Pavel Miča, sekretář Bojkovic: „Derby, jak se patří, zpestřilo nedělní fotbalové odpoledne fanouškům domácí Viktorky a nedalekých Šumic. Lépe vstoupili do utkání domácí, když Víťa Dolina otevřel skóre již v 6. minutě - 1:0. Hosté ovšem v dalších minutách zodpovědně bránili a nevynechali žádnou možnost k rychlému protiútoku. V 18. min. Ondřejem a ve 40. minutě Kelíškem právě z brejků otočili do půle výsledek utkání – 1:2. Do druhého dějství vstoupila aktivně Slovácká Viktorka a po centrech ze stran se svým důrazem dokázali v pokutovém území gólově prosadit v 52. minutě Gago a v 56. minutě Varga - 3:2. V 61. minutě opět zakontrovaly Šumice, když další rychlý výpad přesně zakončil J. Pilka - 3:3. Když už se schylovalo k penaltovému rozstřelu, vzal osud utkání do svých rukou, respektive nohou, kapitán Víťa Dolina, který obešel „po Messiovsku" čtyři hostující hráče a přesnou ránou pod břevno nedal gólmanu Šidlovi šanci - 4:3!

V emocemi nabitém zápase byli za velkou bojovnost odměněni šťastným vítězstvím hráči Slovácké Viktorky.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Domácí vstoupili do utkání lépe a hned v šesté minutě se ujali vedení. Paradoxně po vstřelené brance se uspokojili a my jsme výsledek po brejkových situacích ještě do přestávky otočili na 2:1. Bojkovicím lépe vyšel i začátek druhé půle, když si po dvou brankách v krátkém sledu vzaly vedení zpět. Nám se však podařilo Janem Pilkou výsledek srovnat na 3:3. V závěru jsem doufal,že se nám podaří utkání dovést do penalt. Pak bohužel pro nás přišla výborná individuální akce domácího hráče, který obešel tři nebo čtyři naše hráče a přesně zakončil. Tím rozhodl celé utkání. Nám je porážky samozřejmě líto. Tak blízko bodů jsme s rivalem dlouho nebyli. Škoda, že jsme to nedotáhli alespoň do remízy. Jinak pro diváky to byl dobrý zápas, pro nás trenéři už horší. Utkání ale mělo náboj.“

Branky: 6. a 87. Vít Dolina, 52. Vojtěch Dolina, 56. Marian Varga – 18. Václav Ondřej, 40. Michal Kelíšek, 61. Jan Pilka. Rozhodčí: Vlk. Diváci: 312.

KORYČANY – KUNOVICE 3:2 (2:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Hrál se pohledný, rychlý, kombinační duel. Kunovice se prezentovaly kvalitním fotbalem a v některých fázích utkání svého soupeře i přehrávaly. Oba týmy jely od první minuty utkání na plné obrátky. U utkání rozhodly využité šance a tady slavili úspěch domácí fotbalisté. V 11. minutě utkání Posolda poslal přízemní centr do pokutového území a na ten si naběhl Gejdoš a poslal domácí do vedení. O dvě minuty později Gejdoš ještě orazítkoval levou tyč kunovické brány. Pak přišel na řadu Posolda. Ve 39. minutě na hranici šestnáctky tvrdě vystřelil a vystřihl pěkného angličana. Smekám před hráči Kunovic. Na nepříznivého stavu utkání zareagovali jak nejlépe mohli. Přitlačili na domácí a odměnou jim byla nabídnuta šance po chybě domácího gólmana, kdy kapitán Kunovic Pavel Kříž nezaváhal a vrátil Kunovice do hry. Úvod druhé půle patřil hostům. Zatlačili domácí na vlastní polovinu a bušili do obrany v touze o vyrovnání zápasu. Koryčany zareagovaly, jak nejlépe mohli. Po levé straně potáhl míč Filipský a ostrým centrem po zemi našel Šnajdra a ten poslal domácí opět do vedení o dvě branky. Kunovice se opět do soupeře zakously, ale scházelo důrazné zakončení. Radovali se až v 80. minutě. Na dobrý centr z rohového kopu si naběhl hostující Fojtík a opět vykřesal pro Kunovice naději. Nyní bylo na domácích, aby nepolevili a skóre utkání udrželi. Kunovice nedarovaly nic zadarmo, a přestože závěr utkání hrály v oslabení, museli domácí do poslední minuty jet na plné obrátky. O utkání rozhodly proměněné šance a ty lépe dokázali využít domácí fotbalisté..“

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Zaspali jsme nástup do utkání v jedenácté minutě prohrávali 0:1. Pak jsme sice výsledek vyrovnali, ale rozhodčí branku na pokyn asistenta kvůli ofsajdu neuznal. Pak jsme z protiútoku dostali gól na 2:0. V poslední minutě prvního poločasu jsme snížili na 2:1 a já si myslel, že nás gól do šatny nakopne k lepšímu výkonu, což se bohužel nestalo. Po ojedinělém protiútoku a podle mě z jasného ofsajdu jsme dostali branku na 3:1. Snížit se nám podařilo až deset minut před koncem. V závěru už nás ale mladý rozhodčí do hry příliš neopouštěl. Naopak, zbytečně kouskoval hru. My jsme chtěli hrát fotbal, ale moc se nám nedařilo. Nepřistoupili jsme k zápasu tak, jak bychom měli. Z výkonu mužstva jsem trošku zklamaný. Domácí naopak bojovali. My máme v týmu lepší fotbalisty. K zápasům však nepřistupují tak, jak mají. Kdyby makali jako soupeř, v pohodě bychom v Koryčanech vyhráli.“

Branky: 11. Rostislav Gejdoš , 36. Petr Posolda, 57. Radek Šnajdr - 45. Pavel Kříž, 80. Bronislav Fojtík. Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 87. Masařík (Kunovice). Diváci: 150.

NIVNICE – OSVĚTIMANY 3:1 (2:1)

Libor Matoušek, trenér Nivnice: „I když vítězství je pro mnoho lidí překvapivé, z našeho pohledu je zcela zasloužené. Kluci hráli opravdu dobře. Vypracovali jsme si spoustu šancí a dali tři pěkné branky. Osvětimany hrály taky dobře, nám pomohlo vyloučení Perůtky na začátku druhého poločasu za faul zepředu. Do vedení jsme šli po brejku hned ve třetí minutě, Pak sice hostující Zýbal vyrovnal, ale ve 37. minutě jsme po krásné akci z pravé strany šli znovu do trháku. Trefili jsme břevno a Straňák hlavou dorazil míč do sítě. Hosté ve druhé půli nebyli tak aktivní jako před přestávkou. V deseti si nevytvořili tolik šancí. Nás uklidil třetí gól Bumbalíka po trestném kopu Straňáka do tyče. Výhry si hodně považujeme. Věřím, že takto budeme hrát i dalších zápasech, tedy pokud nás zase nezastaví koronavir.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Zklamaný jsem z výkonu i výsledku. Nivnice si výhru zasloužila. My jsme hráli pomalu, bez energie, až příliš profesorsky. Chyběla mi větší šťáva, zápal. Prohrát se samozřejmě může, ale musí tam být nějaká štábní kultura. To mi v zápase chybělo. Z naší strany to bylo vlažné, takové odevzdané. Domácí do toho dali mnohem víc. Náš špatný výkon vygradoval vyloučením Jirky Perůtky. Pro lidi to asi nebyl špatný fotbal, oba týmy měly šance, ale já spokojený rozhodně nejsem. Je to pro nás takový zdvižený prst.“

Branky: 3. Petr Hladiš, 37. Radim Straňák, 81. David Bumbalík - 10. Ondřej Zýbal. Rozhodčí: Korch. Červená karta: 50. Perůtka (Osvětimany). Diváci: 307.

ZLECHOV – HLUK 1:6 (1:2)

Jan Kameník, trenér Zlechova: „Hluk byl prostě lepší a zaslouženě vyhrál. My jsme se drželi do nějaké pětašedesáté minuty, potom už se naplno projevila kvalita Hluku, který má lepší fotbalisty. Akorát mě mrzí, že jsme v závěru lacino inkasovali dvě branky, výsledek pro nás mohl být příznivější. Ale jinak to byl dobrý zápas. My jsme za stavu 0:1 neproměnili velkou šanci, pak jsme výsledek z penalty srovnali, ale ještě před přestávkou jsme si nechali dát úplně zbytečný gól do šatny. I ve druhé půlce jsme měli pár náznaků, výsledek se nám ale zkorigovat nepodařilo."

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Domácí začali s velkou chutí, hrozil hlavně Salinger na levé straně útoku. My jsme se těžko prosazovali, jelikož domácí hráli obranu a do útoků se snažili vyrážet hlavně nakopáváním na levou stranu. Přišla však 22. minuta a před Skovajsíkem se otevřel prostor k brance a ten nezaváhal. Ve 32. minutě došlo na hranici pokutového území k souboji našeho hráče s domácím útočníkem a rozhodčí Veselý k údivu všech nařídil pokutový kop, který proměnil Vaněk. Měli jsme technickou a herní převahu, ale zúročit se nám to podařilo až ve 40. minutě, kdy Ondra Machala správně načasoval přihrávku na Tomáše Martiše a ten nadvakrát překonal Červinku v brance domácích. Druhý poločas začali domácí opět aktivně, ale jejich snahu utnul Martiš, který po úniku dal svoji druhou branku. Už před tím utekl domácí obraně, přehodil Červinku, ale míč se odrazil od břevna do pole. Čím dál více jsme zatápěli domácí obraně, která byla hodně pod tlakem a dělala chyby. V 69. minutě zůstal na levé straně v pokutovém území osamocený Ondra Machala a technickou střelou vymetl šibenici. V 80. minutě chyboval Červinka, čehož využil Kukla ke skórování. V 83. minutě při jednom z útoku zahrál domácí obránce v pokutovém území rukou a byla z toho penalta, kterou proměnil Tomáš Martiš a ve dvou po sobě jdoucích zápasech vstřelil hattrick. Skvělé! Rozhodčí Veselý byl na naše hráče přísnější, než na domácí.“

Branky: 32. Tomáš Vaněk z penalty - 40., 59 a 83. z penalty Tomáš Martiš, 22. Tomáš Skovajsík, 69. Ondřej Machala, 80. Martin Kukla. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 155.

TĚŠNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 2:0 (1:0)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Po dvou předchozích nezdarech, kdy jsme nebodovali, jsme nutně potřebovali vyhrát, aby nám soupeři v tabulce příliš neutekli. Podle toho jsme k utkání přistoupili. V minulých dvou zápasech jsme inkasovali devět branek, takže proti Dolnímu Němčí jsme začali zodpovědně. Do utkání jsme šli s defenzivní taktikou a s pokorou, což se ukázalo jako vítězný faktor. Hráli jsme zodpovědně zezadu a dostávali se do šancí. Sice jsme neproměnili úplně všechny, ale Bernatík po minulém zápase, kdy zahodil spoustu tutovek, proti Dolnímu Němčí jednu branku dal a druhou připravil Pluhařovi, když byl faulovaný. Soupeře jsme do ničeho nepustili, což mě těší, protože jsme zápas konečně odehráli s nulou vzadu. Spokojený jsem s výkonem i výsledkem.“

Branky: 30. Michal Bernatík, 51. Jiří Pluhař. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 30.

NEDACHLEBICE – FRYŠTÁK 0:2 (0:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Zápas se mi nehodnotí dobře. Prvních dvacet minut nás soupeř předčil v aktivitě a my jsme byli u každého míče ti druzí. Hosté toho využili a po naší smolné teči šli do vedení. Poté byla hra vyrovnaná a několik našich pološancí se nepotkalo s efektivitou. Druhý poločas jsme šli do ofenzivy i za cenu většího rizika, ale vytvořené šance jsme spálili. Poslední utkání s Fryštákem pro mě bylo šestisté na trenérské lavičce. Proto si dovolím popřát chlapcům s píšťalkou více fotbalového citu při rozhodování utkání a trochu víc nadšení a odpovědnosti nastupující hráčské generaci. “

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Důležitá výhra Fryštáku na hřišti soupeře. Naši fotbalisté podruhé v krátké době nastoupili proti Nedachlebicím. Určitě v psychické výhodě podle nedávného jasného pohárového vítězství, ale zcela jistě v nevýhodě v pozici tabulkově horšího mužstva. V prvním poločase převážila výhoda z poháru, protože Fryšták byl v prvním poločase lepší. Územní i herní převahu zúročil ve vedení už v patnácté minutě Kolář. V šedesáté minutě po faulu na našeho hráče proměnil pokutový kop Skalička. Pak však přišla pro Fryšták komplikace, když v 68. minutě musel pod sprchy po druhé žluté kartě Vavruša. Fryšták se popral s oslabením velmi dobře. Ubránil dvougólové vedení až do konce. Zisk tří bodů téměř nahradil ztrátu z domácích utkání. Příště nás čekají, pokud vláda nerozhodne jinak, Bojkovice.“

Branky: 15. Daniel Kolář, 60. Lukáš Skalička z penalty. Rozhodčí: Pospíšil. Červené karty: 89. Nožička – 68. Vavruša. Diváci: 138.

ÚJEZDEC – BUCHLOVICE 9:2 (4:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Po minulém týdnu, kdy jsme inkasovali sedmičku v Hluku, se dovedu vcítit do kůže hostů. Prostě tak jak to minulý týden napadalo všechno Hluku, teď to tam všechno napadalo zase nám. Produktivita byla neuvěřitelná. Zápas byl vyrovnaný do gólu na 3:1. Pak už to bylo z naší strany opravdu parádní představení, které ocenili také diváci. Jsme rád, že náš mladý střelec Lekeš dal hattrick. Poprvé za muže nastoupil můj sedmnáctiletý syn Michal. On už byl na lavičce v Hluku. Tam jsem mu ale nechtěl pokazit premiéru, tak jsem ho nasadil na chvíli až teď. Závěr s Buchlovicemi bylo o hodně příjemnější. (úsměv). Jeho start byl také daný zdravotními problémy některých hráčů, co byli na hřišti. Chtěl jsem je pošetřit na následující těžký zápas s Dolním Němčí. Tento soupeř si stejně jako Nivnice s námi vyměnil pořadatelství, takže pětkrát za sebou hrajeme doma. Ze zbývajících osmi podzimních zápasů jedeme jenom jednou ven, což je dvojsečné. Na jaře totiž budeme hrát skoro všechno venku a když se podívám na výsledky právě Dolního Němčí, nebude to pro nás žádná sranda.“

Branky: 49., 80. a 83. Filip Lekeš, 14. a 39. z penalty Miroslav Kobzinek, 41. a 47. Karel Slinták, 9. Patrik Indra, 62. Bronislav Červenka - 24. Zdeněk Tomešek, 72. Michal Janků. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 198.