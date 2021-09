Karek Věžník, záložník Koryčan: „Prvních deset minut byly Osvětimany suverénně lepší. Fotbalovější hosté měli herně navrch po celých devadesát minut. My jsme byli tím mančaftem, které méně hrál, i přesto bylo utkání vyrovnané. Šancí na obou stranách bylo jen pár. Osvětimany zahrozily dvakrát ve druhém poločase. Jinak se zápas vyvíjel spíš k bezbrankové remíze. Bohužel po našem nedorozumění, kdy jsme po autu a centru neobsadili jednoho hráče, a Porč nám dal rozhodující gól. Pochválit musím ale hlavně hostujícího Paka, který mu přihrával a po celý zápas nám svojí rychlostí dělal velké problémy. Už jsem si mysleli, že bod získáme, nakonec to ale hosté zaslouženě strhli na svoji stranu. Celý tým musím pochválit za nasazení, bojovnost. Samozřejmě fotbalovost byla na straně soupeře. V závěru, kdy jsme vrhli všechny síly do útoku, nastřelil Gejdoš tyč. Měli jsme i smůlu. Ale Osvětimany měly v závěru ještě jeden závěr, kdy to smrdělo penaltou. Závěrem bych vyzdvihl trojici rozhodčích včetně delegáta. Pískali naprostou rovinu, zvládli to suprově.“

Jiří Perůtka, záložník Osvětiman: „Dá se říct, že jsme zápas měli od začátku pod kontrolou. Drželi jsme balon a kombinovali. První poločas byl z naší strany lepší, dokázali jsme si vytvořit více brankových příležitostí. Nebylo jich ale tolik jako v minulých zápasech, přesto jsme i tady něco neproměnili. Soupeř cítil, že je to vyrovnané a hrál pořád naplno. Proto jsme se museli maximálně koncentrovat. Chtěli jsme po změně stran dát co nejdříve gól, což se nám ale nepovedlo. Už tak nebezpeční jsme nebyli, ale nakonec se na nás usmálo štěstí, kdy jsme ke konci dali gól a vezeme tři body. Po centru ze strany se z malého vápna prosadil Porč. Byla to tutovka, ale zblízka trefil brankáře, až od něj se míč dostal do sítě. Domácí gólman nestihl zareagovat. Koryčany mohly v závěru vyrovnat. Z třiceti metr nastřelily tyčku. Měli jsme i štěstí. Pro nás to bylo těžké utkání. Chtěli jsme zápas zvládnout a zůstat na vítězné vlně. Tím, že jsme byli koncentrovaní a pořád věřili, že branku dáme, jsme to zvládli. Ale bez Šumulikoského a dalších hráčů jsme nebyli tak jistí. Bylo cítit, že nám chybí. Kluci, co nastoupili místo nich, to ale zvládli.“

Branka: 82. Ondřej Porč. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 150.

HLUK – NEDACHLEBICE 3:0 (1:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Vítězství se nerodilo lehce. Nedachlebice k nám totiž přijely s hodně defenzivní taktikou a bylo složité se přes jejich dobře organizovanou obranu dostat do šancí. I když jsme si v první půli nějaké vypracovali, gól jsme dali až ve 41. minutě po standardní situaci. Uklidnila nás ale až druhá branka hned po změně stran. Hlavně díky ní se hrál druhý poločas ve valčíkovém tempu na jednu branku. Z převahy jme vytěžili už jen jeden gól. Ke skórování jsme ale měli daleko víc možností. Zápas jsme mohli rozhodnout dřív. Fotbal nebyl z naší strany tak líbivý jako jindy. Spíš to bylo trápení. Nedachlebice ale opravdu dobře bránily. Chtěly u nás za každou cenu uspět. Spoléhaly na rychlé protiútoku. Největší šanci ale měly ještě za stavu 0:0, když ze standardní situaci trefil Šuranský tyč. V tu chvíli jsme měli malinko štěstí, ale jsem přesvědčený, že i kdybychom inkasovali, zápas bychom zvládli. Po celé utkání jsme totiž byli aktivnější, zasloužili jsme si vyhrát. V závěru jsem vystřídal brankáře Šíchu a dal tam osmnáctiletého kluka z dorostu, ať se v mužích otrká. Vozár s námi absolvuje zbytek podzimní části. Nechceme, aby se nám již přihodilo to, co v Osvětimanech, že nebudeme mít náhradního gólmana.“

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „V okleštěné sestavě, kdy i brankář Adam Hájek nastoupil v poli, jsme se soustředili hlavně na obranu. Bránění bylo výrazně lepší než v předešlých zápasech, na kvalitu Hluku to bohužel nestačilo. Hlavně v prvním poločase jsme si i my vytvořili nějaké gólové šance, ale bez efektu. Nejblíž ke vstřelení branky měl Šuranský, ale jeho přímák zastavila tyč. Jednoduše, výhra domácích je zasloužená.“

Branky: 41. Zdeněk Horák, 46. Richard Vaďura, 83. Tomáš Martiš. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 70.

KUNOVICE – BUCHLOVICE 2:0 (1:0)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Do zápasu jsme vstoupili nervózně. I tak jsme si z prvního rohu vypracovali velkou šanci, kterou jsme neproměnili. Přišlo mě, že celý první poločas jsme byli hodně nervózní, což nám svazovalo nohy. Nedali jsme si tři nahrávky po sobě, zbytečně jsme faulovali v okolí vápna, z čehož hosté měli nebezpečné standardní situace, které ale nevyužili. Před poločasem utekl Pavel Kříž a nájezd proměnil. Místo toho, abychom se v druhém poločase uklidnili, tak jsme pokračovali ve stejném výkonu. Ale zápas ukázal vůli a zejména bojovnost. I když se nám fotbalově nedařilo, tak jsme to strhli na svoji stranu. Tří bodů si ceníme, protože Buchlovice jsou kvalitní soupeř. Ovšem neproměnily šance, naopak my ano a ze zápasu bereme tři body.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Po herní stránce to z naší strany nebylo tak špatné, Hráli jsme celkem obstojně, ale nemáme útok, na což poukazuji už několikátý zápas. V Kunovicích jsme si vypracovali jen málo vyložených šancí. Domácí toho ale taky moc neměli. Těsně před poločasem nám ale dali gól. My jsme se ve druhém poločase snažili vyrovnat. Měli územní převahu, platonický tlak, ale kromě jedné střely a jedné vyložené šance jsme byli vpředu bezzubí. Domácí v závěru přidali po rychlém brejku druhý gól a šťastně vyhráli. Za mě by zápasu více slušela remíza. Klíčový byl sporný zákrok asi ve dvacáté minutě, kdy soupeř fauloval našeho hráče a my kopali trestný kop. Já si ale myslím, že byl faul ve vápně a my měli zahrávat penaltu. Možná to byla rozhodující chvíle celého zápasu. Chyběli nám Mikula s Hromadou, navíc se nám zranil brankář Valeš, který si v sobotu vyvrtl kotník. Sice nastoupil, ale po jednom centru musel střídat a utkání dochytal mladý Filip Černota.“

Branky: 42. Pavel Kříž, 90. Andreas Chaloupka. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 450.

NIVNICE – BOJKOVICE 1:0 (0:0)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Pro nás to byl těžký zápas s kvalitním soupeřem. Bojkovice mají dobrý tým. V prvním poločase mohly jít do vedení, ale penaltu nedaly. My jsme zase neproměnili tři, čtyři gólvky. Naštěstí jsme jednu proměnili ve druhém poločase. Potom už jsme to nějak ubojovali. Bojkovice si až v závěru vypracovaly dvě šance. My jsme jich ale měli víc. Proto si myslím, že je naše výhra zasloužená, i když jsme to v posledních patnácti minutách měli těžké a o výhru museli bojovat až do konce. V závěru se nepříjemně zranil hostující gólman, pro kterého přijela sanitka. Byl to nezaviněný střet s naším útočníkem. Byla to jediná kaňka na jinak zajímavém a rušném zápase.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Bohužel body se nerozdávají za umělý dojem. Rozhodují góly a my jsme je prostě nedali. Nemyslím si, že by byl soupeř lepší. Bylo to vyrovnané utkání. My jsme bohužel hned v desáté minutě nedali Gagem penaltu. Kdybychom vedli, vypadalo by to zase jinak. Zahozený pokutový kop jsme ale po celý první poločas měli v podvědomí. Ve hře jsme byli poměrně dost nepřesní. Oba týmy měly nějaké šance, gól ale do přestávky nepadl. Ve druhé půlce jsme taky měli nějaké příležitosti, kdy jsme mohli dát branku, ale soupeř se v šedesáté minutě prosadil a dal na 1:0. Pak se Nivnice zatáhla, my jsme se snažili skóre srovnat. Domácí chodili do brejků, měli další šance, ale to už jsme riskovali, hráli na tři obránce. Bohužel trápí nás koncovka, která je katastrofální. Dokážeme si vypracovat šance, dostat se ke střele, ale buď je zakončení slabé, nepřesné nebo neumíme nahrát lépe postavenému spoluhráči. Z naší strany je to obehrané písnička. Na branky se strašně nadřeme. Navíc většinou dotahujeme. V Nivnici jsme přitom mohli jít do vedení, ale penaltu jsme nedali a od ní se všechno odvíjelo. Vpředu zklamali hlavně zkušení hráči, kteří by to měli táhnout a dávat branky. Bohužel nyní hrají špatně, nejde jim to. V neděli jsme dali šanci i dvěma dorostencům, celá zápas odchytal Salvet z béčka, který zaskočil za Urbánka. Ten byl mimo. Bohužel brankář se v závěru zranil, když vyběhl na dlouhý balon a nezaviněně se střel s domácím útočníkem. Má něco s kolenem, musel sanitkou do nemocnice. Podle všeho má něco s vazy.“

Branka: 60. Kryštof Dubský. Rozhodčí: Tvardek. Diváci: 320.

DOLNÍ NĚMČÍ – FRYŠTÁK 2:1 (1:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Naše vítězství je zasloužené. O ten jeden gól jsme byli lepší. Začali jsme dobře a hned v první minutě dali vedoucí gól. Jinak první poločas byl vyrovnaný bez vyložených šancí. Po přestávce jsme začali víc útočit, měli jsme šance, tutovky, bohužel Ondřejka i kdyby hrál celý týden tak gól nedá. Dvakrát šel sám na brankáře a ani jednou neuspěl. My jsme ve druhé půli dostali gól z rohu. Naštěstí se nám podařilo soupeř v závěru přitlačit a vstřelit vítěznou branku. Na konci jsme mohli přidat další dvě. Fryšták ale nehrál špatně. Chtěl hrát fotbal, což nám vyhovuje víc než kdyby jenom bránil. Hosté si ale vyloženou šanci nevypracovali. Nám chyběl vyloučený Bída, zraněný Tomáš Stojaspal a Richter. Naštěstí máme kluky, kteří je nahradili.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Začátek utkání pro nás nemohl být horší. Po pár vteřinách domácí z první střely dali první gól Bobčíkem. V dalším průběhu první půle jsme se snažili o vyrovnání, ale proti pevné obraně Dolního Němčí to bylo těžké. Fryšták navíc hrál bez obou tradičních útočníků Halašty i Vavruši, kteří k utkání neodcestovali. Střelecké příležitosti měla obě mužstva. Po přestávce přišla pro nás další komplikace. Ze hry musel odstoupit pro zranění střední záložník Maňdák. Na hřiště musel dorostenec Malík. Ten odehrál o víkendu utkání dorostu, béčka mužů a v Dolním Němčí nastoupil poprvé taky za áčko. Svou premiéru obohatil v 74. minutě po rohovém kopu gólem na 1:1. Dolní Němčí si vzalo deset minut před koncem vedení Bobčíkem zpět. V závěru jsme domácí trochu přitlačili. Dorostenec Malík dokonce mohl vyrovnat, ale jeho velmi slušný střelecký pokus parádním zákrokem chytil domácí brankář. Prohráli jsme tak čtvrté utkání v řadě o jeden gól. Po dobrém začátku soutěže se propadáme tabulkou. Těsné porážky nás sráží a na body čekáme bohužel od konce srpna. Musíme tu sérii porážek co nejdříve zastavit.“

Branky: 1. a 88. Roman Bobčík – 74. Vítek Malík. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 120.

ŠUMICE – TĚŠNOVICE 1:3 (0:2)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Vstup do zápasu nám vyšel. Na začátku jsme byli lepší. Drželi jsme míč a slušně kombinovali. Bohužel jsme museli nuceně střídat kapitána Žampacha a chvíli nám trvalo. než si to zase všechno sedlo. Těšnovice postupem času vyrovnaly hru. Hrály zkušeně a chytře, čekaly na naši chybu, kterou vždycky potrestaly. Po přestávce držely balon a hlídaly si náskok. My jsme se do tempa dostávaly pomaleji. Když jsme se nadechovali, udělali jsme zbytečnou, ale jasnou penaltu, a za stavu 0:3 už to pro nás bylo dost těžké. Těšnovice mají zkušený a chytrý mančaft. Vyhrály u nás zaslouženě.“

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Bylo to vyrovnané utkání. Domácí byli prvních deset minut lepší, zatlačili nás. Pak se jim ale zranil kapitán a od té doby jsme byl lehce lepším týmem. Z první šance jsme dali Janoštíkem vedoucí gól. Potom jsme se trošku zatáhli, Šumice se ale nedostaly téměř k ničemu. My jsme pak z rohu přidali druhou branku. Domácí šli ve druhé půli do tlaku. My jsme se spíše bránili a čekali na jejich chyby. Hrozili jsme z brejků. Taky se nám povedlo střídání, když byl Brázdil asi po minutě pobytu faulovaný a Janoštík dal z penalty na 3:0. Domácí v tu cvhíli odpadli. My jsme mohli přidat další branky, ale místo toho, aby to bylo 4:0 nebo 5:0, většinu akcí jsme zbytečně překombinovali a v závěru inkasovali zbytečný gól, který už ale nic neřešil. Musím všechny kluky pochválit za perfektní kolektivní výkon. Opravdu všichni zahráli velice dobře.“

Branky: 90.+3. Václav Ondřej – 5. a 65. z penalty Radek Janoštík, 40. Ondřej Šilinger. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 180.

ÚJEZDEC – ZLECHOV 2:2 (1:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Pro nás je to jednoznačně ztráta, i když hosté si za tu bojovnost bod zasloužili. Navíc můžeme být i rádi, protože náš stoper udělal v nastaveném čase brutální chybu, ale jejich kapitán prázdnou branku netrefil. Klidně jsme mohli prohrát. Přitom soupeř byl oslabený, dohrával v deseti. My jsme začali dobře, brzy dali gól, ale za minutu jsme nechali Zlechov po sérii chyb vyrovnat. Pak se herně trápíme, nedáváme šance a navíc dostaneme gól na 1:2. V závěru to honíme takovým způsobem … Měli jsme víc šancí než soupeře, ale jejich gólman Červinka zachytal jak za reprezentaci. Na druhé straně nějak brutálně jsme ho neprověřili. Co na něj šlo, to ale vytáhl, Soupeř toho až tolik neměl. Spíš vytěžil z minima maximum. Klobouk dolů před jejich bojovností, která byla neskutečná. Nám k výhře nepomohlo, že jsme po hodně dlouhé době byli skoro kompletní. Nastoupili i Slinták s Vítkem, chyběli jenom Valenta a Filip Lekeš.“

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Bod samozřejmě bereme, každý se počítá, kór ten zvenku. Klidně jsme ale mohli mít všechny tři. Kluci si je za bojovnost a příkladné nasazení zasloužili. Bohužel minutu před koncem Vaněk netrefil z metru prázdnou bránu. Mohl mít hattrick a my tři body. Škoda. Jinak to bylo bojovné a pěkné utkání se šancemi na obou stranách, zákroky, emocemi. Prostě vším, co k fotbalu patří. Domácí šli brzy po začátku do vedení, my jsme hned vyrovnali. Ve druhém poločase jsme výsledek otočili na 2:1. Pak ale Velcr hloupě zakopl balon a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Byla to nedisciplinovanost. Přitom jsem kluky nabádal, ať se toho vyvarují, protože nás bylo jenom třináct. V závěru jsme to fyzicky nevydrželi. Domácí nás zmáčkli, měli šance. Bravurními zákroky nás podržel gólman Červinka. Chyběli nám Šmatelka, Omelka a zranění Salinger.“

Branky: 6. Bronislav Červenka, 81. Miroslav Kobzinek – 8. a 64. Hynek Vaněk. Rozhodčí: Večeřa. Červená karta: 74. Velcr (Zlechov). Diváci: 200.