Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Celkově by utkání slušela více remíza. Přesto si Bylnice veze tři body a nám se záchranářská situace velmi komplikuje. Na začátku utkání jsme přežili tři velké šance hostů, ale čtvrtá již rezultovala v úvodní gól a vedení hostů. Následně jsme zápas otočili a dostali se do vedení, přesto jsme do kabin odcházeli za stavu 2:2, když hosté těsně před poločasem srovnali penaltou. Vstup do druhé půle byl poznamenám našim vlastním gólem, což nás malinko přibrzdilo. Ale naše snaha byla odměněna brankou na 3:3 a hosté pak hrozili jen z brejků. Zápas už spěl do nerozhodného stavu a hosté zahrávali v 90. minutě rohový kop, ze kterého se jim podařilo vsítit gól, který byl zároveň vítězný. Naše hra především ve druhé půlce nebyla špatná a dát doma tři branky a nevyhrát, není nic příjemného. Do konce soutěže už nezbývá odehrát příliš kol a proto musíme rychle ještě nějaké body uhrát."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V derby ve Valašských Příkazech jsme chtěli odčinit nečekaný výpadek z domácího duelu s posledními Vlachovicemi. Nakonec se nám to podařilo a i s notnou dávkou štěstí si vezeme domů tři body. Výborně jsme vstoupili do utkání a již po sedmi minutách jsme se radovali z branky, kdy se prosadil Lysák. Své vedení jsme mohli navyšit a utkání definitivně rozhodnout. Což se nám nepodařilo a domácí během čtyř minut utkání otočili. Do půle jsme dokázali srovnat, když Macků proměnil pokutový kop. Poločas tak skončil nerozhodným výsledkem. I do druhé půle jsme nakročili velmi aktivně a po čtyřech minutách si domácí dali vlastní branku. Domácí se pak snažili o vyrovnání, podařilo se jim to dvacet minut před koncem. Už se zdálo, že utkání skončí dělbou bodů, ale vyšla nám poslední standartní situace a střídající Krejza uklidil míč do sítě. V závěru jsme tak utkání rozhodli a výhra nás posunula do klidných vod ve středu tabulky."

VIGANTICE - HRACHOVEC 1:5 (0:3)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Šlágr kola jsme absolutně nezvládli. Před utkáním jsme museli udělat některé vynucené změny v sestavě a na naší hře se to projevilo. Hosté vstoupili do zápasu aktivně, přesto jsme mohli vstřelit úvodní branku, ale Milan Baroš hlavou nedal. Po deseti minutách hry jsme poprvé inkasovali. O chvíli později přidali hosté druhou trefu. Ve 28. minutě jsme přišli o zraněného Křižana, navíc hosté skórovali potřetí. Do šaten jsme tak odcházeli s tříbrankovým mankem. V úvodu druhé půle se zranil Mydlo a v 52. minutě jsme dostali čtvrtou branku. O šest minut později hostující Vala zkompletoval hattrick. V závěru zaznamenal naši jedinou branku Kožušník. Deset minut před koncem byl po druhé žluté kartě trošku necitlivě vyloučen Milan Baroš, který zatleskal sudímu Kovarčíkovi, že pískl faul na něho. Hosté tvrdě trestali naše chyby a dokázali přecházet do rychlých brejků, které byli v jejich podání smrtící. Na utkání musíme rychle zapomenout a dát se dohromady do dalšího utkání, které nás čeká u rezervy Valašského Meziříčí."

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „Ve Viganticím se hrál šlágr tohoto kola. Už v 6. minutě se z rohu trefil Šafář a otevřel skóre – 0:1. Vzápětí hlavičkovala největší hvězda Vigantic Milan Baroš vedle. Nutno podotknout, že to byl jediný světlý okamžik tohoto výborného útočníka. David Volek a Josef Šafář Milana Baroše vymazali. Ve 12. minutě Žák skvěle uvolnil Valu a ten zvýšil na 0:2. Domácí ještě jednou a trefili břevno, to však bylo z jejich strany vše. Hosté na hřišti dominovali. Lušovjan potáhl balón a předložil Žákovi bonbonek – 0:3. Díky domácímu gólmanovi Slovákovi zářilo na světelné tabuli - první poločas 0:3. Skvělý první poločas.

Ve druhé půli se očekával nápor domácích, ale byl to naopak Dušan Vala, který navýšil skóre na hrozivých 0:5. Další šance ovšem Hrachovec nevyužil a tak trestaly Vigantice – 1:5. V závěru byl vyloučen Milan Baroš. Bylo už rozhodnuto a tak mohl rozhodčí zamhouřit oči a tuto legendu nechat dohrát. Chtěli bychom poděkovat všem fandům z Hrachovce, kteří dorazili a udělali skvělou atmosféru, ale také divákům z Loučky a Valašského Meziříčí, kteří nám drželi palce. Ještě jednou děkujeme všem a těšíme se na další domácí zápas s Rožnovem.

KATEŘINICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:2 (1:1)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Ve středu jsme odehráli velmi těžké utkání v semifinále krajského poháru se šťastným kioncem pro nás. Proto jsme nechali některé aktéry tohoto duelu odpočinout a příležitost tak dostali někteří mladíci a hráči širšího kádru. Hosté mají mladé mužstvo a také byli kombinačně lepším týmem. My jsme se spíše zaměřili na zabezpečenou obranu a chtěli jsme vyrážet do rychlých kontrů. To se nám vcelku i dařilo a po dvaceti minutách nás poslal Zetek do vedení. Hosté po půlhodině hry srovnali na poločasových 1:1. Druhý poločas přinesl podobný obraz hry. Soustředěně jsme bránili a čekali na svoje příležitosti. Obrovskou šanci na vedení jsme však neproměnili a následně hosté třináct minut před koncem strhli vývoj utkání na svoji stranu. V závěru se nám už vyrovnat nepodařilo a něměli jse ani dostatek fyzických sil. Utkání by více slušela remíza."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „V Kateřinicích jsme odehráli slušné utkání a nakonec si vezeme i tři body. Věděli jsme, že domácí budou mít v nohách středeční pohárové utkání a chtěli jsme toho využít. Opticky jsme byli více na míči a v poli jsme byli lepším týmem. Domácí čekali na svoje brejkové možnosti, ale naše obrana pracovala spolehlivě. Přesto jsme inkasovali úvodní branku. Dokázali jsme ale rychle vyrovnat. Do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Druhý poločas se čekalo na chybu. Při šanci domácích nás podržel brankář Fröhlich. Poté jsme Juříkem utkání rozhodli. V závěru nás domácí zatlačili a i se štěstím jsme tři body uhájili. Podali jsme ale soustředěný výkon a proti kvalitnímu protivníkovi tři body bereme všemi deseti. V klidu se tak můžeme připravit na nedělní souboj s Viganticemi."

VLACHOVICE - JUŘINKA 2:2 (1:0)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Do sobotního zápasu jsme vstoupili aktivně a v první čtvrthodině jsme si vytvořili dvě velké příležitosti. Bohužel Hověžák ani jednu neproměnil. Ve 34. minutě se už ale nemýlil a otevřel skóre utkání. Hosté z Juřinky působili dost rozpačitě a do větších příležitostí se v prvním poločase nedostali. Vstup do druhého poločasu se nám také vydařil a v 51. minutě po ose Plšek, Kolouch, Hověžák zvýšil posledně jmenovaný na 2:0. Zdálo se, že máme zápas pod kontrolou, ale stačilo pár minut a zbytečně jsme faulovali v pokutovém území. Vavřík nabídnutou šanci využil a v 55. minutě z pokutového kopu snížil na 2:1. O několik minut později jsme mohli navýšit vedení znovu o dvě branky, ale z dobré posice přestřelil branku hostů Kolouch. V poslední čtvrthodině zvýšili hosté svou aktivitu a přestože už od 72. minuty hráli v deseti, podařilo se jim v 78. minutě vyrovnat, když z úhlu prostřelil brankáře domácích opět Vavřík. V závěru jsme sice branku vsítili, ale pro ofsajd nám nebyla uznána. Před zápasem bychom asi bod brali, ale dnes jsme dva body ztratili."

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Utkání ve Vlachovicích jsme nezvládli podle našich představ. Domácí mají v mužstvu několik šikovných hráčů a ti pozlobili naši obranu. Ve druhé půli jsme museli dotahovat dvoubrankový náskok svého soupeře. Nakonec se nám to podařilo, na více něž jeden bod to tentokrát nestačilo. Náš výkon totiž nebyl optimální."

KELČ - FRANC. LHOTA 2:6 (1:2)

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „V zápase s lídrem tabulky jsme neměli co ztratit a opět jsme dali šanci několika mladíkům. V první půli byla k vidění poměrně vyrovnaná partie a dokázali jsme s hostujícím mužstvem krok. Ve druhé půli se již projevila fyzická kondice a hosté si v poklidu dokráčeli k výhře. Především v první půli jsme ale podali sympatický výkon, poté jsme soupeři nabídli výhru po našich zbytečných chybách."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Hrálo se na krásně připraveném hřišti. První půle byla vyrovnaná, měli jsme sice více balón na noze, ale soupeř byl díky dvěma kvalitním útočníkům také nebezpečný. První gól padl po penaltě, kterou proměnil Radek Chmela. A druhý gól přidal vzápětí Ondřej Filák, který konečně protrhl střeleckou smůlu a zase dokázal, že to je nejlepší útočník 1.A třídy. Soupeř dokáže házet dlouhé auty do vápna a právě toho v prvním poločase využil a tak se do kabin odcházelo za stavu 2:1 pro nás. Druhý poločas už domácí soupeř tak nestíhal, zápas byl v naší režii a postupně přidal další dva góly probuzený kanonýr Filák. Další branku přidal Chmela a jeden si dal soupeř sám. Utkání ještě korigoval domácí hráč, který se krásně trefil střelou z velké dálky a tak byl konečný výsledek 6:2 pro nás. Hattrickem se blýskl Ondřej Filák. Kelč sice bojovala až do konce, ale kvalita byla na naší straně a tak si vezeme zaslouženou výhru."

PODLESÍ - HORNÍ LIDEČ 3:2 (1:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Domácím patřil úvod utkání - byli jsme aktivnější, více na míči a po zásluze jdeme ve 14.min do vedení brankou Kuby Cahlíka. Další dvě šance jsme ale nedotáhli do gólového konce a karta se obrátila. Lepším týmem byli hosté. Ti v 31. a 42.min po zásluze otočili skóre a nechybělo moc, a do kabin mohli jít s vyšším náskokem. Hra domácích někdy od 20.min první půle byla špatná. Po přeskupení řad ale domácí od prvních minut druhé půle hru zlepšili. Dvě své šance neproměnili, srovnává až v 68.min Nosálek. Skóre pak obracíme v 76.min, kdy se přímo z rohu s přispěním obránce hostí prosazuje Pavel Blažek. Do konce zápasu jsme mohli výsledek pojistit, ale jak dvakrát Gorej, pak i Zetek své velké šance nepoměnili. Na druhé straně v největší šanci hostí pak v 86.min končí střela Surovce na tyči. Fanouškům děkujeme moc za podporu. Dorazilo Vás skoro 200 a hlavně ve druhé půli Vás musel fotbal bavit."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Do Podlesí jsme odjeli v nekompletním složení. Domácí začali velkým náporem, který vyústil v úvodní branku. Ta nás probudila z letargie a po dvaceti minutách hry jsme převzali otěže utkání. Začali jsme lépe kombinovat a zvýšili jsme také pohyb na hřišti. Do půle se nám podařilo vývoj utkání otočit a naše vedení jsme mohli i navýšit. Druhý poločas už z naší strany nebyl tak dobrý a tahali jsme za kratší konec. Domácí dvacet minut před koncem srovnali a o chvíli později šli po standartní situaci do vedení. V závěru mohl srovnat Surovec, ale trefil jen brankovou konstrukci. Odjíždíme tak bez bodu, ale je pravda, že jsme ve druhé půli byli horším týmem. Teď nás čeká domácí utkání s Kelčem a zde chceme již bodovat naplno."

ROŽNOV P/R - VIDČE 1:2 (0:1)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Utkání ovlivnila rychlá branka, kterou jsme inkasovali již v šesté minutě. Snažili jsme se o vyrovnání, ale své příležitosti jsme zužitkovat nedokázali a hosty podržel brankář. Hosté přidali v 73. minutě druhou branku. Náš kontaktní gól přišel pozdě a vyrovnat se nám již nepodařilo. "

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Netradičně v neděli, na nepříjemné umělé trávě, která už nějaký ten zápas pamatuje a proti soupeři, na kterého se nám dlouhodobě nedaří. I když to nebyl z naší strany kdoví jaký přesvědčivý výkon, o to víc se dnes tři body ze hřiště soupeře cení. Navíc body získané z derby zápasu těší dvojnásob. První minuta a tutovka domácích. Na malém vápně se ocitá úplně sám domácí kapitán Kolařík, jeho zakončení hlavou však nemá přesnost ani razanci a Petružela chytá. Na opačné straně si v 6.min. na perfektně zahraný trestný kop Heryána nabíhá Fryšara a přesnou hlavičkou otevírá skóre utkání 0:1. Navýšit vedení může vzápětí Kubját. Z levé strany postupuje sám na Skláře, který dnes nahradil domácí jedničku Sekyru, obchází jej, ale místo střely na bránu volí nahrávku na Lukáše Petruželu, který z hranice velkého vápna přestřeluje. Další střela ze stejné pozice a opět nad bránu, tentokráte je nepřesný Petr Nerád. Od 20.min. přebírají iniciativu na hřišti domácí a jsou lepším celkem, ale hosté mají dnes v bráně vynikajícího Romana Petruželu. Ten nejprve vyráží nebezpečnou střelu Kunce, vzápětí se uvolňuje Kolařík a hostující brankář opět skvěle vyráží a do třetice je v hlavní roli hostující gólman. Fiurášek postupuje z pravé strany sám na Petruželu, ten jeho ránu vyráží jen na kopačky Billa, ale tomu dorážka naštěstí pro hosty nevychází a bránu míjí. V poslední šanci prvního poločasu Heryán do uličky uvolňuje Lukáše Petruželu, který však ve vyložené šanci přestřeluje domácí bránu.

Tak jak první půle končí, tak i začíná ta druhá. Mičkal nádherně vysouvá Lukáše Petruželu, ale ten místo střely z jedné volí zpracování a míč mu ve vyložené šanci odskakuje od nohy. V 54.min. může být srovnáno. Na malém vápně zcela osamocený Fiurášek míří svou hlavičku jen do náruče Petružely. V dalších fázích zápasu se konečně pro hosty dostává do zakončení do té doby nevýrazný kanonýr Mičkal. Nejprve nevyužívá špatného odkopu domácího brankáře a z dobré pozice netrefuje prázdnou bránu, aby vzápětí unikl domácí stoperské dvojici a při zakončení přehazuje nejen Skláře, ale i konstrukci brány. V 73.min. je na světě druhá branka hostí a opět je u ní Heryán. V šestnáctce pěkně uvolňuje Mičkala a jeho zakončení podél brankáře je tentokráte profesorské 0:2. O tři minuty později, kdy již domácí obraně evidentně docházejí síly se opět Mičkal řítí sám na Skláře. Brankář domácích však dobře vybíhá a sólo likviduje. Škoda, mohlo být definitivně rozhodnuto. V závěru utkání domácí vrhají vše do útoku. Hodně je vidět ve středu pole aktivní do druhé půle střídající dorostenec Vachník. Ten nejprve připravuje tutovku Kolaříkovi, kterého v poslední možné chvíli blokuje při zakončení vracející se Babinec. A v samotném závěru utkání v již nastaveném čase v 92.min. si právě Vachník nachází v šestnáctce odražený míč a míří přesně nechytatelně k tyči na konečných 1:2."

PETR KOSEČEK