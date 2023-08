/PETR KOSEČEK/AKTUALIZUJEME/ Na derby nováčka z Lidečka proti Horní Lidči přišlo 565 platících diváků. I ve druhém kole valašské I. A třídy si fotbalisté Vidče znovu zastříleli, tentokrát to odnesly Valašské Příkazy. Vigantice si i s Milanem Barošem o víkendu smlsly v derby na Rožnovu pod Radhoštěm, Velké Karlovice na nováčka z Dolní Bečvy nevyzrály. Prostřední Bečva v domácím prostředí přetlačila Valašskou Polanku. Podlesí proti Kateřinicím střelecky obstálo.

Fotbalisté Vigantic si i s Milanem Barošem doma smlsli v derby nad Rožnovem p. R. | Foto: Deník/Martin Břenek

Prostř. Bečva - Val. Polanka 2:1 (2:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Věděli jsme, že nás bude čekat fyzicky velmi náročné utkání, což se i potvrdilo. Hosté vstoupili do utkání lépe a podařilo se jim dát po deseti minutách úvodní branku. Do půlhodiny se nám ale podařilo výsledek zápasu otočit v náš prospěch. Nejprve se prosadil v 17. minutě Nerád a druhou trefu přidal ve 29. minutě Vavřín. Hosté ve druhé půli snažili o vyrovnání, ale naše defenzíva pracovala spolehlivě. My jsme ohrožovali branku Valašské Polanky především ze standardních situací. Závěrečný tlak hostí jsme přečkali bez úhony a tak se můžeme radovat ze zisku tří bodů."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Na obou týmech byla vidět obrovská chuť do fotbalu po letní přestávce. Nejprve měli více ze hry hosté z Valašské Polanky, kteří také v 10. minutě otevřeli skóre. Střelecký pokus Kovalčíka ještě zablokovala obrana domácích, následně ale Filip Maček přiklepl míč na nohu Lukáše Daňka a ten otevřel skóre. Bečvany však inkasovaná branka nakopla a ihned zvýšili aktivitu, aby dosáhli na vyrovnávací trefu. Ta se dostavila v 17. minutě, kdy se nekompromisní trefou z voleje prosadil Nerád. Následně byli domácí aktivnějším týmem a zaslouženě otočili skóre. Plesník šikovně posunul míč na nohu Vavřína a ten překonal brankáře Nováka. Před odchodem do šatny mohla jít Prostřední Bečva i do dvoubrankového trháku, to by však po pasu od Martina Fiuráška nesměl Vavřín ztroskotat na precizní práci polanského brankáře Nováka.

Po výměně stran Polančané zabrali a dostávali se více do kombinační hry. Ještě před tím ale mohli domácí znovu odskočit, po rohovém kopu hlavičkoval Vašek a z brankové čáry musel míč vykopnout hostující kapitán Maček. Domácí byli nadále nebezpeční ze standardních situací, ale jejich aktivita už nebyla tak výrazná jako v první půli. Polančané ale marně dobývali precizní defenzívu domácích. Když už se dostali do střeleckých příležitostí, dokázali domácí blokovat. Hrubou chybu v domácí defenzívě mohl potrestat Tomšů, ale v samostatném úniku trefil dobře vybíhajícího brankáře Jurajdu. Slibnou příležitost měl v 90. minutě ještě Jiří Novák, který zkusil zaskočit Jurajdu z trestného kopu, domácí brankář ale včas zasáhl a podržel svůj tým. Závěrečný tlak Polančanů už k vyrovnání nevedl, tři body zůstaly na Rožnovsku."

Vidče - Val. Příkazy 6:1 (2:0)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Málokdo z domácích fanoušků čekal, že po dvou kolech povedeme tabulku soutěže s plným počtem šesti bodů a impozantním skóre 10:1. Ano, tak parádně vstoupil do sezóny videčský tým a kdo včera odpoledne zavítal na Saharu, jistě odcházel po utkání nadmíru spokojen. Kvalitního soupeře jsme jasně přehráli bojovností a po většinu utkání předváděli krásné kombinační akce. Opět to byl skvělý týmový zápas, ale myšlenku hře dává střední záloha a dvojice Pavel Drda a Libor Raždík mají v současné době neskutečnou formu.

Úvod zápasu a již v první minutě posouvá míč v šestnáctce Petr Mičkal na Raždíka, který svou střelou po zemi z hranice penalty jen těsně míjí pravou tyč hostující brány. Na druhé straně rychlá rozehrávka volného kopu Kušniera do běhu Baránkovi, skvělý Lobanov vyráží střelu pod břevno na roh. V 11.min. domácí střílí první branku. Na rohový kop Petra Mičkala si nabíhá Pavel Drda a míří přesně 1:0. Domácí jsou v těchto fázích utkání lepším celkem a ve 20.min. má nejprve na hlavě a poté na noze druhou branku Pavlíček. Parádní akce dvojice Drda, Raždík a zakončující Pavlíček mířící hlavou do břevna. Míč se opět odráží k tomuto střelci, dorážka po zemi a míč letící do sítě vykopává z brankové čáry Vaculka. O pět minut později znovu Pavlíček přestřeluje v náběhu prázdnou bránu z malého vápna po stříleném centru Petra Mičkala. V samotném závěru poločasu nejprve individuální akce Petra Mičkala a jeho dobrou ránu levou nohou skvěle vyráží hostující brankář Valčík. Aby si z následného rohového kopu ve 43.min. po narážečce nakrátko s Petrem Mičkalem navedl míč na hranici šestnáctky a nechytatelně jej k levé tyči umístil muž prvního poločasu Pavel Drda 2:0. Zakončení Heryána z malého vápna po rohovém kopu Petra Mičkala již v nastavení prvního poločasu brankou nekončí, ale i tak jdou do kabin spokojenější domácí.

Ze začátku druhé půle mají víc na kopačkách míč hosté, ale dobře pracující obrana domácích je do vyložených šancí nepouští. Domácí vědomi si brankového náskoku nikam nespěchají a trpělivě čekají na šanci. Ta přichází po hodině hry kdy Petr Mičkal posouvá míč na Heryána a ten nechytatelnou střelou k tyči navyšuje skóre na 3:0. V 67.min. střílí branku i hosté. Dlouhé autové vhazování Ptáčka letí přímo na Dodeka. Jeho hlavičku Lobanov vyráží pouze před sebe a pro dorážejícího Polácha už není problém uklidit míč do sítě 3:1. Hosté se snaží vstřelit kontaktní branku, nicméně opět na rozdíl tří gólů zvyšuje v 78.min. po kombinaci s Heryánem křižnou střelou na vzdálenější tyč Šimša. Závěrečné minuty zápasu a v hlavní roli domácí kapitán Petr Mičkal. Ten nejprve v 86.min. využívá nahrávky Šimši a střelou zpoza velkého vápna míří přesně k pravé tyči 5:1. A o dvě minuty později po nahrávce Raždíka znovu přízemní střelou ke stejné tyči uzavírá skóre utkání na konečných 6:1. Poslední dobrou střelu Dodeka vyráží v zápase bezchybný Lobanov. Zasloužené vítězství domácího celku."

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „

Juřinka - Val. Meziříčí B 4:2 (2:2)

Ladislav Grygařík, hráč Juřinky: „Derby jsme nakonec zvládli nad očekávání. Věděli jsme, že k nám přijede mladé mužstvo, které bude hodně běhavé a bude dobře kombinovat. Připravili jsme na to i svoji taktiku. Se soupeřem jsme nezávodili a trpělivě jsme čekali na svoje příležitosti. Podařilo se mi vstřelit dvě poměrně šťastné branky. Hosté ale dokázali najít odpověď a do šaten se šlo za stavu 2:2. Ve druhé půli se hrálo bojovné utkání. Radost nám přinesla 62. minuta, kdy se náramně trefil Macíček. Výhru jsme nakonec ubojovali, definitivní pojistku dal chvilku před koncem kanonýr Vavřík. Svým spoluhráčům musím za výkon poděkovat."

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „

V. Karlovice - Dolní Bečva 2:2 (1:1)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Ve druhém domácím utkání jsme chtěli bodovat naplno, ale to se nám nepodařilo. V první minutě jsme mohli jít do vedení. V 5. minutě jsme přežili pokutový kop hostí. Ve 12. minutě se nováček z Dolní Bečvy dostal do vedení. Po půlhodině hry Gášek srovnal. V závěru první půle nás podržel brankář Sedlák. Ve druhém poločasu hosté pokračovali v dobré kombinační hře. Čtvrt hodiny před koncem po naší chybě jsme inkasovali branku. Naštěstí sedm minut před závěrečným hvizdem Kovář srovnal. V bojovném utkání bereme jeden bod a musíme za něj být rádi."

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „V úvodním vystoupení na půdě soupeře v nové soutěži jsme dokonce sahali po třech bodech. Už v páté minutě jsme mohli jít do vedení, ale Jurečka napálil z penalty míč jen do břevna. Prosadil se až ve 12. minutě Fiurášek. Ve 30. minutě jsme inkasovali vyrovnávající branku. Další možnosti jsme nevyužili a do kabin se šlo za stavu 1:1. Ve druhém poločasu jsme měli více ze hry, trápili jsme se ale v koncovce. V 75. minutě agilní Fiurášek dal svoji druhou branku. Své vedení jsme mohli i navýšit, což se nestalo a v 83. minutě jsme ze skrumáže obdrželi vyrovnávající trefu. Do konce zápasu se už skóre neměnilo, přesto jsme byli od premiérové výhry velmi blízko."

Vigantice - Rožnov p. R. 4:0 (1:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „

Radim Polách, trenér Rožnova p/R: „

Lidečko - Horní Lideč 2:0 (1:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „

Podlesí - Kateřinice 3:1 (1:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „