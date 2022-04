Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Derby přineslo vše, co k těmto utkáním patří. První půle nám ale vůbec nevyšla. Přitom jsme se už po dvanácti minutách hry ujali Macíčkem vedení. Další šance jsme však nevyužili a hosté nás z brejků tvrdě trestali. Navíc proměnili i penaltu a do šaten jsme poměrně překvapivě odcházeli s dvoubrankovým mankem. V poločasové přestávce jsme se zklidnili a brzy po zahájení druhé půle dal Milan Baroš kontaktní branku. Ta nás nakopla ještě víc a další branka byla na spadnutí. Postaral se o ni znovu nejlepší střelec EURA 2004 Milan Baroš, který srovnal na 3:3. Výhru nám vystřelil dvanáct minut před koncem Kožušník. Na tři body jsme se tentokrát hodně nadřeli, o to víc si výhry ceníme. Teď nás čeká další derby, na umělce v Rožnově pod Radhoštěm."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Od prvních minut se diváci, kteří dorazili za slunečného počasí v hojném počtu na derby zápas do Vigantic nenudili. Zápas měl náboj, atmosféru, plály emoce nejen na hřišti, ale i na tribunách a bylo se nač dívat až do samotného závěru. Rozdíl devíti míst v tabulce dnes nebyl patrný a videčský tým byl vyrovnaným soupeřem zkušeným domácím v sestavě i se svými největšími hvězdami, bývalými reprezentanty Barošem a Bolfem. V první šanci utkání se v úvodu ocitá dnes výborně hrající Kubját, ale jeho střela z hranice velkého vápna míří mimo. To domácí hned svou první šanci využívají. Ve 12.min. si kapitán Macíček naskakuje na centr Vičana a hlavou usměrňuje míč přesně k pravé tyči Petruželovy brány 1:0. Na druhé straně uniká po křídle Kubját, nachází Heryána, ten si krásně připravuje míč na levou nohu, ale ve vyložené šanci branku míjí. Následují dvě šance domácích. Rezdar obchází dva obránce hostí nicméně skvělý Petružela jeho střelu chytá a po rohovém kopu hlavička Bolfa jen těsně míjí hostující branku. Hra se přelévá z jedné strany na druhou a tentokráte se vyznamenává domácí brankář Bilík, který chytá krásnou střelu Mičkala. Ve 26.min. je srovnáno. Kubját prochází domácí obranou a nechytatelně zakončuje k levé tyči 1:1. Ve 35.min. se poprvé ke slovu dostává domácí kanonýr Baroš. Jeho hlavičku po centru Vičana Petružela chytá. O chvíli později Macíček uvolňuje Vičana, ten je však v zakončení nepřesný. První půle graduje a hosté jdou do vedení. 42.min. a krásná akce po ose Kubját, Babinec a netradičně hlavou přesně zakončující Heryán 1:2. Na druhé straně má vyrovnání na kopačkách Baroš, ve vyložené šanci však selhává a jeho střela jen otírá břevno hostující brány. Nedáš – dostaneš. Heryán uniká domácí obraně, v šestnáctce je sražen a následuje pokutový kop. Ten ve 45.min. bezpečně proměňuje hostující kapitán Mičkal. Skvělý poločasový výsledek 1:3.

Do druhé půle vstupují lépe domácí a bohužel pro nás hned ze své první střely snižují. Barošovo zpracování míče ve 49.min. neposuzuje hlavní rozhodčí jako hru rukou, ten toho využívá a ihned si navádí míč na hranici velkého vápna, odkud nechytatelně míří k levé tyči Petruželovy brány 2:3. Rázem jsou domácí zpět v zápase. Nadále stupňují tempo a vyrovnání visí ve vzduchu. Střela Macíčka po rohovém kopu ještě brankou nekončí. Nicméně v 63.min. jsme při odkopu nedůrazní, míč se ve skrumáži odráží k Macíčkovi jehož ránu Petružela reflexivně vyráží jen k dobíhajícímu Barošovi a pro něj už není problém uklidit míč do prázdné brány 3:3. Vrátit zpět vedení na naši stranu může Kubját. V 72.min. jej nádherně za obranu uvolňuje Mičkal. Jeho sólo však domácí brankář Bilík chytá. Škoda, neboť vzápětí v 78.min. následuje z pravé strany přímý kop Pavlíčka, centrovaný míč na přední tyči nachází přesně hlavu Kožušníka a domácí dokonale otáčejí skóre utkání 4:3. Blíží se závěr a hosté vrhají poslední zbytky sil do vyrovnání. Šance přicházejí. Střelu Mičkala po rohu blokuje domácí obrana, v 82.min. se míč v šestnáctce odráží ke střídajícímu Jurčovi, ten však místo střely volí zpracování a nezakončuje a v poslední příležitosti se ocitá v nastavení po přiťuknutí Babince Heryán, ale rovněž jeho střelu obětavě blokují domácí obránci. Zápas končí vítězstvím favorita. Dnes jsme si však prohrát nezasloužili."

KATEŘINICE - ROŽNOV P/R 3:1 (2:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Duel se zachraňujícím se Rožnovem pod Radhoštěm jsme nakonec zvládli. Utkání se hrálo nahoru-dolů a oba celky si vytvořily nespočet brankových příležitostí. Jako první se prosadil po dvaceti minutách Peredarjuk. Pomohla nám branka do šatny, kterou zaznamenal po samostatném průniku Čtvrtníček. Ve druhé půli to vypadalo podobně. V defenzívní činnosti jsme měli pár chyb, které naštěstí hosté nedokázali zužitkovat. Uklidňující třetí branku zaznamel v 72. minutě Karlík. Hosté o tři minuty později korigovali na 1:3. Na rozdíl od hostujíco celku, jsme dokázali své příležitosti přetavit v branky a to také rozhodlo."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Zápas v Kateřinicích jsme nezvládli, přestože jsme si vypracovali řadu příležitostí. Domácí tým dal do půle dvě branky. Ve druhém poločasu jsme inkasovali potřetí. Patnáct minut před koncem jsme snížili, ale to bylo z naší strany vše. V příštím utkání hostíme v derby Vigantice a pro diváky to bude určitě atraktivní duel."

VLACHOVICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 0:7 (0:4)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Hostům s řadou dorostenců v sestavě, stačilo 28 minut a utkání bylo prakticky rozhodnuto. Už ve 4. minutě otevřel skóre zápasu Horáček. V 15. minutě střelou k tyči přidal druhou branku Daniš a ve 28. minutě prostřelil domácího brankáře Poláček. My jsme se během první půlhodiny dostali do několika dobrých příležitostí, ale i z bezprostřední blízkosti jsme nebyli schopni skórovat. V závěru poločasu přidal střelou pod břevno Veselý čtvrtou branku hostí a tímto skóre skončil první poločas. Ve druhém dějství už se utkání jenom dohrávalo, když další branky přidali hosté v 63. minutě Vaiglem, v 86. minutě se trefil znovu Daniš a v 90. minutě završil výsledek utkání Kostka. Vysoké vítězství hostí je pro nás asi dost kruté a neodpovídá dění na hřišti, ale takový už je fotbal."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání ve Vlachovicích nebylo tak jednoduché, jak napovídá výsledek. Domácí především v první půli hodně zlobili a dostali se do několika vyložených příležitostí. V této době nás podržel brankář Frolich. Přesto jsme se dokázali v prvním dějství střelecky prosadit a do kabin jsme odcházeli se čtyřbrankovým náskokem. Druhý poločas už byl v naší režii, domácí rezignovali na lepší výsledek. V závěru jsme po pěkných kombinacích přidali další branky. Tentokrát jsme se museli obejít bez fluktuantů z divizního A týmu a talentovaní mladící chytili svoji šanci za pačesy. Utkání s posledním týmem tabulky jsme tak zvládli a v tabulce se chceme posunout do vyších pater."

KELČ - BYLNICE 1:0 (0:0)

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Důležité utkání s Bylnicí jsme vyhráli utěšenou brankou Jiříčka z trestného kopu. V první půli se hrála vyrovnaná partie, obrany obou týmů byly pozorné. Klíčový moment se udál v 66. minutě, kdy Jiříček krásně zakroutil míč z trestného kopu. Cennou výhru jsme si už pohlídali, navíc hostím byl v závěru vyloučen brankář. Opět jsme dali šanci několika mladíkům, kteří se své role zhostili na výbornou."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Zápas rozhodla jediná naše chyba v defenzívní činnosti. Přitom v prvním poločasu jsme se prezentovali velmi aktivní hrou. Stále se však trápíme v zakončení. Domácím se ve druhém poločasu podařilo skórovat z přímého kopu. Nám se pak naskytla možnost na vyrovnání, ale v jasné šanci jsme selhali. V závěru jsme přišli o brankáře Hudečka, který fauloval mimo šestnáctku domácího útočníka. Ztráta bodů určitě zamrzí, měli jsme zde na lepší výsledek."

HORNÍ LIDEČ - FRANC. LHOTA 0:2 (0:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Místní derby a navíc s lídrem tabulky přilákalo slušnou návštěvu. Nezachytili jsme začátek utkání a již v sedmé minutě jsme inkasovali. Poté se hrála vyrovnaná pasáž, hosté spoléhali na útočnou dvojici Filák-Chmela. Nám se však nedařilo pořádně zakončovat nabídnuté příležitosti. Hru hostí dirigoval hrající trenér Mojmír Jaroš a jejich obrana nás do velkých příležitostí nepouštěla. V první půli nás dvakrát podržel brankář Kubín. Do druhé půle jsme udělali změny v sestavě a začali jsme být aktivnějším týmem. Nepodařilo se nám však využít své šance. Hosté trpělivě čekali na své brejkové možnosti. V závěru pojistil výhru hostí zkušený Jaroš. Derby jsme nezvládli, stále se trápíme v koncovce, hosté ale ukázali svoji sílu směrem dopředu a tentokrát jim dobře fungovala i obrana."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „První poločas místního derby byl vyrovnaný, kdy jsme dali branku po standartní situaci, kdy se prosadil Juráň. Další možnosti jsme nevyužili a tak jsme vyhráli půli 1:0. Druhý poločas nás soupeř zatlačil, ale paradoxně šance jsme si vytvářeli my a soupeře podržel gólman. Při jednom z brejků Chmelu zastavil soupeř nedovoleně a dostal zaslouženou červenou kartu. Konec zápasu už patřil nám, kdy jsme chodili do otevřené obrany a nakonec dala i gól na 2:0. Výborný zápas odehrála naše stoperská dvojice a pochvalu zaslouží taky Roman Žídek, který odehrál asi 70 minut, kdy hrál zápas asi po dvaceti letech a vzhledem k naší marodce nám hodně pomohl. V závěru se nakonec dostal na hřiště po vleklém zranění i exligový Lukáš Matůš. Velký přínos byli i naši fanoušci, kteří nám udělali skoro domácí atmosféru."

VAL. PŘÍKAZY - HRACHOVEC 1:2 (0:1)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Opět naše špatné vstupy do utkání, 5. minuta první šance soupeře a hned z toho byla branka. V tento moment jsme museli hodně zabrat, ale hned v 11. minutě kopal soupeř pokutový kop, který však neproměnil. Pak měl Hrachovec ještě jednu šanci, ale to už jsme se dostávali do hry a měli i příležitosti, které jsme nepoměnili. Tou asi největší byl samostaný únik Vaculky a následná dorážka Garguláka, ale hostojící golman vše zlikvidoval. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře a bojovností dostávali soupeře do nesnází. Ten to měl takové kostrbaté, hodně jsme se tlačili dopředu. A v ten moment asi přišel zásadní okamžik utkání, kdy po druhé žluté byl vyloučen Holec, přesto nám vyloučení neublížilo a stále jsme se snažili dát gól. Ale přišel brejk soupeře a druhá branka v naší síti. Bylo téměř hotovo, nic jsme však nevzdali a náš tlak vyústil v pokutový kop, který proměnil Ptáče. Ten samý hráč se ocitl v 88. minutě před brankou soupeře, ale z pěti metrů trefil jenom břevno a tak jsme zůstali bez bodu. Utkání mělo náboj, emoce a vše co k fotbalu patří v touze po získání bodů."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Utkání ve Valašských Příkazech nebylo z našeho pohledu vůbec jednoduché a domácí se o bodový zisk rvali až do samotného konce zápasu. Přitom začátek utkání byl v naší režii, po pěti minutách nás poslal Vala do vedení. O pět minut později Prihara dokonce neproměnil penaltu a mohli jsme přidat i další branky. To se nestalo a domácí vycítili svoji šanci a začali se dostávat na dostřel naší branky. Valašské Příkazy přišly o vyloučeného hráče. Nám se podařilou agilním Valou přidat druhou trefu. Závěr utkání jsme si zbytečně proti deseti domácí zkomplikovali. Ti snížili z penalty a v závěru sahali po vyrovnání, míč skončil jen na břevně. Náš výkon nebyl tentokrát optimální, přesto jsme rádi za tři body."

PODLESÍ - JUŘINKA 2:2 (1:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Dnes opět platilo, kdo dorazil na utkání, určitě se nenudil. Od prvních minut si týmy vytvářely gólové šance a kdyby utkání skončilo 7:6, asi by se nikdo nedivil. Z naší strany to byl souboj hlavně s brankářem hostí Holáněm, který vychytal naše hráče. Nejvíc to bylo v 60.min za stavu 1:1, kdy nejdříve zlikvidoval penaltu a také následnou dorážku. O pár minut později jdou na druhé straně hosté do vedení, vyrovnání pak přichází v 71.min po další penaltě. V závěru jsme mohli přidat třetí branku, ale Honza Nerušil ve velké šanci míří nad. Naše branky vstřelili Nosálek a Zetek. Děkujeme moc fanouškům, kteří dnes i přes proměnlivé a deštivé počasí dorazili v hojném počtu."

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Utkání skončilo spravedlivou remízou. Museli jsme improvizovat v sestavě a povolali jsme několik dorostenců. Ti se své role zhostili na výtečnou a odvedli dobrý výkon. Utkání mělo dobré tempo a oba celky si vytvořily množství šancí. Nás podržel při penaltě brankář Holáň a v závěru mohly oba týmy strhnou výhru na svoji stranu. S jedním získaným bodem u nás panuje spokojenost."

