Skvělá návštěva v Lidečku viděla výhru domácích fotbalistů nad Valašskými Příkazy. Fotbalisté Velkých Karlovic si v rámci 6. kola I. A třídy skupiny A poradili s Valašskou Polankou a Juřinka veze z Vigantic jeden bod. Místní derby mezi Vidčí a Prostřední Bečvou o víkendu skončilo smírně a rezerva Valašského Meziříčí se výhrou v Podlesí vyšvihla do čela soutěže.

VIDČE - PROSTŘ. BEČVA 1:1 (1:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „V letním slunečném počasí před skvělou diváckou kulisou se na Sahaře odehrálo zajímavé utkání, ve kterém byli hosté lepším celkem. Domácí však nesmírnou bojovností, tak jak už to u nich v domácích zápasech bývá zvykem, vyválčili zasloužený bod. Ke zraněnému Špůrkovi přibyl na dovolené pobývající Heryán (mimochodem hráč, který pěti přesnými zásahy poslal na jaře soupeře domů na Bečvu s ostudnou prohrou 9:2) a tak bylo potřeba povolat zpět na trávník na pozici stopera Milana Drdu. Ten opět divákům dokázal, že se fotbal nezapomíná a s přehledem v těžkém zápase odřídil hru obranné čtveřice.

Již ve 4. min. se v dobré střelecké pozici ocitá Pavel Drda. Ten po akci pro dnešní zápas útočné dvojice Petr Mičkal – David Šimša míří svou ránu z hranice šestnáctky těsně vedle pravé tyče Jurajdovy brány. Na druhé straně v 8.min. předvádí svůj první skvělý zákrok domácí brankář. Rohový kop Fiuráška přesně na hlavu Reisskupa a míč mířící již do sítě Lobanov vyráží. Hosté pokračují v aktivní hře a jsou na začátku utkání lepším týmem. Za svou aktivitu jsou také odměněni úvodní brankou. V pořadí třetí rohový kop Fiuráška za tak krátkou dobu a ve 13. min. si míč na malém vápně nachází kdo jiný než Reisskup a hlavou otevírá skóre utkání 0:1. Ve 20. min. má na hlavě druhou branku hostí v utkání výborně hrající Reisskup. Akce Vrány, přichází střílený centr do šestnáctky Fiuráška z levé strany, kde zcela volný na penaltu nabíhající hostující střelec míří hlavou naštěstí pro domácí vedle. Nedáš -dostaneš. Ve 24.min. si na volný kop Milana Drdy z vlastní poloviny hřiště nabíhá do šestnáctky Petr Mičkal, uvolňuje se přes hostujícího stopera a chytrým lobem přehazuje bezmocného Jurajdu 1:1. Hra se srovnává nejen výsledkově, ale i na hřišti. Půlhodina hry a přesný centr Filipa Mičkala nachází ve velkém vápně jmenovce Petra. Ten zakončuje dobře levou nohou k tyči, ale pozorného hostujícího gólmana neprostřeluje. Mimo bránu končí střela Pavlíčka v závěru prvního poločasu po dobrém průniku a centru z pravého křídla Kubjáta.

Pokud jsme v samotném začátku utkání měli branku na kopačkách my, tak ve druhém poločase je tomu obráceně. Centr Koláčka nachází na malém vápně zcela volného Kaloda. Jeho zakončení je však nepřesné a pohotová střela míří vysoko nad domácí bránu. 50. min. utkání a tutovka hostí. Nákop Jurajdy prodlužuje hlavou Reisskup na Plesníka. Dobrá umístěná střela k tyči, Lobanov skvěle vyráží a vyráží i dorážku hostující kapitána Fiuráška. O pět minut později vyráží domácí brankář i nebezpečnou skákavou střelu Šnajdra z hranice šestnáctky. Přichází 70. min. a další tutovka hostí. Fiurášek nachází na hranici velkého vápna zcela osamoceného Balejíka. Ten svou technickou střelou obstřeluje stopera domácích Milana Drdu a míří dobře k levé tyči, Lobanov skvěle vyráží před sebe, ale pouze k nohám dobíhajícího Plesníka. Dorážka z malého vápna ve stoprocentní šanci míří vedle. Na druhé straně přichází asi jediná vážnější šance domácích ve druhém poločase. Centr Pavla Drdy propadá velkým vápnem až k Šimšovi, který zakončuje pouze do náruče připraveného Jurajdy. Hosté po celé utkání nebezpeční z rohových kopů můžou utkání zlomit ve svůj prospěch v 85.min. Na přesný kop Fiuráška si nabíhá Michálek a z malého vápna hlavičkuje. Míč již směrující do sítě zázračně Lobanov vytahuje mimo bránu. Z utkání proti velmi kvalitnímu a zkušenému celku Prostřední Bečvy bereme vzhledem k průběhu a hlavně zásluhou vynikajícího výkonu Vasila Lobanova v bráně bod za remízu všemi deseti."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Měli jsme v paměti minulou potupnou prohru 9:2 a na domácí jsme se tak dobře připravili. A již po třinácti minutách nás poslal Reisskup do vedení. Ve 24. minutě jsme ale neuhlídali domácí kanonýra Mičkala a ten srovnal. Do šaten se tak odcházelo za stavu 1:1. Ve druhé půli jsme byli my vstřelení druhé branky blíže, ale domácí gólman Lobanov svůj tým několikrát podržel. Z pohledu celkového průběhu zápasu je pro nás bod málo a měli jsme zde vyhrát."

VIGANTICE - JUŘINKA 2:2 (2:2)

Pavel Šturala, trenér Vigantic: „V posledním utkáním máme problémy se složením týmu a podle toho to i tak vypadá. V úvodu nedal Kučera penaltu a hosté pak Vavříkem dvakrát udeřili. Ve 40. minutě Paleček snížil a ještě do půle jsme proměnili druhou penaltu brankářem Slovákem. Mohli jsme své vedení navýšit. Ve druhé půli už brankové hody ustaly, přes několik nadějných šancích na obou stranách. Postupně ale hra upadala a hráčům ubývalo sil. Utkání tak dospělo k dělbě bodů."

Daniel Vavřík, hráč Juřinky: „Z Vigantic si odvážíme jeden a při troše štěstí, jsme si mohli odvézt i všechny tři. Hned v úvodu jsme přežili penalttu domácího celku, kterou Bláha lapil. Poté jsem po dvanácti minutách dal úvodní branku. Domácí vývoj zápasu zaskočil a ve 30. minutě jsme po mojí druhé brance vedli již o dvě branky. Své vedení jsme pak mohli i navýšit. Domácí ale nesložili zbraně a do půle dokázali srovnat, kdy těsně před odchodem do šatny už svoji druhou penaltu proměnili. Ve druhém poločasu se již skóre utkání neměnilo, přesto jsme mohli vstřelit vítěznou branku. Což se nestalo a tak utkání dospělo ke konečné remíze. Je to určitě škoda, dvoubrankové vedené jsme měli udržet."

V. KARLOVICE - VAL. POLANKA 2:0 (0:0)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Proti Valašské Polance jsme očékávali náročné utkání a to se i potvrdilo. V úvodu jsme neproměnili několik dobrých příležitostí. Poté se dostali ke slovu hosté, ale ani oni nebyli naštěstí produktivní. Přes množství šancí skončila půle nakonec bez branek. Vyšel nám začátek druhého dějství a Pavelka nás poslal z penalty do vedení. Hráči se ukidnili a soupeře jsme do šancí nepouštěli. Definitivní pojistku přidal dvacet minut před koncem Gášek. Naše výhra je naprosto zasloužená, měli jsme větší vůli po vítězství, výborné výkony předvedli oba brankáři."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Tým Valašské Polanky odcestoval na Horní Vsacko posílen o tři uzdravené hráče. Trenér Filgas vítal zpět Stanislava Adámka, Lukáše Daňka i Ondřeje Zbranka, ale ani přítomnost navrátilců nepřinesla potřebný bodový efekt. Velké Karlovice měly utkání po většinu průběhu pod kontrolou. Polančané v první půli promrhali vyložené šance, naopak domácí po výměně stran rozhodli o svém vítězství. Valašská Polanka se nachází ve výsledkové krizi, čtvrtý zápas v řadě nebodovala a navíc potřetí ani neskórovala. O potřebný zlom se polanský tým pokusí příští neděli před domácím publikem proti Dolní Bečvě.

Polančané zahrozili poprvé až v 19. minutě a šance to byla obrovská. Kovalčík se dokázal dostat za obranné řady domácích, ale jeho střela nebyla ideální, brankář Bill ji vyrazil, z dorážky pak neuspěl Sívek. Ve 21. minutě mohl hosty poslat do vedení znovu Kovalčík, když vyškolil hned tři obránce Karlovic, ale branku o centimetry minul. Ve zbytku první půle měli další dvě šance domácí. Do rychlého protiútoku se dostal Gášek, vypracoval si střeleckou pozici, ovšem připraven zasahovat byl i polanský brankář Zrník. Ve 36. minutě pak měl na hlavičce první branku utkání Radek Koňařík, ale podobně jako jeho spoluhráči před ním, nedokázal přesně umístit.

Po výměně stran předvedl domácí tým větší vůli po vítězství. První odměna se dostavila v 52. minutě, polanský obránce Zicha musel faulovat a rozhodčí nařídil pokutový kop, ten proměnil Martin Pavelka. Ve zbytku utkání měli domácí zápas pod kontrolou. Navýšit vedení mohl v 58. minutě po další chybě v hostující defenzívě Jurajda, když mu střeleckou pozici vypracoval Gášek, zde mimořádným zákrokem podržel hosty Zrník. Polanský brankář si připsal důležitý zásah také proti střele domácího kapitána Píška. V 70. minutě však už domácí trestali nedůslednost v rozehrávce Polančanů, Gášek se zmocnil míče a překonal přesnou trefou Zrníka. Tři body tak zcela po zásluze zůstaly na Horním Vsacku, naopak polanská série proher se natáhla na čtyři utkání v řadě."

DOLNÍ BEČVA - ROŽNOV P. R. 2:1 (1:0)

LIDEČKO - VAL. PŘÍKAZY 3:1 (1:0)

PODLESÍ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:2 (0:1)

KATEŘINICE - HORNÍ LIDEČ 5:1 (2:1)

