SK HRACHOVEC

Radek Vaigl, místopředseda klubu 1. celku soutěže, 36 bodů

1. Před sezónou jsme si říkali, že po hořkém zklamání kde jsme v posledním kole nezvládli utkání s Francovou Lhotou a přišli tak o vítězství v soutěži, uchopíme tento ročník trochu jinak. Po výborné letní přípravě, v podání trenéra Hoffmana a doplnění kádru, jsme nechtěli žádný zápas podcenit, nechat na hřišti 100% a udržet herní kvalitu po celou podzimní sezónu s jasným cílem - vyhrát tuto soutěž. Jsme rádi, že kluci vzali tento plán za své a začali jak na hřišti tak i mimo něj tvořit partii, která získala 36 bodů z 39 možných. Je třeba uznat, že na některé body jsme se hodně nadřeli a i když to nešlo, přetavili jsme zápas ve vítězství. Například mladý tým Rožnova p. R. nás hodně potrápil a zápasu by slušela více remíza.

2. Nejpovedenější zápas z naší strany i co se týče herního projevu byl zřejmě proti Val. Meziříčí B . Soupeř posílený o borce z A týmu přijel do Hrachovce velmi sebevědomý. Nám se povedl vstup do zápasu a pak nám tam padalo snad vše do čeho jsme kopli, dlouho jsme takový zápas nehráli.

Co se týče zápasu na který chcete co nejdříve zapomenout, dlouho jsme nemohli překousnout prohru na penalty v pohárovém zápasu v Jaroslavicích, kdy hrajete fotbal a nedáváte góly. Vše ale převýšil zápas ve Viganticích (dále se k tomuto zápasu nebudeme vyjadřovat )

3. Je těžké někoho vyzdvihnout nad ostatní, obranu výborně dirigoval Prýhara, v záloze skvěle rozdával balóny Jakub Malý , snad na polovinu gólu nahrál Oliver Walder a v útoku se střelecky prosazovali všichni útočníci, ale za mě je největší překvapení podzimu Mirek Varga, pracovitá včelka ve středu zálohy, plíce týmu!

4. Kluci mají volno do konce roku, v lednu 2023 začne příprava a snad dojde i na krátké soustředění, které si plánujeme již dlouhé roky. Zimní přípravu zatím plánujeme a nechceme nic podcenit. Určitě ji chceme klukům zpestřit o zápasy s atraktivním soupeřem.