Michal Maléř z Vidče ve 24. kole fotbalové I. A třídy skupiny A čtyřmi trefami sestřelil Valašskou Polanku a Velké Karlovice si doma smlsly na Viganticích. Prostřední Bečva o víkendu v derby přehrála Dolní Bečvu a Podlesí udolalo Lidečko. Horní Lideč si v místním derby poradila s Valašskými Příkazy

Fotbalisté Vigantic. | Foto: Deník/Martin Břenek

VEL. KARLOVICE - VIGANTICE 4:0 (2:0)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Utkání s Viganticemi jsme zvládli výborně i díky dvěma střelcům - Gáškovi a Koňaříkovi, kteří si své branky shodně rozložili do obou poločasů. Pomohl nám dobrý úvod duelu a již po šesti minutách jsme se ujali vedení po brance Gáška. Po půlhodině hry přidal Koňařík uklidňující druhou branku a výsledkem 2:0 skončil i poločas. Ve druhém oločasu chtěli hosté s výsledkem ještě něco udělat, ale své možnosti nedokázali zužitkovat. My jsme pokračovali v dobré hře a po brance Gáška z 66. minuty to už bylo o tři branky. V samotném závěru Koňařík pečetil naši vysokou výhru."

Okresní kopaná na špičkách. Kdo ještě hraje o postup a kdo o záchranu?

Filip Pikal, trenér Vigantic: „

HOR. LIDEČ – VAL. PŘÍKAZY 3:1 (1:1)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „V místním derby jsme chtěli odčinit vysokou prohru z posledního utkání a nakonec se nám to i podařilo. V 6. minutě nás poslal Abík do vedení. Hosté se pak hnali za vyrovnáním, brankář Kubín byl však pozorný. Hosté srovnali ve 35. minutě Kušnirem na 1:1 a nastřelili i brankovou konstrukci. Ve druhém poločasu se hrála vyrovnaná partie. Dvacet minut před koncem se prosadil Vaněk a o sedm minut později přidal třetí trefu Sporek. Utkání jsme pak v klidu dovedli do vítězného konce."

Situace ohledně fotbalových postupů a sestupů je už jasnější. Kde je rozhodnuto?

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Neměli jsme dobrý vstup do zápasu a opět brzy inkasovali. Od 15. minuty jsme se dokázali dostat do hry a po zásluze srovnali. Další nadějné akce jsme nedokázali dotáhnout do konce. Buď nás zastavila špatná finální přihrávka nebo domácí brankář. Těsně před závěrečným hvizdem prvního poločasu jsme trefili tyč. Druhý poločas se nesl ve vyrovnaném duchu, poté však přišla naše nepovedená standardní situace a domácí z brejku udeřili podruhé. Na to už jsme nedokázali zareagovat a domácí pečetili vítězství z rohového kopu. Dobrý výkon podal rozhodčí Veselý."

VIDČE – VAL. POLANKA 6:3 (3:0)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Za trvalého deště, netradičně v pátek, před na tak špatné počasí slušnou diváckou kulisou jsme s přehledem porazili rozdílem třídy Valašskou Polanku. Soupeři nelze upřít snahu, bojoval, ale na výborně hrající domácí celek dnes neměl. Ti se opět mohli spolehnou na s chutí hrajícího kanonýra Michala Maléře, který za necelou hodinu pobytu na trávníku dokázal vsítit čtyři branky!

Šéf STK Travenec zemětřesení v soutěžích kraje nečeká. Kdo chce sestoupit sám?

Již ve 2. min. si na trestný kop Pavla Drdy nabíhá Petr Mičkal, přihrávkou skrz velké vápno vybízí k zakončení Babince, ale ten ve vyložené šanci míří vedle. Neuběhne ani minuta a po vysunutí Petra Mičkala běží na hostujícího brankáře sám Maléř. Kolínek skvěle zmenšuje střelecký úhel a míč vyráží. Akce však pokračuje a míč se po ose Babinec, Lukáš Petružela, Petr Mičkal dostává k Raždíkovi, který z hranice velkého vápna míří do levé tyče hostující brány. Do třetice je už míč v síti. Opět akce domácích takřka na jeden dotek. Babinec sklepává na Pavla Drdu, ten nádherně do křídla vysouvá Lukáše Petruželu, následuje přesný centr na malé vápno, kde v náběhu Šimša míří hlavou přesně k tyči 1:0. Vyrovnat skóre může po uvolnění Tomšů Baran. Uniká domácí obraně, sám před Romanem Petruželou volí střelu po zemi, ale naštěstí pro domácí vedle brány. Po čtvrthodině hry Maléř vybojovává míč na hostujícím obránci, ihned jej posouvá na Petra Mičkala, jenž se ocitá tváří v tvář hostujícímu brankáři Kolínkovi. Své zakončení míří pouze do hostujícího brankáře, ale od něj se míč odráží znovu k nohám Maléře a ten prostřeluje vše před sebou 2:0. Domácí jsou i nadále lepším celkem a vytvářejí si vyložené šance. Šimša v úniku sám na brankáře místo zakončení volí nepřesnou nahrávku na Maléře a vzápětí domácí kanonýr neprostřeluje opět skvělého Kolínka. 30. min. hry rohový kop Petra Mičkal na zadní tyč nachází Maléře, který nechává vyniknout opět hostujícího brankáře, vyražený míč směruje Milan Drda do sítě, ale na brankové čáře trefuje dobře postaveného Žídka. Ještě do poločasu přichází třetí branka domácích. Ve 37. min. na středu hřiště vybojovává míč Raždík pro Maléře, ten si jej navádí na střelu a z dvaceti metrů nechytatelnou pumelenicí k tyči nedává sebemenší šanci Kolínkovi zasáhnout 3:0. V poslední minutě může stihnout hattrick za poločas Michal Maléř. Hostující obraně uniká po křídle Petr Mičkal, jako na podnosu servíruje před bránu míč Maléřovi, ale ten v zakončení jen těsně míjí levou tyč hostující brány.

Na branky bohatá druhá půle startuje již ve 47. min. elegantní přihrávkou Raždíka na střídajícího Heryána, ten z první dává míč před bránu na nabíhajícího Maléře a pro něj již není problém trefit odkrytou bránu – hattrick je na světe 4:0. 50. min. a v ní po faulu na Raždíka na hranici velkého vápna končí přímý volný kop Petra Mičkala na břevně hostující brány. O dvě minuty později a střela Heryána se po individuální akci otírá z venkovní strany o pravou tyč. Už na 5:0 zvyšuje kdo jiný než Maléř a po přihrávce koho jiného než Petra Mičkala. Ten uniká obraně po levém křídle, dává míč pod sebe na penaltu a Michal Maléř je v zakončení neomylný. Domácí prostřídávají, do hry přicházejí další dva náhradníci a utkání se prakticky již dohrává. Po hodině hry přichází první střela mezi tyče hostí. Pozorný Roman Petružela ránu Březovjáka vyráží na roh. V 68.min. po autovém vhazování uniká po levém křídle Tomšů, nastřeluje míč před domácí bránu, kde jej šikovně tečuje Březovják do sítě 5:1. Čtvrt hodiny před koncem utkání přichází druhá branka hostí. Novák odkopává míč jen k Žídkovi, ten centruje na malé vápno, kde zcela nekrytý Tomšů jej doklepává do sítě 5:2. Naděje pro hosty na zvrat ve skóre trvá jen čtyři minuty. 79. min. Filip Mičkal vybojovává míč a posouvá jej na Heryána. Ten druhým dotekem vysouvá Petra Mičkala. Následuje přesná nahrávka před bránu na nabíhajícího Nováka a zakončení do prázdné brány 6:2. Závěrečná desetiminutovka patří hostům. Nejprve se po individuální akci ocitá sám před Romanem Petruželou Gabko, ale domácí brankář skvěle vybíhá a střelu vyráží. Aby vzápětí v 84. min. byl krátký na přesně k tyči mířený trestný kop Tomšů 6:3. Utkání končí a domácí po Rožnovu vítězí i s druhým sestupem namočeným týmem Valaškou Polankou a zahánějí tak veškeré spekulace o tom, jak oba domácí zápasy dopadnou."

Fotbalisté Vsetína zdolali Nový Jičín, střídající dorostenec skončil v nemocnici

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Nepovedl se nám vstup do utkání a v patnácté minutě jsme už prohrávali o dvě branky. Do poločasu jsme inkasovali potřetí. Stejný scénař měl i začátek druhé půle, kdy jsme dvakrát inkasovali. Nepodařilo se nám dvakrát uhlídat domácího Maléře. Poté jsme se dostali i my ke slovu a podařilo se nám vstřelit dvě branky. Domácí přidali šestou trefu a šest minut před koncem dal Tomšů výsledku konečnou podobu."

ROŽNOV P. R. - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:2 (1:1)

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: „V důležitém souboji o udržení s druhým tabulky z Valašského Meziříčí jsme odehráli nejlepší zápas sezóny s kvalitním soupeřem a nebýt výpadku při našem druhém inkasovaném gólů, tak jsme mohli dokonce i vyhrát. Opět úřadoval střelecky velmi disponovaný Plesník, který dostal nádherné přihrávky od Kolaříka s Pechou a nezadržitelně skóroval."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Domácí bojují o záchranu a vzepjali se proti k nám k výbornému výkonu. V prvním poločasu jsme byli horším týmem a domácí byli všude o krok dříve. Sice jsme se ujali již po čtyřech minutách Gajdošem vedení, ale Rožnov brankou do šatny srovnal. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale v 72. minutě jsme inkasovali druhou branku. Naštěstí o minutu později Daniš srovnal. Remíza asi odpovídá poměru sil na hřišti, na výhru jsme dnes neměli."

KATEŘINICE - JUŘINKA 4:1 (2:0)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Utkání jsme nakonec zvládli, ale nebylo to vůbec jednoduché. Hned v první minutě se prosadil Vrba. Stejný hráč pak do půle přidal druhou trefu. Vedení mohlo být i vyšší, ale i hosté měli několik nebezpečných situací. Ve druhém poločasu jsme odskočili na rozdíl tří branek. Hosté ještě snížili na 3:1, ale v závěru jsme pečetili naši výhru. Juřinka byla ve druhé půli nepříjemným protivníkem, přesto je naše výhra naprosto zasloužená."

Ščotka jako Pastrňák, stejné povahy: bývalý parťák vzpomíná na mistry světa

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Utkání ovlivnila první minuta, kdy jsme po naší chybě inkasovali branku. Poté jsme mohli na konci prvního dějství srovnat, byli to nakonec domácí, kteří přidali druhou trefu. Ve druhém poločasu jsme herně obstáli, ale inkasovali jsme potřetí. Ostřanský ještě dokázal snížit, ale závěr patřil domácímu celku. Měli jsme dobré pasáže, kdy jsme byli více na míči, ale brankových příležitostí si vypracoval více domácí tým.“

PODLESÍ - LIDEČKO 2:1 (2:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

Radek Číž, trenér Lidečka: „V Podlesí jsme nastoupili v omlazeném složení se třemi dorostenci v základní sestavě. V první půli jsme tahali za kratší konec a dvakrát jsme neuhlídali nejlepšího střelce soutěže Hrabovského. A to nás ještě dvakrát podržel chytající předseda klubu Roman Hyžák. Ve druhé půli jsme střídáním chtěli ještě zápas zdramatizovat. To se nám i podařilo a sedm minut před koncem základní hrací doby Vojta Ryza z penalty snížil na jednobrankový rozdíl. V závěru se nám už vyrovnat nepodařilo, šanci měl Juřička a byli tám i nějaké závary před brankou domácích. Na bod jsme měli především ve druhé půli, ta první nám nevyšla podle představ. Rozhodla větší zkušenost a herní vyzrálost domácího týmu, nás těší, že můžeme v závěru soutěže dávat příležitost mladých hráčům, aby se otrkali v mužském fotbalu.“

DOL. BEČVA – PROSTŘ. BEČVA 1:2 (1:1)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „V úvodu jsme byli hodně aktivní a po právu jsme šli ve 13. minutě Kryštofem Špatným do vedení. Měli jsme i další příležitosti. Potom jsme ale vyklidili pole a zatáhli se do obranného bloku. Hosté toho využili a ještě do půle vcelku po zásluze srovnali. Do druhé půle jsme nastoupili s větším odhodláním, vytvořili jsme pár gólových příležitostí, ale brankáře Jurajdu jsme již nepřekonali. Přišel zákonitý trest v podobě druhé trefy Reisskupa. Vyrovnat se nám již nepodařilo.“

Daniel Šulák, trenér Dolní Bečvy: „Derby přineslo bojovný fotbal se šťastným koncem pro nás. V úvodu jsme přežili šance domácím, ale jedna střela pronikla do naší sítě. Pak jsme převzali iniciativu a Reisskup těsně před odchodem do kabin vyrovnal. Ve druhé půli vydržel remízový stav až do 65. minuty. Pak svojí druhou trefou v utkání, duel Reisskup nakonec rozhodl. Utkání by spíše slušela remíza, my však bereme další tři body a jsme nadmíru spokojeni.“

PETR KOSEČEK