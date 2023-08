/PETR KOSEČEK/ Kateřinicích v úvodním duelu fotbalové I. A třídy skupiny A stačila jediná trefa Čtvrtníčka na udolání nováčka z Lidečka. Hosté ale podali velmi sympatický výkon, střelecky se však neprosadili. Vigantice v sobotu bez Milana Baroše vezou tři body z Horní Lidče, výhru jim zařídil již v prvním dějství z pokutového kopu Kučera. Další tři utkání byly kvůli nezpůsobilému terénu odloženy. Místní derby Rožnova pod Radhoštěm s Prostřední Bečvou bylo již v předstihu přeloženo na 4. listopadu.

Nižší fotbaly nejen na Valašsku se opět pozvolna rozjely. Proti bylo v neděli deštivé počasí... | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

KATEŘINICE - LIDEČKO 1:0 (1:0)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Hosté z Lidečka se u nás prezentovali fyzicky velmi náročným fotbalem, který nám dělal zejména ve druhé půli nemalé problémy. Přitom v samotném úvodu jsme si vypracovali několik brankových příležitostí. Ujala se až střela Čtvrtníčka z desáté minuty. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým vedením, které mohlo být i vyšší. Hosté ve druhé půli bojovali o každý metr hřiště a nedali nám nic zadarmo. Brankář Eliáš nás však podržel a nakonec jsme těžký zápas dovedli do vítězného konce. Hráči zaslouží za bojovnost pochvalu."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Premiérové utkání v 1. A třídě jsme výsledkově nezvládli, přitom jsme nebyli horším týmem. V úvodu utkání se na nás ale projevila určitá tíha okamžiku a domácí na nás vlétli. Po řadě standartních situací a šancí se již po deseti minutách mohli radovat ze vstřelené branky. Nesložili jsme však zbraně a z rychlých brejků jsme dělali domácí obraně potíže. Přísnější metr na nás měla i trojice rozhodčích a několikrát nás zastavilo hraniční ofsajdové postavení. Ve druhé půli jsme dvakrát sahali po vyrovnání, ale zkušený brankář domácích Eliáš, dokazoval svoje kvality. Kateřinice nás pak do nějakého většího tlaku už nepouštěly a svoji výhru uhájily. Přesto jsme předvedli solidní výkon a bod jsme si možná i zasloužili. Což se však nestalo a teď se připravíme na místní derby proti Horní Lidči."

HORNÍ LIDEČ - VIGANTICE 0:1 (0:1)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „První utkání v nové sezoně a pod mým vedením jsme výsledkově nezvládli. O výhře hostí rozhodl pokutový kop již z desáté minuty, který byl z mého pohledu hodně sporný. Hosté se po proměněné penaltě uklidnili a dostávali se do šancí. Nám se nedařila tolik kombinační hra. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhé půli se ale obraz hry změnil a začali jsme ohrožovat branku Vigantic. Možná jsme také mohli zahrávat pokutový kop. Čtvrt hodiny před koncem šli hosté do deseti, přesilovku se nám ale zužitkovat nepodařilo. Za výkon ve druhé půli jsme si bod zasloužili."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „V Horním Lidči jsme odehráli poměrně slušný zápas. Byli jsme připraveni na velké hřiště a dobře jsme kombinovali. Do vedení jsme šli Kučerou již po deseti minutách, když proměnil pokutový kop. Poté jsme mohli své vedení navýšit, ale nedokázali jsme proměnit ani samostatné nájezdy na brankáře. Domácí ve druhé půli ožili, přesto jsme stále kontolovali vývoj hry. Malá komplikace přišla v 74. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Řepka. Výhru jsme nakonec uhájili a ta je naprosto zasloužená."

V. KARLOVICE - VIDČE 0:4 (0:1)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „První utkání jsme na domácí půdě nezvládli. Přitom v úvodním dějství jsme měli několik dobrých brankových příležitostí. Zápas by se nejspíše odvíjel jinak, kdyby jsme proměnili šanci v první minutě hry. Hosté trpěli čekali na svoji šanci a po půlhodině hry udeřili. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým mankem. Začátek druhé půle vyšel lépe hostím a po pěti minutách již vedli o dvě branky. Kontatní gól jsme měli možnost dát z pokutového kopu, ale Gašek brankáře hostí nepřekonal. Museli jsme pak ještě více hru a hosté chodili do otevřené obrany. Do konce zápasu se jim podařilo ještě dvakrát skórovat. Naši mladíci se snažili, ale hosté nám dali lekci z produktivity."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Fotbalisté Vidče zažili v sobotním před pouťovém odpoledni ve Velkých Karlovicích snový vstup do soutěže a vybojovali nečekané, ale zcela zasloužené tři body. Z utkání proti snaživému soupeři si hlavně za dobře sehranou druhou půli odvážíme domů cenné tři body. Skvělým kolektivním výkonem podpořeným jistým výkonem Vasyla Lobanova v bráně přehráli kvalitní domácí celek. Navíc v příchodu Libora Raždíka do středu zálohy získalo Vidče obrovskou kvalitu a hlavně zkušenost a klid v rozehrávce.

Samotné utkání se muselo početné divácké kulise líbit. Oba celky se snažily o rychlý, fyzicky náročný fotbal a akce se přelévaly z jedné strany na druhou. Lépe do utkání vstoupili domácí a již v první minutě Lobanov chytá vyloženou šanci domácích. Následně vyráží v 7.min. i nepříjemný střílený centr před bránu Gáška. Na druhé straně kombinace Heryána a Petra Mičkala, následuje parádní ulička na Šimšu, ale ten ve své první šanci v utkání zakončení z dobré pozice prováhá a míč mu domácí obránce vypichuje. Po čtvrt hodině hry přichází největší šance domácích v prvním poločase. Z levé strany postupuje sám na hostujícího gólmana Kovář, Lobanov skvěle vyráží před sebe. Následuje dorážka Gáška a opět vynikající zákrok brankáře. Míč se do třetice odráží k domácímu Jurajdovi, ale ten míří naštěstí pro hosty pouze do břevna. Pozorný Lobanov vyráží i ve 25.min. dobře k tyči trefený trestný kop Jurajdy z hranice velkého vápna. Poslední patnácti minutovka první půle patří hostům. Aktivní Šimša uniká po křídle, míří dobře ke vzdálenější tyči, domácí brankář Sedlák vyráží míč jen k nohám Petra Mičkala, ale jeho technická rána těsně míjí pravou tyč. Ve 36.min. se hosté ujímají vedení. Trestný kop rozehrává do šestnáctky Drda na Petra Mičkala, ten jej zatahuje k čáře a následně směruje před bránu, kde na zadní tyči nabíhající Šimša míč uklízí do sítě 0:1. V poslední šanci první půle se ocitá Petr Mičkal, jeho dobrou střelu z velkého vápna však hostující obrana blokuje na roh.

Druhá půle a na samotném začátku v 50.min. střílí hosté druhou branku. Filip Mičkal zatahuje z pozice obránce míč do pravého křídla, jeho pokus odcentrovat je blokován domácími obránci pouze k Petru Mičkalovi. Ten vniká do šestnáctky a stejně jako při první brance, míč jako na podnosu servíruje před bránu na Heryána. Ten placírkou zakončuje přesně 0:2. Vrátit se zpět do utkání mají možnost domácí v 54.min. Na rohu šestnáctky při kontaktu s Raždíkem padá domácí hráč a hlavní rozhodčí nařizuje pokutový kop. Míč si staví Gášek, ale míří vysoko nad bránu. Klíčový moment zápasu. Hosté od této chvíle přebírají otěže a na hřišti kralují. 64.min. dlouhé autové vhazování Raždíka propadá i s přispěním domácí obrany šestnáctkou na Pavlíčka a ten nechytatelně k tyči střílí svou první branku za muže 0:3. V 69.min. důrazný Pavlíček vybojovává míč pro Petra Mičkal, ten uniká domácí obraně a do třetice se vžívá do role nahrávače. Míč směrující podél domácí brány usměrňuje pohodlně do sítě Lukáš Petružela 0:4. Oba celky posílají do hry náhradníky a utkání se již v poklidu dohrává. Poslední šanci zápasu mají domácí v 87.min. kdy po rohovém kopu hlavičkuje dobře k tyči Václavík, ale Lobanov dnes inkasovat branku nechce a skvěle vyráží. Na úvod sezóny k pro oko diváka zajímavému a kvalitnímu utkání přispěl i svým dobrým výkonem dvacetiletý hlavní rozhodčí Havrlant."

Val. Meziříčí B - Val. Příkazy - odloženo na 28.9. v 10.00

Dolní Bečva - Podlesí - odloženo na 28.9. v 16.30

Val. Polanka - Juřinka - odloženo na 28.9. v 17.00

Rožnov p/R - Prostř. Bečva - přeloženo na 4.11. ve 14.00