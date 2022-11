Prostř. Bečva - Hrachovec 2:3 (1:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Hrál se od začátku až do konce výborný fotbal, který pokazil pouze výkon rozhodčích velkými chybami na obou stranách. My jsme šli bojovně za ziskem nějakých bodů. Bohužel jsme neproměnili penaltu a vzápětí šli velmi přísně do deseti. Soupeř nám zasadil další ránu, když se trefil z třiceti metrů. Do poločasu jsme kontrovali tentokrát již proměněnou penaltou. Hned po půli kopal penaltu zase soupeř a šel do vedení. My jsme to nevzdali a i v deseti soupeře zatlačili. Rozhodnutí přišlo z dvou metroveho ofsajdu. Z velkého tlaku v závěru se nám podařilo nepromenit další pokutový kop, který byl asi nařízen asi jako kompenzace, nakonec se nám podařilo ze hry snížit a sahali jsme i po vyrovnání, soupeře však podržel v samotném závěru gólman."



Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Velmi bojovné utkání, domácí měli nasazení, měli bojovnost. My jsme dnes nebyli tak fotbaloví, přesto všechno jsme dokázali urvat tři body. Tři penalty pro domácí, co k tomu říct? Pan Šulák brečí na rozhodčí, ale pokud někdo pískne tři penalty doma a domácí nepromění dvě, tak to je asi nemohoucnost soupeře. My jsme to dnes odmakali a bylo hodně soubojů. Bereme tři body, ale na tak malém hřišti se nedá hrát. Myslím, že až ProstředníBečva vyjede na jaře ven a bude hrát všechny zápasy na velkém hřišti, tak bude mít problémy."