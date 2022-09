KATEŘINICE - VIDČE 3:1 (1:0)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „V souboji s týmem z Vidče jsme už konečně chtěli bodovat naplno. Nakonec se nám to i podařilo. Vyhráli jsme však naprosto zaslouženě a k dobrému výkonu jsme přidali i tři branky. Hosté toho směrem dopředu příliš nepředvedli. Nám se dařilo v zakončování akcí a cennou výhru jsme si pohlídali."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Oproti předchozímu domácímu utkání s Viganticemi bez tří hráčů základní sestavy, zraněných Heryána a Milana Drdy a na dovolené pobývajícím Špůrkovi jsme v sobotu v Kateřinicích odehráli dobrý první poločas, ale v poločase druhém již na domácí nestačili.

Po úvodních náznacích šancí v podobě nepřesných centrů ze strany domácího Vrby přichází v 10.min. povedená akce hostí. Mičkal do uličky uvolňuje Kubjáta, ale ten v zakončení sám před brankářem trefuje střelou doprostřed pouze náruč Rišici. Následuje únik po pravém křídle Šimši, krásný střílený centr před bránu, který před Mičkalem na poslední chvíli odvrací hlavou na roh Maček. Na druhé straně se v šestnáctce obtáčí kolem Petružely Mika, nachází před bránou Vrbu, ale jeho zakončení patou nemůže Lobanova v bráně hostí ohrozit. Po půlhodině hry aktivní Mičkal vybízí k zakončení Babince. Ten nemíří špatně, jeho rána z hranice velkého vápna jen těšně míjí pravou šibenici domácí brány. Závěr první půle patří domácím. Nejprve Doležel přesným centrem nachází v šestnáctce Kuzníka, ale jeho rána míří vysoko nad. Vzápětí tutovka Vrby, který se objevuje sám před Lobanovem. Ten však dobře vybíhá a přízemní střelu vyráží na roh. Míč si staví Jiří Drda a ve 38.min. jej posílá po nacvičeném signálu do skrumáže hráčů na přední tyč, kde se míč dostává na kopačky Ondry a ten jej umísťuje do sítě 1:0.

Úvod druhé půle v režii domácích. Jiří Drda uniká hostující obraně, ale opět skvělý Lobanov vyráží jeho střelu na roh. 54.min. a obrovská chyba hostující obrany. Dlouhý nákop z poloviny domácích nedokáže zastavit stoper Nerád, míč do běhu zpracovává Vrba a míří sám na Lobanova. Při pokusu o zakončení je faulován Petruželou a následuje pokutový kop. Ten s přehledem proměňuje Smilek 2:0. 59.min. a tentokráte běžecký souboj na druhé straně. Pavel Drda do uličky vysouvá Mičkala, který je rychlejší než domácí stoper Zetek a v zakončení při sólu na Rišicu je neomylný. Střela po zemi přesně k tyči 2:1. Ze snížení se hosté neradují dlouho. O tři minuty později je na hranici šestnáctky faulován hostující obranou Jiří Drda. Trestný kop bere na sebe a v 62.min. excelentní střelou přes zeď do šibenice opět navyšuje vedení domácího celku o dvě branky 3:1. Rozhodující moment utkání. Hosté prostřídávají sestavu, do hry se dostává všech pět náhradníků včetně brankáře Kociána a i když se snaží zápas ještě zdramatizovat, zkušení domácí je do zakončení nepouštějí. Naopak v 80.min. můžou sami přidat čtvrtou branku. Proti je ale hostující brankář Kocián, který skvěle likviduje sólo Vrby. Utkání tak končí zaslouženým vítězstvím domácích."