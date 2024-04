Fotbalová rezerva Valašského Meziříčí ve šlágru I. A třídy skupiny A rozstřílela Podlesí a v místním derby si Valašské Příkazy vyšláply na Lidečko. Zachraňující se Rožnov p. R. V 19. kole doma jen remizoval a Vidče potvrdilo s Prostřední Bečvou výbornou formu. Valašská Polanka se i o víkendu stále výsledkově trápí, Vigantice bez Milana Baroše dovezly bod z Juřinky.

Fotbalová rezerva Valašského Meziříčí (červené dresy) porazila Podlesí 4:0. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

HOR. LIDEČ - KATEŘINICE 2:2 (1:1)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Hosté z Kateřinic se u nás předvedli ve velmi dobrém světle a potvrzovali svoje postavení na čele tabulky. Již po deseti minutách se jim podařilo skórovat. Naštěstí pak svoje další šance neproměnili. Pak jsme se dostali ke slovu i my, kdy Sporek po rohovém kopu srovnal. Do šaten se tak odcházelo za stavu 1:1. Ve druhém poločasu jsme zlepšili pohyb a byli jsme vyrovnanějším soupeřem. Přesto jsme v 78. minutě z penalty inkasovali druhou branku. Šest minut před koncem duelu ale slovenský legionář Mišutka po standardní situaci srovnal. Bod z lídrem tabulky tak bereme všemi deseti."

I. B třída – sk. A: Vlachovice si zastřílely, Lužkovice padly. Co trenéři na to?

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „V Horním Lidči jsme zbytečně ztratili dva body. Od úvodního hvizdu jsme dostali domácí celek pod velký tlak, z něhož jsme vytěžili úvodní branku Vrby v 11. minutě. Mohli jsme pak své vedení několikrát navýšit, ale v koncovce jsme si vylámali zuby na domácím brankáři. Domácí poté srovnali po rohovém kopu ve 32. minutě na 1:1. Po naší jasné převaze tak skončil poločas remízovým výsledkem. Také ve druhé půli jsme byli lepším týmem. V 78. minutě jsme zahrávali pokutový kop a ten Doležel proměnil. O výhru jsme přišli v 84. minutě po rohovém kopu. Domácí vytěžili z minima maximum a mají jeden bod. Utkání se lámalo v první půli, kdy jsme mohli své vedení několikrát navýšit, což se ale nestalo."

ROŽNOV P. R. - DOL. BEČVA 0:0

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: „Místní derby přilákalo do ochozů na dvě stovky fotbalových příznivců. Neodehráli jsme ale dobré utkání, chybělo mi tam nasazení, větší chuť jít za vítězstvím. A je to alibistické od většiny hráčů, šance které jsme měli, vychytal gólman hostů. Utkání tak skončilo bezbrankovou remízou, což je pro nás málo. O další body se zkusíme porvat v dalším utkání v Kateřinicích."

MISTROVSKÁ KOPANÁ - fotbalové tabulky a výsledky

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Bod z Rožnova pod Radhoštěm bereme, ale při troše štěstí, jsme zde mohli i vyhrát. Před utkáním jsme řešili problémy se složením sestavy, nakonec hráči co nastoupili, podali velmi dobré výkony. První půle byla vyrovnaná, domácí měli několik standardních situací, s čímž jsme si poradili. Naopak naše nadějné příležitosti jsme nevyužili. Druhá půle přinesla podobný obrázek. Měli jsme několik nadějných brejků, Fiurášek je ale neproměnil. Ke slovu se pak dostali také domácí hráči, ale brankář Enšpígl nás podržel. Utkání tak dospělo k bezbrankové remíze."

JUŘINKA - VIGANTICE 2:2 (2:2)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „V duelu s Viganticemi jsme chtěli zopakovat dobrý výkon a výsledek z Rožnova pod Radhoštěm. Začátek utkání nám ale nevyšel podle představ a záhy jsme inkasovali. To nás trošku rozhodilo, navíc jsme v 17. minutě dostali druhou branku. Naštěstí jsme se rychle vzpamatovali a kanonýr Vavřík dal kontaktní branku. Stejný hráč ještě do půle srovnal skóre na 2:2, v té době jsme byli lepším týmem. Ve druhém dějství se začalo na hřišti jiskřit a fotbalovosti až tam toho příliš nebylo. Hosté byli s bodem spokojeni, i když měli jednu šanci. My jsme chtěli vyhrát, ale ve druhé půli už nám vázla kombinace. S bodem byli asi nakonec spokojeny oba týmy. Teď jedeme na horkou půdu do Lidečka, kde se příliš neboduje, tak zkusíme se tam porvat o co nejlepší výsledek."

Házenkářům Zubří výhra nad Frýdkem přinesla jen osmé místo

Filip Pikal, trenér Vigantic: „Opět nám sedl úvod utkání, kdy první gól padl po krásném centru od Martina Vičana na Jurajdu a ten se tváří v tvář proti brankáři hostí nemýlil. O deset minut později předvedl pěkný únik Rezdar v pokutovém území zachoval chladnou hlavu a přihrávkou na vzdálenější tyči našel Kučeru a bylo to 0:2.

Pak však o tři minuty později propad v naší obraně a byli jsme potrestání Vavříkem na 1:2. Od té doby to byla nakopávaná a moc fotbalových akcí k vidění nebylo. Do toho se nám zranil Pepík Slovák a museli jsme střídat. A pět minut před poločasem jsme si znovu nepohlídali Vavříka a tak se šlo do kabin za stavu 2:2. V poločase další nucené střídaní, kdy se zranil náš kapitán Macíček. Netrvalo to dlouho a přišlo další zranění tentokrát opora v naší obranné řadě Hrtánek. Druhá půle se spíš kopala a padalo i dost žlutých karet. Podle mého názoru to vyloženě rozhodčí Zubek nezvládl a mohl za tento nefotbalový děj spíše on. My měli ještě dva náznaky, kdy jsme mohli urvat i tři body, ale Křižan, ani Kučera branku nedali. Do toho všeho viděl ještě náš hráč Blažek druhou žlutou kartu a taky červenou. Z venkovního zápasu bod bereme, ale taky máme mínus čtyři velezkušené hráče. Teď nás čekají dvě domácí derby proti Prostřední Bečvě a poté s Vidčem, na které se chceme dobře připravit a potvrdit naší skvělou domácí bilanci."

VAL. PŘÍKAZY - LIDEČKO 2:0 (2:0)

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Ujali jsme se brzy vedení po rohovém kopu, kdy hlavou skóroval Tkadlec. Za deset minut jsme přidali druhou branku po úniku Ďurkecha. Na konci poločasu jsme přečkali největší šanci hostů, kdy z čáry vykopával míč Ptáček. Ve druhém poločase jsme hosty do žádné šance nepustili a zápas dotáhli do vítězného konce. Utkání po celou dobu ovlivňoval silný vítr. Jsme rádi, že body zůstaly doma."

Fotbalisté Vsetína odčinili zaváhání s Přerovem, pomohla jim i minela gólmana

Radek Číž, trenér Lidečka: „Přijeli jsme v hodně improvizované sestavě a nastoupilo i několik dorostenců. Důvodem byla svatba a někteří hráči prostě chyběli. Vše ovlivnila první branka po rohovém kope, která byla z kategorie laciných. Domácí to uklidnilo a v 19. minutě se radovali podruhé. Mohli jsme utkání ještě zdramatizovat těsně před odchodem do šaten, kdy jsme svoji velkou šanci neproměnili. Ve druhém dějství si domácí hlídali dvoubrankové vedení. Naši mladíci v sestavě se sice snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale na zkušenější tým domácích to bylo málo. Fotbal moc krásy nepobral i díky velkému větru a tak nakonec tři body zůstaly v Příkazech. Utkání musíme co nejdříve hodit za hlavu a důladně se připravit na domácí utkání s Juřinkou."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - PODLESÍ 4:0 (3:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Místní derby jsme zvládli na jedničku a zejména v první půli jsme na hřišti dominovali. Po patnácti minutách se trefil Gajdušek. Ve 25. minutě zakončil pěknou akci Křenek a ve 33. minutě zvyšoval již na tříbrankový rozdíl Veselý. Mohli jsme pak své vedení navýšit, což se nestalo. Ve druhé půli jsme kontrolovali hru. Dvacet minut před koncem vymetl Daniš šibenici a bylo to již o čtyři branky. I přes několik našich příležitostí se již skóre nezměnilo. Po výborném výkonu tak bereme zaslouženě tři body."

Krajský přebor: šlágr ovládly Kvasice. Nakládačku utrpěla Bystřice

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Nedělní derby nám bohužel nevyšlo. Domácí nás předčili v aktivitě, dynamice, chuti hrát fotbal. Naopak my se dopouštíme řady zbytečných chyb, které domácí nekompromisně trestají. V 15. min odvracíme míč jen k nohám Gajdůška a jeho přízemní střela je precizní – 1:0. Ve 25. min chybujeme při bránění hráče a Křenek přidává další branku – 2:0. Ve 33. min pak Veselý navyšuje vedení domácích – 3:0. Další dvě šance domácí kazí ve finální fázi. My na druhé straně se horko těžko dostáváme do nějaké větší šance, až v závěru poločasu jde hlavička Němce těsně vedle. Ve druhé půli domácí polevují a opticky se hra částečně srovnává. V 50.min nastřelují domácí břevno. V 69. min ale přichází paráda domácího Daniše, který z 25-ti metrů výstavní střelou o tyč navyšuje vedení – 4:0. V 80. min pak domácí nadvakrát nastřelují tyč. My se z této prohry resp. výkonu musíme co nejrychleji oklepat a hned ve středu nás čeká dohrávka s Dolní Bečvou."

VAL. POLANKA - VEL. KARLOVICE 1:2 (0:2)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Domácí utkání z Velkými Karlovicemi jsme nakonec nezvládli. V sestavě dostalo příležitost několik dorostenců a Ti se určitě neztratili. První půli bylo několik šancí na obou stranách. Vše podstatné se odehrálo během čtyř minut, kdy nám hosté vstřelili dvě branky. Do šaten jsme tak odcházeli s dvoubrankovým mankem. Druhou půli jsme hráli po větru a začali jsme ji velkým náporem. Hosté hrozili z rychlých kontrů vedených hbitým Gáškem. Nejprve jsme dvě šance neproměnili, až v 73. minutě nám vykřesal naději Kovalčík. Do konce utkání utkání se nám přes veškerou snahu již srovnat nepodařilo."

I. A třída sk. B: Mladcová ostudně podlehla Újezdci, Nedašov venku znovu nulový

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Ve Valašské Polance to bylo utkání dvou rozdílných poločasů. V první půli nám pomáhal vítr a toho jsme využili ke vstřelení dvou branek. Autorem byl Gášek, který se prosadil ve 24. a ve 28. minutě. Domácí zlobili ze standardních situací a pár šancí si vytvořili. Druhý poločas jsme přestáli nápor domácího týmu a Gášek mohl zkompletovat hattrick. Což se nestalo a byli jsme potrestání kontaktní brankou, když ještě předtím nás brankář Sedlák podržel. Závěr utkání jsme už pohlídali a změnu stavu jsme již nedopustili. Domácí sice bojovali až do posledního hvizdu, ale my máme nakonec tři body."

PROSTŘ. BEČVA - VIDČE 0:3 (0:2)

Daniel Šulák, trenér Dolní Bečvy: „Utkání se odehrálo v Zubří a konečný výsledek je pro nás hodně krutý. Zejména v první půli jsme si vytvořili množství brankových příležitostí, ale v zakončení se již trápíme delší dobu. Navíc jsme třikrát trefili brankovou konstrukci. Hosté čekali na svoji příležitost a podařilo se jim dostat do vedení. Druhá půle byla jako přes kopírák. Hosty držel výbornými zákroky brankář Lobanov. Po deseti minutách druhé půle jsme inkasovali podruhé. Stále jsme měli množství příležitostí se vrátit do zápasu, ale prostě nám to nelepilo. Hosté v závěru pečetili svoji výhru třetí brankou. Po nejlepším výkonu v jarní části jsme tak bez bodového zisku."

I. B třída skupina B: Holešov B nedal šanci Veselé, Kostelec zametl s Fryštákem

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Fotbal se hraje na góly, ne na šance a na „kdyby“. Dnes jsme uštědřili domácí Prostřední Bečvě lekci z produktivity a i díky skvěle chytajícímu Lobanovovi si odvážíme ze sousedního Zubří všechny tři body.

Úvod utkání nás nezastihuje hlavně při bránění v ideální pohodě a neúčast stopera Milana Drdy je na hře týmu znát. Kdybychom po čtvrthodině hry prohrávali 3:0 nikdo z přítomných diváků by se nemohl divit. Již ve 4.min. posouvá míč Křenek na Rádsetoulala , hostující brankář vyloženou šanci zmenšením střeleckého úhlu vyráží. O minutu později stejná situace Reisskup do uličky na Rádsetoulala, který se opět ocitá tváří v tvář hostujícímu brankáři. Zakončení po zemi kolem brankáře, skvělý Lobanov znovu vyráží. I do třetice je vítězem ze souboje domácích útočníků s brankářem videčský gólman. Dobrá rána Vrány přesně k tyči, Lobanov parádně vyráží na rohový kop. Teprve po tomto varování se dostáváme do hry a vytváříme si i šance. Heryán si dobře navádí na hranici velkého vápna míč, zakončuje však horší pravou nohou doprostřed brány a pozorný Jurajda střelu bezproblémově chytá. Přichází 26.min. a první branka utkání. Heryán posouvá do křídla míč na Mičkala, následuje přesný centr před bránu na hlavu Maléře a hostující kanonýr je v těchto situacích neomylný 0:1. O dvě minuty později může stejný hráč přidat branku druhou. Po vysunutí od Šimši do uličky běží sám z boku na Jurajdu, domácí brankář skvěle chytá. Utkání má šťávu a šance se střídají na obou stranách. 32.min. chybný odkop od brány, míče se na velkém vápně zmocňuje Rádsetoulal, ale dnes mu vstřelit branku není souzeno. Pěkná střela končí na pravé tyči. O minutu později rohový kop domácích štiplavou střelu Rádsetoulala vyráží Lobanov jen před sebe, z dorážky však Křenek trefuje pro změnu tyč levou. Pět minut před koncem poločasu pěkná akce hostí po ose Raždík – Heryán a zakončující Maléř. Střelu na vzdálenější tyč do protipohybu brankáře na poslední chvíli blokuje Balejík a zabraňuje tak již jistému gólu. Na druhé straně ve 42.min. utkání trestný kop Fiuráška končí jak jinak než na tyči hostující brány.

I. B třída sk. C: Na Malenovicích dál leží deka, Lhota remizovala ve Vlčnově

I ve druhém poločasu je na co se dívat. 55.min. a dvacet metrů od brány je faulován Maléř. K trestnému kopu se staví Raždík, který zná místní trávník ze všech hráčů na hřišti nejlépe a nechytatelnou pumelenicí rozvlňuje síť za zády Jurajdy podruhé 0:2. Vzápětí na druhé straně Křenek vysílá střílený centr před bránu přes celé pokutové území, ale naštěstí pro hosty nikdo z dobíhajících hráčů míč netrefuje. Hodina hry a Heryán posouvá míč do vápna na Mičkala, dobrá střela po zemi, Jurajda s námahou nadvakrát chytá. 66.min. a trestný kop z boku Stavinohy mířící pod břevno na zadní tyč Lobanov s přehledem vyráží na rohový kop. Ten posazuje Vrána přesně na hlavu Solanského, výborná hlavička, míč míří do sítě, domácí se radují, ale Lobanov předvádí fantastický zákrok a s pomocí břevna míč vyráží vedle brány. Poslední tutová situace na vstřelení branky pro domácí přichází v 74. min. kdy střídající Koláček nachází před prázdnou bránou na malém vápně Křenka, domácí útočník však v zakončení selhává a míří vedle brány. Závěr utkání už patří s lehkostí hrajícím hostům. Raždík vysouvá do ulička Mičkala, ten míří z boku na Jurajdu, ale místo nahrávky na lépe postaveného Šimšu volí zakončení a domácího brankáře neprostřeluje. To se podaří až v 86.min. Novákovi. Mičkal vybojovává v levém rohu hřiště míč, posouvá jej do ideální střelecké pozice na velké vápno a střídající Novák ukazuje domácím jak se proměňují šance. Utažená střela placírkou přesně pod břevno 0:3. Třetí zápas venku, třetí výhra v řadě. Parádní výkon a velká pochvala nejen pro hráče, ale i pro vás fanoušky Vidče, kteří jste na utkání dorazili v neskutečném počtu."