Kateřinicím, podzimnímu králu fotbalové I. A třídy skupiny A vystřelil výhru ve Viganticích v závěru Bětík a Podlesí v domácím prostředí jen remizovalo s Velkými Karlovicemi. Prostřední Bečva o víkendu otočila na hřišti v Zubří duel s Horní Lidčí, Juřinka doma nedala Rožnovu pod Radhoštěm žádnou šanci. Valašské Příkazy ve 13. kole srovnaly s Valašskou Polankou až v poslední minutě. Dolní Bečva srovnala v Lidečku až v nastaveném času.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Břenek

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VIDČE 3:2 (2:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Zápas s Vidči se hrál na menší umělé trávě, což spíše vyhovovalo hostujícímu týmu. My jsme se rozjížděli pomalu a hosté toho využili ke vstřelení úvodní branky. Do půle jsme ale dokázali vývoj utkání otočit zásluhou Juřík a Bílého. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, hosté spoleháli na standartní situace, my jsme zlepšili kombinaci. Po hodině hry ale bylo srovnáno. Výhru nám vystřelil osm minut před koncem Daniš. Hosté se snažili o vyrovnání, v hektickém závěru jsme tříbodovou výhru uhájili."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „V posledním podzimním utkání jsme zavítali na půdu Valašského Meziříčí. Soupeř nejenže změnil den a čas utkání na sobotu, ale navíc se rozhodl, že se utkání odehraje na umělé trávě. Těžko říct pro koho úzké hřiště bylo výhodou, ale od začátku bylo jasné, že se bude jednat o zápas plný osobních soubojů na malém prostoru. Ve vyrovnaném utkání, které mělo skončit po devadesáti minutách zaslouženou dělbou bodů, vlivem nepochopitelného výroku rozhodčích v poslední minutě zápasu nakonec neskončilo.

Od úvodních minut se hraje rychlé a pohledné utkání a již v 7.min. centruje míč za domácí obranu Mičkal na který si nabíhá Šimša, jeho zakončení je na dlouhou nohu a slabá střela končí v náruči domácího brankáře Dragona. Na druhé straně zakončení v utkání dobře hrajícího Juříka vyráží Lobanov. V 18.min. uvolňuje Mičkal Babince, ten si navádí míč na hranici velkého vápna, ale svou střelu míří nad bránu. Vedle brány končí i střela domácího Daniše ve 25.min. Přichází akce hostí kdy Babinec uvolňuje do křídla Pavlíčka, ten z levé strany směruje prudký střílený centr na penaltu kde si nabíhá Mičkal a pohotovou ránou nedává domácímu brankáři šanci 0:1. Hosté jsou i nadále aktivnějším týmem, ale druhou branku nepřidávají. Střela Raždíka z velkého vápna míří nad bránu, hlavičku Šimši po milimetrovém centru Raždíka pozorný domácí gólman chytá. Ve 30.min však chybujeme ve středu pole v rozehrávce, domácí využívají otevřeného prostoru a po přiklepnutí Zahradníka běží sám na Lobanova Juřík. Zakončení s přehledem k tyči 1:1. O tři minuty později parádní akce Fryšary, centr na zadní tyč a Pavlíček ve stoprocentní šanci míří hlavou nad. Velká škoda neboť ve 41.min. po akci Juříka se k zakončení dostává Bílý a jeho ránu mířící vedle nešťastně tečuje hostující stoper Heryán za záda bezmocného Lobanova 2:1. V poslední minutě první půle si odražený míč nachází ve velkém vápně Babinec, střílí krásně k tyči, ale Dragon předvádí fantastický zákrok a míč vyráží na rohový kop.

I ve druhém dějství je na co se dívat a o dramatické okamžiky není nouze. Opět jsou to hosté, kdo v úvodu mají více ze hry. V 50. min. individuální akce Mičkala končí dobrou střelou hostujícího kapitána k tyči, domácí brankář vyráží na rohový kop. Přichází 58.min. a v ní faul Raždíka na polovině domácích. Při odchodu z místa přestupku je faulující hráč zezadu sražen k zemi domácím Gajduškem. Jasná červená karta pro domácího hráče. Nastává menší strkanice po které hlavní rozhodčí uděluje žluté karty překvapivě pro oba borce, ale zároveň i dává výhodu trestného kopu hostujícímu týmu. Míč si staví Drda, centruje do šestnáctky a ten se v chumlu hráčů odráží od Raždíka do sítě 2:2. Obě mužstva jak domácí mladíci, tak o chlup zkušenější hosté chtějí dnes zvítězit a tlačí se do útoku. Tím však vznikají i chyby při bránění. V 70. min. běží sám na Lobanova střídající domácí Zedek. Hostující brankář skvěle vyráží na roh. Vzápětí další obrovská šance domácích kdy po centru nejprve zakončuje Gajdušek a po něm doráží Hoffman. První ránu na poslední chvíli blokuje Fryšara, druhou Lobanov vyráží. Na druhé straně uniká domácí obraně Mičkal, střílí křižně na vzdálenější tyč, Dragon vyráží na roh. Osm minut před koncem přichází zbytečný rohový kop, nedůraz hostí při bránění a branka domácích. První zakončení Lobanov vyráží před sebe, dorážka Juříka míří do pravé tyče, míč se odráží k Danišovi a ten s pomocí teče Špůrka míč protláčí do sítě 3:2. Hosté se nevzdávají a tlačí se za vyrovnáním i když už moc času nezbývá. 87.min a v ní Fryšara vybojovává míč pro Šimšu, nahrávka na Mičkala a jeho zakončení těsně vedle. A přichází hektická závěrečná minuta. Nákop Heryána se v šestnáctce odráží od ruky domácího obránce, ten míč vzápětí odkopává pouze k Petruželovi. Nahrávka do křídla, kde si po souboji uprostřed hřiště na hranici velkého vápna s domácím obráncem, který zůstává ležet nabíhá Mičkal. Hra pokračuje, centr Mičkala před bránu a Šimša srovnává 3:3. Hlavní rozhodčí ukazuje na střed hřiště a branku uznává. Vzápětí však na nátlak domácí lavičky přibíhá k šestnáctiletému pomeznímu rozhodčímu a po konzultaci s ním nechává rozehrávat míč ne ze středu hřiště, ale ze šestnáctky. Nepochopitelný verdikt, neboť pokud došlo k domnělému faulu uprostřed hřiště, což ví snad jen oba rozhodčí, měla být akce dávno předtím než míč skončil v síti přerušena. Hostující hráči a fanoušci, kterých opět na utkání dorazilo nespočet a vytvořili hostujícímu týmu takřka domácí prostředí jsou právem rozladěni. Bohužel i tak nespravedlivý někdy fotbal bývá."

VAL. PŘÍKAZY - VAL. POLANKA 2:2 (0:1)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Proti zvyklostem jsme zápas s Valašskou Polankou odehráli již v sobotu. Utkání se hrálo vcelku na těžkém terénu, ale oba týmy se s tím vypořádali slušně. Bylo to vcelku důležité utkání s ohledem na naše postavení v tabulce, přesto nás čeká ještě celá jarní sezóna. Hosté se po naší chybě ujali vedení, ale bylo to na začátku utkání a tudíž bylo dost času s tím něco udělat. Do druhé půlky trenér sobotního utkání Véna Vobořil udělal pár změn a bylo to na hřišti vidět. A určitě jsme si vypracovali dost šancí na vstřelení gólu, ale jejich gólman měl svůj den.Trošku nás zaskočilo, když z pokutového kopu zvýšila Val. Polanka na dva nula, přesto jsme věděli, že pokud proměníme nějakou šanci, stále můžeme myslet na body. A to se povedlo Kušnirovi. Když už to vypadalo, že si Polanka odveze plný počet bodů, opět v 90. minutě zaúřadoval Kušnier a výsledek stanovil na 2:2 . Třeba na konci sezony bude důležitý i tento bod."

JUŘINKA - ROŽNOV P/R 3:0 (2:0)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Věděli jsme, že k nám přijee mladý a běhavý tým, který měl v posledních utkáních dobrou formu. Po pátečním dešti se hrálo na velmi těžkém terénu, ale hráči se s tím popasovali na výbornou. Již v páté minutě Vavřík otevřel skóre. Stejný hráč nám po dvaceti minutách zajistil dvoubrankové vedení. Do šaten jsme odcházeli s dvoubrankovým vedením. Ve druhé půli jsme po deseti minutách přidali Goláněm třetí trefu. Závěr jsme si pohlídali a po bojovníém a kolektivním výkonu zaslouženě bereme tři body. Těch mohlo být na podzim i více, ale řadu dobře rozehraných zápasů jsme zbytečně ztratili, přesto je u týmu vidět určitý posun a na tom budeme stavět i nadále."

Roman Adámek, trenér Rožnova p/R: „Utkání v Juřice nevyšlo podle našich představ a projhráli jsme nakonec o tři branky. Zaspali jsme v úvodu utkání a po pěti minutách jsme užý prohrávali. Ve 23. minutě se domácí radovali podruhé. My jsme se do zakončení příliš nedostali a co prošlo, zachytila domácí obrana. Ve druhé půli jsme chtěli ještě zabojovat, ale v 55. minutě jsme inkasovali potřetí a bylo po utkání. Nepodařilo se nám navázat na předešlý výkon s Valašskými Příkazy a domácí berou tři body zaslouženě."

PROSTŘ. BEČVA - HORNÍ LIDEČ 3:1 (0:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Utkání s Horní Lidčí jsme nakonec odehráli na hřišti v Zubří. První půle patřila hostím, kteří hrozili z rychlých brejků a dokázali si vytvářet brankové situace. Udeřilo až těsně před přestávkou, kdy s trefil Mišutka. Ve druhé půli už to bylo z naší strany o poznání lepší. Balejík v 57. minutě srovnal. Po hodině hry nás poslal Kalod do vedení. Stejný hráč v 67. minutě přidal třetí pojišťovací branku. V utkání dvou rozdílných pločasů nakonec bereme tři body, byli jsme lepší v zakončení, ale hosté nedali svoji kůži lacino."

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Na hřišti v Zubří jsme zbytečně ztratili body. Domácímu celku jsme se herně vyrovnali a vytvořili jsmesi více brankových možností. Před odchodem do kabin nás poslal Mišutka do zaslouženého poločasového vedení. Ve druhé půli domácí trestali každou naši chybu a navíc byli v koncovce hodně efektivní. My jsme trefovali pouze brankovou konstrukci. Domácí pak zápas třemi trefami otočili a dali nám lekci z produktivity."

VIGANTICE - KATEŘINICE 1:2 (1:1)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Utkání jsme velmi dobře začali a po deseti minutách jsme vedli zásluhou Václavíka. Poté přišel zlomový moment, kdy jsme nedali penaltu. Další šance jsme také nevyužili a hosté z první vážnější akce ve 24. minutě srovnali. Do půle se již skore nezměnilo, i když jsme mělí více šancí než soupeř. Druhá půle přinesla již vyrovnaný souboj, nám chyběla finální přihrávka a lepší řešení některých situací. Hosté čekali na svoji šanci a spoléhali zejména na startní situace, které mají nebezpečné. Osm minut před koncem jsme inkasovali podruhé. V závěru nám byl vyloučen Paleček a v deseti jsme již neměli dostatek sil na vyrovnání. Rozhodl tak záčátek zápasu, kdy jsme předváděli skvělou hru, ale nepřidali jsme další branku a hosté dokázali v závěru výhru strhnout na svoji stranu."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Začátek utkání nás zastihl v nedbalách a po deseti minutách jsme inkasovali. Mohli jsme pak dostat další góly, navíc domácí nedali penaltu, kterou Eliáš kryl. Ve 24. minutě jsme zásluhou Doležela srovnali a domácí vypadli z tempa. Do šaten se pak odcházelo za stavu 1:1. Ve druhé půli to bylo kdo z koho, ale domácí již nebyli tolik nebezpeční. My jsme zvyšovali obrátky a v 83. minutě jsme šli zásluhou Bětíka do vedení. Cennou výhru jsme pak uhájili, když domácí dohrávali o deseti. V závěru podzimu jsme chytili skvělou formu a nakoec přezimuje na prvním místě."

PODLESÍ - V. KARLOVICE 0:0

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Zápas se hrál na těžkém terénu a přítomní diváci se nakonec branky nedočkali. Nám se dařilo narušovat kombinaci domácího týmu již v zárodku a nepustili jsme je k jejich kombinační hře. Na šance jsme nakonec vyhráli, je jen škoda, že se nám nepodařilo vstřelit branku. Domácí si toho příliš nevypracovali a směrem dopředu nebyli nebezpeční. Bod z venku bereme, ale při lepší konstalaci jsme v Podlesí mohli bodovat i naplno."

LIDEČKO - DOLNÍ BEČVA 2:2 (0:0)

PETR KOSEČEK