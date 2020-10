Pavel Miča, sekretář Bojkovic: „V souboji prvních dvou týmů aktuální tabulky to v teplém a větrném počasí řádně jiskřilo, o čemž svědčí dvanáct udělených žlutých karet. Do vedení přivedl Slováckou Viktorku přesnou hlavičkou po rohovém kopu Vojta Dolina – 1:0. Do druhé půle vstoupili s velkým odhodláním Hlučané a zle domácímu týmu zatápěli. Síť za zády gólmana Urbánka se jim ovšem napnout nepodařilo. Uklidnění do domácích řad přinesly až dravé průniky rychlonohého Adama Kundraty, který v 67. a 88. minutě po brejkových situacích prostřelil gólmana Kusáka . V nastaveném čase ještě přidal třešinku na dort domácího vítězství střídající Vavrečka, jehož nepříliš vydařený centr propadl nešťastnému hluckému gólmanovi, oslněnému ostrým sluncem, mezi rukama počtvrté do branky. Za bojovný výkon, okořeněný pěknými brankami, patří domácím hráčům poděkování a gratulace! Hráči Spartaku Hluk tak poprvé v této sezoně vyšli z mistrovského utkání bodově zcela naprázdno.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Vědělo se, že utkání bude těžké, ale porážka 4:0 je hodně krutá. Dnes neměli kluci střelecký den. Od začátku se hrálo většinou ve středu hrací plochy, domácí mířili většinu svých přihrávek na pravou stranu, na Vojtěcha Dolinu, který svým pohybem dělal obraně dost starostí. Byl to také Dolina, který si šikovně naběhl v 18. minutě na roh, a ač patřil mezi nejmenší hráče na hrací ploše, skóroval. Teprve potom se zvedli i naši hráči a ve velké příležitosti se ocitnul Kukla, který však přestřelil. Potom zase lobem trefil spojnici branky Vacula, ale na druhé straně zase po úniku Martiše se Kuklovi ve vyložené šanci zamotal míč mezi nohami. Na závěr poločasu jsme si vytvořili v pokutovém území domácích velký tlak, ale míč se došoural vedle tyče do autu. Druhý poločas jsme začali dobře, snažili jsme se o vyrovnání. Nejdříve Zelinka šel zprava na gólmana Urbánka, který mu však zmenšil úhel a nohou míč vykopl do pole. Potom se dostal do úniku Martiš, který se dostal zase zleva před Urbánka, ale domácí brankář byl znovu vítězem. Ke zvláštní situaci došlo v 66. minutě, kdy Zelinka s Kuklou šli sami na Urbánka, Zelinka dal přihrávku zezadu nabíhajícímu Kuklovi, ale pomezní nepochopitelně zamával ofsajd. Nedáš dostaneš, takové je fotbalové heslo. V 67. minutě prohrál Uhlíř souboj s dorostencem Kundratou, který se pak před brankářem Kusákem nerozmýšlel a poslal míč podruhé do naší sítě. Nic nám nezbývalo, než útočit. Dobývali jsme domácí branku, ale marně. Naopak v 88. minutě do odkryté obrany dostal míč na ofsajdové pozici Kundrata a Kusák byl po třetí bezmocný. Potom se už dohrávalo, až v 91. minutě poslal odkopem nemastný, neslaný balon na brankáře Kusáka Vavrečka a k údivu všech diváků si náš brankář vhodil míč do branky. To byl konec dnešní anabáze do Bojkovic. Dnes se nám nedařilo hlavně střelecky, chybělo nám štěstí, které k fotbalu patří. To, že jsou to čtyři góly, vyplynulo z vývoje utkání. Určitě jsme horší nebyli, kdoví, jak by zápas vypadal, kdybychom vyrovnali. Vše se musí příště napravit. Není to mužstvo, které by mělo prohrávat o čtyři branky, ale Slavia Praha také nebyla na čtyři kousky, přesto odjela z Dánska s přídělem.“

Branky: 67. a 88. Adam Kundrata, 18. Vojtěch Dolina, 91. Tomáš Vavrečka. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 100.

KORYČANY – OSVĚTIMANY 2:3 NA PENALTY (2:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Po počátečním rozehříváním obou týmů začali hosté potvrzovat své kvality. Hosté zatlačili domácí fotbalisty na vlastní polovinu a bušili do domácí obrany. V 16. minutě domácí gólman podržel svůj tým, když dokázal zlikvidovat tutovku Osvětiman. Domácí zareagovali na tlak hostů nejlépe jak mohli. Filipský se protáhl po levé straně hřiště a centrem po zemi naservíroval míč do pokutového území. Gejdoš ve skluzu minul, ale nabíhající Liška se již nemílil. Domácí se oklepali a tlak Osvětiman eliminovali. Odměnou jim byl rohový kop ve 38. minutě. Zahrával ho Posolda a na míč si vysoko vyskočil Kaňa a hlavou k pravé tyči Chvojku překonal. Ke škodě domácích se příznivý stav do konce prvního poločasu nepovedlo udržet. Ve 43. minutě hlavičkoval přesně za záda domácího golmana Čevelík a hosté byli opět ve hře. Druhý poločas začal náporem hráčů Osvětiman v touze vyrovnat, popřípadě rozhodnout utkání. Trpělivě kombinovali a vytvářeli trvalí tlak na soupeře. Domácí vzdorovali ze všech sil. Přece jen to hostujícím hráčům vyšlo. V 85. minutě si na přesný centr do pokutového území vyskočil Zýbal a hlavou zápas vyrovnal. A v následném penaltovém rozstřelu hosté také uspěli takže dva body putovaly do Osvětiman.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „V prvním poločase nás soupeř dvakrát potrestal z rychlého protiútoku. My jsme ve středu hřiště poztráceli hodně míčů. Sice jsme v první půli měli platonickou převahu, ale udělali jsme velké množství chyb, které soupeř dvakrát potrestal. Na druhé straně jsem rád, že jsme se zmobilizovali a ještě do poločasu dali důležitý kontaktní gól. Ve druhé půlce už se hrálo pouze na jednu branku. Nakonec jsme vyrovnali až pět minut před koncem. Zatímco v zápase s Bojkovicemi nám penalty nevyšly, tentokrát jsme brali bod navíc. Hodně nám pomohl i navrátilec v brance Petr Chvojka, který v rozstřelu chytil tři pokusy. I když jsme před zápasem samozřejmě chtěli vyhrát, jsme rádi i za dva body. Musíme být pokorní, navíc nám scházeli vykartovaný Perůtka a Šumulikoski. Nehrál ani zraněný Švrček, takže dostali příležitost jiní hráči. Pro diváky to ale bylo dobré utkání. Padly čtyři branky, v penaltách další. Opravdu se bylo na co dívat.“

Branky: 19. Radek Liška, 36. Dominik Kaňa - 43. Miroslav Čevelík, 85. Ondřej Zýbal. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 45.

ÚJEZDEC - KUNOVICE 3:4 (0:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Zklamání je obrovské, protože minimálně dva góly jsme soupeři darovali na zlatém podnose a za stavu 2:3 kapitán Kobzinek neproměnil penaltu. Po první půli by asi někdo z diváků těžko řekl, že zápas skončí 3:4. V úvodní části si každý ze soupeřů vypracoval po jedné vyložené gólové šanci. Na naší straně z malého vápna přestřelil Pilka, na druhé straně náš gólman chytil samostatný nájezd soupeře. Utkání se hrálo na těžkém terénu. Hřiště byůo podmáčené, takže jediné, co oběma týmům zbývalo, bylo nakopávat balony dopředu, což není hra, která by nám byla vlastní. My jsme celý druhý poločas dotahovali. Podle mě jsme měli na to, abychom urvali minimálně bod. Takto jsme Kunovicím darovali výhru.“

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Do Újedzce jsme odjížděli ve dvanácti lidech. Přepadli nás nemoci. Ještě v pátek jsme uvažovali, že utkání zkusíme odložit. A i když nám těsně před zápasem Bihari oznámil, že je nemocný, na utkání jsme odjeli. Na lavičce byl pouze Krček, který šel ale hned ve 12. minutě do hry, protože Kříž si natáhl stehenní sval a musel střídat, takže po většinu utkání jsme na lavičce neměli nikoho. S takovou sestavou jsem neočekával, že můžeme bodovat. Nakonec se ale kluci semkli a hlavně v první půli dodržovali všechny pokyny. Poločas byl 0:0, Újezdec měl jednu šanci, my taky. Druhá půle už nabídla přestřelku. My jsme vedli 1:0 a 3:1, když domácí snížili na 3:2 a poslední minuty řídili rozhodčí. Nejprve darovali penaltu soupeři, gólman Pěgřím ji ale zneškodnil. Ve velké euforii jsme z protiútoku dali na 4:2 a mysleli si, že už je hotovo. Pak ale asistent rozhodího vymyslel další penaltu a soupeř snížil na 4:3. Pak už to raději sudí ukončil. Pro diváky to byl velice atraktivní fotbal. Mě mrzí výkon rozhodčího na konci střetnutí. Nechápu, proč si vymýšlejí penalty znechucují lidem fotbal. Jinak kluky jsem po dlouhé době za výkon pochválil. Z jejich strany to bylo odbojované a takticky velmi dobře zvládnuté. Patří jim velký dík.“

Branky: 65. a 92. z penalty Vít Valenta, 84. Miroslav Kobzinek - 74. a 78. Albert Šašinka, 56. Bronislav Fojtík z penalty, 89. Michael Masařík. Rozhodčí: Horváth. Červená karta: 90. Hostinek (Kunovice). Diváci: 49.

ŠUMICE – FRYŠTÁK 2:1 (0:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Byl to oboustranně bojovný a trošku hektický zápas. Oba mančafty to na těžkém terénu měly složité. Šance však byly na obou stranách, i soupeř hrál hlavně v první půli dobře. My jsme šli do vedení z penalty. Faul na kapitána Žampacha potrestal Jan Pilka. Hosté poměrně brzy srovnali a dál se hnali za vítězstvím. Nevím, kdo z nás víc potřebuje body, ale nakonec jsme dali rozhodující druhý gól my. Krásnou střelou zpoza šestnáctky se prosadil Kelíšek. Ve zbytku utkání jsme zatáhli a strachovali se o výsledek, což jsem samozřejmě nechtěl. Nakonec jsme tři body ubojovali. Hosté si na konci vytvořili menší tlak, ale taktickou hrou už jsme to zvládli. Pro nás jsou to důležité body, protože v tomto kole uspěli i soupeři ze spodku tabulky. Soutěž je vyrovnaná, napěchovaná. Kdo dvakrát v řadě vyhraje, dostane se nahoru a naopak.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Dobré výsledky v posledních zápasech nás opravňovaly pomýšlet na další body. Začátek utkání tomu odpovídal, když prvních pětadvacet minut mělo naše mužstvo více ze hry, ale šance zůstaly neproměněné. Hra se po té vyrovnala, poločas skončil bez branek. Hned v začátku druhého poločasu přišla hodně přísná penalta proti nám, kterou Šumice proměnily Pilkou. Fryšták po hodině hry vyrovnal a taky tento moment byl hodně sporný. Domácí hráč zahrál malou domů kolenem a rozhodčí přísně určil trestný kop pro nás z malého vápna. Sklenář nadvakrát zeď propálil. V 74. minutě dostal hodně prostoru k zakončení na pravé straně domácí Kelíšek a pěknou střelou placírkou na vzdálenější tyč dal rozhodující gól. Fryšták se snažil o vyrovnání. Blízko byl po zakončení střídajícího Okonkwa po rohu. Šance k vyrovnání byla ještě na konci zápasu po zákroku na Koláře ve vápně signalizoval pomezní faul, ale hlavní rozhodčí to viděl jinak a penaltu neodpískal. Porážka je pro nás zklamáním.“

Branky: 48. Jan Pilka, 74. Michal Kelíšek – 59. David Sklenář. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 49.

ZLECHOV – DOLNÍ NĚMČÍ 1:0 (0:0)

Libor Rosůlek, sekretář Zlechova: „Bylo to oboustranně vyrovnané utkání, která rozhodla souhra náhod. Prostě jsme byli šťastnější. Utkání by více slušela remíza. Moc šancí k vidění nebylo, nehráli jsme tak dobře jako proti Buchlovicím. Tam jsme paradoxně prohráli, teď jsme nebyli lepší a zase jsme vyhráli. Oba mančafty byly na podobné úrovni, nikdo neměl výraznou převahu. Máme strašně mladý tým, pořád nám scházející tři čtyři chlapi. S Dolním Němčí nebyl ani trenér Kameník. I proto za nás nastupují dorostenci. Kluci potřebují čas.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „První poločas jsme nedali čtyři vyložené šance. Šli jsme několikrát sami na brankáře, ale je neuvěřitelné, co zahodíme. Zápas jsme klidně mohli rozhodnout už do přestávky, ale Pavel Krchňáček ani Tomáš Stojaspal jasné tutovky neproměnili. My už opravdu nedáme gól z ničeho. Druhý poločas byl bojovný, moc šancí už jsme si nevypracovali. Hned zkraje jsme po chybě brankáře inkasovali góly, od té doby jsme byli nervózní. Chybí nám tři stopeři, leží na nás deka. V obraně to ještě nějak ukopeme, ale čtyři zápasy jsme nedali gól, což o něčem svědčí. Dali jsme se ale na boj, tak musíme vydržet.“

Branky: 50. Miroslav Velcr. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 50.

NEDACHLEBICE – BUCHLOVICE 4:1 (3:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Po prvním poločase, který jsme sice vyhráli 3:1, jsem hráče moc nechválil. Naše hra byla zbrklá, málo organizovaná. Byli jsme nervózní a nechávali hostům hodně prostoru. Druhý poločas byl z naší strany mnohem lepší. Přidali jsme čtvrtý gól a když soupeř z vyložené šance nastřelil pouze břevno, zůstaly tři body v Nedachlebicích. Jsem rád, že jsme využili maximálního počtu střídání a kromě Mariána Fraňa a Hubáčka zasáhla do hry celá lavička.“

Branky: 9. a 28. René Kafka, 40. Jiří Ryška z penalty, 54. Pavel Kováč - 34. Michal Janků. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 50.

TĚŠNOVICE – NIVNICE NEHRÁNO.

Zpráva rozhodčího ze zápisu o utkání: „Utkání nebylo hráno z důvodu, že domácí oddíl TJ Těšnovice připravil k utkání UMT v areálu HS Kroměříž, ale o změně HP vůbec neinformoval hostující oddíl TJ Nivnice. Hostující oddíl se k utkání dostavil pouze s obutím nevhodným pro UMT (kolíky, lisokolíky) a odmítl utkání odehrát na UMT z důvodu nepřipravenosti výstroje hráčů a navíc předseda oddílu TJ HS Kroměříž p. Martin Bsonek odmítl hráče s nevhodným obutím pustit na UMT. HP povrchu tráva byl podle R způsobilý, ale k utkání nebylo připraveno a podle informacích od p. Bsonka ani připravené být nemůže a nebude z důvodu nepřítomnosti správce, který o HP rozhoduje.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „My máme jako náhradní hřiště napsanou umělou trávu v Kroměříži, protože u nás v Těšnovicích se nyní hrát nedá. I když jsme všechny předcházející zápasy díky dohodě s vedením Hanácké Slavie odehráli na přírodní trávě, v týdnu docela hodně pršelo, takže nás nyní poslali na umělku. Nivnice na to nechtěla přistoupit. Hosté nechtěli na umělce hrát, prý jsme jim nedali dopředu vědět a prý neměli ani správné obutí. Já přesná pravidla neznám, takže jsem to až tolik neřešil. Zápas nyní bude řešit STK.“