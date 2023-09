Fotbalová rezerva Valašského Meziříčí doma v 7. kole I. A třída skupiny A nestačila na Velké Karlovice a prohrála brankou z nastaveného času, Valašská Polanka se rozešla s Dolní Bečvou bez branek. Vigantice i s Milanem Barošem o víkendu padly s Prostřední Bečvou, přitom hrály dlouhou přesilovku. Fotbalisté Juřinky dokázali ve druhé půli otočit utkání s Lidečkem. Rožnov pod Radhoštěm s Kateřinicemi dotahoval čtyřbrankové manko, na body ale nedosáhl.

Fotbalisté Vigantic (v černém) padli v Prostřední Bečvě. | Foto: Deník/Martin Břenek

ROŽNOV P. R. - KATEŘINICE 3:4 (1:4)

Radim Polách, trenér Rožnova p. R.: „První půli jsme nehráli dobře a hosté dokázali využít skoro každou svoji příležitost ke vstřelení branky. Ve druhé půli se karta obrátila, vytvořili jsme si velkou převahu. Podařilo se nám snížit, další možnosti jsme pak nevyužili. Kontaktní branka však už přišla pozdě. V utkání dvou rozdílných poločasů jsme nakonec zůstali bez bodového zisku. Teď nás čeká utkání o šest bodů v Horním Lidči."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Utkání přineslo zajímavou přestřelku. V první půli jsme byli střelecky hodně produktivní a dokázali jsme své šance vždy proměnit. Po půlhodině hry jsme vedli o čtyři branky, ale neměli jsme ještě vyhráno. Také domácí měli brankové příležitosti, brankář Eliáš nás podržel. Do druhého poločasu nastoupili domácí s velkým odhodláním a najednou jich bylo plné hřiště. Hráli hodně fyzický náročný fotbal a začali nás přehrávat. Naštěstí přidali pouze jednu branku, tu třetí dali totiž až v páté minutě nastavení. Vydřeli jsme tři body s kvalitním protivníkem, který nepatří na dno tabulky."

JUŘINKA - LIDEČKO 2:1 (0:1)

Jiří Smolka, hráč Juřinky: „Utkání s nováčkem soutěže z Lidečka jsme nakonec dokázali otočit. Hosté po půli vedli brankou z 37. minuty. Ve druhém poločasu jsme provedli nějaké změny a nakonec se nám díky dvěma trefám Vavříka podařilo výsledek zápasu zlomit v náš prospěch. Závěr zápasu jsme si už pohlídali. Všichni zaslouží pochvalu za bojovnost, o další body se pokusíme zabojovat v příštím týdnu v Podlesí."

Radek Číž, trenér Lidečka: „V prvním poločasu jsme byli lepším týmem. Dařila se nám kombinace a domácí jsme do šancí příliš nepouštěli. My jsme pak trefili brankovou konstrukci. Osm minut před koncem prvního poločasu nás poslal Ryza do vedení. Těsně před odchodem do šaten nám nebyla uznána regulérní branka. Domácí ve druhé půli ožili. Rozhodnutí přišlo dvacet minut před koncem, kdy jsme dvakrát neuhlídali Vavříka. Vyrovnat se nám již nepodařilo, doplatili jsme však na taktickou nevyzrálost. Při trošce sportovního štěstí, jsme zde mohli nějaký bod v pohodě uhrát."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - V. KARLOVICE 0:1 (0:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání jsme nezvládli a prohráli jsme brankou z nastavení. Po celou dobu jsme měli více ze hry, hosté se zaměřili na obranu a do útočení se příliš nepouštěli. Dobývání hostující obranného valu se nám nedařilo, chybělo nám leší řešení finální fáze. O výsledku se rozhodlo v nastaveném času, kdy hosté s pomocí brankové konstrukce dostali míč do branky. Utkání tak skončilo šťastnou výhrou hostujícího týmu."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Do Valašského Meziříčí jsme přijeli s obrannou taktikou a dokázali jsme eliminovat útočnou sílu domácího celku. Hráli jsme dobře z bloku a domácí jej nemohli překonat. Některé brejky jsme nedotáhli do konce. Domácí ve druhé půli přidali, ale naše obrana byla velmi pozorná. Rozhodnutí přišlo v závěru, kdy se utěšenou střelou prosadím Pavlačka. Domácí mohli ještě srovnat. To se jim nepodařilo a po výborném taktickém výkonu si odvážíme tři body."

VAL. PŘÍKAZY - PODLESÍ 1:5 (1:3)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Nedělní domácí zápas až na jednu situaci, při které jsme dali branku, jsme si nic nevypracovali. Byli jsme ve všech směrech horším týmem. Spadla na nás tzv. deka, ale to je tím, že jsme přestali trénovat, což je špatně. V takové soutěži se nedá hrát bez tréninků. To jsem i v kabině klukům razantně řekl, že jestli si myslí, že to půjde hrát bez tréninků, tak jsou na velikém omylu. V zápase jsme špatně řešili přihrávky, taktéž nepřesné finální přihrávky a to je potom velký problém. Jestli se budeme chtít už zápasově chytit, tak se musíme vrátit k poctivé práci, což znamená trénovat. Taky máme problém když nám dva - tři hráči vypadnou kvůli nemoci nebo práci, tak nemáme za ně adekvátní náhradu. Je to těžké, když nemáme kvalitní hráče do hry, nebo na prostřídání..... Musíme se zvednout a začít bojovat a hlavně bodovat."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Odehráli jsme velmi dobré utkání. Věděli jsme o kvalitách domácího útočníka Kušniera, kterého se nám až na jedem brankový moment, podařilo uhlídat. Hráli jsme jednoduše a domácí nestíhali zachtávat naše rychlé brejky. Do půle se nám podařilo třikrát rozvlnit síť za domácím brankářem. V úvodu druhé půle přidal Hrabovský svoji druhou trefu a bylo rozhodnuto. V samotném závěru jsme výsledek pečetili pátou brankou. Výsledek odpovídá dění na hřišti, byli jsme lepším mužstvem a domácí po celou dobu utkání tahali za kratší konec."

VAL. POLANKA - DOLNÍ BEČVA 0:0

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „K domácímu duelu 8. kola přicestoval do Valašské Polanky nováček soutěže a loňský vítěz I.B třídy Dolní Bečva. Utkání nabídlo vyrovnaný průběh. Domácím dal šanci prolomit negativní bilanci brankář Zrník, který předvedl spolehlivý výkon a byl pevnou hradbou proti snahám hostů o vstřelení branky. Polančané předvedli v závěru utkání územní převahu, kterou však v potřebnou branku nepřetavili. Nejblíže k tomu byl střídající David Maček, jenž nastoupil po dvou letech, ale brankáře Blablu nepřekonal. Body se tak dělily, Polančané přerušili třídílnou sérii porážek, ale počtvrté v řadě odešli ze hřiště bez vstřelené branky. "

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „

HORNÍ LIDEČ - VIDČE 1:0 (1:0)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „

Vladislav Basel, činovník Vidče: „

PROSTŘ. BEČVA - VIGANTICE 4:2 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „

PETR KOSEČEK