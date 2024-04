Filip Pikal, trenér Vigantice: „První půle přinesla osm branek. Zejména úvod utkání byl v naší režii a po třinácti minutách jsme vedli již o čtyři branky. Pak se ke slovu dostali i hosté a v 17. minutě už to bylo 4:2. Do kabin se pak odcházelo za stavu 5:3, kdy hosté snížili těsně před přestávkou. Ve druhé půli jsme skórovali už jenom my, i když hosté měli také několik příležitostí. Přidali jsme tak další tři branky a diváci viděli brankové hody, které se jim museli líbit."

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R: „V úvodu byli aktivnější domácí a po naší chybě v defenzívě se dostali po deseti minutách do vedení. Poté jsme na hřiště poslali Kaloda a ten ihned srovnal. Ale bylo to hodně bojovné a soubojové utkání. Za stavu 1:1 jsem si myslel, že kdo dá gól, tak zápas vyhraje. Měli jsme tam dobrou pasáž, gól se nám vstřelit nepodařilo. Během pěti minut jsme ale dvakrát inkasovali a Velké Karlovice si výhru už pohlídaly."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „V souboji s Rožnovem p/R jsme chtěli potvrdit tři body z Horního Lidče a nakonec se nám to i povedlo. Vyšel nám vstup do utkání a již po jedenácti minutách utekl hostující obraně Gášek a skóroval. Hosté poté prostřídali a Kalod půlhodině hry srovnal. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu 1:1. Začátek druhé půle patřil hostím, kdy nás dostali pod tlak. Nám pomohl přímý kop Jurajdy v 58. minutě, který nám vrátil vedení. Dvacet minut před koncem se nám během tří minut podařilo Pavelkou a Gáškem vstřelit dvě slepené branky a zápas se pak již jen dohrával. Naše výhra je zasloužená a dařilo se nám i v koncovce."

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Nechytili jsme úvod zápasu a ve 13. minutě prohrávali 4:0. Naštěstí jsme dokázali zareagovat a za pět minut vstřelili dvě branky. Za stavu 4:2 jsme neproměnili stoprocentní šanci, poté udeřil opět soupeř. Do poločasu se nám ještě podařilo snížit na rozdíl dvou branek. Zápas se zlomil z kraje druhého poločasu, kdy šel Kušnier dvakrát v krátkém časovém sledu sám na gólmana. Neproměnil ani jednou a platilo známé pravidlo nedáš dostaneš. Poté se zápas už jen dohrával. Na konci jsme si nechali dát ještě dvě hloupé branky. Nyní se musíme připravit na derby s Lidečkem."

VIDČE - KATEŘINICE 3:2 (2:2)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Dlouho jsme na Sahaře neviděli tak kvalitní zápas, který odehrála obě mužstva dnes. Do Vidče dorazil ambiciózní, sebevědomý vedoucí tým 1. A třídy skupiny „A“ Kateřinice. Proti nim parta bojovníků, která dnes předvedla výkon na hranici svých možností a po závěrečných devadesáti minutách zápasu se zaslouženě radovala ze zisku všech tří bodů nad lídrem soutěže. Sychravé počasí, kdy celá druhá půle propršela, odradilo od fotbalu spousty fanoušků, ale ti co přišli jistě nelitovali. Bylo se na co dívat.

Fotbal měl říz a od začátku byly vidět na výborně připravené hrací ploše krásné kombinační akce a množství osobních soubojů často na hranici únosnosti z obou stran. Již v první minutě utkání nachází přesným centrem Jiří Drda na malém vápně Vrbu, naštěstí pro domácí hostující útočník netrefuje dobře v zakončení míč a míří vedle. Na druhé straně si Michal Maléř naráží míč s Petrem Mičkalem, vniká do šestnáctky a zakončuje. Dobrá střela po zemi, Eliáš chytá. 8.min. hry Ostřanský z levého křídla posunuje míč do šestnáctky na Vrbu, ten druhým dotekem pod sebe na Jiřího Drdu, který z hranice penalty trestuhodně v zakončení míjí domácí bránu. Přichází 16.min. utkání a v ní Petr Mičkal obchází v šestnáctce Bětíka, nastřeluje míč před bránu a před dobíhajícím Šimšou si jej ve skluzu sráží do vlastní sítě hostující kapitán Doležel 1:0. Vzápětí aktivní Fryšara z pravé strany stříleným centrem nachází ve vápně Raždíka, střela z penalty vysoko nad bránu. Ve 24.min. je srovnáno. Po naší špatné rozehrávce v útočné fázi získává míč Doležel, nádherně do uličky mezi stopery vysunuje Ostřanského, který využívá špatného vyběhnutí domácího gólmana Lobanova, obchází jej a bez problému zakončuje do prázdné brány 1:1. Domácí jdou opět do vedení ve 35.min. kdy si na rohový kop Petra Mičkala nabíhá Pavel Drda a míří přesně k pravé tyči 2:1. Radost z vedení trvá jen dvě minuty. Rohový kop Jiřího Drdy na druhé straně a míč letící na malé vápno vyráží nešťastně Lobanov jen k nohám soupeře a ti zásluhou Smilka jej dotláčejí těsně za brankovou čáru 2:2. V samotném závěru prvního poločasu se ještě Maléř po narážečce se Šimšou dostává za hostující obranu a běží do zakončení. Na hranici velkého vápna je však faulován Bětíkem. Následuje žlutá karta pro hostujícího záložníka a trestný kop, který Petr Mičkal z ideální pozice středu hřiště zakončuje vysoko nad bránu.

Do druhého poločasu vstupují aktivněji hosté. Přímý kop Doležela přímo z hranice šestnácti metrů míří nad bránu, střela Bětíka takřka z totožné pozice pro změnu vedle levé tyče. Následuje na druhé straně individuální akce Fryšary se zakončením nad bránu. 65. min. rychlá akce hostí, střela Jiřího Drdy je blokována domácí obranou, ale jen k Hruškovi, dorážka z malého vápna a skvělý Lobanov zasahuje nohami a míč za svá záda nepouští. Závěrečnou dvacetiminutovku zápasu startuje parádní nahrávka mezi obránce Raždíka na Heryána. Ten běží z levého křídla sám na Eliáše, dobré zakončení podél gólmana, ale hostující brankář předvádí neskutečný zákrok a míč vyráží na roh. 78.min. a opět Raždík přesným pasem za obranu vysouvá Heryána. Ten je při zakončení v šestnáctce faulován střídajícím Čtvrtníčkem a hlavní rozhodčí nařizuje pokutový kop. Míč si na penaltový puntík staví domácí kapitán Petr Mičkal a s přehledem proměňuje 3:2. O dvě minuty později trestný kop Raždíka ze vzdálenosti takřka pětadvaceti metrů a parádní ránu k pravé tyči výborný Eliáš vyráží na roh. Domácí jsou nadále lepším celkem a v závěru utkání mají více sil. Petr Mičkal zatahuje míč do pravého křídla, přihrává pod sebe na penaltu Heryánovi, ale jeho střela slabší pravou nohou míří jen doprostřed brány, kde ji pozorný Eliáš chytá. Následuje akce na jeden dotek, kdy po ose Raždík – Heryán zakončuje vyloženou šanci Petr Mičkal střelou nad. Závěrečná desetiminutovka, domácí prostřídávají a takticky drží jednobrankové vedení. Nicméně v 85.min. může být opět srovnáno. Trestný kop Čtvrtníčka propadá až k Vrbovi, jeho ránu blokuje Fryšara a míč letí pod břevno do levé šibenice. Lobanov předvádí skvělý zákrok a balón už mířící do sítě vyráží."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Utkání ve Vidči jsme nakonec nezvládli. Přitom v úvodu jsme měli několik brankových příležitostí, ty jsme ale nezužitkovali. Domácí hráli hodně agresívně a to na naši hru platilo. Navíc jsme si dali po patnácti minutách vlastní branku. Ve 24. minutě ale Ostřanský po samostatné akci srovnal. Deset minut pžed koncem první půle se domácí po standardní situaci ujali vedení. O pět minut později jsme ale znovu vyrovnali, kdy autorem branky byl Smilek. V úvodu druhé půle jsme byli lepším týmem, svoji převahu jsme však brankově nedokázali vyjádřit. Domácí dvanáct minut před koncem z penalty šli do vedení. V závěrečném tlaku se nám již potřetí srovnat nepodařilo."

LIDEČKO - VAL. MEZIŘÍČÍ B 4:3 (2:2)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Zápas s rezervou Valašského Meziříčí přinesl hodně zajímavou přestřelku. Hosté mají mladé mužstvo, my jsme se mu ale vyrovnali nezměrnou bojovností. Podařilo se nám vstřelit první branku. Hosté ale ještě do půle dvěma brankami výsledek dokázali otočit. V samotném závěru první půle jsme ale dali branku do šatny a to nám hodně pomohlo. O půli hosté vystřídali hned tři hráče. Druhý poločas přinesl boj o každý metr hřiště. Dvacet minut před koncem přidal Michal Gargulák svoji druhou branku, kdy předskočil váhajícího brankáře hostí. Hosté hráli v závěru už vabank a začali nás mačkat. Se štěstím jsme jejich tlal ustáli. V nastaveném času šel na rohový kop i brankář Hegar, míč se odrazil k Michalu Gargulákovi, který střelou do prázdné branky zkompletoval hattrick. Hotovo však ještě nebylo. Hosté ve druhé minutě nastavení snížili na 4:3. Pak ještě zahrávali nějaké standartní situace, ale cennou výhru jsme již vzít nenechali. Všichni zaslouží pochvalu za bojovnost a tentokrát se k nám přiklonilo i fotbalové štěstí. Za týden jedeme k derby do Valašských Příkaz, tak uvidíme, jak toto utkání zvládneme."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „

PROSTŘ. BEČVA - JUŘINKA 0:5 (0:4)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Utkání se hrálo na umělé trávě v Rožnově pod Radhoštěm. Nezvládli jsme začátek utkání a po dvaceti minutách jsme již prohrávali o tři branky. Snažili jsme se s výsledkem ještě něco udělat, ale hosté se ve 35. minutě trefili počtvrté. Ve druhé půli jsme měli několik možností utkání ještě zdramatizovat. Hosté ale v 56. minutě dali pátou branku. Ve druhé půli jsme podali zlepšený výkon a na ten se pokusíme navázat v dalším utkání, kdy hostíme celek z Vidče."

Marek Macíček, hráč Juřinky: „Utkání na UT v Rožnově p/R jsme zvládli na jedničku. Od úvodního hvizdu jsme byli lepším mužstvem a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově. Poločas jsme tak vyhráli o čtyři góly a naše vedení bylo naprosto zasloužené. Ve druhé půli jsme si zkušeně pohlídali svůj náskok, navíc jsme přidali pátou trefu. Domácí tým jsme do šancí nepouštěli a zápas jsme dovedli do vítězného konce. Ve všech řadách jsme předvedli výborný výkon. Teď nás čekají doma Vigantice, pokud zopakujeme stejnou hru, tak nejsme bez šancí na dobrý výsledek."

PODLESÍ – VAL. POLANKA 2:1 (2:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „

Utkání Dolní Bečva – Horní Lideč bylo pro nezpůsobilý terén odloženo na 17. 5. 2024.

PETR KOSEČEK