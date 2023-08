/PETR KOSEČEK/AKTUALIZUJEME/ Na vysoké výhře Valašských Příkaz v rámci 3. kola I. A třídy skupiny A se hattrickem podílel slovenský legionář Kušnier, Vigantice i v deseti vydřely výhru ve Valašské Polance, přičemž červenou kartu viděl bývalý reprezentant René Bolf. Rožnov pod Radhoštěm o víkendu nestačil na nováčka z Lidečka a o výhře Kateřinic na Velkými Karlovicemi rozhodl střelecky disponovaný Čtvrtníček. Horní Lideč se rozešla s Podlesím bez branek a rezerva Valašského Meziříčí udolala Prostřední Bečvu.

Fotbalisté Vigantic (v černém) o víkendu i přes oslabení slavili výhru. | Foto: Deník/Martin Břenek

KATEŘINICE - V. KARLOVICE 2:0 (0:0)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Zápas se hrál ve velkém vedru a nakonec jsme ho zvládli na jedničku. V první půli to byl zejména souboj našich střelců s brankářem hostí Sedlákem. Ten předváděl neskutečné zákroky a chytil několik vyložených příležitostí. Ve druhé půli to byl stejný průběh, hosté se na dostřel naší branky příliš nedostávali. Uklidnění do našich řad přinesl Čtvrtníček, který během šesti minut dokázal dvakrát překonat Sedláka. Mohli jsme přidat i další branky, přesto jsme v poklidu dokráčeli k zasloužené výhře."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Utkání v Kateřinicích nám herně příliš nesedlo a domácí byli lepším týmem. Dlouho nás držel ve hře brankář Sedlák, který chytil domácím hráčům několik vyložených šancí. Nám chyběla směrem dopředu větší kvalita a odvaha a vytvořili jsme si jenom jednu příležitost. Ve druhé půli domácí vstřelili dvě branky, kdy se nám nepodařilo uhlídat Čtvrtníčka. V závěru jsme se ke slovu mohli dostat i my, ale brankář domácích byl pozorný. Výhra Kateřic je naprosto zasloužená, nám se utkání nepovedlo podle našich představ."

HORNÍ LIDEČ - PODLESÍ 0:0

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Zápas s Podlesím skončil sice bezbrankovou remízou, ale přesto si oba celky vytvořily dostatek příležitostí ke vstřelení branky. My jsme hrozili zejména v úvodu první půle, ale střelecky se nám zatím nedaří. Také hosté mohli v závěru prvního dějství několikrát skórovat. Druhý poločas to už nebylo z naší strany směrem dopředu tak kvalitní. Hosté mohli utkání rozhodnout. Zápas tak dospěl k bezbrankové remíze a nám se zatím nedaří protrhnout střeleckou smůlu."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

ROŽNOV P. R. - LIDEČKO 1:3 (1:2)

Radim Polách, trenér Rožnova p. R.: „Utkání se hrálo ve Valašské Bystřici, neboť u nás probíhá výměna umělé trávy.Stále máme problémy s rozsáhlou marodkou a někteří hráči jsou na dovolené. Pomoci nám museli hráči z dorostu. Začátek utkání patřil hostím, přesto jsme se ujali vedení po brance Zetka. Hosté ale ještě do poočasu dokázali výsledek utkání otočit. Druhý poločas jsme odehráli herně výborně, ale brankář hostí svůj tým podržel. Z brejku jsme inkasovali třetí trefu a bylo po nadějích. Konečný výsledek je pro nás krutý, zejména ve druhém dějství jsme byli lepším týmem."

Radek Číž, trenér Lidečka: „V azylu Rožnova pod Radhoštěm ve Valašské Bystřici jsme vydolovali cenné tři body. V úvodu utkání jsme domácí celek zaskočili aktivním napadáním a zahrávali jsme několik standartních situací. Po dvaceti minutách hry ale domácí vstřelili první branku. Dokázali jsme však rychle zareagovat a během dvou minut jsme dokázali výsledek utkání otočit v náš prospěch. Nejprve se prosadil Ryza a po něm zkušený Aleš Číž. Ve druhé půli jsme se ale dostali pod velký tlak, ale brankář Roman Hyžák po dovolené přijel s famózní formou a hodně nás podržel. Dvacet minut před koncem dal Aleš Číž uklidňující třetí branku a utkání se již jen dohrávalo. Mohlo jsme přidat i další góly, ale i tak tři body s kvalitním celkem z Rožnova bereme všemi deseti."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - PROSTŘ. BEČVA 2:1 (1:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Zápas s kvalitním protivníkem jsme nakonec v úmorném vedru zvládli. Sice jsme inkasovali úvodní branku již po dvanácti minutách hry. Poté jsme ale začali svého soupeře přehrávat a Juřík po půlhodině hry vyrovnal. Druhý poločas přinesl taktickou bitvu, kterou jsme nakonec díky střelecky disponovanému Juříkovi získali pro sebe."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Utkání jsme výborně rozehráli a záhy jsme šli po brance Plesníka do vedení. Navíc jsme mohli své vedení i navýšit. Domácí spoléhali na brejkové situce a ve 34. minutě srovnali. Ve druhém dějství jsme si vzít vedení nazpět, ale své možnosti jsme neproměnili. Domácí po hodině hry dali vítěznou branku. Odehráli jsme dobré utkání, při troše štěstí jsme si mohli bod určitě odvézt."

VAL. PŘÍKAZY - JUŘINKA 6:0 (2:0)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Věděli jsme, že na domácím hřišti musíme hrát jinak, než tomu bylo před týdnem ve Vidči a chtěli jsme doma naplno bodovat. První poločas jsme byli lepším týmem na hřišti. Plnili jsme vše, co jsme si řekli v kabině před utkáním. To jsme taky potvrdili houževnatostí a vstřelenými brankami. Druhý poločas jsme nazačali vůbec dobře. Hosté nás dostali pod tlak. Byli více na míči a dobře kombinovali. Nám to z nepochopitelných důvodů přestalo běhat. Těžili jsme ale z rychlých brejků a střelecké produktivity. Hosté měli taktéž gólové příležitosti, ale vše zlikvidoval náš brankář Valčík, který podal dobrý výkon a mohli jsme se na něj spolehnout v těžkých chvílích. S dnešním výkonem jsem spokojený."

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Konečný výsledek je pro nás hodně krutý, protože jsme si vytvořili dostatek brankovým příležitostí. Na rozdíl od domácího celku jsme je ale nedokázali proměnit. Po půli jsme prohrávali o dvě branky. Ve druhém poločasu jsme byli častěji na míči, ale domácí brankář nás vychytal. Měli jsme trošku problémy směrem dozadu a domácí hráči toho dokázali náležitě využít."

DOLNÍ BEČVA - VIDČE 2:0 (2:0)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „

Vladislav Basel, činovník Vidče: „

VAL. POLANKA - VIGANTICE 1:2 (1:0)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „