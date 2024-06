Fotbalisté Valašské Polanky zvládli poslední záchranářský duel I. A třídy skupiny A a Kateřinice načepovaly Viganticím dvanáctku. Dolní Bečva si o víkendu doma smlsla na Lidečku, rezerva Valašského Meziříčí si ve Vidči s chutí zastřílela. Juřinka uspěla v Rožnově pod Radhoštěm a Velké Karlovice rozstřílely Podlesí. Horní Lideč si duel s Prostřední Bečvou předehrála již v květnu.

Fotbalový míč. | Foto: Lukáš Kaboň.

Krajský přebor: radost i smutek na závěr. Napajedla hlásí změnu!

VEL. KARLOVICE - PODLESÍ 4:1 (2:1)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Poslední domácí utkání jsme nakonec zvládli a máme tři body. Povedl se nám úvod duelu a v 11. minutě nás poslal Gášek do vedení. Po dvaceti minutách jsme Pavelkou proměnili pokutový kop, navíc byl hostím vyloučen Adámek. Zranil se nám však sedmnáctiletý Gášek. Po půlhodině hry hosté snížili Nerušilem na 1:2. Ve druhé plůli jsme bránili jednobrankový náskok. Podržel nás svými zákroky brankář Sedlák. V závěru jsme z brejků pečetili Gajdošem a Juradou cennou výhru."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Poslední utkání sezóny má vyrovnaný začátek. V 11. min ale chybuje hostující obránce a nabízenou možnost trestá Jiří Gášek - 1:0. Ve 20. min dostává stejný hráč míč za obranu, střelu vyráží Pepa Maleňák. Zároveň se zakončením ale přichází skluz hostující obránce tak nešťastně, že dochází ke kontaktu - faulu. Zranění domácího mladíčka v oblasti kotníku je vážné a kromě nosítek se volá sanitka. Obránce hostí dostává ČK a nařízenou penaltu domácí proměňují Pavelkou - 2:0. Hra v početní nevýhodě paradoxně změnila dění na hřišti v dalším průběhu zápasu. Domácí se spíše hledají a naopak my i v deseti předvádíme velmi dobrý, bojovný výkon. Snížení přichází ve 33. min, míč do úniku dostává Nerušil a je úspěšný - 2:1.

MISTROVSKÁ KOPANÁ - konečné tabulky a označené postupy a sestupy!

Ve druhé půli se tlačíme za vyrovnáním. Největší šanci máme v 70. min, ale zakončení Nerušilovi a hned poté Nosálkovi vykopávají domácí hráči z brankové čáry. Na druhé straně mají domácí možnost několik brejků, které ale buď trestuhodně zahazují a nebo některý z našich obránců šanci zastavuje. Až v 84.min se domácí prosazují Gajdošem - 3:1. V úplném závěru pak přidávají ještě jednu branku, která dle nás i domácích byla z ofsajdu. Výsledek tak vypadá krutě, ale 70 minut v deseti jsme poctivě odmakali a odevzdali se ze všech sil. Ještě ke zranění Jirky Gáška - dle posledních informací to vypadá na silný výron kotníku. My všichni Jirkovi přejeme hlavně bezproblémové udravení a brzký návrat na zelený trávník."

VIDČE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:5 (2:2)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Poslední utkání veleúspěšné sezóny 2023/24 sice výsledkově nevyšlo, ale nemohlo již nic změnit na tom, že po 11 letech končíme v 1. A třídě na pomyslné „bedně“. Po zaváhání Podlesí bylo už před zápasem jasné naše umístění na 3. místě. Oslabeni o zraněné Michala Maléře a Jana Heryána a již na dovolené pobývajícího Rostislava Babince jsme se snažili být mladému a fyzicky velmi dobře připravenému soupeři vyrovnaným protivníkem, ale nepodařilo se. Hosté nás hlavně na konci utkání jasně přehráli a zaslouženě si ze Sahary odvážejí všechny tři body.

Samotný zápas se odehrál v poklidném tempu a utkání více než mistrovské, připomínalo svým spádem utkání přátelské. Již v 5. min. si na levé straně vyměňuje míč Bílý s Hoffmanem a rázem se ocitá v šestnáctce sám před Lobanovem. Pohotová střela k pravé tyči, hosté jdou do vedení 0:1. V 16.min. chybuje v rozehrávce brankář hostí Hegar a míč přihrává přímo na kopačky Mičkala. Pro něj už není sebemenší problém trefit odkrytou bránu hostí 1:1. Z vyrovnání se radujeme jen dvě minuty. Rohový kop Gajduška odvrací hlavou Fryšara jen na hranici penalty k nohám Daniše a ten i s pomocí pravé tyče jej nechytatelně umísťuje za záda Lobanova 1:2. V následných minutách se hra odvíjí mezi šestnáctkami bez větších šancí. Až ve 37. min. vrací malou domů míč Sušeň brankáři Hegarovi, jehož odkop trefuje napadajícího Šimšu. Od něj se míč odráží za hostujícího gólmana a domácí útočník již nemá problém jej doklepnout do prázdné brány 2:2. V závěru prvního poločasu si na trestný kop Pavla Drdy naskakuje Petr Mičkal, ale jeho hlavičku zády k bráně ještě tečuje hostující kapitán Nevařil na roh. Úvodní poločas tak končí smírně.

Vsetín stvrdil nejlepší umístění výhrou nad Rýmařov, trenér Pazdera zůstává

Na začátku druhé půle jsme lepším týmem, máme častěji míč na kopačkách, ale v 53.min. zbytečně na polovině hřiště v souboji s Danišem ztrácí míč Filip Mičkal, hostující záložník jej ihned posouvá do zakončení Gajdošovi. Jeho střelu Lobanov vyráží pouze k nohám dobíhajícího Daniše a ten jej nadvakrát dopravuje do sítě 2:3. Zlomová branka do té doby vcelku vyrovnaného utkání. V 64.min. uvolňuje nahrávkou z pravého křídla Zahradník Daniše, ale jeho dobrou ránu z hranice šestnáctky Lobanov vyráží. Na druhé straně trestný kop Petra Mičkala z dobré pozice šestnácti metrů míří vysoko nad. Bez přímé střely domácích na bránu ve druhém poločase startuje závěrečná desetiminutovka. V ní nejprve nádherně do uličky mezi stopery vysouvá do sóla Juříka Melichařík. Hostující kanonýr střílí dobře po zemi k tyči, Lobanov skvěle vyráží. Vzápětí chybuje domácí gólman při odkopu, míč vrací zpět před bránu Gajdoš a na malém vápně osamocený Juřík trestuhodně míjí v zakončení. Do třetice už míč z kopaček hostí končí v síti. V 82.min. uniká z vlastní poloviny Zahradník Raždíkovi, vniká do šestnáctky a bombou na vzdálenější tyč nedává Lobanovovi sebemenší šanci zasáhnout 2:4. Vzápětí rychlá akce hostí na jejímž začátku je Nevařil, který posouvá míč do křídla Zahradníkovi, následuje přesný centr do běhu Juříkovi a hostující útočník se rázem ocitá sám před Lobanovem. Učebnicová klička domácímu brankáři a zakončení do prázdné brány. Lobanov se však stačí posunout a neskutečným zákrokem míč směrující do sítě vyráží na roh. Následují další dvě gólovky hostí a obě skvělý Lobanov vyráží. Nejprve nachází na malém vápně Zahradník Gajduška, střela z bezprostřední blízkosti v síti nekončí a vzápětí i následnou dorážku Daniše k tyči domácí gólman vyráží. Brankou však končí rychlá akce hostí v 90.min, kdy při přečíslení domácí obrany si nahrávku před bránu Zahradníka na Juříka sráží do vlastní sítě Fryšara 2:5. Prohra v posledním utkání mrzí, ale jistě nemůže zkazit dojem z velmi vydařené sezóny."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Ve Vidči jsme zejména ve druhém poločasu podali výborný výkon a po zásluze si odvážíme tři body. V prvním poločau byly k vidění hned čtyři branky, po dvou na každé straně. My jsme dvakrát vzadu chybovali a domácí toho využili. Ve druhé půli jsme po chybě domácím v rozehrávce vstřelili třetí branku. Utkání jsme měli pod kontrolou a v poslední desetiminutovce jsme přidali další dvě branky."

ROŽNOV P/R - JUŘINKA 2:4 (1:2)

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p/R: „Poslední zápas v sezoně jsme absolutně nezvládli. Sice jsme dali již v 10. minutě Talpou úvodní branku, ale o minutu později již bylo srovnáno. Hosté hráli velmi organizovaně, což nám dělalo velko problémy a přes jejich obranu jsme se nemohli prosadit. Navíc jsme ve 22. minutě inkasovali podruhé. Ve druhém poločasu jsme se snažili o vyrovnání, což se nám v 65. minutě Macíčkem podařilo. V závěru jsme ale dvakrát inkasovali a z utkání, které nám hrubě nevyšlo, odcházíme s prohrou."

Čtyři bratři dresu Návojné: nápad vzešel od táty, realizaci stvrdil Jakub

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Utkání v Rožnově pod Radhoštěm jsme zvládli nad očekávání. Před zápasem jsme trošku pozměnili sestavu i rozestavení a vyplatilo se to. Na mladý domácí tým jsme tak našli recept. Sice jsme brzy inkasovali, ale dokázali jsme ihned srovnat. Do půle jsme se mohli ještě jednou radovat. Domácím trvalo hodinu, než vyrovnali. Závěr ale patřil našemu celku, kdy jsme v posledním deseti minutách překlopili výhru na naši stranu."

KATEŘINICE - VIGANTICE 12:4 (7:1)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „V posledním utkání této sezóny jsme si zápas náležitě užili. Hosté přijeli s omlazeným týmem. Nám se v utkání střelecky hodně dařilo a Vrba a De Maio si připsali hattrick. Rozhodnuto bylo již ve 25. minutě, kdy jsme vedli o čtyři branky. Bezstarostný fotbal pokračoval i po přestávce, ke slovu se dostali i hosté. V utkání nakonec padlo nevídaných šestnáct branek a diváci se určitě nenudili. Závěr úspěšné sezony jsme tak vyšperkovali vysokou výhrou."

Filip Pikal, trenér Vigantic: „Utkání v Kateřinicích se totálně nezvládlo, takový debakl jsem zažil naposledy, ještě když jsem trénoval mladší přípravku. Není moc na co se vymlouvat. Jeli jsme v celkem polátané sestavě, ale nebylo to zase tak hrozné, jak jiné zápasy. Prostě jsme to nezvládli a je třeba to co nejrychleji hodit za hlavu. Teď se musíme soustředit na další sezónu. Je třeba ještě doladit nějaké nové hráče a nastratovat to ve Viganticích pěkně od začátku. Víceméně už víme, s kým bychom chtěli hrát v nové sezóně, tak pevně věřím, že se blýská na lepší časy."

DOL. BEČVA - LIDEČKO 5:1 (2:0)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Výsledek utkání plně neodpovídá dění na hřišti. Nám pomohly dvě slepené branky kolem patnácté minuty, které proměnil Fiurášek a Špatný. Pak mohli hosté utkání ještě zdramatizovat, ale brankář Einšígl nám podržel. Také v úvodu druhé půle hosté zlobili a po hodině hry se jim podařilo vsítit kontaktní branku. Poté otevřeli hru, což nám vyhovovalo a do otevřené obrany jsme nejdříve Ondryášem zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Poté si Fiurášek se špatným zopakovali slepené branky z úvodu utkání a v samotném závěru pečetili naše vítězství."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Do Dolní Bečvy jsme přijeli bez zkušeného Aleše Číže a v brance dostal příležitost Bronislav Hyžák. Nezvládli jsme začátek duelu a dvakrát jsme inkasovali po našich chybách v defenzívní činnosti. Do půle jsme se střelecky neprosadili, domácí brankář nás vychytal. Ve druhém poločasu jsme zpřesnili hru a v 64. minutě Brhel po standartní situaci snížil na jednobrankový rozdíl. Vycítili jsme šanci, ale domácí byli v zakončení hodně efektivní. V posledních patnácti minutách jsme třikrát inkasovali a odjíždíme s debaklem. Konečný výsledek je pro nás krutý, ale takový už je fotbal."

VAL. POLANKA – VAL. PŘÍKAZY 2:0 (1:0)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Jeden z nejtěžších ročníků v novodobé historii polanského Sokolu otestoval charakter celého klubu! V těžké chvíli jsme se však dokázali semknout a společně pro Valašskou Polanku zachránit příslušnost v I.A třídě. Utkání jsme nakonec zvládli a zaslouženě vyhráli. V závěru první půle se po standartní situaci prosadil Adámek. Ve druhém poločasu jsme přidali v 65. minutě Kovalčíkem druhou trefu a hosté se již na odpor nezmohli."

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Rozhodující souboj o záchranu jsme nezvládli. Domácí hráli, co potřebovali a my se těžce dostávali do nějakého zakončení. Drželi jsme sice víc míč na kopačkách, ale nebyli jsme nebezpeční. V každém poločase jsme si vypracovali pouze jednu vyloženou šanci, tu jsme však neproměnili. Domácí udeřili v první půli z rohového kopu, druhou branku už jsme dostali do otevřené obrany. Prohráli jsme osmý zápas v řadě a tím pádem po zásluze sestupujeme do 1.B třídy. Uvidíme, jaký se nám podaří v létě poskládat kádr, určitě nás čeká generační obměna."

HOR. LIDEČ – PROSTŘ. BEČVA 4:1 (3:1)

předehráno 8.5.