Fotbalisté Rožnova rozstříleli ve 21. kole I. A třídy skupiny A Horní Lideč a rezerva Valašského Meziříčí v závěru otočila duel s Dolní Bečvou. Místní derby mezi Juřinkou a Podlesím skončilo dělbou bodů a Vigantice bez Milana Baroše braly doma s Vidči jeden bod. Valašské Příkazy o víkendu záchranářský duel s Velkými Karlovicemi nezvládly. Kateřinice zvládly ve Valašské Polance roli favorita. Prostřední Bečva zlomila odpor Lidečka až v závěru.

Fotbalisté Vigantic (v černém) o víkendu doma uhráli remízu. | Foto: Deník/Martin Břenek

MISTROVSKÁ KOPANÁ - výsledky a tabulky z víkendu

VIGANTICE - VIDČE 1:1 (0:1)

Filip Pikal, trenér Vigantic: „

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Nestává se tak často, že na derby zápas do Vigantic přijíždíme jako lépe postavený tým tabulky a po čtyřech vítězstvích v řadě i jako mírný favorit utkání. Navíc na jaře s bilancí venku tři zápasy – tři výhry. Nicméně i domácím se na jaře výsledkově daří a na rozdíl od nás ještě neokusili hořkost porážky. Měla to být pro diváky nádherná fotbalová podívaná, ale dnes to byl spíš zápas plný osobních soubojů, kde nepřesnosti v rozehrávce převažovaly nad pěknými fotbalovými akcemi. Ostatně tak to v derby bývá.

Hned v úvodu utkání v 7.min. můžeme jít do vedení. Šimša až moc lehce obchází Kožušníka a míří z levé strany sám na Slováka, prostřeluje jej, ale míč již letící do sítě na čáře vykopává mimo bránu vracející se Pavlica. Na druhé straně rohový kop domácích a Vičan posazuje míč na hlavu Macíčka na malé vápno. Hlavička z bezprostřední blízkosti a zázračný reflexivní zákrok Lobanova uchraňuje hostující tým od jasné branky. Přichází 21.min. a hosté jdou do vedení. Důrazný Filip Mičkal napadá rozehrávku domácího celku a vybojovává míč v souboji s Pavlicou. Vniká do šestnáctky a s přehledem servíruje míč před prázdnou bránu nabíhajícímu Šimšovi. Pro něj už není sebemenší problém jej umístit do sítě 0:1. O pět minut později můžeme přidat druhou branku. To rychle rozehraný trestný kop Špůrka z poloviny hřiště míří přesně do křídla na nabíhajícího Petra Mičkala, ten jej posouvá na šestnáctku na zcela volného Šimšu. Toho však ve vyložené šanci zrazuje zpracování, míč mu odskakuje od nohy a v zakončení následná střela míří vedle. V dalším průběhu utkání se již hra kouskuje množstvím faulů na obou stranách a hra ztrácí na plynulosti a atraktivnosti.

Do druhého poločasu vstupují lépe domácí a po sedmi minutách hry srovnávají skóre utkání. V 52.min. z naší strany zbytečný rohový kop. Kučera jej zahrává přesně na hlavu Páleníka, jehož gólovou hlavičku ještě Lobanov skvěle vyráží, ale jen před sebe k nohám Křižana a ten se štěstím míč dopravuje do sítě 1:1. Velká škoda, neboť pokrytí standartních situací domácích, to byl dnes základ úspěchu pro výhru za tři body. Po hodině hry přichází parádní akce Petružely, který se z poloviny hřiště rozebíhá a dostává se až na velké vápno k zakončení před Slováka. Dobrou ránu domácí brankář jen vyráží k nohám střídajícího Nováka, který místo zakončení volí průnik do šestnáctky, dostává se před obránce a servíruje míč před bránu ke zcela volnému Petru Mičkalovi. Hostující kapitán tváří v tvář Slovákovi stoprocentní šanci neproměňuje a v zakončení míří pouze do domácího brankáře. Na druhé straně chybujeme v rozehrávce a vůbec první nebezpečnou střelu mezi tři tyče Macíčka Lobanov z velkého vápna chytá. V 70.min. přichází nejkrásnější akce utkání, která bohužel pro nás brankou nekončí. Pavel Drda (čerstvý Mistr Evropy starostů) posouvá míč na Petra Mičkala, který druhým dotekem nádherně uvolňuje do uličky mezi obránce Šimšu. Ten běží sám na Slováka, ale místo zakončení volí nepochopitelně nahrávku podél velkého vápna navíc na paty na obsazeného Nováka. Z vyložené šance tak není bohužel nic. V závěru v 84.min. se nejprve po průniku Petra Mičkala ocitá před brankářem opět Šimša, ale k zakončení jej nepouštějí domácí obránci. Hostující diváci se dožadují penalty, píšťalka hlavního rozhodčího mlčí. A již v nastavení hledá Boháč centrem v šestnáctce Macíčka, ale ten je v zakončení nepřesný. Utkání tak končí remízově 1:1. I po čtvrtém utkání venku tak zůstáváme na hřištích soupeřů neporaženi."

ROŽNOV P. R. - HOR. LIDEČ 4:1 (1:1)

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: „Utkání s Horní Lidčí jsme nakonec zvládli na jedničku. V úvodu jsme sice nedali tři šance a inkasovali ve 26. minutě po standartní situaci. A to nás trochu zaskočilo, ale do půlky jsme vyrovnali, kdy se prosadil ve 36. minutě Talpa. Druhý poločas jsme měli pod kontrolou a dotáhli to po brankých Žitníka, Kolaříka a Zetka do důležitého vítězství."

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Do Rožnova pod Radhoštěm jsme odjeli v hodně okleštěné sestavě. Ve středu jsme zvládli domácí dohrávané utkání s Prostřední Bečvou a tak někteří hráči doléčovali svá zranění z předchozích zápasů. To ale nic nemění na našem tristním výkonu. Utkání jsme vůbec nezvládli. Přitom jsme se ujali Tkadlercem vedení. Domácí do půle ještě srovnali. Ve druhé půli jsme už tahali za kratší konec a domácí po třech trefách pečetili svoji zaslouženou výhru."

JUŘINKA - PODLESÍ 1:1 (0:0)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „V derby jsme odvedli velmi dobrý výkon a nebyli jsme daleko od výhry. Mrzí nás neproměňování brankových příležitostí. Také hosté ale byli nebezpeční. V 79. minutě jsme dostali do vedení, škoda, že jsme ho udrželi jenom pár minut. Hráče musím pochválit, plnili si taktické pokyny a na svého soupeře jsme byli dobře připraveni. Konečná remíza je nejspíše spravedlivá. V dalším kole cestujeme již v pátek do Velkých Karlovic, kde chceme navázat na dobrý výkon s Podlesím."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

VAL. PŘÍKAZY - VEL. KARLOVICE 2:3 (0:2)

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „V prvním poločasu jsme si vypracovali dost brankových příležitostí, ale vychytal nás gólman Sedlák. Inkasovali jsme dvakrát po centrovaných balónech. Do druhého poločasu jsme vstupovali s dvougólovou ztrátou. Z kraje poločasu jsme opět spálili dvě šance, až nakonec soupeř udeřil po třetí. Dokázali jsme ještě snížit na rozdíl jedné branky, to nám však na důležité body nestačí. Dnes nás zradila efektivita."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Do Valašských Příkaz jsme přijeli v nekompletní sestavě. Hned v osmé minutě se podařilo vstřelit Koňaříkem úvodní branku. Domácí se snažili o vyrovnání, ale ve 23. minutě jsme přidali Gáškem druhou trefu. Domácím nelze upřít snahu, ale své brankové příležitosti nezužitkovali. Ve druhé půli domácí přidali na obrátkách, ale naše obrana dokázala držet dvoubrankové vedení. Navíc v 74. minutě Jurajda navýšil naše vedení na 3:0. Utkání jsme si zbytečně zkomplikovali. O dvě minuty později domácí snížili na 1:3. V závěru kopali penaltu a tu proměnili. Cennou výhru jsme však udrželi."

VAL. MEZIŘÍČÍ B – DOL. BEČVA 3:2 (0:2)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „V utkání s Dolní Bečvou jsme nezvládli první půli. Hosté spoléhali na brejkové situace a v již po deseti minutách jim to vyšlo, kdy se prosadil Růčka. To s námi trošku zatřáslo a po půlhodině hry jsme inkasovali po dalším brejku hostí druhou branku. Do kabin jsme tak šli s dvoubrankovým mankem. Ve druhé půli jsme prostřídali a po dvou minutách jsme vstřelili kontaktní branku. Poté jsme soupeře zatlačili, ale brankář hostí předvedl několik skvělých zákroků. Vysvobození přišlo až v samotném závěru. Nejdříve Juřík v 90. minutě srovnal na 2:2 a ve druhé minutě nastavení nám vystřelil tři body Zahradník. V závěru se k nám přiklonilo štěstí, ale za výkon ve druhé půli jsme si tři body zasloužili."

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Ve Valašském Meziříčí jsme odehráli velmi dobrou první půli. Chtěli jsme hrát na rychlé brejky, což se nám i dařilo. Nejdříve se prosadil po deseti minutách Růčka. Navíc ve 29. minutě přidal Fiurášek druhou branku. Obrana pracovala bezchybně a domácím do půle skórovat nedovolila. Půli jsme tak vyhráli 2:0. Ve druhém poločasu domácí ihned vstřelili kontaktní branku. Poté nás držel brankář Einšpígl, kdy domácí nás dostali pod velký tlak. V 83,. minutě musel ze hřiště po nezaviněném zranění Štuler. V závěru tlak domácích vrcholil, kopali množství standartních situací. To jsme už neustáli. Domácí v závěru srovnali a v nastaveném času dali i vítěznou branku. Je to určitě škoda, ale ve druhé půli jsme přeci jen tahali za kratší provaz."

PROSTŘ.BEČVA - LIDEČKO 3:1 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Dolní Bečvy: „Utkání se hrálo na hřišti v Zubří. Věděli jsme, že hosté mají mladé a běhavé mužstvo a tak jsme se na to i připravili. V první půli se nám podařilo vstřelit úvodní branku. Hosté své příležitosti nezužitkovali. Ve druhé půli jsme drželi vedení až do 69. minuty, kdy hosté srovnali. V závěru se přeci jen projevili naše větší zkušenosti. Deset minut opřed koncem Reisskup dal branku na 2.1. O dvě minuty později dal výsledku konečnou podobu Rádsetoulál a máme zaslouženě tři body."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Proti Prostřední Bečvě jsme jsme odehráli poměrně slušné utkání. V úvodu jsme nedali nějaké šance a domácí nás ve 33. minutě trestali první brankou. Do půle se nám už srovnat nepodařilo. Po půli jsem poslal na hřišti "mladé pušky" z dorostu, navíc střídat musel brankář Roman Hyžák. Ve druhé půli jsme v 69. minutě Brhelem vyrovnali. V závěru jsme dvakrát inkasovali, což je škoda. Víc než prohra mne mrzí zranění Juřičky, Fuska a Lukáše Garguláka. Teď nás čekají dvě domácí utkání proti Vidči a Viganticím, tak snad nějaké body posbíráme."

VAL. POLANKA - KATEŘINICE 1:3 (0:2)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „

PETR KOSEČEK