět. Po závěrečném hvizdu rozhodčího se tam pak semlela nějaká strkanice. Co jsem viděl, vyloučen byl ještě jeden domácí hráč, ale my jsme to neřešili. Podle mě jsme vyhráli zcela zaslouženě. Gólových šancí jsme měli dost a i ve hře jsme byli silnější. Domácí nehráli špatně, ale byli neproduktivní, protože hráli pouze po šestnáctku. V ní už nebezpeční nebyli.“

Branky: 59. Jan Hřebačka – 42. Tomáš Mrázek, 62. Roman Černý, 90.+2. Adam Slováček. Rozhodčí: Pavlica. Červené karty: 89. David Sklenář, Ondřej Kučera (oba Fryšták). Diváci: 123.

1. Bojkovice 3 3 0 0 0 10:1 9

2. Osvětimany 3 3 0 0 0 10:3 9

3. Hluk 3 2 1 0 0 6:2 8

4. Kunovice 3 2 0 0 1 10:4 6

5. Těšnovice 3 2 0 0 1 7:4 6

6. Nedachlebice 3 1 0 1 1 4:3 4

7. Koryčany 3 1 0 1 1 4:4 4

8. Újezdec 3 1 0 0 2 4:6 3

9. Dolní Němčí 3 1 0 0 2 3:6 3

10. Šumice 3 1 0 0 2 3:8 3

11. Buchlovice 3 1 0 0 2 3:11 3

12. Fryšták 3 0 1 0 2 2:5 2

13. Zlechov 3 0 1 0 2 3:10 2

14. Nivnice 3 0 0 1 2 3:5 1