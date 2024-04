Fotbalisté Valašských Příkaz v rámci 17. kola I. A třídy skupiny a nasázeli Prostřední Bečvě čtyři branky a poslední Rožnov pod Radhoštěm si vyšlápl na Podlesí. Kateřinice doma o víkendu přetlačily na Dolní Bečvu a Velké Karlovice konečně zabraly a vyhrály v Horním Lidči. Vidče v závěru rozhodlo duel v Juřince, místní derby mezi Valašskou Polankou a Lidečkem skončilo dělbou bodů. Lídr z Valašského Meziříčí s Viganticemi jen remizoval.

Fotbalisté Vigantic (v modrém) v 17. kole I. A třídy skupiny A remizovaly ve Valašském Meziříčí s rezervním týmem. | Foto: pro Deník/Jaroslav Doležel

MISTROVSKÁ KOPANÁ - fotbalové výsledky a tabulky víkendu

HOR. LIDEČ - VELKÉ KARLOVICE 0:1 (0:1)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „V utkání s Velkými Karlovicemi jsme chtěli navázat na předešlé jarní výkony. Ale měli jsme problémy se složením sestavy, ze které vypadl vykartovaný Abík a chyběl nám i útočník Surovec. Hostím příliš nevyšel start do jarní části a tak od začátku duelu dokazovali, že budou chtít svoji špatnou sérii přerušit. V úvodu si vypracovali hosté několik šancí a udeřilo po patnácti minutách. My jsme pak chtěli s výsledkem něco udělat, ale omlazená sestava na zkušenější tým hostí nestačilo. Velké Karlovice dovedly zápas do vítězného konce a jejich výhra je zasloužená."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Po třech jarních porážkách jsme se konečně potřebovali v Horním Lidči výsledkově chytit a nakonec se nám to i podařilo. Od úvodního hvizdu jsme měli míč častěji na svých kopačkách a vytvářeli jsme si nebezpečné situace. Již po patnácti minutách nás poslal Kovář do vedení. Poté jsme mohli přidat další branky, ale v koncovce jsme byli nedůrazní. Druhá půle přinesla podobný obraz hry, kontrolovali jsme vývoj zápasu, škoda jen, že jsme neproměnili další z množství gólových šancí. Naše vítězství je však naprosto zasloužené a byli jsme lepším mužstvem."

ROŽNOV P. R. - PODLESÍ 3:0 (1:0)

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p/R: „Zápas s Podlesím se nám vydařil. Již po osmi minutách jsme vedli po brance Plesníka. Také začátek druhé půle patřil Plesníkovi, který přidal svoji druhou trefu. V 59. minutě přidal Baroš třetí branku a bylo definitivně rozhodnuto. Navázali jsme na přípravné utkání, takový Rožnov p/R chci vidět, kromě dvaceti minut ve druhé půli prvního poločasu, jsme měli utkání pod kontrolou."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Z Rožnova se vracíme bohužel bez bodů a navíc se skóre, které moc neodpovídá průběhu hry. Domácím patří úvodní minuty, kdy jsou aktivnější. Do vedení jdou v 7.min, akce pro pravém křídle, přízemní centr, sklepnutí a Plesník poloskrytou střelou na přední tyč otevírá skóre - 1:0. Další průběh první půle je vyrovnaný, domácí se spíše soustřeďují na pozornou obranu. My máme dvě standardní situace z dobrých pozic, ty domácí obrana odvrací. Ve 25.min nenápadná střela Radima Blažka nadělala domácímu brankáři velké starosti a s pomocí břevna střelu chytá. Ve 29.min v gólové šanci posílá dorážku Nosálek těsně vedle. V těchto minutách jsme aktivnějším celkem.

Do druhé půle vstupujeme s cílem minimálně vyrovnat. Sráží nás ale 51.min, domácí mají až moc času a prostoru na další křídelní akci a přízemní centr uklízí do sítě opět Plesník - 2:0. V 57.min už zvedáme ruce, hlavička Radima Blažka po rohu ale končí v rukách gólmana. A tak trestají domácí na druhé straně. V 60.min milimetrový přesný křižný centr posílá hlavičkou do sítě Baroš - 3:0. Do konce zápasu se snažíme alespoň o vstřelení branky. Nejblíže tomu byl Pavel Blažek, zakončuje vedle. Na druhé straně velká šance domácích končí také vedle.

Jak jsme psali úvodem, výsledek je pro nás až příliš krutý a štěstí se v tomto zápase k nám postavilo zády. Ale i takový je někdy fotbal a nám nezbývá nic jiného, než se kvalitně připravit na další špíl proti Val. Polance."

KATEŘINICE – DOL. BEČVA 2:1 (2:1)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Soupeř z Dolní Bečvy se u nás prezentoval ve velmi dobrém světle a zejména ve druhé půli byl nepříjemným protivníkem. Do půle jsme si pomohli standartními situacemi, ze kterých jsme dvakrát skórovali. Ale ke slovu se dostali i hosté, kteří ve 34. minutě srovnávali na 1:1. Ve druhém poločasu byli hosté velmi nebezpeční a my můžeme děkovat jen brankáři Eliášovi, který nás hodně podržel. Zápas jsme nakonec dovedli do vítězného konce, ale hosté si za svůj výkon bod možná zasloužili."

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „V Kateřinicích jsme chtěli navázat na výhru ve Vidči, herně se nám to povedlo, ale ne už výsledkově. V úvodu jsme v prvních příležitostech neuspěli. Domácí po půlhodině hry udeřili ze standardní situace. O minutu později ale Ondryáš vyrovnal. Chvilku před odchodem do šaten domácí se po standardní situaci ujímají vedení. Druhá půle byla plně v naší režii, ale Fiurášek se Špatným si vylámaly zuby na domácím brankáři Eliášovi. V závěru jsme hráli už vabank, ale přes enormní snahu, se nám vyrovnat nepodařilo."

JUŘINKA - VIDČE 2:4 (1:1)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Utkání bylo poměrně vyrovnané. Na inkasovanou branku z 11. minuty jsme bleskově reagovali a hned po minutě Vavřík srovnal. Přes několik šancí na obou stranách ale končí poločas za stavu 1:1. Druhá půle přinesla podobný scénář. V 69. minutě si berou hosté vedení nazpět, ale o dvě minuty později vyrovnává Petrů. Utkání se tak rozhodovalo v posledních deseti minutách. Po standardní situaci jsme v 82. minutě inkasovali třetí branku. Vrhli jsme všechny síly do útočení, ale přišla 89. minuta a chyba brankáře a zkušený Mičkal ji využil a bylo po zápasu."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Zápasy na Juřince bývají vždy fyzicky velmi náročné, plné osobních soubojů a uspět zde vyžaduje od hráčů maximální nasazení často na hranici svých sil. Dnes jsme opravdu předvedli výborný týmový výkon, podpořený brankami s velikou chutí hrajícího prozatím kanonýra jara této soutěže Michala Maléře. Po dobrém výkonu si tak z „horké půdy“ Juřinky jako letos první odvážíme domů všechny tři body.

Dnes se bylo na co dívat. Utkání mělo tempo a šance vstřelit branku se střídaly na obou stranách. Již v první minutě si na levé straně na autové vhazování Lukáše Petružely sbíhá Maléř, obtáčí se kolem obránce a ve vyložené šanci sám před brankářem volí razantní střelu, která jde vedle domácí brány. V 8.min. střílíme branku. Šimša zatahuje míč po lajně do křídla, přihrává před bránu a Maléř jej s pomocí břevna umísťuje do sítě. Pomezní rozhodčí však signalizuje ofsajd a branka neplatí. O tři minuty později již branka platí. Špůrek nákopem nachází takřka na polovině hřiště Maléře, ten se rozbíhá a obchází čtyři domácí borce a podruhé sám před gólmanem Blahou je již neomylný. Neskutečné sólo, vedeme 0:1. Z vedení se však radujeme jen minutu. Na pravé straně aktivní Šobora nachází svým centrem na šestnáctce Vavříka a i domácí kanonýr dokazuje, že mu to stále střelecky pálí. Nechytatelně z voleje k pravé tyči, srovnáno 1:1. Ve 20.min. si stejný hráč nabíhá na rohový kop Macíčka a hlavou míří jen těsně nad bránu. V těchto fázích zápasu jsou domácí aktivnějším týmem a ve 35.min se po centru Paťavy ocitá sám na penaltě Zlámal. Naštěstí pro hosty míří vedle. Blíží se závěr první půle a v ní stoprocentní šance hostí. Raždík je v 38.min. v souboji jeden na jednoho důraznější než domácí stoper, hlavou si posouvá míč a běží sám na Blahu. Zakončení obstřelem kolem brankáře, míč se od tyče odráží ven do pole. Na druhé straně pět minut před poločasovým hvizdem opět centr Paťavy do šestnáctky, dobré zakončení hlavou Macíčka a skvělý Petružela chytá.

Ani druhá půle v ničem nezaostává za tou první. V 50. min. si míč po rohovém kopu Petra Mičkala v šestnáctce nachází Heryán, střílí skvěle, ale jen do spojnice břevna a tyče. Na druhé straně nebezpečná rána z velkého vápna Vavříka a hostující gólman i s pomocí břevna ji vytěsňuje na rohový kop. Po hodině hry Heryán ustojí sérii faulů, posouvá míč na Maléře, ale ten v dobré střelecké pozici míří z boku těsně vedle. Přichází 69. min. utkání a hosté jdou do vedení. Petr Mičkal centruje, míč si zpracovává na hranici šestnáctky Maléř, obtáčí se kolem obránce a nechytatelně k levé tyči zavěšuje 1:2. Domácí se však nevzdávají a opět srovnávají skóre. Tentokráte po dvou minutách zásluhou Petrů, který využívá naší nedůslednosti na pravé straně, míč si navádí do středu hřiště a s přehledem po zemi kolem padajícího Petružely jej umísťuje k pravé tyči do sítě 2:2. Vzápětí Vavřík na Macíčka, ten posouvá míč do zakončení Petrů, ale naštěstí pro nás domácí střelec v tutovce selhává a míří z penalty nad. Čtvrt hodiny před koncem drží naše naděje na dobrý výsledek nejprve skvělým zákrokem Petružela. Nejedlý vybízí k zakončení střídajícího Šeligu, ale ten hostujícího gólmana neprostřeluje a v následném závaru před bránou nás před jistým gólem uchraňuje dobře postavený Šimša na brankové čáře. Obě mužstva dnes chtějí zvítězit a štěstěna se v závěru přiklání na naší stranu. 82. min. trestný kop Drdy prolétá celou šestnáctkou na zadní tyč, kde v náběhu hlavou zakončující Raždík jej uklízí do sítě 2:3. Domácí vše vrhají do útoku. My je však vysokou obětavostí v obranné fázi do šancí nepouštíme a naopak v 89.min. Petr Mičkal využívá špatné rozehrávky domácího gólmana a střelou do prázdné brány stanovuje definitivní podobu výsledku utkání 2:4."

VAL. PŘÍKAZY – PROSTŘ. BEČVA 4:0 (2:0)

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „V duelu s Prostřední Bečvou jsme chtěli vyhrát a to se nám to i podařilo. Od první minuty jsme k zápasu přistoupili zodpovědně a konečně proměňovali naše šance. Do půle se nám podařilo dvakrát překonat hostujícího brankáře. Ve druhé půli jsme drželi dvoubrankový náskok. Po třetí brance v síti hostí bylo rozhodnuto. V závěru si dali hosté vlastní branku. Ač jsme asi nehráli pro diváka příliš líbivý fotbal, potřebovali jsme především naplno bodovat. Po celý zápas jsme soupeře nepouštěli do šancí a po zásluze vyhráli."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Domácí nás předčili v bojovnosti a v nasazení a o tři body se porvali daleko lépe. Nám se hra příliš nedařila, domácí hráli na brejky a tato taktika jim vycházela. Poprvé jsme inkasovali ve 27. minutě. Domácí o čtyři minuty později přidali druhou trefu. Ve druhém dějství jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Třetí branka v naší síti ale pohřbila definitivně naše šance na dobrý výsledek. V závěru jsme si navíc dali vlastní branku. Utkání musíme hodit za hlavu a připravit se na další utkání, kdy hostíme Juřinku."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VIGANTICE 1:1 (1:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „V první půli jsme byli lepším týmem a vypracovali jsme si více brankových příležitostí. Nakonec udeřilo až v 45. minutě, kdy se prosadil Gajdoš. Ve druhém poločasu jsme trošku polevili a zkušení hosté toho dokázali využít. V 56. minutě jsme chybovali ve středu hřiště a Kučera vstřelil vyrovnávající branku. Do konce utkání se již skóre neměnilo, i když jsme nastřelili břevno. Konečná remíza je nejspíše spravedlivá."

Filip Pikal, trenér Vigantice: „K lídrovi tabulky jsme odjeli bez zkušených hráčů Baroše s Mičolou, ale naše obranné řady vyztužil bývalý hráč ostravského Baníku Milan Páleník. Domácí mají mladý běhavý tým a v první půli byli o něco aktivnějším mužstvem. Branku jsme však inkasovali až těsně před odchodem do šaten. Ve druhé půli jsme srovnali s domácím týmem krok a odměnou nám byla vyrovnávající trefa Kučery. V závěru mohly oba celky rozhodnout utkání, což se nestalo a duel skončil spravedlivou dělbou bodů."

VAL. POLANKA - LIDEČKO 1:1 (1:0)

Martin Filgas, činovník Val. Polanky: „Derby přilákalo hodně fanoušků a k vidění byl zajímavý fotbal. V naší situaci jsme potřebovali bodovat naplno, nakonec se nám to nepodařilo. Utkání se lámalo v první půli, kdy jsme mohli dát více branek a hosté toho směrem dopředu příliš nepředvedli. Nakonec se trefil až Žídek tři minuty před odchodem do šaten. Hosté ve druhém dějství ožili a rázem jich bylo plné hřiště. Nakonec se jim podařilo deset minut před koncem srovnat. Remíza je pro nás málo, proto jsme nabídl svoji rezignaci. Asi to chce něco změnit, sezóna je ještě dost dlouhá."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Do Valašské Polanky s námi přijelo množství fanoušků, kteří ale byli v první půli výkonem našeho mužstva zklamáni. Všude jsme byli pozdě a bez zkušeného Aleše Číže týmu chyběl větší klid na míči. Můžeme být nakonec rádi, že poločas skončil jenom o jednu branku, poněvadž domácí si vytvořili řadu dalších příležitostí. Do druhé půle ale vyběhlo úplné jiné mužstvo. Změnili jsme rozestavení a postupně jsme sestavu prostřídali. Domácí už fyzicky nestačili, my jsme se dostávali do dobrých příležitostí. Nejdříve jsme nastřelili brankovou konstrukci, poté ale v 79. minutě Michal Gargulák srovnal. Bod z venku nakonec bereme a musíme se připravit na další utkání, kdy hostíme rezervu Valašského Meziříčí."

PETR KOSEČEK