VIDČE - ROŽNOV P/R 2:2 (1:0)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Souběžně hrané i druhé derby utkání ve Viganticích sice ubralo z návštěvy okolních fotbalových fanoušků, nicméně i tak před velmi slušnou diváckou kulisou se odehrálo bojovné utkání, ve kterém se nakonec po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího body dělily. Domácím se do základní sestavy vrátili Milan Drda a Heryán a v bráně dostal přednost před již připraveným Lobanovem zkušený Roman Petružela.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Úvod utkání a v 10.min. centr Mičkala vyráží hostující brankář Sklář pouze k čerstvě plnoletému Šimšovi, jehož střelu z otočky tečí vytěsňuje těsně mimo levou tyč Bortl. Následuje v 11.min. rohový kop Mičkala na který si nabíhá Pavel Drda a přesnou ranou po zemi k tyči otevírá skóre utkání 1:0. Vzápětí na druhé straně Zetek přihrává míč na Kolaříka, který z dvaceti metrů míří přesně, ale jeho dobrou ránu efektně vyráží domácí brankář Roman Petružela na roh. Další šance přicházejí až v závěrečné desetiminutovce a opět jsou na kopačkách hostí. Střílený centr Dvořáka vyráží Petružela s námahou na roh. Ten zahrává Kolařík na přední tyč, kde v náběhu pohotově zakončuje Fiurášek. Domácí gólman je však pozorný a střelu chytá. Do kabin tak odcházejí s jednobrankovým náskokem spokojenější domácí.

Ve druhém poločase zbytečně zalézáme na vlastní polovinu a přestáváme hrát. Běhavější soupeř lépe kombinuje a získává převahu. Přesto druhou branku, která by utkání definitivně zlomila v náš prospěch má na hlavě Lukáš Petružela. V 60.min. přímý kop Pavla Drdy z levé strany nachází na malém vápně zmíněného střelce, ale jeho zakončení hlavou hostující brankář chytá. Vzápětí během tří minut hosté otáčejí skóre utkání. 65.min. zbytečný faul na polovině hřiště, trestný kop a na centr Fiuráška si skvěle za obranu nabíhá Baroš. Zakončuje přesně a nedává domácímu brankáři sebemenší šanci zasáhnout 1:1. 68.min a tentokráte rohový kop Fiuráška propadá šestnáctkou a odráží se od země na hlavu nabíhajícího Dvořáka a ten umísťuje míč do šibenice domácí brány 1:2. Na nepříznivý vývoj utkání reaguje domácí trenér Náměstek střídáním a do hry přichází druhý útočník Nerád. Domácí zvyšují tlak, hostům ubývají síly a jsou vynuceni střídat. Přicházejí šance. Kombinaci Mičkala s Nerádem zakončuje druhý střídající hráč Pavlíček střelou do bránícího Kolaříka, míč se odráží na šestnáctku k Lukáši Petruželovi, jehož pohotovou střelu z voleje Sklář chytá. Na druhé straně dvě střely těsně mimo bránu v podání Sladovníka a po něm i Dvořáka. Přichází závěrečné minuty utkání a do velkého vápna hostí směruje jeden míč za druhým. Nákop Špůrka prodlužuje Milan Drda přes Neráda na Fryšaru. Ten míří dobře k tyči, Sklář skvěle vyráží na roh. 88.min a trestný kop Gomoly nachází hlavu Svobody, dobrá hlavička těsně nad domácí bránu. Vzápětí další Svobodovo zakončení ze šestnácti metrů těsně vedle. Rozhodčí nastavuje 5.min. a hned v té první minutě nastavení nákop Špůrka prodlužuje Mičkal na Heryána a ten chladnokrevně zakončuje k tyči, srovnáno 2:2. Poslední šance zápasu a trestný kop Mičkala z dobré pozice dvaceti metrů tečuje hostující zeď mimo bránu.

Třaskavé derby v němž oba týmy bojovaly o vítězství do posledních minut nebylo pro oko diváka možná tak fotbalové, ale jak už to v takových zápasech bývá, bylo se na co dívat jak během zápasu tak hlavně v samotném závěru. Prohrát dnes prostě nechtěl ani jeden tým."

Radim Polách, trenér Rožnova p/R: „O výhru v derby jsme přišli až v nastaveném času, což určitě zamrzí. Před utkáním jsme dávali obtížně do kupy sestavu, navíc se již v úvodu zranil Pecha. Mladící v sestavě se však prezentovali velmi dobře a domácí měli s jejich pohyblivostí problémy. Po půli jsme prohrávali o jednu branku. Ve druhém poločasu jsme zápas dokázali otočit. Výhru jsme drželi až do 92. minuty, kdy domácí srovnali."