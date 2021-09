Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V první čtvrthodince se mužstva spíš oťukávala. V 19. minutě se ale ve skrumáži orientoval nejlépe Dominik Plšek a otevřel skóre zápasu. Hosté hrozili převážně ze standartních situací, ale většinu z nich pokryl náš bránkář. Ve 35. minutě nám nebyl uznán dle našich hráčů regulérní gól. Brankáři hostí vypadl po střele míč a Marek Macháč ho dorážel do sítě. Hlavní sudí však asi jako jediný viděl faul na brankáře. Poločas tedy skončil 1:0. Ve druhém poločase se už v 51. minutě trefil po rohovém kopu Lysák a srovnal na 1:1. Postupem času se stále více prosazovali hosté, nám poměrně rychle ubývaly síly a museli jsme prostřídat. V 83. minutě se hostům podařilo otočit výsledek na 1:2, když se po našem nedůrazu ve skrumáži prosadil Lukáč. Výhru hostů ještě v závěru pečetil Sucháček a hosté z Bylnice si odvezli tři body."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V derby ve Vlachovicích jsme chtěli prodloužit naši sérii výher. První půle ale byla z naší strany hodně vlažná. Domácí nás zaskočili aktivní hrou a těžili především ze standartních situací. Z jedné z nich se dokonce ujali po dvaceti minutách hry vedení. Nám vázla kombinace a byli jsme všude pozdě. O půli jsem v kabině zvýšil hlas a na hřiště jsem poslal bývalého divizního kanonýra FC TVD Slavičín Lukáše Hořáka. Tato změna nám hodně pomohla a po pěti minutách jsme Lysákem srovnali. Branka nás uklidnila a začali jsme domácí celek přehrávat. Svoji převahu jsme dokázali zužitkovat až v poslední desetiminutovce. Nejdříve se prosadil Lukáč a v poslední minutě pečetil výsledek Sucháček. Na výhru jsme se ve Vlachovicích ale hodně nadřeli a domácí nám nedali body zadarmo. Jsem ale rád, že jsme derby zvládli a natáhli tak svoji neporazitelnost."

HORNÍ LIDEČ - VIDČE 5:0 (3:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V duelu s Vidčí jsme chtěli konečně zlomit naše střelecké prokletí a nakonec se nám to i podařilo. Vše odstartovala rychlá branka Abíka již v 5. minutě. Začali jsme hostující celek přehrávat a vytvářeli jsme dobré střelecké příležitosti. Do půle se nám podařilo ještě dvakrát skórovat, nejdříve se prosadil kanonýr Surovec a po něm i Liška. Hosté se ve druhém poločasu snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale naše obrana byla velmi pozorná. Dvacet minut před koncem se trefil navrátilec do sestavy Smolík. O deset minut později přidal pátou branku Žák. Závěr utkání si už hráči užívali a je z toho nakonec vysoká výhra. Ta je naprosto zasloužená, hráči utkání dobře odpracovali. Těší mne nalezená střelecká produktivita a také udržená nula v zadních řadách. Vítězství budeme chtít potvrdit i v dalším domácím duelu proti Podlesí."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Třetí utkání venku a třetí prohra po nepodařeném výkonu. Venku nehrajeme dobře a vymlouvat se na to, že spolu s trenérem Marákem chyběli čtyři hráči nemá smysl, neboť především vlastními chybami jsme se již v prvním poločase připravili o lepší výsledek. Stává je skoro pravidlem, že v samotném úvodu zápasu inkasujeme. Stejně jako ve Francově Lhotě, doma proti Viganticím, tak i na půdě Horního Lidče prohráváme od 5.min. 1:0. Na hranici šestnáctky se k odraženému míči dostává Abík a střelou k levé tyči Kociánovy branky otevírá skóre zápasu. První půle se nám herně nedaří, výkon mužstva je mdlý a domácí nás přehrávají na všech postech. Vytvářejí si tlak a druhá branka na sebe nenechává dlouho čekat. Ve 34.min se kolem Fryšary obtáčí Surovec a nechytatelně prostřeluje brankáře hostí 2:0. Teprve poté se ke slovu dostáváme my, ale pěkná kombinace Kubjáta s Dobešem, kterou zakončuje střelou Pavel Drda v síti domácí brány nekončí. Z naší strany tragický první poločas uzavírá branka do šatny, kdy se střela Krajči odráží od tyče k zcela volnému Liškovi a pro něj už není problém zamířit přesně. Poločas 3:0 a o vítězi zápasu je rozhodnuto.

Do poločasu druhého vstupujeme aktivně a prvních patnáct minut je zcela v naší režii. Vytváříme si šance, ale neproměňujeme je. Dvakrát se k zakončení dostává Heryán. V první tutovce míjí bránu a při druhé střele trefuje Kubína. V přemíře snahy zkorigovat výsledek, ale stále častěji otevíráme obranu a tím vzniká více prostoru pro domácí rychlé útočníky. Po jednom takovémto brejku jen za cenu faulu zastavujeme s šestnáctce šanci domácích. Následuje pokutový kop, který nadvakrát v 72.min. proměňuje Smolík 4:0. V závěru nejprve Kocián skvěle chytá sólo Krajči, vzápětí na druhé straně sám postupuje na domácího brankáře Kubját - neproměňuje, aby pro změnu po dalším přečíslení hostující obrany v 82.min upravil na konečných 5:0 střelou k tyči Žák."

KATEŘINICE - HRACHOVEC 1:2 (0:2)

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Souboj s Hrachovcem přinesl kvalitní zápas z obou stran. Hrál se útočný fotbal s množstvím brankových příležitostí na obou stranách. Hosté u nás potvrdili své nesporné fotbalové kvality a po naší chybě šli již v šesté minutě do vedení. Poté se začalo na hřišti jiskřit a hlavní rozhodčí některé situace přestal zvládat. Hosté se před půli dočkali i druhé trefy. Podobný obrázek přinesl i druhý poločas. My jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat, hosté hrozili z nebezpečných brejků. Postupně přibývalo tvrdších zákroků a na to jsem musel reagovat. Rozhodčí mne však vykázal na tribunu. V závěru jsme Drdou snížili na jednobrankový rozdíl, ale vyrovnat se nám už nepodařilo."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „V duelu s Kateřinicemi jsme odehráli solidní partii a vytěžili jsme z ní tři body. Pomohla nám rychlá branka Orsága ze 6. minuty. Poté jsme si vypracovali další možnosti a nastřelili konstrukci domácí svatyně. Domácí jsme do šancí příliš nepouštěli a jeden závar před naší brankou jsme vyřešili. Ve 37. minutě se prosadil Janošek a do šaten jsme odcházeli s dvoubrankovým vedením. Druhou půli jsme hráli ze zajištěné obrany a definitivně mohl rozhodnout Vala. Na hřišti se pak přitvrdilo, ale o svůj dvoubrankový náskok jsme přišli až v samotném závěru. Na vyrovnání domácím už nevyšel čas a tak si odvážíme z horké půdy v Kateřinicích zaslouženě tři body, o tu branku jsme byli lepší."

VIGANTICE - ROŽNOV P/R 3:0 (1:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Derby s Rožnovem pod Radhoštěm jsme měli od samotného úvodu pod kontrolou a hosté mohou děkovat jen brankáři Sekyrovi, že neodjeli s větším brankovým přídělem. Soupeř toho dopředu moc nepředvedl a jeho jedinou příležitost lapil Slovák. V úvodu jsme se střelecky trápili, ale pomohla nám branka Václavíka po půlhodině hry. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, my jsme se tlačili do zakončení, navíc jsme neproměnili pokutový kop. Vše rozhodla druhá trefa Macíčka ze 65. minuty. Hosté neměli moc sil na zvrat a my jsme pokračovali v zahazování šancí. Sám Milan Baroš měl čtyři dobré brankové příležitosti, ale je pravdou, že všechny tři naše góly připravil. Definitivní podobu výsledku dal v samotném závěru Nečas. Naše výhra o tři branky je naprosto zasloužená a pro hosty ještě dost milosrdná. "

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Domácí nás přehráli a byli lepším týmem. Od vyšší porážky nás zachránil výborný výkon brankáře Sekyry. utkání bylo hodně rozkouskované plné osobních soubojů. Výhra domácích je však plně zasloužená, náš výkon tentokrát nebyl optimální."

VAL. PŘÍKAZY - VAL. MEZIŘÍČÍ B 0:0

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „ Dalo by se říct, že s tak kvalitním soupeřem je bod nakonec dobrý. Celý zápas byli hosté lepší na míči a v kombinační hře, ale naše obrana i s brankářem odehrála velmi slušný zápas a soupeře do žádné větší vyložené šance nepustila. Samo sebou jsme si byli vědomi vážnosti situace v získávání bodů a postavení v tabulce. Již před zápasem trenér Libor Kubiš oznámil, že pokud nebude zápas za tři body, tak u týmu končí. Což se i stalo a tímto mu děkujeme za práci u nás. Zápas to byl z naší strany bez šance a střely na bránu a naše nemohoucnost v útočné fázi ke třem bodům nevedla. Asi do konce podzimu bez trenéra, už jsme to tak měli několikrát. Tréninky si udělají hráči pod vedením zkušených borců sami a trošku na to dohlédnu. Na zápas se postavím na střídačku. U nás nic nového, podobný model jsme už zažili, určitě teď na podzim není aktuální hledat nového trenéra."

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání ve Valašským Příkazech se nám vcelku vydařilo, chyběla mi k celkové spokojenosti vstřelená branka. Po celé utkání jsme byli fotbalovějším týmem, ale špatně jsme řešili finální koncovou situaci. Některé věci jsme podle mne dělali příliš komplkovaně a kolikrát si stačilo přihrát do volného prostoru. V utkání obstála obrana s brankářem. Příliš vyložených příležitostí v utkání k vidění nebylo, přesto jsme si některé dobré možnosti vytvořili. Musíme ještě zapracovat na útočné fázi, přesto jsem s bodem z Valašských Příkaz spokojený."

PODLESÍ - FRANCOVA LHOTA 3:6 (0:3)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „K utkání jsme nastoupili v hodně improvizované sestavě. Trápí nás velká marodka a na hřiště nastoupilo v našem dresu několik mladíků. Hosté se prezentovali výborným dojmem a po zásluze berou tři body. Ve druhém poločasu se nám podařilo utkání ještě zdramatizovat, ale po další chybě jsme inkasovali pátou branku. Hosté si už závěr zápasu pohlídali."

Karel Matůš, činovník Francova Lhota: „Francova Lhota vstoupila do utkání aktivně a už v úvodu si vypracovala dvě obrovské příležitosti. Po pěkné kombinaci postupoval z levé strany sám na gólmana Jaroš, ale trefil jen jeho nohu. Vzápětí zakončoval ve dvacítce Ondra Filák, jehož střelu brankář vyškrábl na roh. V 9.min. šly Lhoty do vedení, když odražený trestňák dopravil do sítě důrazný Juráň - 0:1 Po dalších velkých šancích se prosadil ve 26.min. a ve 36.min. Ondra Filák a rázem to bylo 0:3 Jedna z branek byla po rychlém zatáhnutí R. Chmely po pravé straně a předložení míče na malé vápno, kde Ondra v klidu dorazil. Hosté nijak zvlášť nezlobili a vypadalo to na klidný zápas. Druhá půle ale zastihla Francovu Lhotu v ledabylém rozpoložení. Příliš mnoho nahrávek vzadu, žádná nabídka od ofenzivních hráčů a celkový nedůraz stál za dramatizací výsledku. Nejdřív nedůrazem propadl Martin Chmela na půlce a z levé strany pak střílel křížem osamocený hráč - 1:3 Brzy na to naštěstí odpověděl Kovář, dorážející míč nechytatelným šůlánkem - 1:4. Pak šel ovšem střed hřiště jak se říká "na párek", domácí chytili vlnu a pěkné vysunutí mezi stopery zakončil útočník kolem brankáře - 2:4. Za pět minut podobná situace, ale zakončená útočníkem pádem do obránce. I když tedy padal dřív než došlo ke kontaktu. Penalta a snížení na 3:4. Na druhé straně bylo podobných situací vícero, ale to rozhodčí jako penaltu neposoudil. Naši šli naštěstí do sebe začali opět hrát a v 73.min. po rychlém brejku unikl Martin Bambuch a skákavým zakončením zařídil vedení 3:5 V 81.min se dostal do úniku Radek Chmela, i přes faul zezadu, když ho podrazil obránce pokračoval, při kličce gólmanovi byl podražen, ale v pádu stejně dokázal zakončit na 3:6. Závěr utkání jsme si už zkušeně pohlídali a po divokém výsledku bereme další tři body."

Utkání Kelč - Juřinka bylo odloženo na čtvrtek 28. 10. 2021 ve 14 hodin.

PETR KOSEČEK