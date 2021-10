Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Zápas jsme rozhodli již v první půli, kdy se nám podařilo vstřelit čtyři branky. Na hřišti jsme dominovali a hosté nenašli na naši hru protizbraň. Trestali jsme každou chybu svého protivníka a především Jiříček s Reisskupem byli k neudržení. I druhou půli jsme začali excelentně a v 53. minutě to již bylo o šest branek. Poté jsme prostřídali sestavu a hosté svoji vysokou prohru dokázali zmírnit."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Jako den a noc, tak vypadají oproti domácím zápasům ty venkovní. Kdo z videčských fanoušků dorazil v sobotním odpoledni do Kelče, musel být s předvedenou hrou velice zklamán. Chyby při bránění, bezkrevný výkon celého týmu a již po prvním poločase jasné vedení domácího celku 4:0. Tak špatně jsme snad za celou dobu působení v krajských soutěžích ještě nehráli. V první šanci utkání se ocitá Němec, ale jeho slabé zakončení levou nohou Petrnek bez problémů chytá. Naopak domácí svou první velkou šanci proměňují. Ve 12.min. Kulich uvolňuje Reisskupa a ten z levé strany prostřeluje Petruželu a otevírá skóre 1:0. Ve 21.min. nedůrazný Heryán odkopává míč jen na velké vápno ke Škařupovi, který střelou pod břevno přidává druhou branku 2:0. Následuje náznak šance hostů, kdy Mičkal posouvá míč na Zubíka, ale tomu ve vyložené šanci balón odskakuje. Na druhé straně rychlá akce domácích po ose Reisskup, Škařupa a zakončující Jiříček 25.min. 3:0. Kalich hořkosti vypíjíme do dna ve 38.min., kdy z nařízeného pokutového kopu za faul Dobeše upravuje na poločasových 4:0 Reisskup.

Úvod druhé půle a neměnný obraz hry. Domácí ostatně jako po celý první poločas svými přihrávkami hledají rychlonohého Jiříčka. A tato taktika jim vychází. Ve 48. a 53.min. dvakrát ukazuje záda Špůrkovi, v zakončení je neomylný a začíná se rodit debakl 6:0. Oba celky posílají do hry náhradníky. Mezi nimi na naší straně i jako třetí v pořadí vstupuje na hřiště jindy brankář Tomáš Kocián. A je to on, kdo je u všech podstatných momentů poslední dvacetiminutovky. Nejprve je v 69.min. faulován při zakončení ve velkém vápně a následný pokutový kop bezpečně sám proměňuje 6:1. O deset minut později v 79.min. uvolňuje Mičkala a ten s přehledem střelou k tyči nedává Petrnkovi v domácí bráně šanci 6:2. Vzápětí si oba borci spolupráci zopakují, tentokráte je však úspěšnější domácí brankář a střelu Mičkala vyráží na roh. Z něj v poslední šanci zápasu v dobré pozici Heryán hlavou míjí bránu."

VLACHOVICE - PODLESÍ 2:6 (1:2)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V důležitém souboji o záchranu s Podlesím jsme po celý zápas tahali za kratší konec. Na úvodní branku hostů, kterou ve 25. minutě vsítil Wolockij jsme ještě odpověděli ve 33. minutě Hověžákem. V závěru poločasu jsme ale vyrobili hrubku v obraně a Nerušil dostal hosty do vedení. Do druhého poločasu vstoupili lépe naši soupeři a v 50. minutě zvyšoval už na 1:3 Holčák. V 59. minutě jsme ještě po rohovém kopu vstřelili kontaktní branku Kolouchem 2:3. Následná pětiminutovka nám však sebrala veškeré naděje, protože se postupně trefili v 61. minutě znovu Wolockij, v 63. minutě Adámek a v 65. minutě Blažek Pavel. Zápas už se pak jenom dohrával a hosté si zaslouženě odvezli všechny body."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Záchranářský duel ve Vlachovicích jsme zvládli na jedničku. Po celý zápas jsme domácí tým převyšovali ve všech činnostech. Svoji převahu jsme dokázali po pěkných kombinacích i střelecky zúročit. Zápas jsme de facto rozhodli mezi 61.- 65.minutou, kdy za stavu 3:2 se nám podařilo během pár minut vstřelit tři branky. Utkání nám sedlo a k dobrému výkonu jsme přidali i pěkné góly, kdy jsme dokázali rozebrat domácí obranu a dávali jsme míč do prázdné branky."

KATEŘINICE - FRANC. LHOTA 2:2 (1:2)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „S lídrem soutěže jsme odehráli velmi kvalitní utkání, které jsme mohli klidně i vyhrát. Zaspali jsme ale úvod utkání a již v první minutě jsme inkasovali branku z kopačky kanonýra Filáka. Zhruba deset minut jsme se z tohoto šoku dostávali. Poté jsme převzali otěže zápasu do svých rukou a po zásluze jsme srovnali Mačkem. Do půle jsme nedali dvě gólové příležitosti a hosté nás potrestali brankou do šatny od rychlonohého Chmely. Druhý poločas jsme začali velmi aktivně a hosté nevěděli, kam dřív skočit. Několikrát je zachránil brankář a nastřelili jsme tyčku. Vyrovnat se nám podařilo po hodině hry Ondrou. Mohli jsme utkání rozhodnout ve svůj prospěch, ale i hosté nastřelili břevno a hrozili z rychlých kontrů. Vzhledem k celkovému průběhu jsme si vytvořili více brankových příležitostí a nebyli jsme daleko od výhry."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Věděli jsme, že nás čeká v Kateřinicích těžké utkání, což se i potvrdilo. Nerovný terén nám dělal problémy a možná nám i uškodila rychlá branka, kterou jsme vstřelili již v samotném začátku utkání. Tentokrát náš výkon nebyl optimální a s bodem musíme být spokojeni. Domácí si vytvořili několik dobrých brankových příležitostí a nás podržel brankář Spitzer. Udrželi jsme si ale vedení v tabulce, navíc Juřinka zaváhala ve Viganticích. Právě s Viganticemi se doma utkáme v příštím kole a čeká nás zdatný protivník, na kterého se musíme pečlivě připravit."

VIGANTICE - JUŘINKA 2:0 (0:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Ze svého soupeře jsme měli menší obavy, neboť ten svůj celek na podzim hodně vystužil a dokazují to i jeho výsledky. Začátek utkání přinesl taktickou bitvu, na našem výkonu se projevily vynucené změny v sestavě a hosté tak byli častěji na míči. Po dvaceti minutách jsme se z jejich tlaku vymanili a začali jsme ohrožovat jejich branku. Na hřišti se pak přiostřilo. Do poločasu se však diváci vstřeleného gólu nedočkali. Druhou půli jsme začali velmi aktivně a ve 49. minutě nás poslal Václavík do vedení. Poté jsme velmi pozorně bránili a vyráželi jsme do rychlých brejků, ze kterých jsme mohli skórovat. Hosté pořádně vystřelili na naši branku až po hodině hry. Definitivním zlomem byla druhá branka Nečase dvacet minut před koncem. Hosté mohli snížit, ale podržel nás brankář Slovák. Závěr utkání jsme si pohlídali a po velmi takticky vyspělému výkonu jsme dokráčeli k zasloužené výhře. Teď nás čeká duel u lídra tabulky ve Francové Lhotě, tak uvidíme, jakou sestavu se nám podaří poskládat."

Martin Sarkozy, činovník Juřinky: „Zápas ve Viganticích jsme nezvládli podle našich představ. Zejména v první půli jsme byli málo aktivní a chyběla nám lepší finální fáze. Sice jsme byli častěji na míči, ale naše akce končily na pozorné obraně domácím. Ve druhé půli jsme inkasovali rychlou branku a museli jsme otevřít hru. Domácí však zavřeli svoji obranou hráz a zkušení hráči Vigantic nás do větších příležitostí nepustili. Po druhé brance v naší síti jsme mohli utkání ještě zdramatizovat, ale své příležitosti jsme neproměnili. Domácí byli efektivnější v koncovce a to rozhodlo."

HRACHOVEC - VAL. MEZIŘÍČÍ B 3:2 (1:1)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Začátek utkání jsme zaspali a hosté se po čtyřech minutách radovali z úvodní branky. To soupeře nabudilo a najednou ho bylo plné hřiště. Dvacet minut byli hráči rezervy lepším týmem a jejich presink nám dělal velké potíže. Postupně jsme ale srovnali hru a po půlhodině Orság srovnal. Do půle se již stav na ukazateli skóre nezměnil. Druhý poločas jsme začali aktivně a svoji snahu jsme korunovali brankou agilního Valy. Mohli jsme přidat další pojistku, ta ale přišla až patnáct minut před koncem z kopačky Valy. Závěr utkání jsme si zbytečně zdramatizovali, kdy hosté vstřelili kontaktní branku. Na utkání pak zahrávali několik standartních situací, cennou výhru s kvalitním protivníkem jsme už uhlídali. Celkově lze řici, že naše výhra je zasloužená, hosté nás pozlobili jen v úvodu duelu."

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Před utkáním v Hrachovci jsme horko těžko dávali dohromady naši sestavu, neboť se nám křížily zápasy divizního A týmu a dorostu. Přesto jsme začali v Hrachovci velmi dobře a již po čtyřech minutách jsme vedli po brance Vrby. Domácí jsme zaskočili celoplošným presinkem a ti si dlouho nevěděli rady. Do půle ale Hrachovec srovnal a do šaten se šlo za nerozhodného stavu. V úvodu druhé půle jsme museli udělat kvůli zranění změny v sestavě a domácí začali více útočit. Navíc hráli po větru a naši mladíci se s touto situací hůře vyrovnávali. Domácí nakonec vstřelili dvě branky, v závěru jsme ještě snížili a domácí se pak museli strachovat o vítězství. I v omlazené sestavě jsme podali dobrý výkon, fotbalisté Hrachovce ale byli o tu branku lepším týmem."

VAL. PŘÍKAZY - HORNÍ LIDEČ 1:7 (0:4)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „V místním derby nás Horní Lideč přehrála ve všech aspektech fotbalu. Hosté teď hrají v obrovské herní pohodě, což nám chybí, neboť postavení v tabulce není v tuto chvíli pro nás zrovna lichotivé. Hrajeme složitě a také těžkopádně. A chybí nám klid na míči a herní pohoda, která by vedla k bodovému zisku. Teď se nám nedaří a musíme se zamyslet, jak dál. V derby se svým velkým rivalem jsme propadli ve všech fotbalových disciplínách a hosté si proti nám s chutí zastříleli"

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V duelu se svým sousedem jsme chtěli prodloužit svoji vítěznou sérii, což se nám nakonec i podařilo. Pomohl nám návrat Krajči do středové řady a ten se hned prezentoval hattrickem. Stejným způsobem si vedl i Surovec a jednu trefu přidal Kliš. Od úvodního hvizdu jsme měli zápas ve své režii a již do půle jsme vstřelili čtyři branky. Naše kanonáda pokračovala i po přestávce, byť se domácím přeci jen podařilo vsítit čestný úspěch. Svého soupeře jsme přehráli ve všech činnostech a dařila se nám i křídelní hra. Kvalitní výkon jsme podtrhli sedmi brankami a všichni hráči do posledního náhradníka zaslouží velkou pochvalu."

ROŽNOV P. R. - BYLNICE 6:1 (2:1)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „V úvodu duelu s Bylnicí nastřelili hosté brankovou konstrukci, poté jsme ale převzali otěže utkání do svých rukou. Do půlhodiny jsme dali dvě slepené branky. Hosté pak přišli o vyloučeného Lysáka. Paradoxně v deseti jim patřil závěr první půle, kdy dali kontaktní branku. Druhý poločas už byl v naší režii a oslabenému soupeři jsme vstřelili čtyři branky. Utkání se střelecky povedlo Kovacsovi, který se mohl čtyřikrát radovat z gólu. Ve druhé půli jsme na hřišti dominovali a naše vysoká výhra je zasloužená."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Do Rožnova pod Radhoštěm jsme odjeli v hodně okleštěné sestavě a na výpomoc jsme dokonce museli sáhnout do našich internacionálů. Utkání se mi těžko hodnotí, protože je ve mně stále hodně emocí. Přitom v úvodu jsme nastřelili tyčku a s domácím týmem jsme drželi krok. Poté jsme inkasovali dvě rychlé branky. Ve 36. minutě rozhodčí Tvardek přehlédl likvidační zákrok na našeho hráče, který skončil se zlomeným kotníkem v nemocnici, čímž se odstartovaly emoce na hřišti. Zanedlouho jsme přišli o vyloučeného Lysáka. Přesto jsme do poločasu snížili na jednobrankový rozdíl. Druhý poločas už patřil domácímu celku, který početní výhody využil ke vstřelení dalších branek. Domácí měli nižší věkový průměr a v deseti lidech jsme při slátené sestavě na ně neměli šanci. Je ale pravdou, že sudímu Tvardekovi se utkání vůbec nepovedlo a nedokázal ochránit zdraví našich hráčů. Zápas v Rožnově ale musíme rychle hodit za hlavu a připravit se na domácí souboj s Hrachovcem."

PETR KOSEČEK