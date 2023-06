VIDČE - PROSTŘ. BEČVA 9:2 (4:0)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Domácí tým se dnes důstojně před skvělou diváckou kulisou rozloučil nejen s fotbalovou sezónou 2022/2023, ale i s končícím trenérem Milanem Náměstkem. Přejeme mu, ať se mu i nadále v trenérské práci daří a hodně úspěchů v novém angažmá. Možná to byl i poslední zápas Milana Drdy, který již dopředu hlásil konec své bohaté fotbalové kariéry. Samotné utkání nabídlo neskutečnou parádu především ze strany domácích a konečný výsledek zápasu 9:2 se zapíše do kronik jako rekordní. Rovněž tak pět branek Jana Heryána v zápase.

Úvod utkání a již ve 2.min. obrovská šance hostí. Na trestný kop Vrány si nabíhá Vašek, hlavičkuje zcela sám z malého vápna, naštěstí pro domácí přímo do náruče Lobanova. O minutu později na druhé straně rychlá akce domácích po ose Heryán, Mičkal, Kubját, ten posouvá míč z křídla zpět před bránu na Petra Mičkala, který prvním dotekem vybízí do zakončení Heryána. Jeho tečovaná střela jedním z hostujících obránců končí za zády bezmocného Pecha 1:0. Vzápětí Šimša uvolňuje Pavlíčka, ale jeho ránu z úhlu skvěle hostující gólman vyráží. Následnou dorážku Petra Mičkala blokuje hostující obrana. 14.min. a domácí již vedou o dvě branky. Autové vhazování Petra Mičkala propadá skrz nedůraznou hostující obranu až k Heryánovi a ten střelou k tyči míří přesně do sítě 2:0. Na domácím mužstvu je dnes znát touha rozloučit se důstojně s domácími fanoušky a pokračují v aktivní hře směrem dopředu. Přichází 22.min. a Petr Mičkal ideálně do uličky posouvá míč na Heryána, který opět přesnou střelou tentokráte k levé tyči kompletuje hattrick 3:0. Dnes je to zápas především středního záložníka domácích Heryána, o minutu později střílí opět nebezpečně z hranice velkého vápna, Pecho skvěle chytá. Půlhodina hry a v ní Pavlíček nádherně do běhu vysunuje Petra Mičkala, domácí kanonýr běží sám na Pecha, volí střelu mezi nohy, ale hostující gólman se prostřelit nenechává. V poslední minutě první půle vybojovává míč Petr Mičkal, po narážečce se Šimšou vniká do šestnáctky a vrací jej zpět na domácího záložníka. Zakončení placírkou k tyči, hostující brankář nemá sebemenší šanci zasáhnout 4:0.

Domácí jsou i v druhé půli aktivní, dobře napadají rozehrávku hostující obrany a ta dělá chyby. V 50. min. využívá chybné rozehrávky Pavlíček, posouvá míč na Petra Mičkala a ten zpoza velkého vápna zakončuje nechytatelně levačkou k pravé tyči 5:0. O dvě minuty později Šimša uvolňuje Pavlíčka, jeho vyloženou šanci hostující brankář Pecho likviduje. Na druhé straně trestný kop Křenka mířící pod břevno, Lobanov vyráží na roh. Z něj v 56.min. Stavinoha nachází v náběhu Vaška a ten již domácího gólmana prostřeluje 5:1. Následně chybujeme v rozehrávce na polovině soupeře, míč získává Vrána a posouvá jej na Vaška, který přehazuje Lobanova, nicméně míč mířící již do prázdné brány vykopává na poslední chvíli Milan Drda. Nedáš – dostaneš. Přichází 58.min. a v ní autové vhazování Kubjáta k nohám Petra Mičkala, který se obtáčí kolem svého strážce a střílí na bránu. Nepříjemnou střelu vyráží Pecho pouze před sebe, kde dobíhající Šimša sice nadvakrát, ale přeci jen dotláčí míč za záda hostujícího brankáře 6:1. Další minuty utkání patří Heryánovi. V 63.min. Šimša naráží do křídla Mičkalovi, jeho centr do šestnáctky odkopává hostující obránce pouze k Heryánovi a ten z voleje z dobrých pětadvaceti metrů rozvlňuje síť posedmé 7:1. O dvě minuty později je to již 8:1 Pavel Drda nachází v šestnáctce Heryána, ten si naráží se Šimšou a po kličce hostujícímu brankáři střílí gól. Čtvrt hodiny před koncem přichází nejen déšť, který vyhání diváky z tribuny, ale i branka soupeře. Rohový kop Vrány na přední tyč propadá až k zakončujícímu Křenkovi, který jej snadno doklepává do sítě 8:2. Následuje další rohový kop Vrány, tentokráte nakrátko na Stavinohu, centr na malé vápno a zde zcela osamocený zakončující Balejík mířící hlavou vedle. V 81.min. Filip Mičkal vystihuje rozehrávku hostí, do uličky vysouvá Petra Mičkala a ten své sólo na Pecha chladnokrevně proměňuje 9:2. Desátá branka je na spadnutí, ale střela Petra Mičkala jde v samotném závěru těsně vedle pravé tyče hostující brány."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Chtěli jsme sezonu zakončit slušným výsledkem, to se nám ale vůbec nepodařilo. Měli jsme v utkání první příležitost, poté nás ale domácí celek ještě do půle trestal čtyřmi brankami. Ve druhém poločasu jsme chtěli ještě zabojovat, ale domácí tým pokračoval v kanonádě. Dvakrát jsme se dokázali střelecky prosadit, ale devět inkasovaných branek mluví za vše. Jarní část se nám vůbec nepodařilo a musíme tým zkonsolidovat a připravit na podzimní část."