MISTROVSKÁ KOPANÁ - aktuální výsledky, tabulky a střelci

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Zápas ve Viganticích rozhodla jediná branka v závěru prvního dějství. My jsme ještě do půle mohli hned dvakrát srovnat,ale brankáře domácích se nám překonat nepodařilo. Do šaten jsme odcházeli za stavu 0:1. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem něco udělat, zastavilo nás vyloučení Pavelůky v 64. minutě. V deseti jsme to měli těžké, domácím tak stačila jediná trefa na zisk tří bodů. Za předvedený výkon ale hráči zaslouží pochvalu, při troše štěstí jsme zde mohli bod uhrát."

JUŘINKA - KATEŘINICE 0:2 (0:1)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Utkání by spíše slušela remíza, poněvadž jsme nebyli horším týmem. Hosté se v první půli dokázali jednou střelecky prosadit. Ve druhém poločau jsme Kateřinice zatlačili, ale překonat brankáře hostí se nám nepodařilo. V závěru jsme hráli už vabynk a z brejku jsme inkasovali druhou branku. Hráčům nelze upřít bojovnost, ale chybělo nám více klidu ve finální fázi a v zakončení."

PODÍVEJTE SE! Vsetínskou rally vyhrál bývalý tovární pilot Fordu Greensmith

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Věděli jsme, že nás čeká hodně těžké utkání, domájí produkují velmi nepříjemný fotbal, který je plný osobních soubojů. V první půli jsme byli směrem dopředu více nebezopeční a po několika šancích ve 29. minutě udeřilo po brance Di Maia. Domácí se do šancí nedostávali. Ve druhém dějství se obraz hry změnil. Domácí zjednodušili hru a využívali i standartních situací. Jejich tlak jsme však ustáli a v samotném závěru přidal Navrátil druhou branku. Vítězství si vážíme, podali jsme kolektivní výkon a to slavilo úspěch."

VAL. PŘÍKAZY – HOR. LIDEČ 2:2 (2:1)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Nedělní derby odkoučoval Lukáš Vaculka ve spolupráci s Vénou Vobořilem. Před slušnou diváckou návštěvou se body dělily určitě spravedlivě, i když jsme dvakrát verdli. Myslím si, že utkání mělo svoji kvalitu. Ano určitě nás mrzí, že se nám nepodařilo odlepit z třináctého místa, ale utkání ukázalo že tam určitě nepatříme. V dalším kole nás čeká duel o šest bodů s Rožnovem pod Radhoštěm."

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Derby přineslo zajímavé utkání a padly také čtyři branky. Domácí se ujali vedení ve 29. minutě, o tři minuty později Sporek vyrovnal. Inkasovali jsme pak z kopačky domácího kanonýra Kušniera branku do šatny. Domácí byli v první půli více na míči a zaslouženě vedli o jednu branku. Ve druhém dějství se karta obrátila a začali jsme domácí tým přehrávat. Dvacet minut před koncem vyrovnal Pastorek na konečných 2:2. Dělba bodů je vzhledem k průběhu zápasu zasloužená, první půle patřila domácím, ve druhém poločasu jsme byli my lepším týmem."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - ROŽNOV P/R 4:1 (3:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Do utkání s Rožnovem pod Radhoštěm jsme nastoupili s hodně omlazeným kádrem a mladíci určitě nezklamali. Po třinácti minutách se prosadil Juřík. Další branka padla ve 35. minutě z kopačky Zedka. Povedenou první půli zakončil ve 40. minutě Zahradník. Do kabin jsme s odcházeli s pohodlným tříbrankovým náskokem. Ve druhé půli jsme ubrali na aktivitě. Marek ale dokázal v 63. minutě navýšit vedení již na 4:0. Hosté dali čestný úspěch ve 72. minutě. Do konce utkání se již skóre neměnilo a připsali jsme si zaslouženě tři body."

Roman Adámek, trenér Rožnova p/R: „Domácí byli v utkání favoritem a zejména v první půli dokázali potrestat naše chyby. Do šaten jsme tak šli s tříbrankovým mankem a za domácím týmem jsme zaostávali ve všech činnostech. Ve druhé půli se hra vyrovnala a padlo po jedné brance na každé straně. Utkání se rozhodlo již v první půli, kdy jsme třikrát inkasovali."

VAL. POLANKA - VIDČE 3:1 (2:0)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Vrcholem hodového víkendu ve Valašské Polance bylo fotbalové utkání A-týmu proti soupeři z Vidče. Tým trenéra Martina Filgase nebyl úplně v optimální sestavě vinnou stále se rozvíjející marodky, přesto chtěl před domácími příznivci podruhé v řadě bodovat. To se polanským fotbalistům nakonec podařilo, byť soupeř z Rožnovska rozhodně nedal kůži lacino. Poprvé v sezoně hájil branku Valašské Polanky zkušený Jakub Kolínek. Trenér Filgas povolal také tři dorostence, premiéru v A-týmu si odbyli Tomáš Včelica s Jiřím Daňkem a oba mladíci přispěli v závěru k definitivní pojistce tříbodového vítězství.

Polanský tým zahájil utkání aktivně, již ve 4. minutě mohl po centru Žídka otevřít skóre Tomšů, ale proti byla tyč hostující brány. V 11. minutě už byli domácí přesnější, Tomšů byl faulován na hranici dvacítky, postavil si míč k trestnému kopu a pohlednou střelou k tyči obstřelil zeď hráčů hostujícího týmu. Vidče se poprvé vážněji ozvalo v 17. minutě, kdy po rohovém kopu zakončoval Špůrek, jeho ránu přizvedl bránící Trčka. Vzápětí centroval Mičkal na hlavu Petruželovi, ten těsně branku Polanky minul.

Další změna ve skóre nastala ve 24. minutě, Březovják nacentroval míč Baranovi, polanský záložník pak připravil pozici na zakončení Kovalčíkovi a ten poslal domácí tým do dvoubrankového náskoku. Vidče mohlo za dvě minuty reagovat kontaktní brankou, Kolínek vyrazil proti Šimšovi až příliš brzy, ten pak poslal přihrávku Mičkalovi, hostující kapitán ještě kličkou obešel bránícího Adámka, ale branku Polančanů ze slibné pozice přestřelil. Následně se hosté dostali do další šance, Mičkal vyzval k zakončení na malém vápně Raždíka, ten však trefil brankáře Kolínka. Akce obou hráčů ze opakovala i ve 36. minutě, znovu byl na jejím konci úspěšný zákrok brankáře Kolínka. V závěru první půle se domácí prosadili ještě jednou, ale tentokrát jejich branka nebyla uznána pro ofsajd.

Po výměně stran se Vidči podařilo vstřelit kýženou kontaktní branku. Psala se 55. minuta a střelu Šimši Kolínek vyrazil před sebe, kde byl připraven do odkryté brány dorážet Heryán. Domácí tým byl pod tlakem, Polančany mohla svazovat i nedávna zkušenost s Horní Lidčí, kdy rovněž prohospodařili dvoubrankový náskok. Blízko k vyrovnání mělo Vidče v 73. minutě, Petružela centroval na hlavu Heryánovi, ale hlavičkoval těsně nad. Nápor Vidče kulminoval v 76. minutě, ale ke zklamání hostů trefil Raždíky tyč polanské brány. Domácí pak v nastavení definitivně pečetili své vítězství, po dobré práci dorostenců Včelici a Jiřího Daňka se před brankáře Lobanova dostal Kovalčík a podruhé v utkání jej překonal, díky tomu si tak Valašská Polanka připsala druhé vítězství v řadě."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „

LIDEČKO - PODLESÍ 0:4 (0:2)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Výsledek neodpovídá poměru sil na hřišti. V první půli jsme hostující tým dobře presovali a dostávali jsme se i do brankových příležitostí. V obrovské šanci se objevil Aleš Číž, ale nedal. Hosté pak dvakrát udeřili a odcházeli do kabin s dvobrankovým vedením. Ve duhé půli jsme opět začali aktivně, ale kontaktní branku se nám vstřelit nepopdařilo. Hosté čekali na svoje příležitosti a dvacet minut před koncem se radovali potřetí. V závěru hosté pečetili výhru. Ta je z našeho pohledu dost krutá, rozdíl mezi oběma týmy byl zejména v koncovce."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Utkání v Lidečku jsme čekali, že nebude jednoduché a to přesně na nás čekalo. Domácí hráli houževnatě, důrazně a my se těžce dostávali do větších šancí. Hned ve 3.min má gólovku domácí Aleš Číž, jde sám z křídla na Pepu Maleňáka, ten ale šanci skvělým zákrokem likviduje. Domácí se v průběhu první půle dostali několikrát do zajímavých šancí, ale naštěstí jim nevyšlo zakončení. I my na druhé straně máme z obou křídel zajímavé možnosti, ale ty kazíme ještě před šestnáctkou. Hodně nám pomohl závěr první půle. Ve 39.min dostává míč za obránce Petr Adzima a překonává brankáře - 0:1. Tentýž hráč ve 42.min dostává míč na 30 metrech, obránci dělá kličku doprava-doleva-doprava a následuje přesná střela, která s pomocí tyče končí v síti - 0:2. Tričko s "Funem" začíná být asi kouzelné.

Nástup do druhé půle patří domácím a zvláště u jedné máme štěstí, že hráči vůbec nevyšlo zakončení. My vyčkáváme na své možnosti a jedna z nich přichází v 68.min, míč do úniku dostává Erik Hrabovský a z pravého křídla zakončuje přesně na přední tyč - 0:3. Tato branka nám dala patřičný klid a naopak na domácích bylo vidět, jak jim vzala vůli resp. energii s výsledkem ještě něco udělat. Tečku za utkáním dělá v 86.min Pavel Blažek, toho posílá do úniku Nosálek, přichází klička brankáři a zakončení do opuštěné brány - 0:4. V utkání sice vítězíme jasným výsledkem, ten je ale pro domácí až moc krutý. My si musíme vzít tuto dnešní zkušeost do dalších zápasů a řadu momentů, pasáží musíme řešit jinak a lépe."

PROSTŘ. BEČVA - DOL.BEČVA 2:2 (2:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Derby na neutální půdě v Hutisku sledovalo 450 diváků. Začátek nás zastihl v nedbalkách, kdy jsme udělali chybu a hosté skórovali již po osmi minutách hry. Poté jsme převzali otěže a ve 14. minutě Plesník srovnal. Po dvaceti minutách jsme se ujali Reisskupem vedení. To jsme mohli později i navýšit. Do kabin jsme tak odcházeli za jednobrankového vedení. Ve druhém poločasu hosté přidali a bylo jich plné hřišti. Z penalty se jim podařilo ve 72. minutě srovnat. V závěru mohly oba týmy utkání rozhodnout. V zajímavém duelu si tak oba celky body rozdělily."

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Začátek utkání nám vyšel a již po osmi minutách jsme se ujali Vítkem špatným vedení. Potom ale přišlo uspokojení a vyklidili jsme pole. Domácí dvěmi brankami výsledek do půle otočili. Druhý poločas už byl z naší strany o něčem jiném. Dvě šance jsme nedali, až nakonec Jurečka proměnil penaltu. Na konci utkání jsme mohli dát i třetí branku, nakonec zápas skončil spravedlivou dělbou bodů."

PETR KOSEČEK