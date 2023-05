VAL. PŘÍKAZY - PROSTŘ. BEČVA 5:1 (2:0)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Dnešní domácí mistrovské utkání jsme zvládli na výbornou. Kluci plnili vše, co jsme si řekli před zápasem. Bylo to velmi vyrovnané utkání od šestnáctky po šestnáctku, ale my jsme byly šťastnější v koncovce. Ve 24. minutě dal první branku náš střelec Kušnier. Do této doby jsme měli ještě čtyři stoprocentní brankové příležitosti, ale perfektní hostující gólman vše zneškodnil. Ve 32. minutě už byl na branku Baránka krátký. Ještě ve 41. min. jsme měli velkou příležitost, ale opět nás vychytal hostující gólman. Takže poločas pro nás 2:0. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně. Hra byla rychlá, bojovná z obou stran. V 66. minutě utekl náš útočník Kušnier a dal svou druhou branku. Pro nás to byl již veselejší stav 3:0. Po zbytek druhého poločasu jsme hráli to, co jsme potřebovali. Kušnier ještě přidal svoji třetí branku. Hostující tým ještě korigoval na 4:1, ale my jsme opět měli poslední slovo nádhernou brankou v 86. minutě Lefka. Dnešní zápas jsme odmakali na výbornou, za co klukům děkuji. Příští zápas odjíždíme na horkou půdu do Podlesí."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Valašské Příkazy nám daly lekci z produktivity. Přitom v první půli se hrála poměrně vyrovnaná partie. Domácí na rozdíl od nás, dokázali své příležitosti zužitkovat. Také druhý poločas přinesl podobný obraz hry. V poli to bylo vyrovnané, ale branky dávali jen domácí. Za stavu 4:0 jsme snížili, ale poslední slovo měli v posledních minutách domácí hráči. V posledních duelech se výsledkově trápíme a musíme toto období nějak překonat."