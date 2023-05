VAL. PŘÍKAZY - HRACHOVEC 2:5 (1:3)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Byly to rozlišné dva poločasy, v tom prvním jsme se nemohli dostat do hry. Soupeř byl prvních 25min lepší, houževnatý, což tomu nasvědčuje postavení v tabulce. Během dvaceti minut hostující tým z Hrachovce už vedl 3:0. Do poločasu jsme stihli korigovat na 1:3. Druhý poločas byl o něčem jiném - do 50. minuty nevěděli hostující Hrachovec co mají hrát - otěže hry jsme převzali my. Dvakrát jsme nastřelili tyčku, a břevno během pěti minut. Jen škoda že to tam nepadlo. Štěstí se nám otočilo zády. Od té chvíle to bylo nahoru - dolů. Hosté to štěstí zase měli - do čeho kopli z toho dali branku - takto prostě je. Hosté byli produktivnější, tři body si zaslouží."

I. B třída – sk. A: šlágr kola v Lidečku rozhodl nestárnoucí Aleš Číž

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Zápas v Příkazech se ze začátku vyvíjel z naší strany velmi dobře. Do dvanácté minuty jsme měli tři tutové šance, ty jsme ovšem nedali. Paradoxně jsme šli do vedení po hrubé chybě domácí obrany, když se trefil Orság. Do 28. minuty to bylo 0:3. Pak ale začal náš výpadek, když nás soupeř dvakrát ohrozil, přesto jsme šli do poločasu s vedením 1:3. Druhý poločas začal trošičku hůř, domácí tam kopali dvě standardky, jeden z míčů šel na břevno. Potom snížil Kušnier na 2:4. V závěru jsme zápas kontrolovali. Domácí toho hodně nepředvedli, dávali jen nakopávané míče, do soubojů šli jenom na náhodu. Na nerovném trávníku to byl dobrý zápas a dobrý výsledek."