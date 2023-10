Fotbalisté Podlesí zdolali v 9. kole I. A třídy skupiny A Prostřední Bečvu hokejovým výsledkem a Kateřinice rozhodly duel ve Valašském Meziříčí až v poslední minutě. Fotbalová legenda a kanonýr Milan Baroš se opět trefil a Vigantice porazily Lidečko a Vidče si v místním derby proti Rožnovu s chutí zastřílelo. Velké Karlovice prohospodařily v Juřince v závěrečných deseti minutách dvoubrankové vedení.

VIGANTICE - LIDEČKO 2:0 (1:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Nováček z Lidečka se u nás prezentoval velmi aktivní hrou a za udržené čisté konto můžeme děkovat našemu brankáři Slovákovi. Hosté začali lépe a vytvořili si dvě brankové příležitosti. Po dvaceti minutách se ale prosadil Milan Baroš a zajistil nám vedení. Bohužel, ve 24. minutě musel pro zranění vystřídat. Hosté do půle měli několik nebezpečných situací, naštěstí jsme neinkasovali. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením. V úvodu druhé půle jsme kopali penaltu po faulu hostujícího brankáře. Macíček ji proměnil a vedli jsme již o dvě branky. Hosté ale do konce utkání hodně zlobili, o lepší výsledek se přípravili nepřesnou koncovkou."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Ve Viganticích jsme odehráli hodně smolné utkání. Již v úvodu jsme mohli skórovat. Poté jsme po nevinné akci dostali branku od Milana Baroše. Ještě do půle jsme mohli několikrát vyrovnat, ale naši střelci pálili jen slepými. V úvodu druhé půle jsme inkasovali poderuhé z velmi sporné penalty. Přesto jsme dostali domácí celek pod tlak, brankář Slovák ale podal výborný výkon a Vigantice hodně podržel. Po nejlepším výkonu sezony se ale vracíme s prázdnou, v posledních duelech se trápíme v zakončení. Dnes bysme branku nedali ani do rána, přitom šancí jsme měli nespočet."

JUŘINKA - V. KARLOVICE 2:2 (0:2)

Vladislav Grygařík, hráč Juřinky: „Zbytečně jsme ztratili dva body. Hosté přijeli s defenzívní taktikou a hráli jen na brejky. Ty se jim podařilo v první půli dvakrát využít. My jsme se hodně trápili v zakončení, množství šancí jsme neproměnili. Druhá půle přinesla podobný obrázek. Hosté se stáhli na vlastní polovinu, hrálo se víceméně na jednu branku. Měli jsme opět další brankové příležitosti. Nakonec jsme střeleckou smůlu prolomili a podařilo se nám v závěru alespoň srovnat. Ale remíza z tohoto utkání je pro nás málo, soupeř byl hodně pasívní a směrem dopředu toho moc neukázal."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Remízu z duelu v Juřince musíme brát, i když jsme o výhru přišli až v samotném závěru. Domácí byli v první půli lepším týmem, ale zradila je koncovka. My jsme trpělivě čekali na svoe příležitosti. Nejprve Gášek otevřel skóre a těsně před odchodem do šaten nám zajistil Kovář dvoubrankové vedení. Příznivé dvoubrankové vedení jsme drželi až do 79. minuty, kdy se trefil Vavřík. Celou druhou půli jsme ale hráli pod velkým tlakem. Vyrovnání přišlo v nastaveném času, kdy se znovu prosadil Vavřík. Remízu však k celkovému dění na hřišti musíme brát."

ROŽNOV P. R. - VIDČE 2:5 (0:4)

Radim Polách, trenér Rožnova p. R.: „Derby jsme na hřišti ve Valašské Bystřici výsledkově ani herně nezvládli a hosté si připisují tři body. O své výhře rozhodli již v první půli, kdy se jim podařilo čtyřikrát skórovat. Ve druhé půli přidalo Vidče pátou branku. My jsme v posledních dvaceti minutách dali dvě branky. Konečný výsledek tak jasně vyzněl pro Vidče."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Po čtrnácti letech cestujeme k mistrovskému utkání přes kopec do Valašské Bystřice, kde za soupeře nám není domácí celek, ale po dobu rekonstrukce hřiště v azylu pobývající Rožnov. Po čtyřech po sobě jdoucích zápasech bez vítězství s cílem v těžkém derby zápase uspět a konečně opět bodovat za plný počet tří bodů. Dnes jsme se na zápas velmi dobře takticky připravili, načetli hru soupeře v předešlých zápasech a na hřišti mu po většinu zápasu nedali sebemenší šanci pomýšlet na úspěch. Skvělý, odbojovaný zápas celého týmu od první až do poslední minuty.

Do první šance utkání se dostávají domácí, kdy na podzim za Rožnov v mistrovském utkání poprvé nastoupivší zkušený ostrostřelec Michal Maléř vysouvá Pechu, ale jeho střela míří vedle. To na druhé straně posouvá míč Drda do běhu na levého obránce Petruželu. Ten postupuje sám na brankáře domácích Janíčka, který jeho střelu nešťastně vyráží přímo do dobíhajícího Gomoly a od něj se míč odráží do sítě 0:1. Vzápětí v sólu na brankáře Šimša, Janíček skvěle vyráží na rohový kop. Ten v 11.min. Mičkal zahrává na Drdu a jeho ránu tečuje za záda bezmocného gólmana Raždík 0:2. Snový úvod hostí nekončí. V 17.min. Pavlíček vybojuje ve středu hřiště míč, posouvá jej na Mičkala, který nádherně před odkrytou bránou nachází nabíhajícího Šimšu. Pro něj už není sebemenší problém dopravit míč do sítě potřetí 0:3. Nadále je na co se dívat. Ve 20.min. uniká hostující obraně Maléř, přihrává dobře pod sebe na Svobodu, ale ten Lobanova neprostřeluje. Střelou doprostřed brány a do náruče pozorného Lobanova končí i následné zakončení Maléře. V dalších minutách utkání jsou na hřišti opět lepším týmem hosté. Trestný kop Drdy se v šestnáctce odráží od Šimši k nohám Mičkala, dobrá přesná rány k tyči, Janíček chytá. Vzápětí po půlhodině hry cvičí domácí obranu Pavlíček, míč si posouvá na levou nohu, ale v zakončení je nepřesný a míří těsně nad bránu. Ve 43.min. uniká domácí obraně druhý z dnes výborně hrajících krajních záložníků Šimša, jako na podnosu servíruje míč do běhu Mičkalovi a hostující kapitán míří přesně k tyči 0:4. V samotném závěru prvního poločasu nejprve domácí Vachník míří svou střelu doprostřed brány a následuje trestný kop Pechy těsně vedle levé tyče. Vynikající první poločas končí.

I ve druhém poločase pokračuje oboustranně parádní fotbal. 53.min. a dobrá rána Pechy z hranice velkého vápna, pozorný Lobanov vyráží. Na druhé straně v 60.min. posouvá Raždík míč do běhu Šimšovi. Ten uniká domácí obraně, ale své sólo na brankáře neproměňuje. Janíček skvěle zmenšuje střelecký úhel a chytá. Domácí brankář je v hlavní roli i v 67. min. kdy krásně kopnutý trestný kop Mičkala skvěle vyráží na rohový kop. Ten zahrává Drda přesně na Kubjáta, jehož rána z jedné končí těsně vedle pravé šibenice. Přichází 69. min. utkání a ve středu pole posouvá Šimša míč na Raždíka, který jej ihned směruje do běhu Mičkalovi. Ten využívá podklouznutí obránce domácích, řítí se sám na Janíčka a s přehledem k tyči zakončuje 0:5. O dvě minuty později vniká do šestnáctky Kolařík, je faulován a domácí získávají výhodu pokutového kopu. Míč si staví Pecha a s přehledem doprostřed brány penaltu proměňuje 1:5. Závěrečnou pětiminutovku startuje nejprve sólo na brankáře Kubjáta, kterého nezištně uvolňuje Mičkal. Domácí gólman vybíhá a skvěle chytá. Na druhé straně uvolňuje Pecha Svobodu, jeho zakončení je nepřesné. V 90. min. trestný kop Pechy mířící pod břevno Lobanov vyráží, ale krátký je na střelu Kolaříka v 92. min., která jde přesně do šibenice 2:5. Utkání končí a my si do průběžné tabulky připisujeme veledůležité tři body.

VAL. PŘÍKAZY – DOL. BEČVA 2:4 (1:1)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Domácí utkání bylo z naší strany lepším projevem než v minulých zápasech. Jen mě mrzí, že nedokážeme už z jasné pozice pro střelení branky skórovat. To byly snad tisíci procentní brankové příležitosti, ale ani z tohoto nedokážeme dát branku. Potom nemůžeme počítat s dobrým výsledkem a samozřejmě s výhrou. Nevím čím to je, jsem z toho rozčarován. Taky naše defenzivní činnost je katastrofální. Máme nejvíce obdržených branek ze všech týmů. Tohle je k zamyšlení. Když se to tak sejde v každém zápase, že jsme málo produktivní ve střílení branek a naopak nejvíc branek dostáváme, tak potom je to k zamyšlení u každého hráče. Musíme v příštím zápase na hřišti zamakat a pokusit se už tuhle krizi přetnout."

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Utkání ve Valašských Příkazech jsme nakonec zvládli, ale nebylo to vůbec jednoduché. V první půli jsme se ujali vedení, domácí ale pět minut před odchodem do šaten dokázali vyrovnat. Ve druhém dějství jsme přežili tlak domácího celku a poté jsme dvakrát udeřili. Nejdříve dal svoji druhou branku Špatný a o chvíli později se prosadil Růčka. Domácí ještě utěšenou střelou vsítili kontaktní branku. Drama jsme nepřipustili i zásluhou Růčky, který v 79. minutě pečetil naši výhru svojí druhou brankou v utkání. Domácím nelze upřít snahu, ale utkání nakonec vyznělo v náš prospěch."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - KATEŘINICE 1:2 (0:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Zápas s Kateřinicemi jsme prohráli brankou z poslední minuty, což určitě zamrzí. Přitom jsme nebyli horším týmem, ale hosté byli šťastnějším týmem. V první půli hosté proměnili jednu příležitost, nám se skórovat nepodařilo. Ve druhém dějství Daniš z pokutového kopu srovnal. Když už utkání směřovala k remíze, tak hosté ze standartní situace si zajistili tři body."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Na půdě rezervy Valašského Meziříčí jsme odehráli velmi dobré utkání a s notnou dávkou štěstí v samotném konci duelu, jsme si díky Doleželově brance dokonce odvážíme plný počet bodů. V první půli nás dostal Vrba do vedení. Domácí ve druhém dějství z penalty srovnali. Utkání mělo velmi dobrou úroveň, nám se nakonec aktivní hrou ve druhém poločasu podařilo zvítězit."

VAL. POLANKA - HOR. LIDEČ 2:4 (2:0)

PROSTŘ. BEČVA - PODLESÍ 3:5 (0:1)

