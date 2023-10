V souboji o šest bodů Polančané v 10. kole fiotbalové I. A třídy skupiny A otočili zápas s Rožnovem pod Radhoštěm a v duelu Horního Lidče a rezervy Valašského Meziříčí padlo dvanáct branek. Velké Karlovice si poradily s Prostřední Bečvou. Lidečku se ve Vidči nedařilo. Kateřinice zvládly domácí utkání s Valašskými Příkazy. Juřinka loupila v Dolní Bečvě. Vigantice bez Milana Baroše schytaly v Podlesí výprask.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (v modrém) v 10. kole I. A třídy skupiny A po přestřelce zvítězili v Horní Lidči 7:5. | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

V. KARLOVICE – PROSTŘ. BEČVA 3:0 (1:0)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Utkání s Prostřední Bečvou jsme zvládli na jedničku. Hosté mají kvalitní mužstvo, ale my jsme jej dokázali přehrát. Pomohla nám rychlá branka Pavelky z deváté minuty. Vedení jsme mohli navýšit, jednu příležitost měli i hostující hráči. Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře a v 57. minutě nám Gášek zajistil dvoubrankové vedení. Hosté se snažili o kontaktní branku, ale vyložené šance si nevytvořili. My jsme mohli dát další branky, podařilo se to až v nastaveném času Koňaříkovi. Zaslouženě bereme po výborném výkonu tři body."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Utkání ve Velkých Karlovicích nás nezastihlo v dobrém rozpoložení a domácí nás přehráli. První branku jsme inkasovali ze standartní situace již po deseti minutách hry. My jsme se do šancí příliš nedostávali. Ve druhé půli jsme byli více na míči, ale domácí svým důrazem a bojovností přetlačili. Po druhé brance již nebylo o vítězi duelu pochyb. V závěru jsme dostali třetí branku. Zápas nám vůbec nevyšel, o reparát se pokusíme v dalším utkání, kdy se v místním derby utkáme s Dolní Bečvou."

HOR. LIDEČ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 5:7 (1:2)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Zápas s Valašským Meziříčím jsme dobře odstartovali a zásluhou Pastorka jsme šli do vedení. Hosté ale dokázali po našich chybách ještě do půle vývoj utkání otočit. Brzy po zahájení druhé půle Surovec srovnal. Pak jsme ale měli hluchou pasáž, kdy jsme pětkrát inkasovali. V závěru jsme se ještě dokázali třikrát střelecky prosadit. Utkání jsme nezvládli směrem dozadu a hbití hostující hráči toho dokázali náležitě využít."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Duel s Horní Lidčí přinesl hokejový výsledek a diváci se určitě nenudili. Přitom v první půli tomu nic nenasvědčovalo. Po patnácti minutách jsme prohrávali, Nevařil dokázal vyrovnat. Pak si domácí dali vlastní branku. V úvodu druhé půle domácí vyrovnali. Poté jsme převzali otěže zápasu do svých rukou a dokázali pětkrát skórovat, navíc Bílý zkompletoval hattrick. V závěru jsme trošku polevili, kdy jsme prostřídali sestavu a domácí dokázali výsledek ještě zkorigovat."

VIDČE - LIDEČKO 4:1 (3:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Naposledy v září 2009, tedy před dlouhými čtrnácti lety jsme se na domácí půdě v mistrovském zápase utkali s týmem Lidečka. Stejně jako dnes z toho po brankách Michala Kramoliše 2x, Petra Stodůlky a Pavla Drdy bylo vítězství 4:1. Dnešní vítězství se nerodilo lehce. Před opět skvělou diváckou návštěvou, za což Vám fanouškům patří velké poděkování, jsme uštědřili lekci hlavně v produktivitě bojovnému soupeři, který nám nedal ani centimetr hrací plochy zadarmo.

Parádní začátek domácího celku a z úvodního tlaku přichází tři rohové kopy po sobě. Ten první ve 3.min. zahrává Mičkal na Drdu jehož ránu na poslední chvíli blokuje Zádropa. Druhý, rozehra nakrátko bez zakončení a třetí v pořadí v 5.min. již končí brankou. Mičkal na Raždíka a vloni nejlepší střelec okresního přeboru v dresu Zubří přesnou ránou k tyči otevírá skóre utkání 1:0. Desátá minuta a dlouhý aut Raždíka propadá skrumáží až před bránu, kde před dobíhajícím Šimšou s Babincem jej na brankové čáře vykopává Hruboň. Autové vhazování z druhé strany, centr Drdy na malé vápno, kde osamocený Raždík míří hlavou vedle Hyžákovy levé tyče. O dalších deset minut později sklepává Michal Gargulák míč na Aleše Číže, ale hostující kanonýr míří svou ránu z hranice velkého vápna vysoko nad. Vzápětí Michal Gargulák využívá zaváhání domácího stopera, dostává se před něj do zakončení, ale skákající míč mířící k pravé tyči Lobanov skvěle vyráží na roh. Ten zahrává Filip Fusek přesně na hlavu Aleše Číže, zakončení těsně vedle. V této fázi utkání jsou hosté víc na míči, ale ve 35.min. nezachytávají rychlé autové vhazování Petružely na Šimšu, ten se ve sprintérském souboji dostává v šestnáctce před Hruboně, který jej zastavuje jen za cenu faulu. Pokutový kop, míč si staví domácí kapitán Mičkal a bezpečně proměňuje 2:0. Nadále je na co se dívat. Autové vhazování na druhé straně ve 39.min. Ryza na Filipa Fuska, ten mu míč vrací a následuje přesný střílený centr před bránu. Nabíhající Filák je u míče dříve než bránící Pavlíček a míří přesně pod břevno 2:1. Srovnání má na kopačkách Aleš Číž. Na šestnáctce se obtáčí kolem Heryána, střílí přesně pod břevno, ale pozorný Lobanov vyráží. Rohový kop a hlavička Jiřího Fuska jde z malého vápna naštěstí pro domácí vedle. Jak se střílí branky ukazuje hostům domácí Mičkal. Uvolňuje se přes bránící dvojici Zádropa - Jiří Fusek a přes blokujícího Bučka přesnou střelou k tyči ve 44. min. nedává Hyžákovi šanci 3:1.

Úvod druhé půle patří opět domácím. Dobrou střelu Pavlíčka z velkého vápna tečuje Filák těsně nad břevno vlastní brány. V 50. min. po dlouhém odkopu Špůrka se přes tři zkoprnělé hostující obránce dostává k zakončení Mičkal, střílí dobře po zemi k tyči, ale skvělý Hyžák vyráží. Na druhé straně rohový kop a na malém vápně zcela osamocený Ryza míjí v tutovce domácí bránu. Šedesátá minuta hry a v ní Raždík vybojovává míč pro Mičkala, ten obchází hostujícího stopera Bučka a míří sám na Hyžáka. V souboji jeden na jednoho vítězí brankář a skvěle míč vyráží. Míč se odráží opět k Mičkalovi, který jej vrací před bránu na zcela volného Šimšu. Jeho zakončení placírkou mířící do sítě vykopává Filák na roh. Hra má spád a rázem je horko domácí obraně. Trestný kop Aleše Číže na krátko na Bučka, rána z pětadvaceti metrů se otírá o záda Špůrka a míří přesně k tyči. Pozorný Lobanov efektně vyráží. Rohový kop přesně na malé vápno na hlavu Lukáše Garguláka, ale střídající hráč míří naštěstí pro domácí vedle. Brankou nekončí ani v 65.min. zakončení Aleše Číže z poza hranice velkého vápna. Dobrá střela míří do pravé tyči domácí brány. Přichází 69.min. utkání a v ní rohový kop domácích. Mičkal nakrátko uvolňuje Raždíka a ten se z rohu šestnáctky nádherně trefuje podruhé v zápase 4:1. Domácí prostřídávají, posílají do hry náhradníky a v poklidu míří za cennými, zaslouženými třemi body.

Radek Číž, trenér Lidečka: „Zápas ve Vidči jsme absolutně nezvládli a zaostávali jsme ve všech činnostech. Dostali jsme rychlou branku. Do půle jsme snížili na jednobrankový rozdíl a mohli jsme i vyrovnat. Do šatny jsme ale inkasovali třetí trefu. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale domácí dvacet minut před koncem přidali čtvrtý zásah. Ze dvou venkovních duelů jsme nic nevytěžili, teď nás čeká lídr tabulky z Podlesí a musíme se na něj dobře připravit.

ROŽNOV P. R. - VAL. POLANKA 1:2 (1:0)

Roman Adámek, trenér Rožnova p. R.: „Zápas o šest bodů jsme ve Valašské Bystřici nezvládli. Přitom v první půli jsme byli lepším týmem, nastřelili jsme brankovou konstrukci. Ve 23. minutě nás poslal Kolařík do vedení. Mohli jsme přidal další góly, což se nestalo. Hosté ve druhém poločasu prostřídali a přeskupili sestavu. Z naší strany už to nebylo tak kvalitní. Dvacet minut před koncem Polanka srovnala. Šest minut před koncem jsme inkasovali podruhé. Srovnat se nám již nepodařilo. Zápas se lámal v první půli, kdy jsme mohli své vedení navýšit."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Fotbalisté Valašské Polanky zvládli důležitý souboj s týmem Rožnova pod Radhoštěm. K utkání cestovali do rožnovského azylu ve Valašské Bystřici. Domácí se ujali vedení, ale ve druhé půli se Polančanům podařilo skóre otočit na svou stranu a vybojovat cenný zisk tří bodů a hlavně povzbudivé vítězství po sérii nezdarů. Do utkání trenér Filgas mohl nasadit Ondřeje Adámka, který se k týmu vrátil po delším zranění. Nyní čekají na Polančany dvě domácí utkání v řadě, první z nich proti Vidči příští neděli."

KATEŘINICE - VAL. PŘÍKAZY 2:0 (2:0)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Hosté měnili v týdnu trenéra a to je pro mužstvo vždy nový impuls. Příkazy u nás odehrály velmi dobré utkání a my za tři body můžeme děkovat především brankáři Eliášovi. V první půli se nám podařilo se dvou příležitostí dvakrát skórovat. Nejprve se prosadil Vrba v 17. minutě a po něm o šest minut později Jančina. Hosté ostřelovali naši branku, obrana však dokázala odolat až do závěrečného hvizdu. Nepodali jsme optimální výkon, hosté měli hodně brankových příležitostí, ale dali jsme jim lekci z produktivity."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Jelikož v týdnu u nás skončil trenér Pavel Juřica a zatím provizorně povede tým Lukáš Vaculka, dám malé hodnocení dnes z pozice vedoucího týmu. Slunečné sobotní odpoledne nám opět body nepřineslo a to to víc mrzí, že jsme odehráli velmi kvalitní utkání, ale ještě nás trápí koncovka šancí jsme si vypracovali dost, ale žádný efekt za to soupeř v první půli dvakrát ohrozil branku a dal dva góly, což bylo za celý zápas vše, přesto jim to k výhře stačilo. V týdnu zapracujeme na koncovce a pokud v následném týdnu proměníme aspoň polovinu šancí, tak to určitě povede k zisku bodů."

DOL. BEČVA - JUŘINKA 2:3 (2:1)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „

PODLESÍ - VIGANTICE 6:0 (3:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Důležité utkání zvládáme na jedničku. V průběhu první půle jsme postupně aktivnějším a lepším celkem a dostáváme se do řady zajímavých šancí. Do vedení jdeme ve 32.min, to penaltu za faul proměňuje Hrabovský - 1:0. Tentýž hráč v 36.min vypíchl míč hostujícímu obránci, zatáhl jej do šestnáctky a přesným centrem nachází Geryka, který navyšuje vedení - 2:0. To byla moc hezká akce. A dotřetice Erik Hrabovský, tentokráte ve 40.min navyšuje naše vedení na 3:0. Hosté si větší šanci prakticky nevytvořili a to samé se dá říct za druhou půli.

V 65.min přidáváme další branku, míč po křídle zatahuje Nerušil, přihrávkou pod sebe nachází Pavla Blažka a ten zakončuje přesně zpoza šestnáctky - 4:0. V 73.min opět křídelní akce Nerušila, přesná přihrávka na nabíhajícího Nosálka a je to 5:0. Skóre zápasu pak v 90.min uzavírá Pavel Blažek, dostává perfektní přihrávku do brejku a ten zakončuje mazácky - 6:0. Fanouškům, kterých dorazilo více jak 200, děkujeme moc za podporu."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „

PETR KOSEČEK