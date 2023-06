VAL. PŘÍKAZY - KATEŘINICE 5:3 (2:0)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „První poločas byl z naší strany hodně povedený. Chtěli jsme hrát fotbal, kluci měli zápal pro hru, byli jsme v kombinaci výborní a taky v produktivitě vstřelených branek, kdy se náš nejlepší střelec Kušnier trefil dvakrát. Takže první poločas spokojenost. Za to ten druhý poločas do 74. minuty byl hrůzostrašný. Hostující tým z Kateřinic převzal otěže hry a otočil třemi brankami skóre na 2:3. My jsme si nevytvořili vůbec nic. Až v 74. minutě udeřil znovu Kušnier a dovršil tak svůj hattrick. Tahle branka nás nakopla. O dvě minuty později jsme vstřelili branku na 4:3. To hostující tým položilo. Ještě jsme přidali jednu branku na 5:3 a bylo hotovo. Jsem ale z druhého poločasu do 74. minutě velmi nespokojen z naší hrou. Nevím co se klukům druhý poločas honilo hlavou, nebo kde vůbec myšlenkami byli, když si takhle necháme zkomplikovat stav utkání. Musíme si to o trénincích probrat, proč takhle hrajeme začátky druhého poločasu. Musím vyzdvihnout Kušniera Jozefa jaký je bojovník a že nerad prohrává. Škoda že takových hráčů nemáme v kádru víc."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Utkání ve Valašských Příkazech přineslo pěknou přestřelku. Přitom v první půli jsme měli více šancí než domácí tým, přesto jsme dvakrát inkasovali. Nepodařilo se nám během utkání uhlídat domácího kanonýra Kušniera, který se třikrát dokázal střelecky prosadit. Ve druhém poločasu jsme dokázali obrat v zápase, ale po našich chybách si Valašské Příkazy vzaly vedení nazpět. V závěru jsme hráli už vabank a domácí stvrdili výhru pátou trefou. Duelu by spíše slušela remíza."