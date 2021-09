Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Do utkání jsme nastoupili s omlazeným kádrem a úvod zápasu nám vyšel náramně, když se již po dvou minutách trefil Jiříček. Zabrzdila nás pak vlastní branka, kterou jsme inkasovali v šesté minutě. Do půle bylo ještě k vidění po jedné brance na každé straně. Ve druhé půli se hosté dostali po třech minutách do vedení. Na vyrovnání jsme pak už neměli dostatek fyzických a psychických sil a hosté v závěru přidali čtvrtou branku."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V Kelči jsme chtěli bodovat a navázat tak na svoje domácí výhry s Vidčí a Podlesím. Nakonec se nám to i podařilo, i když začátek utkání nebyl z naší strany ideální. Problémy nám dělal hbitý Jiříček a již po dvou minutách se radoval z branky. Brzy se nám ale podařilo srovnat po vlastní brance domácích. Kelč si vzal vedení zpět ve 36. minutě, do půle ale dokázal Tkadlec ještě vyrovnat. Vydařil se nám vstup do druhého poločasu, kdy nás poslal Liška do vedení. Komplikace přišla v 59. minutě, kdy byl nesmyslně vyloučen Kovalčík. Domácí se snažili o vyrovnání, brankář Kubín však byl vždy na místě. Trpělivou hrou jsme čekali na svoje šance a v závěru pečetil naši výhru utěšenou střelou Kliš. Tři body z Kelče určitě bereme a ty chceme potvrdit v dalším utkání s Vlachovicemi."

KATEŘINICE - BYLNICE 6:3 (3:1)

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „V minulých zápasech jsme zůstali hodně dlužni své pověsti a s hráči jsme si museli před utkáním s nováčkem z Bylnice vše vyříkat. Podařil se nám vstup do utkání a po osmi minutách jsme už vedli. Hosté srovnali po standartní situaci. Do půle jsme se ještě dvakrát mohli radovat z branky, navíc hostím byl vyloučen zkušený Križko. I do druhé půle jsme vstoupili lépe a odskočili jsme na tříbrankový rozdíl. Hosté se však ani v deseti nevzdávali a po dvou našich chybách snížili na 4:3. Po hodině hry jsme jsme zvýšili na 5:3 a v závěru jsme dali výsledku definitivní pojistku. Naše výhra je zasloužená, vytvořili jsme si více brankových příležitostí. Hosty jsme zbytečně dostali do hry po našich chybách, ale celkově s výhrou panuje spokojenost. Musíme však ještě zlepšit defenzívní činnost celého mužstva."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Věděli jsme, že nás čeká v Kateřinicích těžké utkání a to se i potvrdilo. Utekl nám začátek a brzy jsme prohrávali. Podařilo se nám srovnat po dobře zahrané standartní situaci. Pak jsme dvakrát chybovali a domácí nás trestali. Přišli jsme také o vyloučeného Križka, po dvou žlutých kartách. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat a začali jsme hrát vabank. Domácí sice v 56. minutě přidali čtvrtou branku, ale nás dostaly do hry dvě slepené branky. Rozhodnutí padlo v 64. minutě, kdy domácí kopali velmi přísnou penaltu. Na vyrovnání jsme už neměli v deseti dost fyzických sil a Kateřinice přidaly šestou branku. Utkání by možná slušela remíza, utkání rozhodlo vyloučení a také penalta v náš neprospěch."

VIGANTICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:4 (1:2)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „V souboji s hostujícími mladíky jsme mohli o výsledku rozhodnout již v úvodní dvacetiminutovce, ale své čtyři vyložené příležitosti jsme nevyužili. Hosté přežili naše šance a udeřili z první vážné akce. Dokázali jsme srovnat, ale fotbalisté rezervy po brejkové akci šli znovu do vedení. Druhý poločas začali lépe hráči rezervy a vypracovali si dvoubrankový náskok. Nám se ještě podařilo dát kontaktní branku a sahali jsme po vyrovnání. Tlačili jsme se dopředu a hosté číhali na brejky. Za záchranou brzdu musel zatáhnout brankář Slovák a byl vyloučen. V samotném závěru hostující hráči ještě stvrdili svoji výhru. Zápas se lámal v samotném úvodu, kdy jsme mohli vstřelit několik branek, což se nestalo a hosté nás pak trestali."

Karel Straka, činovník Val. Meziříčí B: „Muži B v sobotu sehráli parádní zápas. Na hřišti favorita FK Vigantice se nezalekli úvodního náporu domácích a postupnými kroky se propracovávali do režiséra hry. Na začátku utkání to byli domácí, kdo se snažil rychlým skórováním zahájit útok na tři body. I přes drobné chyby zadní řady Valmezu pozorným bráněním, v zádech s dobře chytajícím Vrbou, tyto okamžiky ustály a vrhly se do útoku. Rychlá hra směrem dopředu po křídlech brzy znamenala ohrožení vigantické branky. O první změnu skóre se postarali valašskomeziříčští obránci. Ve 20. minutě zprava odcentroval míč před domácí bránu Koleček a na zadní tyči se dostal nejvýše Kelárek – 0:1. Útočná hra na obě strany se nesla v duchu fair play a přicházely další šance. Domácí se propracovali na hranici pokutového území Valmezu, několik navazujících minel obránců a špatně odkopnutý míč se před vápnem objevil přímo před rozběhnutým Václavíkem, který se střelecky nemýlil – 1:1 (28´). Brzy po rozehrávce ze středu hřiště na výsledkové tabuli opět úřadoval Valmez. Horáček uviděl otevírající se ulici středem hřiště před Melichaříkem, propíchl mu míč a bylo 0:2 (32´). Poslední minuty první půle patřily jednoznačně Valmezu a škoda, že parádní hlavičku Zachrdly po centru Kopeckého až zázračně vychytal vigantický Slovák.

Pokud Vigantice v šatně přemýšlely nad rychlým vyrovnáním, vůbec jim představy nevyšly. Naopak to byl Valmez, kdo diktoval tempo v úvodu druhého dějství. Daniš přesným míčem za obranu vyzval Horáčka a ten mezi nohama domácího brankáře zvýšil skóre ve prospěch Valmezu – 1:3 (52´). Celý zápas výborně bráněný vigantický Baroš si našel svůj okamžik. Rychlý útok dovedl až do pokutového území hostů a po kontaktu s brankářem Vrbou byla odpískána penalta. Paprskář se nemýlil a opět bylo o co hrát – 2:3 (60´). Vigantice se tlačily dopředu a v jejich obranných valech se otvírala okénka. Jedno z nich si našel Kopecký. Když se objevil zcela sám s míčem za vigantickou obranou nezbylo domácímu Slovákovi nic jiného než vyběhnout z brány a pokusit se o záchranu. Místo míče před pokutovým územím trefil hráče Valmezu a nemohlo následovat nic jiného než vyloučení. Domácí již poté neměli síly na zvrat a tečku v zápisu skóre napsal přesnou trefou Daniš – 2:4 (89´).

Ve Viganticích se hrál divácky pohledný duel plný útočných akcí na obou stranách. Sportovní přístup hráčů obou týmů a snaha hrát fotbal byly velmi slušnou pozvánkou na další zápasy I. A třidy. Valmez B zve příznivce na neděli 3. 10., kdy ve 13:30 přivítá v beskydském derby Rožnov p. R."

VAL. PŘÍKAZY - JUŘINKA 2:1 (2:1)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „.Dnes to byl zápas víc o morálních vlastnostech, jak o nějakém zázračném fotbalu. Udělali jsem pár změn v sestavě, ale spíše v jednotlivých v postech. Určitě prvních deset minut nám Juřinka zle zatápěla, pak se to lehce srovnalo přesto asi více na baloně však byla Juřinka. První gól padl po penatltě hostů, ale za pět minut se kopala penalta taková podobná pro nás a začínalo se znovu. Pak přišla standartní situace, kterou kreativně zahrál Pecha a zakončoval Lukáš Gargulák na 2:1 a tak skončil poločas. Do druhé půlky opět hosté zásobovali naše vápno jedním centrem za druhým a v podstatě každý kvalitní centr zaváněl brankou. Přesto naše obrana byla pozorná, musím uznat, že i kus smůly pro hosty tam bylo. Nám nezbylo než vyvážet balon a hrát na brejky a mohli jsme rozhodnout na 3:1, ale podržel hostující brankář. Asi dnes Juřince nebylo přáno a naši borci šli štěstěně naproti a uhráli jsme veledůležité tři body."

Dan Vavřík, hráč Juřinky: „V utkání ve Valašských Příkazech jsme doplatili na střeleckou nemohoucnost. V první půli oba celky kopaly penaltu a tu proměnily. My jsme inkasovali branku do šatny. Ve druhé půli jsme si vytvořili velký tlak, ale trefili jsme jen brankovou konstrukci. V závěru jsme na kýžené vyrovnání nedosáhli, branka domácích pro nás byla zakletá."

PODLESÍ - VIDČE 4:2 (2:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „První z důležitých zápasů jsme dnes zvládli a připisujeme si veledůležité tři body. V první půli jsme byli lepším celkem a zaslouženě jsme vedli po brankách Košuta a Pavla Blažka. Nástup do druhé půle ale byl jako z černého snu a během minuty hosté dokázali vyrovnat. Naštěstí jsme postupně převzali taktovku zpět a po dalších brankách Košuta a Pavla Blažka vítězíme. Jak jsme psali již dříve, je to první z důležitých vítězství. Za týden doma hostíme Kelč a cíl je ten samý - tři body."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „K dlouhodobě zraněnému stoperovi Nerádovi a s virózou zápasícímu Babincovi přibyli dnes do stavu zraněných či nemocných ještě Milan Drda s Dobešem a tak jsme k pro obě mužstva důležitému utkání odcestovali do Podlesí pouze s jedním náhradníkem.

První půle nebyla z naší strany dobrá a domácí nás v ní přehrávají hlavně větším důrazem v osobních soubojích. Svoji převahu dokážou vyjádřit i gólově. První šance domácích po rohovém kopu a hlavička útočníka se otírá o břevno Kociánovy brány. V 10.min. hostující obraně uniká po pravém křídle Adámek, před bránou nachází zcela volného Košuta a ten míří přesně 1:0. Následně se hra sice opticky vyrovnává, ale děláme chybu ve středu pole v rozehrávce. Unikajícího Blažka zastavuje Jurča těsně před šestnáctkou pouze za cenu faulu a následuje přímý kop. Ten faulovaný hráč nechytatelně trefuje ve 27.min. pod břevno 2:0. V samotném závěru poločasu můžeme inkasovat potřetí, ale střela Košuta naštěstí míjí levou tyč Kociánovy brány.

Do druhého poločasu nastupujeme jako vyměnění a během tří minut skóre srovnáváme. Dvakrát utíká domácí obraně střelec Mičkal a dvakrát se v zakončení nemýlí, 48.min. srovnáno 2:2. Dokonalý obrat může pro hosty zařídit Heryán, ale hlavou v dobré pozici míjí Nosálkovu bránu. Přichází 62.min. a v ní nešťastný moment pro hostujícího brankáře Kociána. Nevydařeným zákrokem si sráží střelu Košuta do vlastní sítě a domácí se opět ujímají vedení 3:2. Tak jak jsme dokázali rychle srovnat skóre utkání my, tak rychle i domácí odskakují na rozdíl dvou branek. Výborně hrající Blažek prochází středem hřiště až před hostujícího brankáře a podél něho nechytatelně k tyči zakončuje 64.min. 4:2. Na druhý obrat v zápase již chybí síly. A i když se snažíme, vstřelit kontaktní branku se nám již nepodaří. Pěkná střela Pavla Drdy jde vedle brány, Fryšarovi v dobré pozici míč před zakončením odskakuje na ruku a skóre se nemění ani na druhé straně, kdy sólo Nerušila chytá Kocián. Z utkání, ve kterém jsme ve druhé půli chvíli sahali po bodech, ale nešťastná třetí branka nás srazila do kolen se vracíme domů s prázdnou."

VLACHOVICE - FRANC. LHOTA 1:2 (1:0)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V prvním poločase jsme byli aktivnějším týmem a ve 20. minutě jsme se po rychlém rozehrání přímého kopu a úniku Hověžáka dostali do vedení. Většina akcí hostů končila mimo naši branku, naopak v poslední minutě prvního poločasu jsme po dobré kombinaci mohli přidat druhou branku. Střela Tomáše Mikulčíka ale skončila na břevnu. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením.

Ve druhém poločase byli naopak hosté častěji na míči, ale naše obrana spolu s brankářem odolávala. O vyrovnání v 60. minutě jsme se ale nakonec postarali sami, když odkop Kudely skončil v naší síti. V průběhu dalších dvaceti minut jsme mohli vedení opět strhnout na svou stranu, ale v prvním úniku vychytal Hověžáka brankář hostí a při druhém zastoupili brankáře na brankové čáře obránci hostů. To se nám vymstilo v 84. minutě, když se po centru z pravé strany trefil hlavou střídající Mňačko. V 88. minutě mohli hosté ještě své vedení navýšit, ale exekutor pokutového kopu přestřelil naši branku. Přesto si hosté odvezli všechny body. Závěry utkání nám nějak nejdou a budeme na nich muset nějak zapracovat."

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Vlachovice byly v první půli lepším týmem a ze svého tlaku vytěžily úvodní branku. Vůbec nebyl poznat rozdíl v postavení obou soupeřů v tabulce. Domácí hráli velmi důrazně a s tím jsme se nedokázali vyrovnat. Ve druhém dějství se naše hra zlepšila a k vyrovnání nám pomohla vlastní branka domácího celku. V závěru mohl o výhře rozhodnout každý celek, nás podržel brankář pří úniku domácího útočníka. Dvacet minut před koncem jsme poslali na hřiště Mňačka a ten se nám odvděčil šest minut před koncem, kdy vstřelil vítěznou branku. V závěru ještě Juráň neproměnil pokutový kop. Na výhru jsme se tentokrát hodně nadřeli a domácí zejména v první půli nám hodně zatápěli. Nicméně i s notnou dávkou štěstí bereme tři body a v klidu se můžeme připravit na derby s Valašskými Příikazy."

ROŽNOV P. R. - HRACHOVEC 0:2 (0:1)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „V Rožnově pod Radhoštěm jsme očekávali těžký duel, který jsme nakonec zvládli na výbornou. První půle se odehrávala spíše mezi šestnáctkami a čekalo se na první chybu. K vidění byla taktická bitva s minimem šancí na obou stranách. Závěr první půle nám ale vyšel a pět minut před odchodem do šaten se prosadil Volek. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Druhý poločas začal náporem domácího celku, naše obrana však fungovala naprosto spolehlivě. Přežili jsme pár šancí domácích a trpělivě jsme čekali na svoji příležitost. Prostřídali jsme sestavu a noví hráči naši hru patřičně okysličili. V závěru se prosadil Vala a definitivně rozhodl o naší výhře. Ta je z celkového pohledu zasloužená, byli jsme střelecky efektivnější a měli jsme v závěru i více sil."

PETR KOSEČEK