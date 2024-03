Domácí v základní sestavě i se svou největší zimní posilou kanonýrem FC Rožnov Michalem Maléřem začali utkání ve velkém stylu. 8.min. Maléř vysouvá do uličky Šimšu, ten na rohu šestnáctky obchází obránce, ale dobře vyběhnuvšího brankáře hostí Bila neprostřeluje. Vzápětí ten samý hráč hlavičkuje pouze do boční sítě po centru Mičkala. Přichází 16.min. utkání a v ní rohový kop Mičkala vrací hlavou do šestnáctky Pavel Drda, míč si nachází Maléř jehož střelu z otočky blokují obránci jen ke zcela volnému Milanu Drdovi. Domácí stoper se v zakončení nemýlí a otevírá skóre utkání 1:0. O tři minuty později nešikovně v rohu velkého vápna fauluje Podešva Mičkala a nařízený pokutový kop s přehledem proměňuje Milan Drda 2:0. Hosté ač nehrají v poli vůbec špatně, do šancí se nedostávají a naopak po vlastní brance inkasují potřetí. V 36.min. nákop Milana Drdy takřka z poloviny hřiště prodlužuje hlavou za záda do sítě bezmocného Bila Kovář 3:0. Neuběhly ani dvě minuty a na trestný kop Pavla Drdy si naskakuje Raždík, jeho hlavičku hostující brankář s námahou vyráží, ale jen k nohám Maléře, který míč dotláčí do sítě 4:0. První poločas končí naším skvělým čtyřbrankovým vedením.

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Ve Viganticích jsme neměli co ztratit a v úvodu jsme tlaku domácího celku. Ve 25. minutě jsme kopali penaltu, tu ale Abík neproměnil. V závěru první půle se dvakrát střelecky prosadil slovenský kanonýr Mišutka. Domácí ale rychle snížili na 1:2, naštěstí pak následný pokutový kop neproměnili. Ve druhém poločasu šli domácí za vyrovnáním. To se jim také podařilo. Sedmnáct minut před komncem Mišutka zkompletoval hattrick. Deset minut před koncem si střídající Baroš vykoledoval pokutový kop. Domácí srovnali na konečných 3:3. Z dobře odehráného duelu máme bod, při troše štěstí jsme zde mohli bodovat i naplno."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Utkání provázel déšť a terén tak byl pro oba týmy velmi těžký. Začátek patřil našemu celku, ale z několika šancí jsme nedokázali míč dopravit do sítě. Hosté v závěru první půle během dvou minut dvakrát udeřili. Zanedlouho se nám však podařilo snížit, navíc jsme neproměnili pokutový kop, stejně jako hosté za bezbrankového stavu. Do šaten jsme tak šli s jednobrankovým mankem. Po sedmi minutách druhé půle jsme srovnali na 2:2. Utkání se pak přiostřilo. Střelecky disponovaný Mišutka vstřelil v 73. minutě svoji třetí branku. Vyrovnání přišlo deset minut před koncem, kdy se z penalty po faulu na Milana Baroše nemýlil Macíček. Poměrně rušné utkání tak přineslo dělbu bodů."

Do druhé půle místo Maléře přichází na hřiště Heryán a i on se dnes dokáže zapsat mezi střelce. Domácí s vědomím náskoku se již ve hře dopředu nikam bezhlavě netlačí a spíše se zaměřují na pozornou obranu. A i když se hosté všemožně snaží a jsou více na míči, vstřelit branku se jim nedaří. Ve dvou šancích se objevuje Kovář, nejprve hlavou míří těsně vedle levé tyče a poté po centru zprava Radka Koňaříka mu v dobré střelecké pozici míč odskakuje od nohy. Střelu Tomáše Koňaříka ze šestnácti metrů k tyči domácí brankář Lobanov pohodlně chytá. V 75.min. nádherně do uličky mezi dva obránce Šimša vysouvá Heryána a ten tváří v tvář hostujícímu brankáři s přehledem zakončuje 5:0. Deset minut před koncem střílí branku i hosté. Aktivní Gášek posouvá míč na Pavelku a jeho lehká střela takřka doprostřed brány končí k překvapení všech za zády Lobanova 5:1. V posledních minutách utkání Heryán posunuje míč do běhu Mičkalovi, ten uniká obránci a zakončuje z hranice velkého vápna. Pozorný Bil jeho dobrou střelu vyráží. Utkání končí zaslouženým vítězstvím domácího týmu. Velkou pochvalu dnes zaslouží celý tým za skvělý kolektivní výkon, všichni kdo se v týdnu na přípravě hřiště podíleli a obrovské poděkování i Vám divákům za to, že i v tak nevlídném počasí jste na utkání dorazil."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Na utkání ve Vidči budeme chtít co nejrychleji zapomenout. Domácím vycházelo téměř vše, na co sáhli, nám se naopak nic nedařilo. Přitom začátek utkání byl vyrovnaný. Kolem patnácté minuty jsme ale dvakrát inkasovali a domácí byli na koni. Stejný scenář se opakoval ve 36. minutě, kdy jsme si dali vlasní branku a zanedlouho jsme inkasovali počtvrté. Ve druhé půli jsme byli více na míči, domácí čtvrt hodiny před koncem přidali pátou trefu. V závěru se nám podařilo vstřelit alespoň čestný úspěch v tomto nepovedeném duelu."

Val. Příkazy - Val. Meziříčí B 0:4 (0:2)

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Zápas s mladíky z Valašského Meziříčí jsme si prohráli zejména v prvním poločasu. Spálili jsme příliš šancí, abychom si zasloužili bodovat. Dnešní zápas rozhodla efektivita. Hosté dokázali potrestat každou naši chybu. Hostující gólman Hegar podal fantastický výkon. My už se teď musíme soustředit na další zápas proti silné Vidči, ve kterém budeme chtít bodovat naplno."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Výsledek utkání je pro domácí tým krutý, neboť zejména v první půli byl hodně nebezpečný. Naštěstí brankář Hegar měl svůj den a hodně nás podržel. Uklidnila nás branka Veselého z 25. minuty, navíc Daniš těsně před odchodem do šaten přidal druhou branku. Pět minut po zahájení druhé půle přidal Daniš svoji druhou branku. Ve druhém dějství se už domácí tým do šancí tolik nedostával a co prošlo za obranu, pochytal spolehlivý Hegar. Dvacet minut před koncem zápasu uzavřel náš gólový účet Gajdůšek. Vstup do jarních odvet se nám vydařil, ale nebylo ta tak jednoduché, jak napovídá konečný výsledek."

Lidečko - Kateřinice 2:3 (1:1)

Radek Číž, trenér Lidečka: „S prvním týmem tabulky s Kateřinic jsme dlouho drželi krok. Do vedení nás dostal Michal Gargulák. Poté se změnily klimatické podmínky a začalo i sněžit. Do kabin jsme šli s jednobrankovým náskokem. Hosté ve druhé půli přidali. Nejprve ze správně nařízené penalty srovnali. Za chvíli se dostali do vedení po situaci, která zaváněla ofsajdovým postavením. Svoji převahu Kateřinice korunovaly třetí brankou. V závěru nám ještě Ryza vykřesal naději, ale na vyrovnání nám již nezbylo více času. Bod jsme si možná i zasloužili, hosty podržel brankář Eliáš. V dalším kole nás čeká místní derby v Horním Lidči, který si překvapivě přivezlo remízu z Vigantic."

Prostř. Bečva - Rožnov p. R. - odloženo na 1. 5. 2024

Podlesí - Dol. Bečva - odloženo na 1. 5. 2024