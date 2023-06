VAL. MEZIŘÍČÍ B - VAL. PŘÍKAZY 3:2 (2:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Nastoupili jsme s brankářem z mladšího dorostu, který odchytal velmi dobré utkání. Utkání pro nás bylo hodně náročné, neboť hosté se pokoušeli o bodový zisk až do poslední minuty. Hosté se ujali vedení, ještě do poločasu jsme dokázali vývoj utkání otočit. Ve druhé půli hosté po naší chybě srovnali. výhru nám vystřelil v 58. minutě Melichařík. Herně to z naší strany nebylo úplně ideální, přesto se nám podařilo vybojovat tři body a jsme za ně rádi."

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Do 16. minuty to byl takový oťukávající fotbal. Až v 17. minutě jsme udeřili a dali první branku zásluhou Kušniera. Co by nás tahle branka měla nabudit k lepšímu výkonu a uklidnit se, tak jsme začali velmi chybovat. Dvakrát jsme v naší obranné fázi udělali velké chyby, za což jsme byli potrestáni šikovným domácím týmem dvěma góly. Tohle by se nám nemělo stávat, jestli chceme uhrát dobrý výsledek. Druhý poločas nám domácí tým daroval vyrovnávající branku, kdy domácí obránce špatně zahrál malou domů. Nahrál to přímo našemu střelci Kušnierovi a ten chladnokrevně zakončil a vyrovnal skóre na 2:2. Zase bych se opakoval, ale scénář byl úplně stejný jako v prvém poločase. Opět jsme postupem času začali chybovat a nějak nám přestaly běhat nohy. Domácí se po rychlém brejku a našemu laxním nedostupování hráčů ujali opět vedení 3:2. Měli jsme ještě do konce zápasu nějaké brankové příležitosti, ale když je nevyužijeme, nemůžeme pomýšlet na dobrý výsledek. Musím domácímu celku pogratulovat k výhře - šli mnohem lépe a dravěji za vítězstvím."