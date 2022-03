Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V prvním poločase byli hosté důraznějším a přesnějším mužstvem. Už ve 4. minutě si domácí nepohlídali roh a hostující Peredarjuk otevřel skóre utkání. Ve 29. minutě po nedorozumění brankáře s obránci zvýšil na 2:0 pro hosty Drda. Z naší strany se v prvním poločase do větší šance dostal Hověžák, který přehazoval brankáře. Ten se ale ještě stačil vrátit a míč zachytit. Ve druhém poločase jsme se snažili zkorigovat stav utkání, ale přesto, že se hrálo převážně na půli Kateřinic, byli to hosté kteří v 61. minutě po rychlém brejku přidali Čtvrtníčkem třetí branku. Minutu na to sice snížil Plšek na 1:3, ale další branku už se nám vsítit nepodařilo."

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Věděli jsme, že nás ve Vlachovicích čeká těžké utkání a že domácí ještě nevzdali boj o záchranu. Pomohla nám rychlá branka už ze 4. minuty. Domácí se poté snažili o vyrovnání, ale nejdříve náš Drda trefil břevno a po půlhodině hry přidal druhou uklidňující branku. Do kabin jsme odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Do druhé půle jsme se chtěli zaměřit na pozornou obranu a vyrážet k brejkům. Domácí se ve druhé půli snažili ještě s výsledkem něco udělat, ale v 60. minutě jsme přidali třetí trefu. Domácí vzápětí snížili, ale více jsme jim v tomto utkání již nedovolili."

KELČ - VIGANTICE 1:4 (0:1)

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Do utkání jsme nastoupili bez několika hráčů základní sestavy a pomohli nám tak někteří dorostenci. Zkušený soupeř toho nakonec dokonale využil a dokázal utkání dovést do vítězného konce. V první půli jsme navíc neproměnili pokutový kop. I když se nám podařilo Jiříčkem ve druhé půli z druhé penalty srovnat, nastřelili jsme i břevno, ostřílený tým hostí nakonec dokráčel k jasné výhře."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Po nepříliš vydařené zimní přípravě jsme těžce skládali sestavu pro první jarní mistrovské utkání. Nakonec jsme duel v Kelči zvládli na jedničku. Od samotného úvodu jsme převzali otěže zápasu do svých rukou a na hřišti jsme byli pánem. Domácí sice neproměnili v 18. minutě penaltu, my jsme i nadále pokračovali v aktivní hře a do půle jsme dali jednu branku, kdy jsme další šance neproměnili. Domácí ve druhé půli ožili a z penalty vyrovnali. Pak nás podržel brankář Slovák. Závěr utkání již byl plně v naší režii a přidali jsme další tři branky. Naše vítězství je tak naprosto zasloužené."

HORNÍ LIDEČ - HRACHOVEC 1:1 (0:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „První jarní mistrovské utkání na přírodní trávě jsme měli dobře rozehrané a o výhru jsme přišli až v samotném závěru z pokutového kopu. Postavil se však proti nám velmi kvalitní protivník, který byl směrem dopředu hodně nebezpečný. V naší sestavě se objevila hned čtveřice mladíků a ti určitě neuklamali. V první půli to byla vyrovnaná partie se šancemi na obou stranách. Podobný obrázek přineslo i druhé dějství. Nám se v závěru podařilo dát první branku Fojtíkem a stejný hráč mohl zanedlouho skórovat i podruhé. Hosté hráli v závěru již vabank a po rohovém kopu jsme nedokázali odklidit míč a pískala se penalta. Tu hosté proměnili a zůstal nám pouze bod. Přesto musím své svěřence za výkon pochválit, v omlazené sestavě byli soupeři důstojným protivníkem."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Před utkáním jsme řešili nějaké změny v sestavě a první velkou šanci si vypracovali domácí hráči. Poté jsme se postupně dostali do zápasu, ale své příležitosti jsme neproměnili. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu, který odpovídal dění na hřišti. Druhý poločas se hrálo nahoru a dolů. K vidění bylo několik šancí na obou stranách, ale brankáři byli pozorní. Domácí nás potrestali dvanáct minut před koncem, kdy jsme dostali lacinou branku. Domácí mohli utkání definitivně rozhodnout, ale i my jsme nedotáhli do konce několik dobrých příležitosti. V samotném závěru byl po rohovém kopu faulován Šafář a z penalty jsme srovnali. Bod z venku se určitě počítá, domácí ale byli velmi zdatným protivníkem."

JUŘINKA - BYLNICE 0:0

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Do utkání jsme vstupovali v roli favorita, ale tu jsme nakonec nezvládli. Hosté k nám přijeli pouze bránit bezbrankový výsledek a do útočení se příliš nepouštěli. Tato jejich taktika nakonec slavila úspěch, neboť my jsme nebyli schopni dopravit míč do sítě. Na těžkém terénu jsme vypravali půltucet šancí, ale spoléhali na ojedinělé brejky. Za devadesát minut se nám nepodařila překonat bylnickou tvrz a z duelu máme nakonec jenom jeden bod."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Před utkáním jsme řešili omluvenky v sestavě a nakonec jsme do Juřinky odcestovali ve dvanácti lidech, z toho tři byli brankáři. Jeden z nich musel do pole a volba padla na Hudečka, který se této role zhostil na výbornou. Hru jsme založili na precizní obraně, se kterou si domácí nevěděli rady. Několikrát při nás stálo při šancích domácích i štěstí, ale to k fotbalu patří. Nakonec jsme mohli zápas rozhodnout ve svůj prospěch, ale Lukáč ve své šanci prováhal. Hráče musím pochválit za obětavý výkon a bod je pro nás v této situaci hodně cenný."

VAL. PŘÍKAZY - VIDČE 1:0 (1:0)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „ V první řadě je pro nás pozitivní vstup do jarní části soutěže a tím jsou tři body. Poprvé jsme byli na přírodní trávě a trošku jsme si museli zvykat. Celkově vyrovnasný zápas rozhodla skrytá střela kapitána Lukáše Garguláka, takže první poločas skončil 1:0 pro nás. Po přestávce jsme šli do hry s odhodláním navýšit náskok, ale to se nám nepodařilo. Utkání bylo na šance 3:3,ale jediný gól Garguláka rohodl. V závěru utkání se hosté pokusili a nápor když dohrávali se třemi obránci, naše pozorná to obrana ustála. Jsme rádi za výhru a věřím,že doma budeme sbírat body i nadále."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Poslední březnovou neděli vstoupil do bojů o mistrovské body v jarní část 1.A třídy skupiny „A“ Zlínského kraje ročníku 2021/2022 tým mužů. V netradičním dopoledním čase od deseti hodin, s neoblíbeným soupeřem, kdy poslední tři zápasy na jeho půdě skončily s výsledky 7:2, 4:0 a 6:0, jsme tentokráte sehráli vyrovnaný zápas.

Při absenci brankářské jedničky Petružely a zraněních zbylých dvou brankářů Kociána a Martina Mičkala musel do brány nestárnoucí 50-ti letý Radek Mičkal. Tomu patří velké poděkování, že pomohl a i když po většinu fotbalové kariéry branky dával, tak dnes se jim snažil co nejvíce zabraňovat. V úvodu zápasu se po přiklepnutí od Cába dostává do dobré střelecké příležitosti na hranici šestnáctky Petr Mičkal, jeho střela však končí v náruči domácího brankáře Valčíka. Poté následují tři vyložené šance domácích, kdy dvakrát z malého vápna nejprve nohou a poté hlavou míjí hostující branku a poté včasným vyběhnutím a pádem pod nohy domácího útočníka příležitost likviduje pozorný Radek Mičkal v bráně. Čtvrtá nejméně nebezpečná akce domácích ve 41. min. však končí brankou. Skrytá střela Lukáše Garguláka přes dva hostující obránce zapadá do sítě. Branka do šatny, domácí vedou 1:0.

Do druhé půle oživuje hostující trenér Marák střídáním a změnou postů jednotlivých hráčů hru záložní řady, máme územní převahu a míč častěji na kopačkách, ale domácí zkušeně hlídají jednobrankové vedení. V největší šanci druhé půle mohl srovnat skóre Jan Kubját. Po úniku a centru Petra Mičkala ve vyložené šanci však v zakončení selhává a míjí domácí bránu. Škoda, dnešní prohra o branku mrzí."

FRANC. LHOTA - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:1 (0:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Mladíci z rezervy Valašského Meziříčí se u nás představili ve velmi dobrém světle a my jsme se na výhru hodně natrápili. Trošku nás rozhodila rychlá branka, kterou jsme inkasovali již po dvou minutách hry. Ve druhé půli jsme zvýšili bojovnost a podařilo se nám výsledek otočit. Vyrovnanému duelu by spíše slušela remíza, my ale máme tři body a jsme za ně rádi."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Na vlastní žádost odstoupil z postu hlavního trenéra B týmu náše dlouholetá stálice René Fröhlich, kterému tímto děkujeme za příkladnou práci pro klub. René bude nadále vypomáhat dle časových dispozic u týmu staršího dorostu. Velmi si vážíme jeho dosavadní práci pro klub a věříme, že po krátkém odpočinku se k trenérskému řemeslu u nás opět vrátí. Na uvolněné místo poté klub angažoval neméně kvalitního trenéra Vladimíra Kostku, který aktuálně působí v klubu jako asisten u týmu U12. Mezi jeho hlavní úkoly kromě sběru bodů do tabulky, bude i stabilizace kádru B týmu a jeho vhodné doplňování o hráče ze širšího A týmu a naše dorostence.

Utkání u vedoucího týmu tabulky jsme zvládli velmi dobře herně, nikoliv však výsledkově. Domácí vytěžili z minima maximum a v závěru vstřelili vítěznou branku. S omlazeným kádrem jsme byli kombinačně lepším týmem, ale domácí na tom byli o něco lépe v agresivitě. Za předvedený výkon jsme si nejméně bod zasloužili."

PODLESÍ - ROŽNOV P/R 3:3 (0:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Nakonec máme jenom bod. Ano, i takto by se dal popsat výsledek utkání s Rožnovem p/R. Hosty jsme po chybě v defenzívě pustili do vedení již v 10.min. Byť nám hra v první půli moc nešla, přesto jsme měli několik velkých šancí, které jsme ale neproměnili. Na druhé straně nás dvakrát podržel při šancích hostí brankář Pepa Maleňák.

Ve druhé půli jsme byli lepším týmem a po zásluze jsme skóre otočili. Ve 48.min strovnává po brejku Nerušil. V 66.min zakončuje přesně Adzima a v 77.min proměňuje penaltu Tydlačka. Bohužel jsme ale nezvládli závěr a lacino ztratili dva body. V 83.min po hrubce hosté snižují, v 85.min jsme se zbytečně zatáhli a hosté po centru srovnávají na konečných 3:3. Škoda, velká škoda, dnes jsme měli ke třem bodům hodně blízko."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Z utkání v Podlesí jsme nakonec vydřeli jeden bod. V první půli jsme vedli o jednu branku a několik nadějných brejků jsme nezužitkovali. Domácí ve druhé půli zvýšili aktivitu a vývoj utkání otočili. V závěru jsme dokázali vstřelit dvě branky a z celkového pohledu je tento bod pro nás dobrý."

PETR KOSEČEK

1. Franc. Lhota 14 10 2 2 49:28 32

2. Hor. Lideč 14 9 1 4 43:23 28

3. Vigantice 14 8 3 3 29:19 27

4. Hrachovec 14 7 5 2 28:19 26

5. Juřinka 14 8 1 5 30:22 25

6. Val. Meziříčí B 14 6 3 5 36:25 21

7. Kelč 14 7 0 7 30:28 21

8. Kateřinice 14 6 1 7 31:37 19

9. Bylnice 14 6 1 7 28:35 19

10. Vidče 14 6 1 7 21:31 19

11. Rožnov p. R. 14 4 3 7 23:27 15

12. Podlesí 14 3 4 7 31:40 13

13. Val. Příkazy 14 3 4 7 16:30 13

14. Vlachovice 14 0 1 13 15:46 1