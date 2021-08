VIDČE - VAL. PŘÍKAZY 2:0 (1:0)

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Opět se ukázalo, jak klíčovým hráčem je v současné době pro Vidče kapitán Petr Mičkal, neboť to byl on, kdo byl u všech podstatných momentů tohoto utkání. První poločas nabídl minimum šancí na obou stranách. Oba týmy spoléhaly na dobře hrající obranné řady a jak hostující Vaculka, přes kterého šla většina akcí soupeře, tak domácí útočné duo Mičkal, Milan Drda se do zakončení nedostávali. Přesto v samotném závěru prvního poločasu ve 43.min zatáhl míč do šestnáctky Němec, našel Mičkala a ten špičkou kopačky kolem brankáře hostů jej dostal za jeho záda 1:0. Vzápětí po rozehrávce mohli domácí přidat druhou branku. Kubját vybojoval míč, našel Mičkala, který ho posunul do vyložené šance Heryánovi. Jeho střelu však Valčík zlikvidoval.

Ve druhém poločase jsme již byli lepším celkem. Bohužel i ty nejvyloženější šance v podobě dvou pokutových kopů se nám nepodařilo proměnit. Tu první po deseti minutách druhé půle neproměňuje Mičkal – střela vedle a stejně tak končí i penalta jejímž exekutorem byl čtvrt hodiny před koncem Špůrek. Přeci jen se domácí dočkávají uklidňující druhé branky. Ta přichází v 80.min. a opět je u ní Němec, který nahrávkou nachází Mičkala a jeho střela levačkou s pomocí břevna končí v síti 2:0. Zasloužené vítězství domácího mužstva, podpořené výborným výkonem nestárnoucího Petružely v bráně."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Po přátelském zápase ve Velkých Karlovicích,který jsme odehráli velmi slušně, jsme do Vidče jeli s jasným cílem získat body.Po delší odmlce to bylo první mistrovské utkání a všichni byli natěšeni a odhodlání předvést slušný výkon. Prvních patnáct minut bylo z obou stran opatrných a v podstatě bez šancí, ale u nás to zůstalo celý zápas bez střely a šance Vidče hrálo jednoduchý bojovný fotbal a z jedné šance ve 43 minutě se ujalo vedení, kdy propadl balón do vápna a od špičky útočníka se míč dokutálel do branky. Ve druhé půlce kopali domácí dva pokutové kopy, ale ani jeden neproměnili. Naše snaha něco udělat s výsledkem byla velká, změnili jsme rozestavení a hráli jen na tři obrance a tři útočníky, přesto to k ničemu nevedlo. Soupeř zdatně vzdoroval a dostával se často do brejků a jeden z nich využil a zvýšil na dva nula. Jsem velmi zklamaný jak z výsledku, tak i hry. Vůle po vítězství hráčů Vidče byla větší a zaslouženě vyhráli."

VIGANTICE - KELČ 1:0 (1:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Proti "kanárkům" z Kelče jsme nastoupili v nejsilnějším složení i s bývalýmí reprezentanty Milanem Barošem a René Bolfem. V úvodu jsme si připravili několik nadějných příležitostí a hostující celek držel nad vodou brankář Hrdlička. Inkasoval ale v 17. minutě, kdy ho překonal Václavík. Po dvaceti minutách odkulhal ze hřiště pro svalové zranění Milan Baroš. Do půle jsme už druhou branku nepřidali. Hosté ve druhé půli vycítili svoji šanci na vyrovnání a srovnali s námi hru v poli. Mohli dokonce i vyrovnat po své jediné velké šanci v utkání. Uklidňující druhou branku mohl přidat Bolf, ale to se nestalo a tak jsme se o hubenou výhru museli obávat až do závěrečného hvizdu. Přesto je naše vítězství zasloužené, ale hosté z Kelče u nás působili sympatickým dojmem."

ROŽNOV P. R. - PODLESÍ 1:2 (1:0)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Utkání lze hodnotit jako duel dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme na hřišti jasně dominovali. Nedokázali jsme však přidat druhou trefu, která by byla patrně rozhodující. Hosté ve druhém dějství pookřáli a nakopla je vyrovnávací branka. Předtím nám však pro ofsajd nebyla uznána druhá branka. V závěru se štěstí přiklonilo k hostujícímu týmu, když se po chybě naší obrany prosadil Zetek. My jsme své šance v první půli nedali a hosté nás po změně stran předčili v efektivitě zakončení."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „První půle nebyla zcela podle našich představ. Nedařila se nám kombinace a domácí byli aktivnějším týmem. Naštěstí jsme inkasovali pouze jednu branku. Druhý poločas už byl z naší strany mnohem povedenější. Nejprve srovnal Adámek a necelých deset minut před koncem rozhodl o naší výhře Zetek. Tři body z horké rožnovské půdy bereme všemi deseti."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - FRANC. LHOTA 2:3 (0:1)

René Frolich, trenér Val. Meziříčí B: „Soupeř z Francovy Lhoty se u nás představil ve velmi dobrém světle a problémy nám dělali především rychlonozí útočníci Chmela s Filákem. Soupeř trestal každou chybu našeho mužstva. První branku dal po našem nedorozumnění Filák. Zanedlouho mohl srovnat Gajdoš. Ve druhém dějství jsme šli do vedení, ale zbytečně jsme se hrnuli dopředu. Mladíkům v našem dresu nelze upřít snahu, ale soupeř dokázal v závěru utkání Filákem otočit ve svůj prospěch. Představoval jsem si s naší strany lepší výkon, hosté si nakonec po kompaktním výkonu odvážejí všechny tři body.Navíc nechápu, proč jsme za dobrého počasí hráli utkání na vedlejším hřišti, což jistě ovlivnilo kvalitu hry obou celků."

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Bohužel se hrálo ve Valmezu na vedlejším hřišti, díky tomu to trošku ubralo na kvalitě, ale bylo to pro oba týmy stejné, takže to bylo hodně bojovné utkání, takové klasické první mistrovské. Začátek utkání patřil Valmezu, byl silnější na baloně a snažil se kombinovat, ale Francovka zodpovědně bránila a nepouštěla Valmez do žádné šance. Paradoxně se do vedení dostala Francovka, kdy po rohovém kopu, který soupeř odvrátil se dostal balon zpátky do vápna a tam Juráň hlavičkoval přímo na nohu Ondry Filáka a ten se pohotově prosadil. Ke konci poločasu měl svoji šanci i Valmez, ale brankář Spitzer nás podržel a tak se šlo do kabin za stavu 0:1. Druhý poločas opět patřil Valmezu, kdy během deseti minut otočil skóre, kdy vyrovnání padlo po nedůrazu našeho gólmana a skóre otočil soupeř po naší nezakončené tutovce a následném brejku do rozhozené obrany. Po vedoucí brance Valmezu už převzala iniciativu Francovka, která soupeře zatlačila a po dvou únicích po kraji hřiště a zpětné přihrávce na osamoceného Filaka, který dával do prázdné branky zápas otočila. Francovka měla ještě další šance, kdy nastřelila tyčku, břevno a v samostatném úniku se neprosadil Chmela. Valmez měl hodně mladé a sympatické mužstvo, ale myslím že Francovka byla o ten gól lepší a zaslouženě si odvezla tři body.

BYLNICE - JUŘINKA 3:5 (2:2)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V utkání s Juřinkou jsme zaplatili nováčkovskou daň. Přitom se úvod duelu pro nás vyvíjel příznivě a vedli jsme 2:1. Třetí trefu mohl přidat po samostatném úniku Řehák. Hosté hrozili především ze standartních situací, které měli velmi dobře nacvičené. Zlomovým momentem pro nás byla inkasovaná vyrovnávající branka do šatny. Ve druhém dějství jsme v defenzívě udělali řadu chyb a zkušení hosté toho dokázali využít. V 1.A třídě nás tak čekají mnohem kvalitnější soupeři, doufám, že se z domácí prohry brzy oklepeme. Musíme to hodit za hlavu a zapracovat na obranné činnosti celého mužstva."

Dan Vavřík, kapitán Juřinky: „Na horké půdě u nováčka v Bylnici jsme čelili hned třem pokutovým kopem. Jeden z nich lapil náš mladičký brankář Jan Blaha, který si tak odbyl úspěšnou premiéru mezi muži. První poločas skončil nerozhodně, když domácí neproměnili ještě několik dobrých příležitostí. Nakopla nás vyrovnávající branka těsně před odchodem do kabin. Ve druhé půli jsme se uklidnili a po kolektivním výkonu jsme nakonec utkání dovedli do vítězného konce."

HRACHOVEC - HORNÍ LIDEČ 0:1 (0:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „V duelu s Horní Lidčí jsme nakonec doplatili na střeleckou nemohoucnost. Již v úvodním dějství jsme si vypracovali několik velmi dobrých střeleckých příležitostí, ale hosty podržel brankář Kubín. I ve druhé půli jsme si vytvořili dobré možnosti, brankář Kubín byl vždy na místě, při střele Malého se míč dokonce odrazil od břevna. Hru hostí dirigoval Abík, který nakonec zápas čtvrt hodiny před koncem rozhodl. Start do sezony nám příliš nevyšel, zkusíme zabojovat v dalším utkání a musíme zapracovat na střeleckém zakončení."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Věděli jsme, že nás v Hrachovci čeká tvrdá šichta a to se nakonec i potvrdilo. V prvním poločasu jsme přežili příležitosti domácích hráčů a brankář Kubín v brance čaroval. My jsme vycházeli z precizní defenzívy a trpělivě jsme čekali na svoje šance. Ty nakonec přišly a v 75. minutě utkání rozhodl Abík. V hektickém závěru jsme mohli přidat druhou pojistku, přežili jsme však i několik šancí domácího týmu. Tři body nás určitě těší, v Hrachovci se jen tak vyhrávat nebude. Mužstvo musím pochválit za obětavý výkon a možná se v utkání projevila i naše tréninková píle během covidové pauzy."

KATEŘINICE - VLACHOVICE 3:0 (2:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Utkání s Vlachovicemi jsme měli zcela jasně ve své režii. Již po sedmi minutách nás uklidnil Smilek. Poté jsme trošku polevili v agresivitě, ale hosté hrozili jen střelami z větší vzdálenosti. Po dvaceti minutách hry si hosté vstřelili vlastní branku. Defenitivní pojistku výsledku mohl dát ještě před odchodem do šaten Peredarjuk, ale svůj samostatný únik neproměnil. Druhý poločas přinesl podobný obraz hry. Nám se přiliš nedařilo v zakončení, hosté nebyli přiliš nebezpeční. Třetí trefu přidal z trestného kopu Smilek a utkání se pak jen dohrávalo. Tři body nás určitě těší, ale pohárový duel s Viganticemi byl z naší strany o poznání kvalitnější."

PETR KOSEČEK