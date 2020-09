Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „V duelu s Vlachovicemi jsme byli papírovým favoritem a tuto roli jsme nakonec i splnili. Od první minuty jsme vstoupili do zápasu aktivně a sebevědoměji. Vytvořili jsme hodně gólových příležitostí, které jsme místy až trestuhodně zahodili. Hosté z Vlachovic hráli hodně z hlubokého bloku a snažili se využít rychlých protiútoků, pomocí jejich šikovného útočníka Hověžáka. Náš gólman Rišica byl vždy na správném místě a několikrát nás podržel. Z velkého množství šancí jsme proměnili pouze tři, neboť i brankář hostí Macháč měl svůj den. Utkání jsme nakonec zaslouženě vyhráli. V dalším kole cestujeme do Vidče a tam nás nečeká nic jednoduchého."

Branky: 34., 57. Smilek, 54. Drda.

VIGANTICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:3 NP (1:2)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Rezerva Valašského Meziříčí se u nás představila ve velmi dobrém. Mladíci hráli v pohybu a velmi dobře kombinovali. První branku jsme inkasovali již po třech minutách hry. Poté jsme se dostali také my do hry, ale hosté využívali každé příležitosti k nebezpečným kontrům. Brankář Slovák ale byl vždy na svém místě. Po půlhodině hry se nám podařilo Kulišťákem srovnat. O minutu později si ale hosté vzali vedení znovu nazpět. Ve druhém dějství jsme udělali změny v sestavě a svého soupeře přitlačili. Vičan z trestného kopu srovnal na 2:2. Poté nás zabrzdilo vyloučení střídajícího Řepky. V závěru mohly oba celky strhnout výhru na svoji stranu. V penaltové loterii se více dařilo hostujícímu celku."

René Frolich, trenér Val. Meziříčí B: „Ve Viganticích jsme do zápasu vstoupili velmi dobře a již po třech minutách jsme se radovali z branky. Prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem. Pak jsme si hru zbytečně komplikovali a domácí srovnali. Horáček nám ale vrátil vedení zpět. Ve druhém poločasu domácí přeskupili řady a podařilo se jim srovnat. Po vyloučení Řepky jsme mohli utkání rozhodnout, ale špatně jsme řešili finální přihrávku a nevyužili různá přečíslení. Navíc domácí celek hodně podržel brankář Slovák. Podařilo se nám v průběhu zápasu uhlídat Milana Baroše, což pro nás bylo klíčové. V penaltách se nám dařilo a máme bod navíc, ale klidně jsme ve Viganticích mohli bodovat naplno. Pochválit musím i trojici rozhodčích a především hlavní sudí Karolínu Jílkovou."

Branky: 29. Kulišťák, 71. Vičan - 3., 30. Horáček.

KELČ - PODLESÍ 5:1 (2:1)

Zbyněk Vinklár, trenér Kelč: „V duelu s Podlesím jsme chtěli odčinit nevýrazný výkon v posledním utkání ve Valašských Příkazech. Podařil se nám začátek utkání a již v 9. minutě nás poslal Reisskup do vedení. Hosté ale po pěti minutách hry srovnali. Klíčový moment přišel před odchodem do šaten, kdy dal Rada druhou branku. Ta nás uklidnila a po příchodu z kabin se trefil Kulich. Hosté otevřeli obranu, coý byla voda na náš mlýn. Z brejků jsme pak tvrdě trestali a podařilo se nám vstřelit další dvě branky. Konečný výsledek je pro hosty možná krutý, ale my jsme utkání zvládli perfektně po taktické stránce. Výborně nám fungovala defenzíva a výborným způsobem jsme řešili i brejkové situace. Z tohoto pohledu je naše výhra naprosto zasloužená. Další utkání hrajeme ve Valašském Meziříčí a konečně chceme bodovat dvakrát za sebou, což se nám předtím nedařilo."

Branky: 9., 60. Reisskup, 41. Rada, 50. Kulich, 75. Škařupa - 14. Košut.

HORNÍ LIDEČ – VAL. PŘÍKAZY 3:0 (1:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V derby s Valašskými Příkazy jsme chtěli potvrdit body z Rožnova pod Radhoštěm, což se nám nakonec i podařilo. Do utkání už zasáhli i naši slovenští legionáři a na našem výkonu to bylo znát. Od úvodního hvizdu jsme byli lepším týmem a naši převahu vyjádřil po dvaceti minutách hry Smolík. Dále jsme diktovali tempo hry a brzy po přestávce jsme přidali uklidňující druhou trefu Fojtíkem. Hosté po inkasované brance přeskupili řady, ale naše obrana fungovala spolehlivě. V závěru přidal třetí pojistku opět Fojtík. Naše výhra je naprosto zasloužená, hráčům patří za předvedený výkon poděkování."

Karel Solař, vedoucí Val. Příkazy: „Zápas se nám absolutně nevydařil, a to ve všech směrech. Volba vítězné sestavy z předchozího utkání se ukázala být chybná. Dokonce se nedá vyzdvihnout ani žádný individuální výkon. Soupeř byl bezesporu lepší. Domácí nedělali chyby v obraně. Byli jistější, což může být dáno dlouholetou sehraností jejich týmu. U nás je to zatím přesně opačně. Náš tým se pořád poznává a sehrává. Horní Lideč byla i více aktivní v ofenzívě. My jsme nebyli schopní si nějaké gólové situace vytvořit. Pár záblesků jsme sice měli, jednalo se o vyložené šance, ale nedokázali jsme je proměnit. I kdybychom hráli šest hodin v kuse, tak gól nedáme. Zápas nám nevyšel ve všech ohledech, ale takový je prostě fotbal."

Branky: 20. Smolík, 55., 88. Fojtík

HRACHOVEC - ROŽNOV P/R 3:1 (2:1)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Do Utkání s Rožnovem pod Radhoštěm jsme nastupovali bez několika zraněných hráčů, přesto jsme zápas zvládli na jedničku. Hosté přijeli s hodně omlazeným týmem a tam jsme ze začátku nevěděli, co od nich očekávat. Pomohla nám úvodní branka, kdy se z penalty nemýlil Malý. Ve 26. minutě se prosadil Lušovjan a přidal druhou trefu. Hostům se ale podařilo ve 42. minutě dát kontaktní branku. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, hosté se na dostřel naší branku příliš nedostávali. Navíc doplatili na nedisciplinovanost, když jim byl po hodině hry vyloučen hráč. Výhru jsme si již pohlídali a tu v závěru korunoval svojí druhou trefou v utkání futsalista Chrudimi Jakub Malý."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Přijeli jsme oslabeni o několik hráčů a šanci v sestavě tak dostali někteří mladíci. V první půli domácí potrestali dvě naše chyby a dostali se do dvoubrankového vedení. Těsně před odchodem do kabin jsme dali Seidlem kontaktní branku. Ve druhé půli jsme se snažili o vyrovnání, ale přibrzdilo nás vyloučení Sladovníka. Domácí v závěru svoji výhru pečetili třetí brankou."

Branky: 18. (pen.), 85. Malý, 26. Lušovjan - 42. Seidl.

FRANC. LHOTA - VAL. KLOBOUKY 6:3 (2:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „První poločas byl spíše bojovný než fotbalový, my sice drželi více balón a byli aktivnější, ale hosté dali z první střely na branku gól a to nás trošku utlumilo. Podařilo se nám vyrovnat, ale bohužel z druhé střely jsme zase inkasovali. Naštěstí do poločasu se nám podařilo vyrovnat. Druhý poločas jsme zase začali aktivně a šli jsme zaslouženě do vedení. Když už jsem si myslel, že to hosty položí, tak se jim podařilo vyrovnat. Zdálo se, že to bude boj až do konce. Naštěstí od 60. minuty už jsme měli stálý tlak a hosté se už k ničemu nedostali. My jsme jim pak nastříleli další tři branky a bereme zaslouženou výhru. Valašské Klobouky podaly bojovný výkon, ale my jsme hlavně druhý poločas byli lepší a bereme důležité tři body."

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „V prvním poločasu se nám dařilo s domácím celkem držet krok a v ofenzívně hraném utkání se odcházelo do kabin za stavu 2:2. Domácí po přestávce dali branku, ale nám se zanedlouho podařilo vyrovnat. Závěr utkání už patřil domácímu týmu, který třemi trefami rozhodl o své výhře."

Branky: 16., 78. Filák, 37. Rösner, 48., 84. Chmela, 66. Kovář - 5. Helis, 25. Nevrlka, 52. Dubčák.

Utkání Juřinka - Vidče bylo odloženo na 14. 10. 2020.

Autor: PETR KOSEČEK