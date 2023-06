ANALÝZA Deníku: kdo je ve fotbalových soutěžích na postup a na padáka?

KELČ - VIDČE 1:3 (0:3)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Utkání jsme si prohráli již v prvním poločasu, kdy jsme třikrát inkasovali. Ve druhé půli přišlo zlepšení, ale podařilo se nám vsítit pouze jednu branku. Měli jsme několik možností na vstřelení druhé branky, hosté si pak výhru pohlídali."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Dnes jsme v Kelči splnili roli favorita a z utkání proti snaživému soupeři si hlavně za dobře sehranou první půli odvážíme domů cenné tři body. Již v 5.min. se k zakončení na hranici velkého vápna dostává Reisskup, nicméně jeho střela míří nad hostující bránu. Vzápětí se na druhé straně v tutovce ocitá Šimša. Střílený centr Heryána propadá na zadní tyč až k hostujícímu záložníkovi, ale ten své zakončení směruje vedle levé tyče. V 11.min. hosté střílí úvodní branku utkání. Kubját středem z vlastní poloviny hřiště rozjíždí akci, posouvá míč na Šimšu, který jej prvním dotekem předává Heryánovi. Ten nechytatelně bombou k pravé tyči nedává sebemenší šanci Novosadovi v domácí bráně 0:1. Nadále jsme aktivním týmem a tentokráte Šimša uvolňuje Pavlíčka, jehož střela z osmnácti metrů mířící doprostřed brány končí v náruči domácího gólmana. 26.min. aktivní Heryán posouvá míč do velkého vápna Petru Mičkalovi a hostující střelec trochu se štěstím umísťuje kolem brankáře míč do sítě podruhé 0:2. Po půlhodině hry pěknou ránu Tomáše Pavlištíka k tyči Lobanov s přehledem chytá. 31.min. a na hostující straně stejná dvojice v akci. Heryán svou přihrávkou nachází Petra Mičkala a ten tentokráte zpoza šestnáctky umísťuje svou ránu přesně k tyči 0:3. V závěru poločasu se do zakončení dostávají domácí, ale jak střela Kubeši tak i Reisskupa míří nad respektive vedle hostující brány.

Druhá půle už tak kvalitní z naší strany není. Až moc se soustředíme na to, neudělat chybu v obraně a ve hře dopředu jsme málo aktivní. Domácí jsou od úvodu lepším týmem a vytvářejí si šance. Po centru Tomáše Pavlištíka na penaltě ve vyložené šanci netrefuje míč hlavou Kubeša. Následuje na druhé straně slabá střela Pavlíčka doprostřed brány, která nemůže domácího gólmana Novosada ohrozit. 62.min. trestný kop domácích a míč se odráží k Tomáši Pavlištíkovi, kterého střelu k tyči s námahou vyráží Lobanov na rohový kop. O čtyři minuty později krásnou hlavičku Reisskupa k tyči hostující brankář skvěle chytá. Třetí šance v průběhu několika minut a i hostující brankář je již bezmocný. V 70.min. centrovaný míč do šestnáctky nedokáže hostující obrana odkopnout do bezpečí, ten se ze skrumáže odráží k Ordánovi a jeho dorážka končí v síti 1:3. Hosté však dnes dobře rozehrané utkání nechtějí ztratit. Dochází ke střídání a začínají přicházet šance. Dobrá střela kapitána hostí Petra Mičkala končí na břevně domácí brány. Vzápětí v 75.min. průnik Šimši středem hřiště a slabé zakončení doprostřed brány. Blíží se poslední desetiminutovka zápasu a v ní nejprve střela Reisskupa z úhlu mezi nohy Lobanova, pozorný hostující brankář vyráží na roh. Na druhé straně kombinace Filip Mičkal, Šimša a zakončující Petr Mičkal. Ten se řítí sám na Novosada, ale tutovku neproměňuje. Domácí brankář střelu vyráží. V poslední minutě ještě postupuje sám na domácího gólmana střídající Filip Mičkal, ale i on svou šanci neproměňuje a míří v zakončení vedle levé tyče."